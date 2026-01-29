不只好吃還超好拍！Meat Up × KINGJUN 限時聯名「巧莓樂園」甜點＋周邊全收

2026-01-29 15:49 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

草莓季還沒吃到最浮誇的那一攤，先別急著收工。人氣餐飲品牌 Meat Up 覓晌 2 月 1 日起攜手知名插畫家 KINGJUN 展開聯名合作，讓代表角色「蠢兔」與「BT」正式進駐門市，把原本就很浮誇的草莓季，直接升級成又甜又可愛的巧莓樂園。當 KINGJUN 最愛的巧克力元素，遇上 Meat Up 招牌草莓甜點，一場視覺、味覺、拍照慾望全面失控的聯名就此展開。

編輯推薦

不是只有餐點可愛，是整間店都變成 KINGJUN 宇宙

圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

這次聯名完全不只停在餐桌上。Meat Up 覓晌直接把門市打造成沉浸式插畫空間，從櫥窗貼紙、主視覺海報、角色立牌，到專為拍照設計的手拿打卡板，每一個角落都在對你說「快拿手機」。最犯規的是，BT 巨大化玩偶首次亮相，不管是不是粉絲，走進去都會忍不住停下來合照。對喜歡拍照、打卡、蒐集限定畫面的女孩來說，這一波真的很難冷靜。

中山店限定加碼：聯名拍貼機登場，粉絲一定要排一張

特別引進聯名限定拍貼機，讓粉絲們能與蠢兔、BT 留下最萌的合影紀念，成為本次活動的互動亮點。 圖片來源：官方提供
特別引進聯名限定拍貼機，讓粉絲們能與蠢兔、BT 留下最萌的合影紀念，成為本次活動的互動亮點。 圖片來源：官方提供

如果你是為了互動體驗而來，中山店一定要列進行程。現場特別引進聯名限定拍貼機，可以和蠢兔、BT 一起留下專屬合影，直接把「來過巧莓樂園」變成實體紀念。這次聯名主題定為「巧莓樂園」，所有餐點都圍繞在新鮮草莓的酸甜 × 巧克力的濃郁，不只好吃，還每一道都很會拍。

各家聯名店限定餐點、商品 一次盤點

中山店限定｜一上桌全場會看你

1.莓缸係（草莓巧克力魚缸）(小) NTD1,299

莓缸係（草莓巧克力魚缸）圖片來源：官方提供
莓缸係（草莓巧克力魚缸）圖片來源：官方提供

備受好評的巨型 PUNCH 魚缸杯 2.0 版本華麗登場！層層堆疊巧克力戚風蛋糕、巧克力奶霜、草莓醬與綜合堅果，豐富層次感最適合好友相聚慶祝，共享這份濃郁視覺震撼。

桃園藝文店限定｜口感派一定會愛

2.草莓巧克力麻糬鬆餅 NTD360

桃園藝文店限定-草莓巧克力麻糬鬆餅 圖片來源：官方提供
桃園藝文店限定-草莓巧克力麻糬鬆餅 圖片來源：官方提供

外脆內鬆軟，一口咬下是滿滿香氣與Q彈口感。一切下去就能感受到口感的變化。淋上苦甜巧克力醬、加上新鮮草莓與巧克力冰淇淋，甜度拿捏剛好，是會讓人默默吃完的耐吃款。

​2/17 台北西門店限定上市｜浮誇天花板

3.草莓巧克力 101 塔（普通版 NTD799 / 豪華版 NTD1,499）

台北西門店限定-草莓巧克力 101 塔 圖片來源：官方提供
台北西門店限定-草莓巧克力 101 塔 圖片來源：官方提供

人氣「草莓101 塔」首度推出 2.0 華麗版本！新鮮草莓與巧克力鮮奶油層層堆疊，現煮巧克力熔漿緩緩流下，視覺與香氣同時到位。杯內還藏有荔枝果凍與手工餅乾，甜點控很難只拍不吃。

​同步販售（中山／西門）

1.麻吉莓莓（草莓麻糬舒芙蕾） NTD360

麻吉莓莓（草莓麻糬舒芙蕾）圖片來源：官方提供
麻吉莓莓（草莓麻糬舒芙蕾）圖片來源：官方提供

招牌蓬鬆軟綿舒芙蕾與 Q 彈大福皮的夢幻組合，多了一層咀嚼感。內餡是苦甜巧克力醬與酸甜草莓醬的平衡組合，吃起來柔軟卻不單調。

2.莓力（草莓巧克力巴斯克） NTD240

莓力（草莓巧克力巴斯克）圖片來源：官方提供
莓力（草莓巧克力巴斯克）圖片來源：官方提供

經典濃郁巧克力巴斯克與草莓的優雅組合，口感紮實滑順，是適合配咖啡、慢慢吃的經典款。

3.​莓蘇過（草莓提拉米蘇） NTD250 (含酒精)

莓蘇過（草莓提拉米蘇）圖片來源：官方提供
莓蘇過（草莓提拉米蘇）圖片來源：官方提供

馬茲卡彭、手指餅乾與草莓果凍的微醺交織，帶著淡淡酒香，甜中帶成熟感。

4.莓喝就可惜了（草莓巧克力奶昔） NTD310

莓喝就可惜了（草莓巧克力奶昔）圖片來源：官方提供
莓喝就可惜了（草莓巧克力奶昔）圖片來源：官方提供

經典香濃巧克力奶昔為基底，綴以新鮮草莓與夢幻棉花糖，是甜點控的靈魂，口感滑順不厚重，是邊喝邊療癒的那一杯。

​粉絲注意！KINGJUN 限量聯名超誠意滿額禮

​凡是消費滿額並追蹤官方社群，就能將可愛小禮帶回家！

全門市點任一聯名品項送限量小卡，並追蹤 @kingjun@meatup_tw送角色卡貼

台北西門店 ／ 台北中山店限定

1.凡點購任一KINGJUN聯名品項，即分別附贈專屬「角色杯墊、吸管套及插卡」。
2.滿額驚喜：
消費滿 NTD1,200 贈送「角色方巾」乙條。
消費滿 NTD1,999 贈送「角色冰箱磁鐵」乙個。
(數量有限，送完為止，可疊加領取)

凡點購任一KINGJUN聯名品項，即分別附贈專屬「角色杯墊、吸管套及插卡」。 圖片來源：官方提供
凡點購任一KINGJUN聯名品項，即分別附贈專屬「角色杯墊、吸管套及插卡」。 圖片來源：官方提供

滿額驚喜： 消費滿 NT,200 贈送「角色方巾」乙條。 消費滿 NT,999 贈送「角色冰箱磁鐵」乙個。 (數量有限，送完為止，可疊加領取) 圖片來源：官方提供
滿額驚喜： 消費滿 NT,200 贈送「角色方巾」乙條。 消費滿 NT,999 贈送「角色冰箱磁鐵」乙個。 (數量有限，送完為止，可疊加領取) 圖片來源：官方提供

粉絲直接破防！KINGJUN 聯名周邊現場開賣

圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

從吊飾、手機殼、收納本到大學 T、法蘭絨毛毯，整個系列就是為「不小心全包」而生。

草莓閃閃星星—磁吸手機殼、磁吸翻轉支架 (愛心) 圖片來源：官方提供
草莓閃閃星星—磁吸手機殼、磁吸翻轉支架 (愛心) 圖片來源：官方提供

販售以 中山店最齊全，西門與桃園藝文店提供部分款式。這不只是一檔草莓季，而是甜點、插畫、拍照、周邊全部一次滿足的期間限定樂園。如果你今年只打算為一場聯名衝一趟，那這一站，真的很難不選 Meat Up 覓晌 × KINGJUN。

聯名販售期間：2026 / 02 / 01 ～ 2026 / 04 / 30

​INLINE 線上訂位：https://share.google/JIUXjQVF4AxdCNQ1R

分店資訊：

台北西門店：
地址：108臺北市萬華區武昌街二段37號6樓
電話：0908-198-398
營業時間：平日 11:30-21:00，假日 10:30-21:00 (最後供餐 19:50)

台北中山店：
地址：104台北市中山區中山北路二段84巷6號
電話：0966-068-398
營業時間：平日 11:30-21:00，假日 10:30-21:00 (最後供餐 19:50)

桃園藝文店：
地址：330桃園市桃園區同德五街67號2樓
電話：0908-089-398
營業時間：11:30-21:00 (最後供餐 19:50)

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#台北 #經典 #人氣 #新品 #舒芙蕾 #手搖飲 #草莓巧克力 #中山店限定

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
往下滑看更多精彩文章
【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

2026-01-13 09:14 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

這座市場已98歲！

1928年啟用的台北市「東門市場」，你將走進一個充滿人情味的時光隧道，從日治時代到台灣光復後的蛻變，鄰近眷村區，成為許多政要官夫人及外省新住民採買的好地方，東門市場也有個「貴族市場」之綽號。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，關於「東門市場」近兩年（2024/1/1～2026/1/7）網路聲量逾2.2萬筆，這處美食地圖的匯聚點，從清晨4點就開始傳出陣陣香氣，亦是海外遊子「每次回台北必逛」的城市信仰之一。

許多美食達人都有自己的東門市場攻略，像部落客「魔鬼甄與天使嘉」的推薦採購路線，就足以讓人口水直流：先以羅媽媽米粉湯的黑白切暖胃，再配上東門城滷肉飯的銷魂美味，飯後來碗江記東門冰豆花清涼解膩，最後再外帶金山鵝肉店的後段與豬頭皮，為晚餐加菜！許多未進前十名的遺珠之憾，像是利隆餅店的韭菜盒子、牛肉餡餅、蘿蔔絲餅，絕對也是必吃的銅板美食。究竟哪些攤位能在這座近百年市場裡「撐得住時間」也「扛得起討論」？必吃、必買的TOP 10是哪些？

No.10 馬叔餅舖

翻攝FB／馬叔餅舖地址：台北市臨沂街67之2號
電話：02-23962788
營業時間：07:00～18:00（週五公休）

台灣少見的北京點心舖，西門町中華商場第一代開始買起「清真馬叔餅舖」，如今由第二代接棒，還搬進東門小巷裡低調營業，每日凌晨四點，當城市還在沉睡，「馬叔餅舖」麵香就已悄然醞釀。

靈魂招牌是北京燒餅，自製老麵的製程猶如一場層層堆疊的耐心修行：麵團要先「醒」半小時，擀到0.5公分薄，抹芝麻醬、折、再抹、再折好幾次，最後撒白芝麻、塗醬油，先煎到芝麻微黃上色再拿去烤，才烤出那種外酥內厚、咬下去有層次的紮實感。《鏡週刊》、《鏡文學》董事長裴偉形容，來自北京的芝麻燒餅承載著鄉愁，不只滿足外省老饕，也深受穆斯林喜愛；他還特別點名「牛肉韭菜餃子是清真認證，好吃。」

切開圓形小燒餅那聲「喀滋」超療癒，夾進幾片醬牛腱，瞬間變成中式漢堡。YouTube「Chill先生一家人」2024年3月也形容芝麻燒餅一口咬下去的切面就像馬卡龍，「非常有紮實感」，而且芝麻是混在麵皮裡，不甜，只有滿滿香氣。另一款「糖火燒」則像麵茶＋綠豆糕的組合，濃郁到很適合配茶。網友一句話就收服：「吃了30年了」、「清真館沒有豬肉，可以選不夾肉，馬叔餅舖的桂花酸梅湯也很好」；吃的不僅是點心，是一種被時間養出來的老派溫柔。

No.9 羅媽媽米粉湯

翻攝官網／羅媽媽米粉湯地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：02-2351-3352
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

請帶著空腹到東門市場，因為米粉湯這一局真的很難選。羅媽媽與對面的黃媽媽正面對決，如武林高手般對峙，各有千秋，羅媽媽走的是客家鹹香派：外表樸實無華，但深藏的美味在第一口就瞬間爆發。

「裴社長」裴偉認為它好吃的關鍵，在於鍋裡滾煮著豐美內臟食材的高湯；他讚嘆，即使外送到公司，因會議延遲兩小時才品嚐，米粉依然Q彈，湯頭鮮美不減。主播魏華萱2024年10月也貼文點名最愛的兩家小吃之一，形容「美味又平價，吃過念念不忘，吃超飽200元有找。」藝人李易在《易起吃早餐》2024年2月初訪時更誠實：湯頭「真的不錯，我喝了好幾碗」，但米粉偏細不是他的菜；不過他仍肯定小菜選擇多、內臟新鮮，只差一句「辣椒醬料再強一點，我會專程再來。」也有網友大推「各種內臟讓你吃到翻過去。」

部落客「艸頭黃這一家」實測羅媽媽經典套餐：米粉湯＋黑白切，還附送一碗「不清淡的清湯」，精華藏在這裡，湯頭除了大骨，還把黑白切的豬內臟一起燉煮，才會出現那種「看起來單調、喝起來卻很複雜」的視覺與味覺衝突，第一口可能還不習慣，但越喝越上癮，最後甚至會默默把整碗湯喝光。

No.8 黄媽媽米粉湯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：0922-238-529
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

新館13號攤的香氣是從清晨五點開始慢慢醞釀的，黑豬大骨熬湯，像把一天的溫度先煮進鍋裡。選用北部少見的細米粉，湯頭也不靠重鹹取勝，還能跟老闆無限續湯，根本是「早餐界的情緒價值供應站」。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」盲挑到黃媽媽就直接認證：「口感滑順不軟爛，湯頭沒有過多調味，喝得到大骨甘醇。」臉書社團「大台北美食地圖(含基隆)」也掀起討論，看起來清淡，實際喝起來卻很有層次，湯頭乾淨不混濁，沒有多餘雜味；網友的共鳴更暖「黃媽媽不會給臉色看，總是笑臉迎人，東西又好吃」、「從小吃到大的美食之一」、「是少數我會願意回訪的米粉湯攤，水準穩定價格合理」、「喜歡加甜辣醬在米粉上」、「我反而都去吃滷肉飯」。部落客「鄉民食堂」2025年11月也提到，招牌大腸Q彈到炸，整間攤位超Local，別想什麼華麗裝潢或冷氣，吃飯時間人潮多到炸開，你可能得跟隔壁阿伯阿嬤擠一張桌子，但那份「煙火氣」，就是台北人的早餐午餐救星。還有網友分享，店裡多了一個可愛小女孩（據說是老闆的孫女）在切黑白切，這就是市場小吃最迷人的地方：你吃的不只是味道，是生活。

No.7 東門赤肉焿

地址：台北市中正區臨沂街56-2號
電話：0932-139-491
營業時間：06:30～14:30（週日公休）

逛東門市場「一定要放第一順位」的排隊老店，你只要晚個一圈回來，可能就只剩鐵門和遺憾。網友直接封神：「目前吃過雙北最好吃的肉羹」、「吃過就會愛上的銅板美食」、「肉塊大＋筍絲香＋羹湯濃＝絕品！」還有人提醒外帶必學一招：老闆會貼心給生麵，才能避免吃到軟爛麵條，細節控直接加分。

這碗的靈魂是筍絲，燉煮得恰到好處，纖維感被處理掉，只剩清甜脆香，與滷肉飯簡直超搭。部落客「艸頭黃這一家」推薦必點魯肉飯＋赤肉焿的經典套餐：「赤肉打成肉漿後再煮熟，還是吃得到肉感，非常有口感；肉一直撈不完，根本是聚寶盆。」甚至說：「以我這個出生在魯肉飯一級戰區的小孩來看，這應該定義為肉燥飯。」狠話一出，懂的人就懂。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」也點出關鍵差異：很多肉羹是粉漿居多，但這裡能吃到完整豬腿肉，「肉的比例感覺很高，肉羹很紮實」。YouTube「Chill先生一家人」更形容：「肉羹咬下去胡椒香馬上飄出來」，柴魚基底的羹湯濃稠得像高級魚翅羹，微鹹但超適合配飯或麵；再加點50元甜不辣組合，番茄醬＋甜不辣醬混搭，像老闆用多年經驗調出的黃金比例。

最可愛的還有，日本觀光客特地朝聖，還留下神結論：「誰只會先吃香菜。」這句聽起來像笑話，但其實是在說：這碗肉羹，連配角都強到犯規。

No.6 東門御園坊

翻攝FB／東門御園坊-手工水餃/精緻料理/港式點心地址：台北市中正區信義路二段79巷13號
電話：0988-279-603
營業時間：週二至週五08:30～16:00、週末08:00～14:00（週一公休）

招牌「香菜水餃」是那種你本來只是想試試，結果一咬下去立刻被收編的狠角色，有人為了它甘願往返三小時車程，只為把那股香菜清香帶回家，因為這間水餃的味道真的太有個性，鮮明到不需要沾醬，自己就能站上舞台發光。

曾被《蘋果日報》評比為冠軍的手工水餃，對食材的講究，簡直到了偏執的地步。內餡精選當日現宰的溫體黑毛豬肉，那肉質的彈性和鮮甜，根本是為味蕾準備的頂級饗宴；搭配當日新鮮直送的蔬菜，每一口都能嚐到自然的清甜。餃子皮用天然無漂白麵粉手工桿製，煮完依舊Q彈不爛，咬下去像彈回來的那種嚼勁。網友狂讚「香菜控真的會瘋掉」、「不用沾醬就爆香」、「高麗菜蝦仁皮Q、蝦仁很大，煮起來完全不像冷凍水餃」，難怪團購族為它瘋狂，回購率高到嚇人！

這份對「溫體豬肉」的堅持，也曾讓御園坊面臨挑戰。2025年10月底全台爆發的非洲豬瘟事件，不得不暫停營業近10天；但這短暫的缺席，反而讓老顧客們更加想念，也證明了御園坊對食材品質的嚴格把關，從未妥協。

No.5 江記東門豆花

翻攝IG／@takeuchi_ryoma地址：台北市中正區金山南路一段142巷5號
電話：0968-109-709
營業時間：07:30～15:00（週一、四公休）

傳統市場裡總會藏著一家「不靠花俏、只靠實力」的豆花老店，江記東門豆花就是那種店面簡單到像一個固執的宣言：只賣豆花和豆漿，沒有別的。但也正因為這份極簡，讓它在東門市場生存了40年，像一碗不怕退流行的甜。

日本「國民天菜」竹內涼真2024年9月為日劇《黑色止血鉗》來台宣傳時，IG曬出開心吃豆花的照片，吃的就是這一碗。那畫面真的很像：你以為他在宣傳戲，結果他在幫豆花宣傳（笑），瞬間又掀起一波朝聖式追逐。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」形容「豆花的質地綿密柔軟，花生煮到鬆鬆綿綿，是碗會讓人意猶未盡的豆花」。網友討論「沒有加料的豆花最特別」、「小時候25到現在50，重點是配料還是只有花生」。一邊是市場裡最溫柔的甜，一邊是物價裡最冷靜的痛感，就是那種你嘴上嫌，手卻很誠實，最後還是默默回去買的兒時記憶。

No.4 東門城滷肉飯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜

地址：台北市中正區信義路二段81號（東門市場新館12號）
電話： 0930-875-958
營業時間：10:00～13:30（週一公休）

「你以為只是路邊小店，結果居然上過日本旅遊節目好幾次」的狠角色，觀光客來台北，常常指名要衝這一碗。它的滷肉飯走的是重口味路線，滷汁香到像打開一鍋肉香濃縮包，帶著滿滿膠質，熱騰騰淋在白飯上，米粒瞬間被包覆得油亮發光，第一口就有種「我今天要吃認真一點」的覺悟。

招牌那鍋老滷更是靈魂本體，店長阿姨說得很實在：「從我婆婆接手開始，就一直加、一直加。」那股燉煮釋出的膠質滑嫩潤口，像在嘴裡鋪了一層溫柔的絲絨，黏黏的卻不膩，反而越吃越想扒飯。拜託一定要加顆滷蛋，或是老闆每日現炒的各式家常菜，筍絲跟滷肉飯根本天作之合：清脆解膩、鹹香加乘，像幫這碗滷肉飯按下「更好吃」的加速鍵。

緯來電視節目《爆食姐妹》吃過也驚呼：「滷肉已經滷到有點焦糖色，好厲害！」老滷不會死鹹，反而有回甘的甜味，那種一口下去，腦袋會冒出「這就是媽媽的味道」的感覺，真的很犯規。

No.3 惠Q潤餅

翻攝FB／惠Q潤餅地址：台北市中正區臨沂街73-1號
電話：0932-137-120
營業時間：07:00～13:00

惠Q潤餅最狠的不是餡料多豪華，而是那張特製全麥餅皮「現點現烙」，薄得像紙，卻又Q彈到像剛做完拉筋，熱氣一冒出來就知道今天要破防了。配料更是簡單到有點跩：紅燒肉、蛋酥、豆乾，外加豆芽、高麗菜這些配角，卻硬是組出一卷「越嚼越上癮」的傳統系神作。

YouTuber「英玹김융」推出「#英玹在台灣」，2024年5月30日介紹影片分享「豆芽很有口感，皮也Q彈，好吃到瘋了」。美食KOL「可播兄弟KO BROS」同年10月30日短片推薦東門市場，「最愛潤餅捲，太厲害」，濾過水的豆芽與蛋酥，讓內餡口感極為清脆，非常好吃。「裴社長吃喝玩樂」則大讚紅燒肉肉質軟嫩，蛋酥酥而不油；來自大溪的手工豆乾，豆香濃郁；最後灑上花生糖粉，甜香像句點一樣漂亮。把這卷潤餅直接從「小吃」升級成「你今天值得」。

No.2 東門鴨莊

翻攝UberEats地址：台北市中正區金山南路一段134號
電話：02-23218877
營業時間：10:00～20:00

超過三十載光陰的老字號，是那種「你以為只是便當店，結果一吃直接升級成信仰」的存在。主打燒臘便當、拼盤，最狠的當然是鴨腿，外皮烤得酥脆發亮，油香像開了濾鏡，肉卻嫩得離譜，咬下去那瞬間，汁水像在嘴裡偷偷開派對。再來一匙油蔥醬拌白飯，根本是「吃到停不下來」的危險組合，還有肉量加倍選項，直接把便當變成「認真吃飯」的儀式感。

老饕們的嘴更是集體失守：「鴨腿外皮烤得酥脆、油香十足，配上油蔥醬拌一口白飯，根本停不下來。還有辣蘿蔔乾、醬油生醃辣椒、、烤鴨醬、冰梅醬，全都可以自己加，超讚」、「炸開的肉汁在嘴裡放煙火」、「感覺買來當年菜也很適合」。

但這間老字號的聲量高點，卻不只來自鴨腿的油香。2025年8月爆出經營權易主風波，創辦人姚美貞歷經喪子、喪媳的錐心之痛後，竟發現東門鴨莊的經營權被親家母轉售；這場突如其來的變故，姚美貞只好在南門市場後方南昌路再開新店「1+1燒臘」，掀起了高達785筆的網路討論。網友表示「依舊點了〈叉燒燒肉飯〉（150元）；只是覺得味道怎麼變了」、「正港侵門踩戶」、「看到錢，良心就跟狗屎一樣」、「自己的東西不要輕易的託付給別人」、「口味對，叫什麼名字並不重要」。一邊是油蔥醬拌飯的幸福，一邊是人情與利益的現實，東門鴨莊的故事，就像那層鴨皮：酥脆迷人，卻也藏著一口咬下才知道的苦味。

No.1 東門興記水餃

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜、品臻國際行銷地址：台北市中正區金山南路一段124號
電話：02-23413452
營業時間：週二至週六08:00～17:00、週日08:00～14:00（週一公休）

擁有「林青霞水餃」封號的東門興記，就在金山南路大馬路旁，水餃還沒買到可能先收到罰單？千萬不要心存僥倖路邊臨停。

台灣影壇女神從小吃到大，即便嫁去香港，每次返台都豪氣掃貨兩、三千顆帶回去分享給香港親友，硬是將討論度推到4,014筆（占比59%），名副其實的明星級美食。曾被脆友列入「人生必吃水餃18間之一」的東門興記，生意有多好？宅配訂單每天都接不完，每一顆都像被照顧過的作品，手工桿皮厚實有嚼感，下鍋煮完仍Q彈不爛；內餡用的是當日溫體現宰豬肉，咬開瞬間像小型爆汁秀，湯汁滾著香氣卻不油膩。高麗菜必須來自梨山，甜脆多汁；韭菜用宜蘭特選，細緻鮮嫩、嗆味剛好停在迷人的邊界。網友形容「最愛白菜韮黃，甜度被拉到剛剛好，肉餡比例更高，入口帶著淡淡香氣，不沾醬也像在嘴裡放煙火」、「蝦仁韭菜是人氣王，鮮蝦微脆、韭菜香不刺」。

更狠的是，隔壁攤位的港點也很有水準，美食KOL「可播兄弟KO BROS」點名珍珠丸必吃，「豬肉內餡不但大爆肉汁，還非常鮮甜」，建議要上午去買，不然熱門品項會被掃光。可惜，傳奇老店也有現實與利益的衝突，創辦人郭禮忠猝逝後，2024年6月爆出2.6億爭產風波，母女對簿公堂，相關聲量近500筆。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2026年1月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
共匪餅、牛汶水是什麼？全台少見的10大特殊小吃　麻薏堪稱是只有台中人才敢吃
第一名打敗淡水、旗山！2025走春必逛人氣老街TOP 10　九份老街也只排第五？
《黑白大廚2》話題選手TOP 10！孫鍾元、崔康祿、料理怪物誰奪冠？IG、餐廳一次看
餡多飽口給你大滿足！網友激推賣場爆汁大水餃品牌TOP 10
別只瘋杜拜巧克力！杜拜最新人氣景點TOP 10　哈里發塔、未來博物館必逛

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#媽媽 #豆花 #台北美食

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

2026-01-23 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點朝氣的

#宮川朝市❤

位於岐阜縣高山

起源自江戶時代

超過200年且經歷數次轉型

至今仍為新鮮農產品的中樞

歷史悠久的四大朝市之一

高山車站步行約10分鐘路程

集結本地蔬果、飛驒牛等美味

也有吉祥公仔猿寶寶❤

創意筷子、飾品等手作物品

還可買到高山蔬菜

夏季桃子、秋季蘋果等水果和醃製蔬菜

他們對自家的優質農產品感到自豪

聽說還會主動推薦烹調方法呢

宮川朝市沿著宮川設攤

走下提防是清澈河水

有魚、鴨子、烏鴉等多樣生物

跟一條地面雪尚未融化的橋

不少旅客紛紛搶拍~

努力感受著雪國魅力呀!!

老街上有座頗迷你的秋葉神社❤

是高山市的神道教神社

據說主要供奉火之神明

保護城鎮免受火災侵害

高山這古老城市木造建築多

防火顯得特別重要囉!!

吃了碳烤飛驒牛肉串、包子

即便前一晚吃了飛驒牛大餐

宮川朝市現烤的飛驒牛串

烤的剛剛好~完美鎖住肉汁

撒點鹽巴就超級美味

飛驒牛包子剛出爐也很讚!!

入口處的飛駝牛乳

源自高山地區牧場的優質環境

提供鮮奶、乳酪、優格等各式乳製品

喝完瓶子要還他~相當環保

人氣很旺的章魚燒、飯糰

若胃口不錯可以通通吃起來~!!

#宮川朝市#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#水果 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
2026 韓國旅遊5大新規一次看！入出境規定更新　電子入境卡、藥品、行動電源全變了

2026 韓國旅遊5大新規一次看！入出境規定更新　電子入境卡、藥品、行動電源全變了

2026-01-23 14:45 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

計畫 2026 年前往韓國旅遊的旅客注意了。韓國近期陸續更新入境與出境相關規定，從電子入境卡申報方式、機上行動電源使用，到藥品與暖暖包攜帶限制，都出現明確調整。若事前未留意，恐怕會在機場被攔下、藥品遭沒收，甚至影響行程。以下整理2026 年最新韓國旅遊5大重點規定，出發前務必一次掌握。

編輯推薦

新規一、韓國「電子入境卡」正式上路

2026 年起，外國旅客可於入境前 72 小時內申請電子入境卡（e-Arrival Card），申請完全免費。完成申報後，資料將直接登錄至護照系統，入境時無須出示任何畫面，由移民官查詢即可。若未事先申請，也可選擇填寫紙本入境卡。

未滿 14 歲的兒童須由同行大人代為申報，每人最多可代填 9 人，10 人以上則需使用團體申報功能。

韓國「電子入境卡」申請方法

圖片來源：韓國電子入境卡官網
圖片來源：韓國電子入境卡官網

1、使用電腦或手機登入韓國電子入境卡官網，支援中文介面。

2、閱讀並同意相關條款後，上傳護照個人資料頁照片，若系統無法辨識可改為手動輸入。

3、填寫入境資訊，包括入境日期、航班、入境目的、預計停留地址、聯絡方式與電子郵件。

4、確認資料無誤後送出申報，即完成電子入境卡申請。

5、如需修改內容，可於入境前再次登入官網，找到該筆申請資料進行更正。

這4種人無需填寫入境卡

1、已申辦S.e.S者。

2、航空機組人員等。

3、持有在有效期限內的K-ETA的外國人。

4、有外國人登錄證的外國人（含永住權、韓國國內居住申報等）。

新規二、台灣旅客去韓國免申請K-ETA延長到2026年

台灣旅客在2026年前前往韓國旅遊仍然免申請K-ETA！韓國政府宣布延長電子旅行授權系統（K-ETA）的臨時豁免期限。K-ETA 原本作為支持旅遊業振興、慶祝「韓國訪問年（2023-24）」的政策之一，最初豁免至 2024 年底，後續延長至2025年。最新公告2025/9/25再度確認，K-ETA臨時豁免期限將持續至2026年12月31日（星期四）。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

注意 K-ETA（電子旅行許可）與電子入境卡（e-Arrival Card）是完全不同的東西。

K-ETA 是出發前申請的「許可證」（台人至2026年底豁免），而電子入境卡是取代紙本的「海關申報程序」。

新規三、暖暖包「禁止托運」成新規定

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

每到冬季，「韓國軍人暖暖包」都是不少旅客赴韓必買的人氣伴手禮，不過想帶回台灣的民眾要特別留意，2026 年最新規定已明確要求，暖暖包一律只能隨身攜帶，禁止放入託運行李。2026 年起，暖暖包一律禁止托運，只能放入手提行李。釜山金海、濟州、仁川等主要機場皆已開始執行相關管制，若誤放托運行李，可能當場被攔下處理。

新規四、行動電源攜帶與使用限制更嚴格

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

行動電源一律禁止託運，必須放入手提隨身行李攜帶上機。自 2025 年 3 月 1 日起，從仁川機場出發的旅客，行動電源需完成絕緣防護措施，包括在插孔貼上絕緣膠帶、加裝保護蓋，或放入透明夾鏈袋、保護型小包中，以避免短路或擠壓引發危險。登機後，行動電源須隨身保管或放置於前方座椅置物袋內，不得放入上方行李架。

此外，行動電源必須清楚標示 Wh（瓦特小時），僅標示 mAh（毫安培小時）的產品，可能無法通過安檢並遭到丟棄，即使能自行換算，也不被視為正式依據。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

各家韓籍航空補充規定

釜山航空：行動電源需隨身攜帶並進行密封或短路預防。容量介於 100Wh 至 160Wh 者，最多可攜帶 2 個，且須事先取得航空公司批准。

易斯達航空：所有含鋰電池的設備與備用行動電源，皆不得放置於機艙行李架。每顆電池需單獨放入密封夾鏈袋，並將插孔與 USB 端口貼上絕緣膠帶。

大韓航空：行動電源須放入密封塑膠袋或於端口貼上膠帶。超過 100Wh 的產品需經航空公司核准，並於櫃檯貼上核准標籤，未貼標者不得攜帶上機；100Wh 以下則不需額外批准。

韓亞航空：禁止將行動電源放置於上方行李架，須隨身攜帶或置於座椅前方置物袋內。機上禁止為行動電源充電，並須完成絕緣處理；若出現發熱或膨脹情況，需立即通報空服人員。

新規五、EVE 止痛藥多數品項列入禁帶清單

圖片來源：截攝自小熊藥妝
圖片來源：截攝自小熊藥妝

南韓關稅廳加強邊境藥品管制，EVE 系列止痛藥中，多數品項因含有「丙烯異丙乙酸尿」（allylisopropylacetylurea），在韓國列管為抗精神性藥物，具中樞神經作用與成癮風險，禁止攜帶入境。違規藥品將被扣留銷毀，情節嚴重者恐涉及刑責。

目前僅「EVE Three Shot Premium」確認不含列管成分，其餘常見款式如 EVE A 錠、EX、DX 等，皆建議避免攜帶，以免觸法。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

隨著韓國旅遊規定持續更新，許多看似日常的物品，如止痛藥、暖暖包或行動電源，都可能成為入出境的風險點。出發前多花幾分鐘確認規定，不僅能避免現場慌亂，也能讓旅程更安心順利。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#機場 #行程 #關稅 #暖暖包 #航空公司 #托運行李 #韓國旅遊 #行動電源 #電子入境卡 #2026年

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

2026-01-17 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

#高山市逛老街

#感受古鎮風情

高山市位於岐阜縣北部

被譽為飛驒小京都❤

是日本面積最大的城市

四周飛驒山脈等群山環繞

森林覆蓋率高達全市92%

因地處飛驒地區中心地帶

故被稱為飛驒高山❤

飛驒高山老街❤

保留著江戶時代的舊街景

街道兩旁古色古香的老店

掛滿帶有古鎮風情的暖簾

町家建築保留有格子推窗

日文出格子的傳統樣式

是岐阜縣超人氣旅遊古鎮~!!

不僅如此

也能買到地方土產

重點當然是品嚐地方美食

吃了SHINRA森羅牛飛驒牛壽司❤

綜合3貫/生薑醬油、鹽、壽司卷

特別的是壽司卷+生蛋黃

且盤子用蝦餅取代

整份都可吃掉~超環保

肉質肥美、蛋黃滑順整個超讚的

這家SHINRA森羅牛❤

也有提供超大的室內用餐區

要內用買完自行入內隨便座囉

舩坂酒造店❤

釀造一系列日本酒飛驒甚五郎Hida Jingoro聞名

靈感來自江戶時代雕刻大師左甚五郎

代表清爽辛口、具米旨味的高山地酒

特別的是門口扭蛋機扭顆清酒杯

扭蛋內會提供一枚銀幣

可用扭到的清酒杯免費喝杯清酒

現場提供投幣式各種口味清酒

用扭蛋裡的那枚硬幣投入想喝的口味即可

這次喝的是日本國產柚子口味

真的有清甜的柚子香~好喝耶

喝完小杯子就可直接帶走囉

煎餅堂❤

煎餅專賣老店

門口現烤超大片煎餅

烤盤上煎餅瞬間膨脹

且香味太誘人~很難不停留

((但有點硬~牙口不好會有點吃力))

一樣誘香的醬油糰子、五平餅❤

地方人士應該很愛吃

冷冷的天這誘人鹹香

真的莫名就想來一串

還有天然寶石專賣店凸凹堂❤

提供多種天然寶石

除單賣裸石外

當然也設計成多款飾品

目前主打應該就是藍寶石~

店家隨處可見2026幸運藍的海報

但我偏偏看上粉色&綠色囉!!

#高山老街#SHINRA森羅牛#舩坂酒造店#煎餅堂#凸凹堂

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老街 #老店 #柚子 #打卡景點

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

2026-01-10 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#來去鄉下住一晚

#飛驒高山

搭上巴士前往高山市

越靠近雪積的就越高

顯然幾天前下了大雪

即便這2天大太陽~

雪積的厚度根本來不及融化

距離高山站僅5分鐘

這家四星級飯店Hotel Around❤

2021年開幕還相當新

走溫馨木質且燈光柔和

設計風格感覺頗文青

行李寄放方式也很時尚

選個行李可塞進的位置

自己設密碼~比傳統管理更放心

大廳三台自助入住/退房機器

櫃檯人員都會主動協助

入住時同間房護照都需掃描

付完住宿税後提供2張房卡

大廳有面特別且文青的看板GOOD LOCAL 100

掛滿這塊好地方著名景點及食衣住行特別之處的介紹小卡呢

房間還算寬敞

有個木質小圓桌跟2張椅子

四周簍空的正方柱衣架

整體空間相當穿透寬敞

宵夜把小圓桌搬到床邊

就能坐在床上更愜意~

還多了兩張椅子可以放東西

2樓大眾浴池

水溫低標卡在38度

泡澡前先沖個熱水澡

再泡個溫度略高的浴池

整個大飆汗~

一掃回飯店前的寒冷身體

房客會有一組專屬密碼

進入大眾池時輸入即可

房間提供頗文青的提袋

可以裝大浴巾 & 私人物品囉!!

#日本住宿#飛驒高山住宿#Hotel_around

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #大雪 #時尚 #住宿推薦

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

最新文章

一日限定夢幻雪燈！日本岩手「西和賀町雪燈祭」2/7璀璨登場

一日限定夢幻雪燈！日本岩手「西和賀町雪燈祭」2/7璀璨登場

#日圓 #造型

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.01.29 9
不只好吃還超好拍！Meat Up × KINGJUN 限時聯名「巧莓樂園」甜點＋周邊全收

不只好吃還超好拍！Meat Up × KINGJUN 限時聯名「巧莓樂園」甜點＋周邊全收

#台北 #經典 #舒芙蕾 #人氣 #手搖飲 #新品 #草莓巧克力 #中山店限定 #草莓

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.29 13
「埃及之王 : 法老」特展免排隊攻略！台南遠東香格里拉打造三天兩夜慢旅行

「埃及之王 : 法老」特展免排隊攻略！台南遠東香格里拉打造三天兩夜慢旅行

#行程 #飯店 #博物館

Rhsuan 2026.01.29 21
「臺北趴趴GO」新春活動開跑！來臺北慶新年、遊花海抽手機

「臺北趴趴GO」新春活動開跑！來臺北慶新年、遊花海抽手機

#台北燈節 #越南 #魅力

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.01.29 11
大阪外國遊客2025年增加300萬人次，台灣排第三

大阪外國遊客2025年增加300萬人次，台灣排第三

#旅客 #國旅

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.01.29 11
名字有馬就中獎？關西六福莊馬年限定優惠全盤點！最高免費住黃金套房

名字有馬就中獎？關西六福莊馬年限定優惠全盤點！最高免費住黃金套房

#關西 #河馬生態體驗 #關西六福莊 #訂房 #會員 #飯店 #生態旅遊 #名字 #2026馬年 #六福村

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.29 11
別被大桌菜綁架！莞固和食打造「質感輕圍爐」　小家庭爽嗑鱈場蟹

別被大桌菜綁架！莞固和食打造「質感輕圍爐」　小家庭爽嗑鱈場蟹

#日本料理 #日本美食 #年菜 #年菜料理 #打卡景點

引新聞 2026.01.29 18
限量開搶！正官庄Kakao Friends聯名人蔘飲全通路開賣

限量開搶！正官庄Kakao Friends聯名人蔘飲全通路開賣

#新年 #新年禮盒 #禮盒 #送禮 #上班族

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.01.29 14
台北的「梅」好時刻！ 蒐羅台北10處梅景！

台北的「梅」好時刻！ 蒐羅台北10處梅景！

#台北101 #賞梅

旅遊經 2026.01.29 20
新北溫泉最多元並具山海情 推新北感恩祭，有機會抽3萬元的 iPhone 17

新北溫泉最多元並具山海情 推新北感恩祭，有機會抽3萬元的 iPhone 17

#金山 #野柳地質公園 #福容大飯店

旅遊經 2026.01.29 13
18+