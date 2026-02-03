2026-02-03 11:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台灣訪港人數創高峰 2026香港節慶盛事不間斷 美食藝文體驗再進化
【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣赴港旅遊人數大幅成長，表現優異，2025年台灣訪港旅客人次近158萬，較2024年成長約27%，其中過夜旅客亦有約20%的成長。新的一年，香港旅遊發展局將持續推廣多元化的旅遊體驗吸引旅客，從《香港好味》美食指南、國際化的節慶盛事到各項藝文展覽，透過更貼近旅客節奏的旅遊方式，鼓勵旅客以更靈活、更深入的角度探索香港。
《香港好味》名廚精選美食指南 以味覺細品香港各區
香港有「美食之都」美譽，品嚐在地美食也是許多旅客到訪的必要體驗，香港旅遊發展局攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，匯集超過50位畢業自中華廚藝學院本地名廚的專業視角，聯合推薦全港250間私房餐廳，推出首本涵蓋全港的《香港好味》名廚精選美食指南。為旅客提供覓食靈感，入選餐廳類型橫跨道地的粉麵小店、港式糖水舖、老字號菜館、特色咖啡室，以及多家星級酒店與米其林推薦餐廳，完整呈現香港餐飲版圖的多元樣貌，透過名廚們的專業推薦與個人品味分享，讓旅客從在地角度深入探索香港飲食文化的底蘊與魅力，感受屬於這座城市的「香港好味」。
更多「香港好味」資訊可瀏覽官方專屬網頁，並提供電子版美食指南以供下載。https://tastehk.discoverhongkong.com/zh-hk
◉ 城市風景的延展：從節慶亮點到生活體驗
國泰新春國際匯演之夜
香港在農曆新年期間熱鬧非凡，「國泰新春國際匯演之夜」將於農曆大年初一（02/17）為一系列慶祝活動揭開序幕，帶來集燈光、音樂、全球文化與節慶氛圍於一身的環球嘉年華。今年活動以「開年 開運 開心」為主題，近60隊花車及表演隊伍巡遊將於晚上20:00於尖沙咀文化中心廣場隆重登場，途經尖沙咀廣東道、海防道及彌敦道，與旅客一同歡度馬年。除此之外，旅客亦可到年宵市場欣賞絢爛年花、前往寺廟上香祈福、或親身體驗馬年賽馬日的熾熱氣氛，歡度一個與眾不同的農曆新年。
The Big Bounce 世界巡迴香港站
全球最大型彈跳體驗 The Big Bounce 再次來到香港，從2026年農曆新年期間02/06~02/22，在西九文化區藝術公園大草坪開放，佔地逾10萬平方英呎的場地設有4大超巨型充氣遊樂區，其中包括16,000平方英呎的「全球最大充氣城堡」，以及全港最長、超過150公尺的充氣障礙賽道，夜間則以粵語流行音樂等為主題，結合音樂與燈光，成為親子和潮人都能享受的放電新景點。
北角東岸板道｜貫通港島西東岸的共享海濱
全長約2.2公里的東岸板道，串連炮台山至鰂魚涌海濱，分階段已於2025年全面開放，代表港島由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通，實現海濱發展的願景。板道貫徹「海濱共享空間」理念，設有步行、跑步及單車共享徑，特色設施包括體驗式玻璃觀景台，讓遊人可感受腳下的維港。
◉ 城市記憶的當代表述：文化展覽與公共空間再進化
香港國際機場｜重現城市縮影，喚醒集體記憶
香港國際機場及香港麥當勞攜手合作，在機場接機大堂推出「城市縮影．見證變遷」懷舊街道展，重現1970年代熱鬧的香港街角，舊式大藥房、電器鋪、時裝店、霓虹燈招牌林立的街巷等栩栩如生地活現眼前，當中包括還原香港首間麥當勞餐廳的場景，呈現香港中西文化匯聚的特色，讓旅客在抵港的第一站，便能感受香港獨有的時代記憶。
港鐵「香港故事」企劃｜讓本土文化融入日常旅程
港鐵車站商店推出「香港故事」企劃，攜手本土收藏家與老字號品牌，於多個港鐵站重現懷舊店舖場景 ，並展出多款珍稀絕版年代產物，與市民旅客一同細味香港情懷，為參觀者帶來「動態保育」的近距離觀賞接觸體驗。進駐港鐵香港站的「中環戲院」與「香江冰廳」主題概念空間，細膩重現老派戲院與冰廳的經典細節，並加入互動式古玩與鐵路主題限量收藏品，讓車站化身可被感受與參與的城市文化場域。而南昌站的「南昌士多」則完整復刻傳統雜貨店細節，展出珍貴懷舊玩具並販售經典零食，成為人氣打卡熱點。 西營盤站則生動再現60年代上海式理髮情懷，還有筲萁灣站則有懷舊鐘錶行場景。
◉ 藝文能量持續發酵：從沉浸式藝術到國際級大展
古埃及文明大展｜香港歷來最大規模埃及文物展
香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展－埃及博物館珍藏」，展期由即日起至2026/08/31，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。匯聚250件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳奇法老圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像，其質素和稀有性皆可媲美近日開幕的大埃及博物館藏品。其他展品還包括超過60尊法老與諸神的宏偉雕像、彩繪銘文石碑、八具動物木乃伊、七套木乃伊棺槨、木乃伊面具、華美璀璨的珠寶首飾及日用品等。
《MOLLY 20週年特展》｜人氣 IP 首站落戶香港
MOLLY 二十週年巡展由 POP MART 泡泡瑪特與藝術家 Kenny Wong 聯合策劃。首站展覽在西九文化區舉行，展期到02/10。展覽完整回顧 MOLLY 自2006年誕生至2026年的成長軌跡，首次全面呈現藝術家關於 MOLLY 的人設草圖、創作手稿、原畫作品、經典公仔以及創作背後的故事等珍貴資料。
同時，山頂纜車及山頂凌霄閣與 POP MART 及山頂廣場攜手呈獻「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」活動，設有8大互動打卡區回顧 MOLLY 過去20年的創意演變，並邀請全球粉絲一同穿越時光隧道，投入一段沉浸式旅程，重溫 MOLLY 的經典瞬間，並在星光閃耀下打造全新的回憶，活動由即日起至2026/03/31。
FESTILUMI 沉浸式光影樂園｜沉浸式體驗
FESTILUMI 香港首展盛大登場，超過20,000件獨一無二的發光雕塑，將灣仔海濱長廊構築成一個融合光影、聲效與多媒體藝術的沉浸式宇宙。這不僅是光的展覽，更是一場可漫步、可觸摸、可對話的多維感官盛宴。全長1.2公里的步行路線帶領遊歷全球奇幻景致，穿梭於9個既魔幻奇妙，又震撼奪目的光影世界，展開一段如夢似幻的探索之旅。
Art Basel & Art Central｜匯聚國際與亞洲焦點的藝術舞台
巴塞爾藝術展香港展會將於03/27-03/29在香港會議展覽中心舉行，匯聚來自41個國家與地區的240家頂尖畫廊，充分展現來自全球各地的多元新興藝術力量。藝術中環展會則於03/25-03/29在中環海濱舉行，將匯聚100多間革新畫廊，並帶來為期五天的一系列表演、藝術裝置、影像藝術及講座等精彩節目。
◉ 2026 聰明玩香港超值機加酒方案
・雄獅旅遊／四天三夜香港自由行新春專案，機票加恆豐酒店含每日早餐，02/15或02/16出發，加贈大年初一新春國泰匯演之夜貴賓席門票（每席價值港幣600元），二人一室，含稅價每人17,900元起，機位有限，要搶要快。
・易遊網／四天三夜香港自由行，搭乘中華航空加啟德帝盛酒店，二人一室，含稅價每人10,999元起，適合想以輕鬆步調探索香港城市魅力的旅客。
・雄獅旅遊／三天二夜香港自由行，搭乘長榮航空加英迪格酒店，含淺水灣露臺餐廳經典雙人下午茶，二人一室，含稅價每人17,200元起；另一個星宇航空加半島酒店三天二夜自由行專案，安排品嚐米其林一星嘉麟樓獨家午間套餐，並加贈每日早餐，二人一室，含稅價每人30,000元起。
・易飛網／三天二夜香港自由行，搭乘國泰航空加帝盛系列酒店，每人含香港故宮文化博物館標準門票及璟瓏軒電子現金券港幣200元，四人一室，含稅價每人12,000元起。另一個三天二夜自由行，同樣搭乘國泰航空，配合三人一室合和酒店，含米其林推薦生記飯店粵菜料理，含稅價每人14,500元起。
