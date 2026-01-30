【從指尖到傳說–半寶石四大等級與價格行情】by寶石獵人林燃

繼上篇，介紹完半寶石與水晶後，我來跟大家分享珠寶與晶石市場的價格區間。

半寶石的價格跨度極大，從幾百元到幾十萬元（甚至更高）都有。

​這裡我將半寶石按照市場定位劃分為四個層級。

半寶​第一級：親民入門款（基礎大眾）

【佛教七寶的守護者】

​瑪瑙 & 玉髓 ：

​特點： 顏色極多，質地細膩，穩定性高。隱晶質石英，結構緊密，硬度7左右。

自古以來，瑪瑙就被列為「佛教七寶」之一。相傳在古代印度，瑪瑙被視為能與神靈溝通的媒介。在中國清朝，瑪瑙更是官員補服上的重要飾品。

​它不僅是高 CP 值的入門款，更是承載了千年祝福的安穩之石。

​這類半寶石產量大，價格非常平易近人，是大多數客戶接觸晶石的入門款。

​適合製作各種造型，日常佩戴不心疼，是半寶中「高CP值」的代名詞。

​黑曜石 ：

​天然火山玻璃，常見的有彩虹眼、金曜石、銀曜石。

​有「避邪、去負能量」的守護功能，市場非常大。通常犯太歲或衝煞的朋友都可以佩戴！

廟裡結緣品最多的也是黑曜石。

它還是西方著名「阿帕契之淚」故事中的半寶。

傳說當地戰士為了保衛家園犧牲，而他們的家人悲痛流淚，淚水落地化作了黑色的石頭。

人們認為這是戰士留給他們的保衛石，擁有了這顆黑曜石，就代表戰士依然守護他們，希望他們永遠不再哭泣。

所以​它不僅是避邪的神器，更是一顆能吸收所有憂傷、轉化勇氣的溫暖之石。

​虎眼石 ：

​特點：具備獨特的貓眼效應，常見黃、藍、紅三色。

象徵勇氣與財富，常被稱為「霸氣之石」。

又稱【古羅馬戰士的護身符】

​

傳說古羅馬戰士在出征前，習慣佩戴刻有圖騰的虎眼石，他們相信這顆石頭像老虎的眼睛一樣，能洞察敵情，保佑他們平安歸來。

半寶​第二級：中階進階款（設計師最愛）

​這類寶石通常具備獨特的光學現象、或迷人的閃光色彩，是目前文創首飾，與輕珠寶市場的主力商品。

​拉長石 ：

​特點：具有迷人的「暈彩效應」，轉動時會出現藍、綠、橘色的光芒。

​強調「靈魂的引導」，內斂但不單調，深受文青與輕奢珠寶設計師的喜愛。

拉長石又稱【極光的碎片】

​傳說加拿大拉布拉多地區，曾有一名英勇的戰士，用長矛劈開了海岸邊的岩石；釋放出被囚禁在石中的北極光，而那些剩餘的光芒便凝結成了拉長石。

​戴上它，就像隨身攜帶了一片微縮的極光，在不同角度下閃耀著低調的神祕感。

​石榴石 ：

​特點：除了常見的酒紅色（鎂鋁石榴石）外，芬達石榴石（錳鋁榴石）還有昂貴的翠綠色（沙弗萊石）也都是性價比極高、色彩鮮豔的半寶石。

又稱【諾亞方舟的燈火】

​在《聖經》傳說中，諾亞方舟在漆黑的洪水中航行時，就是靠一顆巨大的紅色石榴石發出的光芒來指引方向。

黑暗中指引希望的燈火，像極了一場劫後餘生​。

所以人們將它喻為「女人石」，象徵女人紅潤的氣色與熱情的生命力。

石榴家族因為顏色濃郁不露底、火光、折射都十分閃亮，所以相當受年輕女性喜愛。

​托帕石 ：

​特點：常用的是瑞士藍、倫敦藍，淨度相當高。

又稱【太陽神的恩賜】

​傳說古埃及人相信托帕石的光芒來自太陽神拉 (Ra)。佩戴它即能得到神的庇佑與智慧。

其顏色清透、彩光閃耀，適合追求喜愛有高級「珠寶感」但預算有限的客戶。也是海藍寶的平替！

​第三級：高階珍藏款（輕奢、保值）

​這類半寶石具備一定的稀缺性，頂級品質的價格還會隨年上升。

​碧璽 / 電氣石：

​顏色最豐富的半寶石，有「落入人間的彩虹」之稱。

慈禧太后對碧璽就極度癡迷，據說她的枕頭下常年放著一塊極品西瓜碧璽，深深相信它能固氣養顏。

甚至在她的陪葬品中，也有價值連城的碧璽蓮花。

而​碧璽具有壓電性，摩擦後能吸附灰塵。據說它能平衡人體磁場，既是珠寶，也是能量護身符。

而頂級的雙色西瓜碧璽或盧比來（紅寶碧璽）都極具有收藏潛力。

​海藍寶 ：

​綠柱石家族（與祖母綠同族）。

​顏色如海水般純淨，其中又以高品質的「聖瑪利亞藍」為最高品，顏色濃郁的價格不菲，象徵著自由與冷靜。

又稱【人魚的寶藏】

​傳說古代航海家相信，海藍寶是人魚的寶石，而在風暴來臨時，將它投入海中能平息人魚怒火，保佑航行平安。

而現代則意喻著，​懷有像海水一樣純淨的靈魂，才能擁有良好的心境與人溝通。

​坦桑石 ：

​僅產於坦尚尼亞，呈現神祕的藍紫色。

傳說中【馬賽人的禮物】

說起​坦桑石的發現，純屬偶然。

緣於一場閃電引發山火，在燒毀了大片草原後，原本褐色不起眼的礦石；竟然在大火過後變成了迷人的深藍紫色，且閃耀著神秘的光芒，這才被當地的馬賽族人發現，並視為神蹟。

​因電影《鐵達尼號》中的「海洋之心」而聞名，產量稀少，是高貴的象徵。

附註：雖然故事原型是傳說中的藍鑽「希望之鑽」。但劇組為了拍攝效果，選擇了與藍寶石顏色相似、且更具神秘感的坦桑石來製作道具，這也讓坦桑石因此聞名全球。

​第四級：稀有投資款（拍賣會級別）

​這類雖然歸類為半寶石，但其「克拉單價」往往遠超黃金，甚至直追四大貴寶石。

​帕拉伊巴碧璽 ：

​含有銅元素，呈現電光般的「霓虹藍」。

​頂級品每克拉可達數萬美金，是收藏家的夢幻逸品。

又稱【霓虹般的電光藍】

西元​1989 年，海特·巴博薩，在「巴西帕拉伊巴州」辛苦挖掘了五年，才終於發現了這種帶有電光感的藍色寶石。憑藉其特殊色聞名國際，因藍綠霓虹色調在自然界極其罕見，一出世就震驚了全球珠寶界。

​亞歷山大變石 ：

白天看是綠色，晚上燈光下看是紫色，被稱為「白天的祖母綠，晚上的紅寶石」。

【俄國皇室的象徵】

​這種寶石是在 1830 年，由俄國沙皇亞歷山大二世生日當天所發現。因綠與紅剛好是當時俄國軍隊旗幟的顏色，因此被奉為國石。

​黑歐泊 / 黑蛋白石 ：

​變彩最為瑰麗多變，產量極低、造假極易發現。

又稱【莎士比亞筆下的寶石女王】

​莎士比亞在《第十二夜》中曾寫道：「這種奇蹟般的寶石，它的色彩就像是人的心思一樣多變。」它是唯一一顆寶石中，能看到所有色彩，被視為寶石界的奇蹟。

白歐珀/白蛋白石：

​位於「第二級至第四級」之間（依火彩品質而定，頂級黑歐泊屬於第四級）。

又稱【被上帝翻倒的調色盤】

在澳洲原住民的傳說中，造物主是踏著彩虹來到人間的；當他的腳步觸碰地面時，地上的石頭會瞬間甦醒，開始閃耀出彩虹般的七彩光芒，這就是蛋白石。

在古羅馬，蛋白石被認為是「丘比特之石」，因為它集結了所有寶石的顏色，被視為是希望與純潔的象徵。

其中水歐珀–產自衣索比亞火山岩區。

這種蛋白石非常脆弱且不穩定，易因脫水而失去光澤，通常需要浸泡在水中或妥善保養。

我個人是不建議購買的😝

因半寶種類繁多，日後我會再一一介紹。

以上資訊來自維基百科及圖書資料！作者僅是整理分享、提供個人經驗心得。



