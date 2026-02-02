【生活很苦，但水晶很甜 遇見療癒人心的命定手串】建國攤商595訪談（上）by林燃

這次的攤商，我們來到建國玉市（595）號—「流行半寶石與療癒系水晶」的攤商。

這家老闆姓陳，從業水晶加工、批發已經三十幾年了，客群極廣；涵蓋了追求能量感、穿搭美學以及收藏水晶的愛好者。

老闆早期做的都是批發生意，直到近幾年才開始有做零售。

攤位上，水晶品項豐富，從招財的金運石到感性的月光石通通都有。

我剛來到攤位前，一眼就被閃著七彩的月光石愰忽了雙眼。這次讓我帶大家來看看，老闆對流行水晶的專業看法吧！

​Q1：陳老闆，您攤位上的品項非常豐富，從夢幻的「馬島月光」到深沉的「黑金骨幹」都有。對新手來說，這些熱門水晶該如何分辨品質高低？

A1：​像這個，妳剛剛看到的。馬島月光石最直接的指標，就是底色與光暈。

高品質的馬島月光底色要夠透（玻璃種），不能有太厚重的白棉或裂隙。

然後最重要的，是看「藍光」的強度與面積；好的月光石在轉動時，光暈是靈動且帶有深邃感的電光藍。

你看，珠子轉動的時候會折射出七彩的光暈，所以它又叫彩虹石。

馬島月光高品的價格昂貴，入門款可以選擇稍許帶綿的，也是值得擁有！

像這條，​黑金骨幹（太陽石）屬於拉長石家族，這種水晶內部含有赤鐵礦和纖鐵礦髮絲，在光線下會反射出迷人的金銀色貓眼光芒。

而「骨幹」指的是其晶體內，有類似骨幹水晶的生長結構，高品關鍵在於「金沙的密度與分布」。

高品質的黑金骨幹在光線下，內含的金屬礦物會呈現十字或星光效應。

所以選購的時候要挑黑色基底，與金色閃光要層次分明，不能看起來灰濛濛的那種。

​Q2：最近「金運石」和「金曜石」的討論度很高，據說都有招財、辟邪的含義；兩者雖然都有金色閃光，但在本質上與視覺上有什麼樣的差異？

A2：這兩者雖然都是黑色底帶金光，但「內涵」完全不同。

金運石屬於輝石類礦物，硬度較高。呈現的是「線條狀」或「片狀」的金屬光澤，質感沉穩、內斂。

金曜石則屬於火山玻璃（黑曜石家族）。講究的是「貓眼效應」或「圓形沙眼」的點狀金光，光澤較浮於表面。

手感較紮實、有分量。 質地較輕、觸感如玻璃般溫潤順滑。

一般我們看水晶、半寶石、寶石都是以硬度來取決價格高低。妳想想看嘛！硬的石頭比較不容易壞啊！那大家一定是挑硬度高的買。

燃之音：回憶飄到久遠的農業時代，好像是這樣吼！以前的人都比較惜物、惜福，所以會特別喜歡耐用（耐看）的東西買。

​Q3：那「錦鯉膠花」和「綠幽靈」呢？它們都屬於異象水晶（內含物水晶），在挑選這類具有「景觀感」的手串時，您自己是怎麼挑選的？

A3：挑選異象水晶，我講究的是「清透度」與「意境感」。

​晶體要足夠「清」，基底水晶必須透明（玻璃體），裡面不能有過多的雲霧或雜質，否則內含物的「景觀」就會被遮住，顯得髒亂、暗域多，上手就不亮了。

然後就是晶體的​分布要夠「奇特」。以綠幽靈來說，我們追求的「聚寶盆」（內含物剛好一半）或「千層山」，一層層堆疊好像沙漠那樣的自然景觀。

而錦鯉膠花則是看色澤，裡面的內容物是否鮮紅如錦鯉，分布是否像魚尾般靈動。

好的錦鯉膠花晶體清透、紅黃色澤濃豔且有自然層次；在東方文化中，相信錦鯉能帶來好運，再加上錦鯉膠花是很討喜的鮮豔色彩，近年很受市場喜愛！

然後挑選異象水晶的時候，最忌諱表面有能觸摸得到的裂紋，​大家可以儘量挑選無礦缺、無紅皮、裂隙的水晶。

水晶就是一分錢、一分貨，你買的便宜但因為表面有個礦缺，心裡越看越不舒服，那就失去買輕奢品犒勞自己的意義了！

​Q4：現在水晶市場的流行輪替很快，像「紫鋰輝」或「薔薇石」這類粉嫩色系的手串（仙氣），是否在女性客群中特別受歡迎？

A4：確實，這兩款一直是女性客群的愛用款，但原因略有不同。

像​紫鋰輝它特有的「丁香紫」，看起來就非常優雅，且帶有微絲絹光的亮澤。

很多女性客人喜歡它，是因為它在室內、室外會呈現微妙的顏色變化，非常有層次感。

而且很像以前大家小姐穿得綾羅綢緞，女孩一戴上手，就自然會流露出溫柔高貴的氣質。

至於薔薇石，大家常說它是「愛與療癒之石」，有助於情感平衡、人際關係和增強自信，常被製成珠寶或奇石觀賞。

它也被稱作玫瑰石，在台灣東部與其他礦物共生，有「櫻花雨薔薇輝石」等特殊樣貌。

因水晶體中夾雜粉色薔薇輝石，像櫻花瓣灑落，非常受年輕女性歡迎。

且價格實惠，一般上班族、學生黨都能輕易入手。

​Q5：您有許多藍色系礦石（藍晶石、海藍寶、天河石、海紋石、藍色舒俱來），這五種藍晶石有什麼不同嗎？

A5：這五種藍，妳可以從「顏色飽和度」與「紋理」來區分。

​藍晶石具有明顯的纖維狀結構，顏色深藍，帶有貓眼效應，看起來像絲綢。

是一種以藍色為主，含有鋁矽酸鹽的礦物，常形成於變質岩中。

所以跟水晶來比，是不同種的礦！

它被一些神秘學、能量療癒視為提升溝通與靈性的寶石；對應喉輪與眉心輪，傳說有助於清晰表達、平衡能量、緩解壓力。 同時又被稱為「能量放大器」，據說不會儲存負能量，因此無需消磁，能量純淨。

​海藍寶，顏色是清透的淺藍，像清澈的海水。高品質的呈現冰種全透，給人一種清新的感覺。

成分是鈹鋁矽酸鹽 ，與祖母綠同屬於綠柱石家族。清透的海藍寶其價值也當作寶石，以克拉計價！

坊間造假、染色、酸洗的很多！

但我這裡堅持只賣真品，絕不碰假貨，品質有保證的！

​天河石就是藍中帶綠，具有標誌性的「白色格子紋」（老礦），像熱帶海灘邊的淺灘。

天河石又稱亞馬遜石，是長石家族中的一種微斜長石變種，被認為是帶來自信、勇氣與平衡的能量寶石，對應心輪與喉輪。雖名為亞馬遜石，但實際產地遍及全球，包括巴西、美國、中國等地。

近年因為顏色相近蒂芬妮的招牌色而聞名！

​海紋石的獨特之處，就在於它「波光粼粼」的紋路，像龜殼、也像陽光照在水面上的倒影，產量非常稀少，目前全世界唯一的產地，僅在多明尼加共和國，非常有辨識度。

又被稱為三大療癒石之一！對應心輪及喉輪。

​藍色舒俱來，也是療癒石之一，是舒俱萊寶石中的藍色系變種，因含有較多銅元素而呈現深邃的藍色，常與紫色交織成星際藍。是稀有且價值高的品種，被視為能帶來寧靜、智慧和能量療癒的寶石，在風水和能量學說中佔有重要地位。 通常呈現不透明的皇家藍或靛紫色，色澤深邃穩重，質地細膩，是能量收藏家眼中的頂級品。皇家紫的舒俱來為南非的國石，被視為全球稀有資源性奢侈品。而半透明的櫻花粉最稀有，價格高昂。

燃之音：看老闆介紹如此詳盡，大家是否也跟我一樣感到意猶未盡呢？

更多精彩的流行水晶知識，讓我們期待下一章的訪談，星期五同一時間再見！