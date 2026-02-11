跟隨生肖出發的能量旅行！開啟專屬於你的2026 Lucky之旅

2026-02-11 10:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
肖馬適合前往動感奢華的高雪維爾白馬莊園旅行。　圖：Heavens Portfolio／提供
肖馬適合前往動感奢華的高雪維爾白馬莊園旅行。　圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行，是一種認識世界，也認識自己的方式。2026年，從北義湖畔到南極冰原，Heavens Portfolio 挑選出最契合十二生肖的度假地點，給旅人更多旅行靈感，希望大家都能在旅行中找到舒適、平衡與啟發，讓新的一年從旅程開始就充滿能量。

▲義大利科莫湖帕薩拉夸莊園。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲義大利科莫湖帕薩拉夸莊園。　圖：Heavens Portfolio／提供

生肖／鼠

生肖特質｜鼠年的人富有策略性、善於觀察且沉穩堅韌，他們重視遠見和調整心態的機會。

建議地點｜義大利科莫湖

住宿推薦｜帕薩拉夸

帕薩拉夸（Passalacqua）坐落於北義科莫湖畔，改建自18世紀的湖畔莊園，保留原有瑰麗裝飾與經典建築之餘，重新塑造成擁有鈷藍色湖景與逾兩萬平方公尺花園的浪漫度假勝地。其自然美景與溫馨恬靜的氛圍，正適合新年伊始沉澱併重整思緒，迎接能量飽滿的火馬年。 ­

▲義大利托斯卡尼 Castelfalfi 莊園。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲義大利托斯卡尼 Castelfalfi 莊園。　圖：Heavens Portfolio／提供

生肖／牛

性格特徵｜堅定而持久，屬牛的人在以延續性、工藝和悠久傳統為根基的環境中茁壯成長。

建議地點｜義大利托斯卡尼

住宿推薦｜Castelfalfi

Castelfalfi 莊園坐擁托斯卡尼廣闊的丘陵、橄欖樹林和葡萄園美景，宛如牛的化身，蘊含著沉穩的力量與堅韌。莊園並非遺世獨立而是鄰近周邊村落，在莊園享受寧靜舒適的假期之餘，也能近距離感受在地人文風景與生活樣態。同時透過莊園安排的體驗，漫步於中世紀古道、走進葡萄園並品嘗在地佳釀、和莊園主廚一起動手做一道義大利料理，順應自然與當地風土節奏，更能讓牛兒們的身心獲得深度滋養。 ­

▲瑞士格勞賓登州。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­
▲瑞士格勞賓登州。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­

▲瑞士格勞賓登州。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­

生肖／虎

生肖特質｜虎年生肖的人勇敢、好奇、充滿活力，他們渴望找到能反映自身活力的風景。

建議地點｜瑞士格勞賓登州

瑞士格勞賓登州（Graubünden）是瑞士最東也是最大州，地理位置完全延伸到巨大的阿爾卑斯山屏障的兩側，遼闊而多變的高山地景，從壯闊的高山隘口、靜謐的山谷，到深受世紀文化洗禮的古城聚落風貌，加上精心規劃的步道、腳踏車道，以及觀景火車路線，勾勒出愛好自然與冒險者的天堂。

其中，聖莫里茲（St. Moritz）以高海拔的奢華氛圍與世界級冬季運動聞名，而鄰近的龐特雷西納（Pontresina）擁有冰河健行步道與震撼人心的高山健行路線。國際交流重鎮達沃斯（Davos）結合了廣闊的戶外步道與豐富的季節活動，為旅程增添深度；弗林斯・拉克斯（Flims Laax）則以萊茵峽谷等地標型自然景觀，以及前衛的自由滑雪道、歐洲最具創新精神的山區運動文化脫穎而出。連同歷史悠久的庫爾（Chur）山城，格勞賓登州獨特的人文與自然地景，等待旅人以腳步開拓新視野，體驗瑞士高山之美。 ­

▲泰國蘇梅島薩穆加納私人別墅。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­
▲泰國蘇梅島薩穆加納私人別墅。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­

▲泰國蘇梅島薩穆加納私人別墅。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­

生肖／兔

性格特質｜溫柔、直覺敏銳，與所愛之人關係深厚；屬兔的人重視能促進安全感和團聚的環境。

建議地點｜泰國蘇梅島

推薦住宿｜薩穆加納

薩穆加納 (Samujana) 的私人別墅坐落於蘇梅島北方寧靜的海岸之上，營造出一片靜謐祥和的氛圍；全別墅型房型，提供寬敞的私人起居空間、開放式的設計和全景海景，讓親友們能夠輕鬆舒適地歡聚一堂。

不僅在私人空間享受各式休閒娛樂，也可透過管家服務安排一趟跳島巡遊，預約一場黃昏池畔燒烤，或是請廚師到別墅準備一頓泰國美食饗宴，和旅伴們盡情享受。薩穆加納為屬兔旅客們提供了踏實穩定的團聚氛圍，在衝勁強勢的火馬年帶來一絲愉悅的安定感。 ­

▲法國蔚藍海岸昂蒂布伊甸豪海角度假飯店。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲法國蔚藍海岸昂蒂布伊甸豪海角度假飯店。　圖：Heavens Portfolio／提供

生肖／龍

性格特質｜龍富有魅力和遠見，在美麗、激情和創造力交會的地方，龍會茁壯成長。

建議地點｜法國蔚藍海岸

推薦住宿｜昂蒂布伊甸豪海角度假飯店

法國蔚藍海岸是以海岸線、光影與自然節奏聞名的靈感之地，文學家、影像創作者為其魅力流連忘返。

昂蒂布伊甸豪海角度假飯店（Hotel Du Cap-Eden-Roc）坐落在蔚藍海岸昂蒂布海岬之上，150年來以其宏偉的拿破崙三世建築、優雅的室內設計、占地32英畝如伊甸園般的環境和細緻的接待了無數的文豪、創作者們。無論是在 Eden-Roc Lounge 點一杯酒、望向海景，遙想當年海明威在此小酌的時光；或是走在飯店筆直通往海岸邊的花園大道上，迎向美麗的海岸線景致，相信都能為屬龍的朋友帶來更多正面能量。

▲White Desert南極旅程。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­
▲White Desert南極旅程。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

▲White Desert 南極旅程。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

生肖／蛇

性格特質｜屬蛇的人善於反思，富有洞察力，他們追求透過平衡與內在的和諧來實現意義深遠的轉變。

建議地點｜南極

推薦住宿｜White Desert

屬蛇的人擅長反思，重視內在秩序與長遠視角，因此旅遊對他們而言，不只是風景的更迭，而是一次調整自我狀態的過程。南極所提供的極致純粹與安靜，正好回應了屬蛇人對平衡、洞察與深層轉變的渴望。

White Desert 所規劃的南極行程，不僅僅是踏上南極大陸的插旗之旅，透過專業的解說員或是跟著科學研究員，都能從更廣且深入的角度認識南極。而其在當地營地所準備的舒適住宿空間，能讓旅客白天盡情探索戶外的自然奇景之後，獲得溫暖且高品質的旅宿款待。 ­

▲法國高雪維爾白馬莊園。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­
▲法國高雪維爾白馬莊園。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­

▲法國高雪維爾白馬莊園。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­

生肖／馬

性格特質｜屬馬的人自信而富有魅力，他們喜歡在充滿氣場、風格和活力的環境中盡情展現自我。

建議地點｜法國高雪維爾

推薦住宿｜高雪維爾白馬莊園

位於法國阿爾卑斯山塔朗泰斯山谷的高雪維爾（Courchevel），可說是世界滑雪場地的精品之選。

高雪維爾白馬莊園（Cheval Blanc Courchevel），是白馬莊園品牌的開山之作。坐落阿爾卑斯山脈高海拔高雪維爾1850滑雪勝地的頂峰，36間溫暖舒適的客房、套房以及度假小屋，可直接連通雪道，住客無須搭乘接駁，直接就能馳騁在雪質優良的雪道上，結束後可以最快的速度回到客房休息。

2026年初，法國頂級保養品牌嬌蘭（Guerlain）結合最新美容護膚科技與高級香氛體驗，在莊園旁打造了一座名為冬日蜂巢（La Ruche Hivernale）的療癒空間，能為活力充沛的「馬兒」們做最好的身心補給，以耀眼奪目的姿態邁入2026年。 ­

▲德國巴登巴登布萊納公園Spa飯店。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­
▲德國巴登巴登布萊納公園Spa飯店。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­

▲德國巴登巴登布萊納公園 Spa 飯店。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­

生肖／羊

性格特質｜敏感而內省，屬羊的人重視療癒、清晰的想法和情緒健康。

建議地點｜德國巴登巴登

推薦住宿｜布萊納公園 Spa 飯店

巴登巴登布萊納公園 Spa 飯店（Brenners Park-Hotel & Spa）坐落在羅馬皇帝欽點的德國溫泉地、綠樹成蔭的里奇騰塔勒大道（Lichtentaler Allee）旁，已屆150多年。2024年10月，歷經兩年整修後，再次打開大門迎接全球旅客。

此次重啟大門之際，針對 Spa 與健康養生的服務，飯店更積極將科技診斷與整體療癒概念完美結合。從德國保養名品 Augustinus Bader 臉部護理與排毒療程，到燭光冥想、森林浴、草地瑜珈等，甚至有德國頂尖醫師團隊提供專業指導，Spa 中心可結合醫療中心共同服務，提供更細節的健康建議。對屬羊的朋友們來說，透過林蔭大道的自然療癒，加上飯店準備的舒適休憩空間和體驗，沉澱充電後更能面對未知的一年。

▲泰國曼谷137柱套房飯店。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­
▲泰國曼谷137柱套房飯店。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­

▲泰國曼谷137柱套房飯店。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

生肖／猴

性格特質｜適應力強，想像力豐富，屬猴的人在擁有重新調整、重塑自我的空間時，能夠茁壯成長。

建議地點｜泰國曼谷

推薦住宿｜曼谷137柱套房飯店

泰國曼谷不僅是國際都會，也是座新舊並陳、充滿活力與創意的觀光大城，可滿足屬猴朋友的好奇心與靈活適應的性格。坐落在曼谷市中心巷弄內的曼谷137柱套房飯店（137 Pillars Suites and Residence Bangkok），近捷運站且收鬧中取靜的地理優勢，相當適合成為探索曼谷的落腳處。

飯店大廳與套房採用沉靜又優雅的色調，瞬間將車水馬龍的都會繁忙隔絕在外，而明亮且設備齊全的公寓式客房則提供家外之家的舒適。位於27樓的 Nimitr 餐廳暨露天酒吧，順應季節精選食材，並以現代烹調手法演譯泰國各區的在地美食；Jack Bain’s Bar Bangkok 以英式酒吧的風格，提供旅人一隅靜謐的小酌空間。27樓露天無邊際泳池則可享受沁涼，並同時眺望曼谷市景。 ­

▲瑞士洛桑美岸宮大飯店。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲瑞士洛桑美岸宮大飯店。　圖：Heavens Portfolio／提供

▲瑞士洛桑美岸宮大飯店。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

生肖／雞

性格特質｜屬雞的人注重細節，講究品味，欣賞傳統、優雅和結構。

建議地點｜瑞士洛桑

推薦住宿｜洛桑美岸宮大飯店

洛桑美岸宮大飯店（Beau-Rivage Palace）坐落於日內瓦湖畔，將一個半世紀的歷史宏偉與現代的舒適完美融合。飯店永恆經典的室內設計、無可挑剔的服務和寧靜的湖光三色，以及就近到舊城區漫步，都能為屬雞的旅客們帶來穩定和安心感，並帶著這份踏實，走進全新的一年。 ­

▲日本富良野Nozo Hotel。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­
▲日本富良野Nozo Hotel。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

▲日本富良野 Nozo Hotel。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

生肖／狗

性格特質｜屬狗的人忠誠又懂得讀人心，當旅途節奏順暢、與人與景自然互動時，最容易感到快樂。

建議地點｜日本富良野

推薦住宿｜Nozo Hotel

日本北海道擁有豐富的自然美景、季節物產和多樣的觀光活動，適合全年獨旅或跟三五好友同行。Nozo Hotel 坐落於北海道的肚臍—富良野，周邊春夏季有燦爛的花卉、蔬果、薰衣草，還可以登山健行、泛舟、騎馬；冬季不過3、5分鐘步行，即可搭乘纜車進入擁有細柔粉雪的滑雪場。且飯店周邊有許多地方手作體驗工作坊，旅客安排行程相對便利，同時可享有與人的互動與季節變換的自然景致。 ­

▲日本廣島Azumi Setoda。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­
▲日本廣島Azumi Setoda。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­

▲日本廣島Azumi Setoda。　圖：Heavens Portfolio／提供 ­

生肖／豬

性格特質｜生肖屬豬的人溫暖而知足，偏愛舒適、純粹的旅程，在能讓身心安定、回歸本質的風景中獲得真正的滿足。

建議地點｜日本廣島

推薦住宿｜Azumi Setoda

Azumi Setoda 位於廣島外海，屬於瀨戶內海海域的生口島上，距離碼頭僅咫尺之遙。改建自百年商賈老宅，內部裝潢舒適簡單。承襲創辦人追求的傳統日式旅館的體貼服務理念，Azumi Setoda 以精心修復的空間、當季美食和溫和的文化體驗，邀請旅客放慢腳步，品味當下。對於屬豬的旅客來說，這裡如同溫柔的港灣，讓他們在靜謐的喜悅中重獲平衡。

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

2026-01-13 09:14 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

這座市場已98歲！

1928年啟用的台北市「東門市場」，你將走進一個充滿人情味的時光隧道，從日治時代到台灣光復後的蛻變，鄰近眷村區，成為許多政要官夫人及外省新住民採買的好地方，東門市場也有個「貴族市場」之綽號。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，關於「東門市場」近兩年（2024/1/1～2026/1/7）網路聲量逾2.2萬筆，這處美食地圖的匯聚點，從清晨4點就開始傳出陣陣香氣，亦是海外遊子「每次回台北必逛」的城市信仰之一。

許多美食達人都有自己的東門市場攻略，像部落客「魔鬼甄與天使嘉」的推薦採購路線，就足以讓人口水直流：先以羅媽媽米粉湯的黑白切暖胃，再配上東門城滷肉飯的銷魂美味，飯後來碗江記東門冰豆花清涼解膩，最後再外帶金山鵝肉店的後段與豬頭皮，為晚餐加菜！許多未進前十名的遺珠之憾，像是利隆餅店的韭菜盒子、牛肉餡餅、蘿蔔絲餅，絕對也是必吃的銅板美食。究竟哪些攤位能在這座近百年市場裡「撐得住時間」也「扛得起討論」？必吃、必買的TOP 10是哪些？

No.10 馬叔餅舖

翻攝FB／馬叔餅舖地址：台北市臨沂街67之2號
電話：02-23962788
營業時間：07:00～18:00（週五公休）

台灣少見的北京點心舖，西門町中華商場第一代開始買起「清真馬叔餅舖」，如今由第二代接棒，還搬進東門小巷裡低調營業，每日凌晨四點，當城市還在沉睡，「馬叔餅舖」麵香就已悄然醞釀。

靈魂招牌是北京燒餅，自製老麵的製程猶如一場層層堆疊的耐心修行：麵團要先「醒」半小時，擀到0.5公分薄，抹芝麻醬、折、再抹、再折好幾次，最後撒白芝麻、塗醬油，先煎到芝麻微黃上色再拿去烤，才烤出那種外酥內厚、咬下去有層次的紮實感。《鏡週刊》、《鏡文學》董事長裴偉形容，來自北京的芝麻燒餅承載著鄉愁，不只滿足外省老饕，也深受穆斯林喜愛；他還特別點名「牛肉韭菜餃子是清真認證，好吃。」

切開圓形小燒餅那聲「喀滋」超療癒，夾進幾片醬牛腱，瞬間變成中式漢堡。YouTube「Chill先生一家人」2024年3月也形容芝麻燒餅一口咬下去的切面就像馬卡龍，「非常有紮實感」，而且芝麻是混在麵皮裡，不甜，只有滿滿香氣。另一款「糖火燒」則像麵茶＋綠豆糕的組合，濃郁到很適合配茶。網友一句話就收服：「吃了30年了」、「清真館沒有豬肉，可以選不夾肉，馬叔餅舖的桂花酸梅湯也很好」；吃的不僅是點心，是一種被時間養出來的老派溫柔。

No.9 羅媽媽米粉湯

翻攝官網／羅媽媽米粉湯地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：02-2351-3352
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

請帶著空腹到東門市場，因為米粉湯這一局真的很難選。羅媽媽與對面的黃媽媽正面對決，如武林高手般對峙，各有千秋，羅媽媽走的是客家鹹香派：外表樸實無華，但深藏的美味在第一口就瞬間爆發。

「裴社長」裴偉認為它好吃的關鍵，在於鍋裡滾煮著豐美內臟食材的高湯；他讚嘆，即使外送到公司，因會議延遲兩小時才品嚐，米粉依然Q彈，湯頭鮮美不減。主播魏華萱2024年10月也貼文點名最愛的兩家小吃之一，形容「美味又平價，吃過念念不忘，吃超飽200元有找。」藝人李易在《易起吃早餐》2024年2月初訪時更誠實：湯頭「真的不錯，我喝了好幾碗」，但米粉偏細不是他的菜；不過他仍肯定小菜選擇多、內臟新鮮，只差一句「辣椒醬料再強一點，我會專程再來。」也有網友大推「各種內臟讓你吃到翻過去。」

部落客「艸頭黃這一家」實測羅媽媽經典套餐：米粉湯＋黑白切，還附送一碗「不清淡的清湯」，精華藏在這裡，湯頭除了大骨，還把黑白切的豬內臟一起燉煮，才會出現那種「看起來單調、喝起來卻很複雜」的視覺與味覺衝突，第一口可能還不習慣，但越喝越上癮，最後甚至會默默把整碗湯喝光。

No.8 黄媽媽米粉湯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：0922-238-529
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

新館13號攤的香氣是從清晨五點開始慢慢醞釀的，黑豬大骨熬湯，像把一天的溫度先煮進鍋裡。選用北部少見的細米粉，湯頭也不靠重鹹取勝，還能跟老闆無限續湯，根本是「早餐界的情緒價值供應站」。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」盲挑到黃媽媽就直接認證：「口感滑順不軟爛，湯頭沒有過多調味，喝得到大骨甘醇。」臉書社團「大台北美食地圖(含基隆)」也掀起討論，看起來清淡，實際喝起來卻很有層次，湯頭乾淨不混濁，沒有多餘雜味；網友的共鳴更暖「黃媽媽不會給臉色看，總是笑臉迎人，東西又好吃」、「從小吃到大的美食之一」、「是少數我會願意回訪的米粉湯攤，水準穩定價格合理」、「喜歡加甜辣醬在米粉上」、「我反而都去吃滷肉飯」。部落客「鄉民食堂」2025年11月也提到，招牌大腸Q彈到炸，整間攤位超Local，別想什麼華麗裝潢或冷氣，吃飯時間人潮多到炸開，你可能得跟隔壁阿伯阿嬤擠一張桌子，但那份「煙火氣」，就是台北人的早餐午餐救星。還有網友分享，店裡多了一個可愛小女孩（據說是老闆的孫女）在切黑白切，這就是市場小吃最迷人的地方：你吃的不只是味道，是生活。

No.7 東門赤肉焿

地址：台北市中正區臨沂街56-2號
電話：0932-139-491
營業時間：06:30～14:30（週日公休）

逛東門市場「一定要放第一順位」的排隊老店，你只要晚個一圈回來，可能就只剩鐵門和遺憾。網友直接封神：「目前吃過雙北最好吃的肉羹」、「吃過就會愛上的銅板美食」、「肉塊大＋筍絲香＋羹湯濃＝絕品！」還有人提醒外帶必學一招：老闆會貼心給生麵，才能避免吃到軟爛麵條，細節控直接加分。

這碗的靈魂是筍絲，燉煮得恰到好處，纖維感被處理掉，只剩清甜脆香，與滷肉飯簡直超搭。部落客「艸頭黃這一家」推薦必點魯肉飯＋赤肉焿的經典套餐：「赤肉打成肉漿後再煮熟，還是吃得到肉感，非常有口感；肉一直撈不完，根本是聚寶盆。」甚至說：「以我這個出生在魯肉飯一級戰區的小孩來看，這應該定義為肉燥飯。」狠話一出，懂的人就懂。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」也點出關鍵差異：很多肉羹是粉漿居多，但這裡能吃到完整豬腿肉，「肉的比例感覺很高，肉羹很紮實」。YouTube「Chill先生一家人」更形容：「肉羹咬下去胡椒香馬上飄出來」，柴魚基底的羹湯濃稠得像高級魚翅羹，微鹹但超適合配飯或麵；再加點50元甜不辣組合，番茄醬＋甜不辣醬混搭，像老闆用多年經驗調出的黃金比例。

最可愛的還有，日本觀光客特地朝聖，還留下神結論：「誰只會先吃香菜。」這句聽起來像笑話，但其實是在說：這碗肉羹，連配角都強到犯規。

No.6 東門御園坊

翻攝FB／東門御園坊-手工水餃/精緻料理/港式點心地址：台北市中正區信義路二段79巷13號
電話：0988-279-603
營業時間：週二至週五08:30～16:00、週末08:00～14:00（週一公休）

招牌「香菜水餃」是那種你本來只是想試試，結果一咬下去立刻被收編的狠角色，有人為了它甘願往返三小時車程，只為把那股香菜清香帶回家，因為這間水餃的味道真的太有個性，鮮明到不需要沾醬，自己就能站上舞台發光。

曾被《蘋果日報》評比為冠軍的手工水餃，對食材的講究，簡直到了偏執的地步。內餡精選當日現宰的溫體黑毛豬肉，那肉質的彈性和鮮甜，根本是為味蕾準備的頂級饗宴；搭配當日新鮮直送的蔬菜，每一口都能嚐到自然的清甜。餃子皮用天然無漂白麵粉手工桿製，煮完依舊Q彈不爛，咬下去像彈回來的那種嚼勁。網友狂讚「香菜控真的會瘋掉」、「不用沾醬就爆香」、「高麗菜蝦仁皮Q、蝦仁很大，煮起來完全不像冷凍水餃」，難怪團購族為它瘋狂，回購率高到嚇人！

這份對「溫體豬肉」的堅持，也曾讓御園坊面臨挑戰。2025年10月底全台爆發的非洲豬瘟事件，不得不暫停營業近10天；但這短暫的缺席，反而讓老顧客們更加想念，也證明了御園坊對食材品質的嚴格把關，從未妥協。

No.5 江記東門豆花

翻攝IG／@takeuchi_ryoma地址：台北市中正區金山南路一段142巷5號
電話：0968-109-709
營業時間：07:30～15:00（週一、四公休）

傳統市場裡總會藏著一家「不靠花俏、只靠實力」的豆花老店，江記東門豆花就是那種店面簡單到像一個固執的宣言：只賣豆花和豆漿，沒有別的。但也正因為這份極簡，讓它在東門市場生存了40年，像一碗不怕退流行的甜。

日本「國民天菜」竹內涼真2024年9月為日劇《黑色止血鉗》來台宣傳時，IG曬出開心吃豆花的照片，吃的就是這一碗。那畫面真的很像：你以為他在宣傳戲，結果他在幫豆花宣傳（笑），瞬間又掀起一波朝聖式追逐。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」形容「豆花的質地綿密柔軟，花生煮到鬆鬆綿綿，是碗會讓人意猶未盡的豆花」。網友討論「沒有加料的豆花最特別」、「小時候25到現在50，重點是配料還是只有花生」。一邊是市場裡最溫柔的甜，一邊是物價裡最冷靜的痛感，就是那種你嘴上嫌，手卻很誠實，最後還是默默回去買的兒時記憶。

No.4 東門城滷肉飯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜

地址：台北市中正區信義路二段81號（東門市場新館12號）
電話： 0930-875-958
營業時間：10:00～13:30（週一公休）

「你以為只是路邊小店，結果居然上過日本旅遊節目好幾次」的狠角色，觀光客來台北，常常指名要衝這一碗。它的滷肉飯走的是重口味路線，滷汁香到像打開一鍋肉香濃縮包，帶著滿滿膠質，熱騰騰淋在白飯上，米粒瞬間被包覆得油亮發光，第一口就有種「我今天要吃認真一點」的覺悟。

招牌那鍋老滷更是靈魂本體，店長阿姨說得很實在：「從我婆婆接手開始，就一直加、一直加。」那股燉煮釋出的膠質滑嫩潤口，像在嘴裡鋪了一層溫柔的絲絨，黏黏的卻不膩，反而越吃越想扒飯。拜託一定要加顆滷蛋，或是老闆每日現炒的各式家常菜，筍絲跟滷肉飯根本天作之合：清脆解膩、鹹香加乘，像幫這碗滷肉飯按下「更好吃」的加速鍵。

緯來電視節目《爆食姐妹》吃過也驚呼：「滷肉已經滷到有點焦糖色，好厲害！」老滷不會死鹹，反而有回甘的甜味，那種一口下去，腦袋會冒出「這就是媽媽的味道」的感覺，真的很犯規。

No.3 惠Q潤餅

翻攝FB／惠Q潤餅地址：台北市中正區臨沂街73-1號
電話：0932-137-120
營業時間：07:00～13:00

惠Q潤餅最狠的不是餡料多豪華，而是那張特製全麥餅皮「現點現烙」，薄得像紙，卻又Q彈到像剛做完拉筋，熱氣一冒出來就知道今天要破防了。配料更是簡單到有點跩：紅燒肉、蛋酥、豆乾，外加豆芽、高麗菜這些配角，卻硬是組出一卷「越嚼越上癮」的傳統系神作。

YouTuber「英玹김융」推出「#英玹在台灣」，2024年5月30日介紹影片分享「豆芽很有口感，皮也Q彈，好吃到瘋了」。美食KOL「可播兄弟KO BROS」同年10月30日短片推薦東門市場，「最愛潤餅捲，太厲害」，濾過水的豆芽與蛋酥，讓內餡口感極為清脆，非常好吃。「裴社長吃喝玩樂」則大讚紅燒肉肉質軟嫩，蛋酥酥而不油；來自大溪的手工豆乾，豆香濃郁；最後灑上花生糖粉，甜香像句點一樣漂亮。把這卷潤餅直接從「小吃」升級成「你今天值得」。

No.2 東門鴨莊

翻攝UberEats地址：台北市中正區金山南路一段134號
電話：02-23218877
營業時間：10:00～20:00

超過三十載光陰的老字號，是那種「你以為只是便當店，結果一吃直接升級成信仰」的存在。主打燒臘便當、拼盤，最狠的當然是鴨腿，外皮烤得酥脆發亮，油香像開了濾鏡，肉卻嫩得離譜，咬下去那瞬間，汁水像在嘴裡偷偷開派對。再來一匙油蔥醬拌白飯，根本是「吃到停不下來」的危險組合，還有肉量加倍選項，直接把便當變成「認真吃飯」的儀式感。

老饕們的嘴更是集體失守：「鴨腿外皮烤得酥脆、油香十足，配上油蔥醬拌一口白飯，根本停不下來。還有辣蘿蔔乾、醬油生醃辣椒、、烤鴨醬、冰梅醬，全都可以自己加，超讚」、「炸開的肉汁在嘴裡放煙火」、「感覺買來當年菜也很適合」。

但這間老字號的聲量高點，卻不只來自鴨腿的油香。2025年8月爆出經營權易主風波，創辦人姚美貞歷經喪子、喪媳的錐心之痛後，竟發現東門鴨莊的經營權被親家母轉售；這場突如其來的變故，姚美貞只好在南門市場後方南昌路再開新店「1+1燒臘」，掀起了高達785筆的網路討論。網友表示「依舊點了〈叉燒燒肉飯〉（150元）；只是覺得味道怎麼變了」、「正港侵門踩戶」、「看到錢，良心就跟狗屎一樣」、「自己的東西不要輕易的託付給別人」、「口味對，叫什麼名字並不重要」。一邊是油蔥醬拌飯的幸福，一邊是人情與利益的現實，東門鴨莊的故事，就像那層鴨皮：酥脆迷人，卻也藏著一口咬下才知道的苦味。

No.1 東門興記水餃

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜、品臻國際行銷地址：台北市中正區金山南路一段124號
電話：02-23413452
營業時間：週二至週六08:00～17:00、週日08:00～14:00（週一公休）

擁有「林青霞水餃」封號的東門興記，就在金山南路大馬路旁，水餃還沒買到可能先收到罰單？千萬不要心存僥倖路邊臨停。

台灣影壇女神從小吃到大，即便嫁去香港，每次返台都豪氣掃貨兩、三千顆帶回去分享給香港親友，硬是將討論度推到4,014筆（占比59%），名副其實的明星級美食。曾被脆友列入「人生必吃水餃18間之一」的東門興記，生意有多好？宅配訂單每天都接不完，每一顆都像被照顧過的作品，手工桿皮厚實有嚼感，下鍋煮完仍Q彈不爛；內餡用的是當日溫體現宰豬肉，咬開瞬間像小型爆汁秀，湯汁滾著香氣卻不油膩。高麗菜必須來自梨山，甜脆多汁；韭菜用宜蘭特選，細緻鮮嫩、嗆味剛好停在迷人的邊界。網友形容「最愛白菜韮黃，甜度被拉到剛剛好，肉餡比例更高，入口帶著淡淡香氣，不沾醬也像在嘴裡放煙火」、「蝦仁韭菜是人氣王，鮮蝦微脆、韭菜香不刺」。

更狠的是，隔壁攤位的港點也很有水準，美食KOL「可播兄弟KO BROS」點名珍珠丸必吃，「豬肉內餡不但大爆肉汁，還非常鮮甜」，建議要上午去買，不然熱門品項會被掃光。可惜，傳奇老店也有現實與利益的衝突，創辦人郭禮忠猝逝後，2024年6月爆出2.6億爭產風波，母女對簿公堂，相關聲量近500筆。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2026年1月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

2026-02-01 20:15 Belinda的玩美甜蜜窩

這趟名古屋之旅真的驚喜連連

十二月初的行程

不僅在名古屋城欣賞到楓葉

更在高山市看到雪景

即便不是正在下雪

大雪後處處積雪的市容

已讓不常看雪的人興奮不已~!!

從名古屋搭車到高山市

車程大約2小時40分鐘

而高山市再到合掌村大約再50分鐘

但到有小合掌村之稱的飛驒之里❤

就只要10分鐘囉

飛驒之里❤

是高山市戶外村落博物館

完整修復合掌村及飛驒各地的特色古民宅

展示4棟國家重要文化財產

陳列當時的農具及生活器具

能經受大雪積壓的合掌造型

將古老山村風情代代相傳

飛驒之里的一年四季

都會舉辦各項傳統活動

特別是秋冬之際

除了流光溢彩的點燈活動

合掌村被紅葉環繞或白雪覆蓋

都是不可錯過的夢幻景緻

下車就像來到雪世界

真的美出一個新高度

有誤闖雪國明信片的錯覺!!

車票單人單趟¥210

入內參觀飛驒之里

單人參觀門票¥700

漫步雪世界唯一要注意的

就是融雪時經過樹下請快步通行

不小心被砸到真的蠻痛的呀...

#日本名古屋#飛驒之里#小合掌村

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

2026-01-17 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

#高山市逛老街

#感受古鎮風情

高山市位於岐阜縣北部

被譽為飛驒小京都❤

是日本面積最大的城市

四周飛驒山脈等群山環繞

森林覆蓋率高達全市92%

因地處飛驒地區中心地帶

故被稱為飛驒高山❤

飛驒高山老街❤

保留著江戶時代的舊街景

街道兩旁古色古香的老店

掛滿帶有古鎮風情的暖簾

町家建築保留有格子推窗

日文出格子的傳統樣式

是岐阜縣超人氣旅遊古鎮~!!

不僅如此

也能買到地方土產

重點當然是品嚐地方美食

吃了SHINRA森羅牛飛驒牛壽司❤

綜合3貫/生薑醬油、鹽、壽司卷

特別的是壽司卷+生蛋黃

且盤子用蝦餅取代

整份都可吃掉~超環保

肉質肥美、蛋黃滑順整個超讚的

這家SHINRA森羅牛❤

也有提供超大的室內用餐區

要內用買完自行入內隨便座囉

舩坂酒造店❤

釀造一系列日本酒飛驒甚五郎Hida Jingoro聞名

靈感來自江戶時代雕刻大師左甚五郎

代表清爽辛口、具米旨味的高山地酒

特別的是門口扭蛋機扭顆清酒杯

扭蛋內會提供一枚銀幣

可用扭到的清酒杯免費喝杯清酒

現場提供投幣式各種口味清酒

用扭蛋裡的那枚硬幣投入想喝的口味即可

這次喝的是日本國產柚子口味

真的有清甜的柚子香~好喝耶

喝完小杯子就可直接帶走囉

煎餅堂❤

煎餅專賣老店

門口現烤超大片煎餅

烤盤上煎餅瞬間膨脹

且香味太誘人~很難不停留

((但有點硬~牙口不好會有點吃力))

一樣誘香的醬油糰子、五平餅❤

地方人士應該很愛吃

冷冷的天這誘人鹹香

真的莫名就想來一串

還有天然寶石專賣店凸凹堂❤

提供多種天然寶石

除單賣裸石外

當然也設計成多款飾品

目前主打應該就是藍寶石~

店家隨處可見2026幸運藍的海報

但我偏偏看上粉色&綠色囉!!

#高山老街#SHINRA森羅牛#舩坂酒造店#煎餅堂#凸凹堂

冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

2026-02-02 15:02 網路溫度計DailyView

過年返鄉、出遊走高速公路絕不能錯過這些服務區！

農曆新年連假一到，不少用路人選擇開車上高速公路返鄉、出遊，但長時間塞在車陣中，難免讓人身心俱疲。這時候，服務區就是最佳救星！不只廁所乾淨、休息室能讓駕駛人一秒回血，還有近年高公局推行「一站一特色」，走過路過絕不能錯過的必吃美食、限定伴手禮，甚至有些國道服務區早已從「中途停靠站」升級為話題滿滿的人氣景點。網友們曾討論，「我們國道休息區品質，值得台灣人自豪的一個地方」。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台人氣國道服務區TOP 10，究竟哪些休息站最常被網友點名、討論度最高？快來看看你心目中的神級服務區有沒有成功上榜！

No.1 南投服務區

翻攝官網／交通部高速公路局、FB／新東陽南投服務區▲國道三號231k+598

國道3號南投服務區是2025年全台好評國道服務區網路聲量冠軍！由新東陽集團經營，除了有星巴克、漢堡王、三商巧福等連鎖品牌進駐外，還有支持南投在地伴手禮品牌宜珍齋、農青碧綠農場、農甜味傻玉米，更攜手茶廠林吉園以茶會友館開設頂級手搖專櫃。最特別的是全台唯一的觀心園公益專櫃，販售身心障礙者製作的爆米花、農特產品，讓旅客在買名產的同時，也能用行動支持公益。國道服務區的硬體設施維護成為網友好評風向之一，南投服務區在2025年奪下「績優公廁」特優獎。網友大讚，「最讓我喜歡的是店家種類齊全，不管是想吃點熱食、小點心，還是買伴手禮，都能一次滿足。廁所維持得相當乾淨，補充速度快，完全看得出管理團隊的用心。」

現行的南投服務區為早期布農族之遺址，以「山林嬉・鴞遙遊・繪南投」為主題展現南投原住民文化特色，於服務區設立「LAMUNGAN」天招，在布農族語中意謂著「埡（音爲ㄨˋ）口」，不僅歡迎旅客到訪，也成為旅客必打卡的拍照景點之一。

No.2 清水服務區

翻攝FB／清水服務區 統一商場▲國道三號172k+600

清水服務區自2024年12月由統一集團接手整修完畢重新開幕後，在網路上創造不小話題！更是榮獲23屆金擘獎，全區共規劃50個櫃位，從米其林必比登推介的台客燒肉粥、排隊名店廟東清水排骨酥麵，到台中推薦必買伴手禮小林煎餅、阿聰師、薔薇派、鴻鼎菓子、太陽堂傳統糕餅通通都有，一次滿足口腹之慾。不定期推廣大貨車駕駛專屬優惠，有網友也在Google評論區指出，「這是我很喜歡、也常特地繞來的服務區之一。餐廳與品牌選擇多，而且不是『來一次就好』的那種，每次來都還是會想再吃一次」。

清水服務區以「清水風帆 馳乘飛揚」為主題，整體融入地方自然與人文特色，主要建物佔地就逾5,000坪，包含1樓設有伴手禮專櫃、2樓為7-ELEVEN與即飲專區，3樓則規劃美食街，並打造以高美濕地「招潮蟹」為設計靈感的特色星巴克與吸睛的3D裸視牆。館內設有電扶梯，方便旅客於樓層間移動，就連廁所也全面翻新，為過路旅客帶來耳目一新的休憩體驗。

No.3 中壢服務區

翻攝南仁湖企業官網▲國道一號55k+100

中壢服務區為國道第一個成立的服務區，以「健康樂活 運動休閒」為主題，將台灣之光的棒球元素融入整體空間設計，並以棒球場作為平面配置藍圖，中央為主要建築物，前方規劃停車空間，後方則延伸為綠意盎然的公園腹地。園區內設有24小時提供往返桃園機場的客運轉運站，其中最受旅客喜愛的莫過於「FUN生活休憩座位區」，透過天井、落地窗設計引入自然採光，讓整個空間明亮又舒適。

中壢服務區設有24小時不打烊的萊爾富與法仕咖啡，隨時為旅客補充能量。館內也能買到多款桃園在地名產，像是香酥不黏牙的龍情花生糖，以及傳承近 70 年手藝的廖心蘭豆干，都是人氣伴手禮。此外，服務區還打造國道首座飛輪運動區，讓長途駕駛與旅客能在途中伸展身體、舒緩疲勞，為旅程增添一份輕鬆感。有網友表示，「整修過後變得好看了，裡面有農特產品，賣場不算大，座位區都可充電，裡面有萊爾富便利超商，服務區後面有一個不算小的公園，滿美的」。

No.4 關西服務區

新東陽提供
新東陽提供

新東陽提供▲國道三號76k+180

國道三號的關西服務區是北區規模最大的服務區，以「樂活客棧・關西新風情」為主題，建築設計巧妙融入在地客家文化元素。園區內不僅設有充滿詩意的「花雨景觀電梯」，玻璃帷幕外觀更以桐花造型的半透明壁貼妝點；搭乘電梯抵達二樓服務大廳，映入眼簾的是結合客家花布意象的「客家門廳」，文化氛圍濃厚。旅客可坐在以客家三合院為靈感打造的桌椅區，品嚐道地的客家桌菜，離開前也別忘了選購特色客家文創商品，為旅程留下紀念。

不僅如此，每年4至5月在「桐花相思林」也能感受落花繽紛的美景，釋放長途開車的疲憊。2025年關西服務區話題不斷，Threads上網友大推烤玉米，引發搶購熱潮；假日舉辦農青市集，新東陽社群捧紅台灣小農「曾脆芭樂」、「福伯鳳梨」、「阿金姐桔醬」...等，吸引不少網友留言，「每次看到都會買，好脆好甜超涮嘴的」。近期榮獲2025國道服務區票選活動好好吃第一名的新東陽關西便當，包含梅汁雞腿、梅干扣肉、鹹豬肉、客家雙拼、客家桔醬豬排等口味，高CP值的菜色與價錢讓不少網友為之心動，「主菜的份量很可以耶」、「現在居然有69元的便當！也太划算，雞腿看起來也好好吃」。

No.5 西螺服務區

翻攝FB／新東陽西螺服務區

翻攝FB／新東陽西螺服務區▲國道一號229k+624

西螺服務區啟用迄今近50年，北站、南站分別以「文化」、「物產」為意象，不只有新東陽超商24小時服務，也精選雲林西螺醬油、濁水溪米、土庫麻油、莿桐蒜頭、水林甘藷等優質農特產，製作西螺便當等在地美味料理。還有販售夯肉乾、熊厚呷、阿甘薯叔、東港漁鄉、農民直販所、西螺麻糬大王等伴手禮，其中瑞春、丸莊、大同等醬油品牌，成為過年過節送禮好選擇。每年年初新東陽集團與雲林西螺廣福宮合作舉辦「媽祖駕道、福佑國道」國道媽祖遶境活動，由西螺媽祖鑾轎巡遊高速公路服務區（如關西、西湖、南投），祈求國道行車平安，信徒可參與鑽轎底、領取香火袋等活動，是全台唯一在國道服務區舉辦的媽祖遶境活動。

西螺服務區設有多處必拍打卡牆，其中北站的「媽祖遶境」、「媽祖駕到」拍照牆，不僅象徵庇佑行車平安，也透過黑面、粉面、紅面、金面媽祖的介紹，帶出各自所代表的文化意涵，讓旅客在拍照之餘，也能更深入認識在地信仰故事。而南站最吸睛的莫過於「醬缸缸好」主題空間，完整呈現西螺醬油曝曬缸埕的製作過程，客席區更巧妙以醬缸打造餐桌設計，讓你一踏進就能感受濃濃的西螺在地魅力。網友也表示，「西螺醬油的故鄉限定，俏皮吉祥物+趣味牆面，每一拍都超可愛，IG滿分！」

No.6 東山服務區

翻攝交通部高速公路局官網▲國道三號319k+820

東山服務區位於國道三號上，建築設計以747客機意象為主，室內用餐區則打造成宛如魔法森林般的場景。餐飲專櫃引進周氏蝦卷、深緣及水等台南知名美食，麥當勞、星巴克、翰林茶棧等連鎖餐飲在這裡也能品嚐得到，還有玉井之門等在地伴手禮可以帶回家。戶外的寵物公園、星空電影院及親水樂園區等多項遊憩設施，不論是帶著長輩、小孩還是寵物，都能盡情充飽電再上路！

臉書粉專《地圖新鮮事》曾在貼文當中分享，「國道服務區有個『北關西、中清水、南東山』的稱號，經常性營收排名為臺灣北部、中部、南部之最」。東山服務區不僅是許多人經常前往的國道服務區，也有不少網友給出好評，「點完餐，座位區就有精彩的水舞表演，精彩萬分，趣味滿滿！簡直不像服務區，就像一座樂園，好像特地前來探險遊樂的用餐的樂園！值得專程前來玩樂用餐消磨時間！」

No.7 湖口服務區

翻攝南仁湖企業官網▲國道一號北上／南下86k+500

湖口服務區分為南下、北上兩站，整體延續湖口老街的建築風格，並以「三麗鷗的歡樂時光」為主題打造空間氛圍。從入口到櫥窗，隨處可見超人氣角色現身，包括凱蒂貓、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗與蛋黃哥，可愛指數破表，讓旅客一踏進來就忍不住拿起手機拍照打卡。北上站更規劃由兩側樹木延伸而成的林蔭大道，陽光穿透葉隙灑落地面，營造出輕鬆又療癒的漫步感，路過不妨停下腳步走走看看。

服務區內的櫃位也非常齊全，像是北上站設有星巴克、肯德基、三商巧福、四海遊龍、萊爾富等連鎖店面；南下站則有路易莎咖啡、萊爾富等，兩站均有國道物產館與三麗鷗主題專賣店，可以把新竹特產、三麗鷗周邊通通帶回家。不少網友大讚，「全區都是三麗鷗主題的裝潢，細節做得非常用心，有Kitty、酷洛米等角色的大模型可以拍拍美照，還有三麗鷗專賣店，有限定商品可以購買」。

No.8 古坑服務區

翻攝FB／古坑服務區 花饗古坑 希望旅程▲國道三號276k+880

古坑服務區坐擁遼闊視野，可遠眺嘉南平原，整修後的一樓服務大廳向外延展，將原本環繞建築的廊道納入室內使用，不僅大幅提升休憩空間，也讓自然光線與綠意自然流入，營造出明亮、舒適又放鬆的氛圍。整體以「花饗古坑・希望旅程」為主題，巧妙把繽紛花卉的色彩與線條融入空間設計，像是旋轉樓梯上點綴的胭脂紅花朵、以黃花風鈴木為靈感打造的櫃位區、宛如花間小路的用餐空間，以及花戒指、花蝴蝶、花鞦韆等戶外造景，都成為旅客必拍的打卡亮點。

餐飲選擇同樣豐富多元，從嘉義民主雞肉飯、羅記民雄肉包、爭鮮gogo、炸雞大獅，到雲林必買的千巧谷、阿甘薯叔等人氣伴手禮一應俱全。不少網友也在臉書、IG分享造訪心得，直呼整體環境好拍又好逛，讓人一不小心就多停留了一會兒。「每次北上我們很喜歡逛古坑服務區，重新整修後環境新穎寬敞」、「好久沒來古坑服務區～完全煥然一新！變得太美了啦！想來吃個飯休息下，結果一待就是整個下午」。

No.9 西湖服務區

翻攝FB／新東陽西湖服務區

翻攝FB／新東陽西湖服務區▲國道三號134K+860

西湖服務區分為南下、北上兩個據點，以「里山森林魔法村」為主軸，北站以里山森林為主題意象、南站則以魔法村為主要元素，入口處分別以淘氣石虎、嬌羞石虎作為迎賓造景，吸睛造型忍不住讓人多看兩眼。美食店面更是琳瑯滿目，包含北站的老字號麵包坊普羅蛋糕、南站百年老店福堂餅行、當日製作、販售的一原麻糬等。最特別的是跨越橋的傳說龍鬚糖，有杏仁、芝麻、花生、抹茶、肉鬆等口味，入口即化的口感成為用路人必嚐的點心之一。

此外，西湖服務區還有星巴克、拿坡里、摩斯漢堡等連鎖品牌進駐，網友更形容新東陽超商像是苗栗濃縮版的小市集，讓人逛到捨不得走出去，「裡面陳列著滿滿的苗栗農產品與在地伴手禮：客家米食、紅棗、柿餅、草莓乾、手作餅乾、風味醬料、茶葉......每一樣都有自己的故事」。

No.10 新營服務區

翻攝交通部高速公路局官網▲國道一號284k+160

新營服務區整體以「新旅禾豐 傲匯南瀛」為主題，北站、南站分別以「魚塭、候鳥」、「稻田」為主軸，兩站由人行陸橋連接，不只小朋友專用小火車提供孩童遊樂場域，假日還有街頭藝人表演。往室內走去，除了可以享受全家便利商店的霜淇淋，北站也有以燻茶鵝打響名號的田媽媽鵝鄉園，南站則可以品嚐號稱台灣鴨肉羹元祖的華味香料理，另外還有炸雞大獅、樂檸漢堡、可不可紅茶等連鎖品牌，滿足用路人的飲食需求。

由於新營服務區去（2025）年8月起舉行賣場改建及基地空間調整改善工程，預計2030年底完工，台南市長黃偉哲也在臉書上分享，「正在改建的新營服務區，將稻米、白鷺鷥的意象，融合進建築設計中，不僅展售區未來將更大，半戶外的設計也讓採光通風效果更好。未來將是台灣最有特色的服務區」。網友也紛紛表示，「這真的是很棒的工程+1」、「空橋可以像西湖休息站一樣好好運用」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年01月01日至2025年12月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

2026-01-23 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點朝氣的

#宮川朝市❤

位於岐阜縣高山

起源自江戶時代

超過200年且經歷數次轉型

至今仍為新鮮農產品的中樞

歷史悠久的四大朝市之一

高山車站步行約10分鐘路程

集結本地蔬果、飛驒牛等美味

也有吉祥公仔猿寶寶❤

創意筷子、飾品等手作物品

還可買到高山蔬菜

夏季桃子、秋季蘋果等水果和醃製蔬菜

他們對自家的優質農產品感到自豪

聽說還會主動推薦烹調方法呢

宮川朝市沿著宮川設攤

走下提防是清澈河水

有魚、鴨子、烏鴉等多樣生物

跟一條地面雪尚未融化的橋

不少旅客紛紛搶拍~

努力感受著雪國魅力呀!!

老街上有座頗迷你的秋葉神社❤

是高山市的神道教神社

據說主要供奉火之神明

保護城鎮免受火災侵害

高山這古老城市木造建築多

防火顯得特別重要囉!!

吃了碳烤飛驒牛肉串、包子

即便前一晚吃了飛驒牛大餐

宮川朝市現烤的飛驒牛串

烤的剛剛好~完美鎖住肉汁

撒點鹽巴就超級美味

飛驒牛包子剛出爐也很讚!!

入口處的飛駝牛乳

源自高山地區牧場的優質環境

提供鮮奶、乳酪、優格等各式乳製品

喝完瓶子要還他~相當環保

人氣很旺的章魚燒、飯糰

若胃口不錯可以通通吃起來~!!

#宮川朝市#日本景點

