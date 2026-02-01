【台中烏日】高鐵站旁居然有這種神仙地方？開箱 MJ Beauty Spa「淨淨耳目」75分鐘完整體驗！采耳＋耳燭＋頌缽音療，酥麻到靈魂出竅的 ASMR 實測！加碼「暖宮薰臍」讓肚子暖呼呼，女生每個月必做的頂級保養！feat. 搬家前最後巡禮 👂✨🚅🔥

現代人的「累」，常常不是睡一覺就能解決的

就像電腦開了太多視窗跑不動一樣，大腦被各種資訊塞得滿滿的，這時候你需要的不是一杯咖啡，而是一個強制重開機的按鈕

最近因為工作常跑台中，在高鐵站等車的空檔，我誤打誤撞闖進了一個超級隱藏版的綠洲——MJ Beauty Spa

這次體驗完，我不誇張，走出店門的時候，我有種視力變好、聽力變敏銳，連空氣都變甜的錯覺！

重點是，他們就在烏日高鐵附近，完全是為了我們這種奔波的旅人設計的吧？🚅💨

今天要跟你們聊聊我這次做的 C 方案：淨淨耳目 (75mins)，外加讓我驚艷到不行的芳香薰臍（暖宮）

這真的不是只有挖挖耳朵那麼簡單，這是一場從頭到腳、由內而外的靈魂洗澡儀式啊！🧖‍♀️





走進城市裡的靜謐防空洞

說實話，剛到的時候我還在想，在這個交通樞紐旁邊，真的能安靜下來嗎？

但一進門，那個氛圍轉換得太快了。

這裡不像那種冷冰冰的連鎖店，反而有一種走進朋友家客廳的溫馨感

暖黃色的燈光灑下來，角落擺著綠色植栽和看起來就很舒服的沙發，空氣裡飄著一股淡淡的精油香，不是那種廉價的化學味喔，是那種一聞到，肩膀就會不自覺往下沉三公分的草本香氣

如果你跟我一樣，是那種一定要把行程塞滿滿、連搭車都在回訊息的工作狂，拜託，把手機丟進包包裡，這裡不適合藍光，只適合燭光🕯️

原來耳朵也需要「大掃除」？

很多人會問「啊不就是挖耳屎？我自己用棉花棒轉一轉不就好了？」

喔不不不（搖手指），這就像你說「洗臉我自己洗就好，幹嘛做臉？」是一樣的道理。

MJ Beauty Spa

的專業采耳，那個細膩度完全是不同檔次

老師會先給你看看耳朵裡面的狀況，讓你一起確認耳朵的耳垢累積程度～

我很怕癢，也很怕痛，但這裡的手法是「輕攏慢撚抹復挑」（亂用成語ＸＤ），反正就是非常溫柔

你會感覺到各種不同材質的羽毛在耳邊、臉頰上輕輕掃過，那種酥酥麻麻的感覺會引起一種叫做 ASMR 的反應，整個人會起雞皮疙瘩，但是是舒服到想捲起來的那種！

再來就是專業的采耳環節

你可以感覺到工具在耳道裡非常精準地遊走，搔刮到你平常抓不到的「癢處」

更酷的是，老師還會用內視鏡讓你看一下耳朵裡的狀況，看著那些陳年老污垢被清出來，心裡有一種說不出的爽快感，好像把聽了一整年的廢話都一起倒掉了一樣。





聽覺與觸覺的雙重奏——耳燭與頌缽

如果你以為 C 方案只有弄耳朵，那就太小看它了

這個 75 分鐘的淨淨耳目方案，是一個完整的套裝。

在清理完耳道後，會進行耳燭淨化

這是我最期待的環節！一根長長的耳燭放在耳口，燃燒時會產生微微的溫熱感，還有像是壁爐柴火燃燒的「啵啵啵」聲音

那個溫熱感會順著耳道傳到腦袋，感覺腦壓正在一點一滴被釋放掉。

這時候搭配采耳師的眼周熱敷和肩頸按摩，我必須承認，這一段記憶是斷片的，因為我直接秒睡過去...💤

而頌缽音療更是壓軸

以前我覺得頌缽有點玄，但實際體驗後，你會發現那是物理學啊！

當頌缽敲響，那個低頻的震動波是會穿透身體的

你閉著眼睛，但身體感覺得到聲音的形狀，那個共振好像把身體裡混濁的水都震出來了一樣，世界瞬間只剩下那個嗡嗡嗡的餘韻





女生必備的秘密武器——暖暖的香薰臍

這次除了耳朵，我還特別加強了肚子

沒錯，就是芳香薰臍（暖宮）

不管是因為每個月的那幾天不舒服，還是單純像我一樣手腳容易冰冷，這個項目真的太推薦了

那種熱度不是暖暖包那種只有表皮熱，而是感覺有一股暖流慢慢滲透進去，整個肚子暖烘烘的，像是有一個溫暖的擁抱一直環繞著你

對於我們這種常待冷氣房、愛喝冰飲的女生來說，這真的是一種極致的呵護。做完之後，不只肚子暖了，連臉色看起來都紅潤很多，感覺整個人「氣」都順了

這短短的 20 分鐘，簡直比睡了一整晚還要有充電的感覺🔥





為什麼我這麼推這家？

除了技術好，我覺得「人」是關鍵。

這裡的 Sophia 老師本身就是國際培訓講師，甚至還有在做一對一的采耳創業教學。

這代表什麼？代表他們的技術是有底蘊的，不是隨便學兩天就上工的那種

那種手法的穩定度和對耳道構造的理解，你身體是騙不了人的。

而且我聽到一個小道消息，老師說他們三月份就要搬家了！

雖然有點捨不得現在這個溫馨的小空間，但也很期待新家會有什麼樣的升級和驚喜。

如果你最近剛好要經過台中烏日，或是你根本就住在這附近，真的，給自己 75 分鐘，去把腦袋裡的垃圾倒一倒🗑️✨





那些微不足道卻重要的小事

在這個快節奏的時代，我們很常照顧別人的情緒，卻很少照顧自己的身體感受

來MJ Beauty Spa 這一趟，你會發現，原來「放鬆」是可以被具象化的。

不管是你要搭高鐵去市區開會前，需要先武裝好精神；

還是出差結束累得像條狗，想在回家前先卸下盔甲，這裡都超級適合

它不像那種大型連鎖店那麼制式化，多了一種像朋友家的親切感

下次經過烏日，不要再只是匆匆忙忙地買便當趕車了

留點時間給自己，來這裡把耳朵清乾淨，把肚子暖起來，相信我，你的身體（還有你的靈魂）會感謝你的💖