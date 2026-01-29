全球旅人一生必訪之地 全美63座世界級國家公園 同場加映隱藏版秘境

尼加拉瀑布自峭壁傾瀉的磅礡水勢與水霧交織而成的經典美景。 圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】親自到過美國大峽谷的人，無一不讚嘆，美國國家公園始終是全球旅人心中的自然殿堂。美國國家公園管理局（National Park Service）守護全美與海外領地共63座國家公園、逾400處自然文化遺產，勾勒出層次豐富的自然版圖，美國國家旅遊局邀請旅客造訪經典地標，美國國家公園以多元生動的自然魅力，提供旅客探索的全新視角。

▲洛磯山脈壯麗地貌一定要親自體會。 圖：美國國家旅遊局／提供

美國國家旅遊局（Brand USA）總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「坐擁全球最豐富的自然景觀，美國國家公園早已是世界級經典，結合知名地標延伸周邊隱藏版秘境、州立公園，考慮選擇淡季出發，遊客更能以從容自在的旅遊節奏。」

配合國家公園永續經營與設施升級，美國內政部近期宣布自今年1月1日起，針對部分熱門國家公園實施全新入園政策與費率調整。未來包含緬因州阿卡迪亞國家公園、猶他州布萊斯峽谷國家公園、佛羅里達州大沼澤地國家公園、蒙大拿州冰河國家公園、亞利桑那州大峽谷國家公園、懷俄明州大提頓國家公園、科羅拉多州洛磯山國家公園、加州紅杉與國王峽谷國家公園與優勝美地國家公園、猶他州錫安國家公園與跨懷俄明州、蒙大拿州、愛達荷州黃石國家公園等，將對16歲以上的非美國居民旅客收取每人100美元的附加費，用以確保旅遊收益並回饋園區保育與提升服務品質。

推薦計劃造訪三座或以上國家公園的旅客購買全新推出的「America the Beautiful」年度通行證，以250美元的售價享受更經濟實惠的暢玩選擇，費用涵蓋指定國家公園入園費與非居民附加費(適用通行持有人及其車輛，或持有人以及至多三位同行成人)，自購買當月份起可使用為期一年。

美國國家旅遊局建議國際旅客於春季或秋季前往，避開人潮更能自在欣賞截然不同的季節風景。出發前建議先查詢國家公園管理處與各州立公園官方網站，掌握最新的園區開放資訊，讓走進美國自然的每一刻，都成為值得回味的風格旅程。

走進緬因州／原始荒野為進階探險而生

阿卡迪亞國家公園（Acadia National Park）以桀傲奇美的壯麗景觀，長年穩居全美最受歡迎國家公園之列。登上凱迪拉克山（Cadillac Mountain）迎接全美最早的晨曦時刻；漫步喬丹池（Jordan Pond），欣賞澄澈湖面映照群山的靜謐風景；沿著園區環形步道行駛，峭壁直落大西洋，展現新英格蘭海岸線無窮魅力；走進巴爾港（Bar Harbor），在港灣與小鎮日常交織中，感受獨具魅力的沿海風情。

真正懂玩的人會走出公園，進階探索原始自然體驗，距離不遠的卡塔丁森林與水域國家紀念區 （Katahdin Woods and Waters National Monument）保留大片原始荒野，白晝時分可遠眺緬因州最高峰－卡塔丁山（Mount Katahdin）的雄偉輪廓，待夜幕降臨後化身美國東北部最純淨的觀星聖地之一，作為國際認證的暗空保護區，收獲清晰眺望銀河的滿足感。全長26.2英里的阿帕拉契小徑（Appalachian Trail）串聯緬因州與加拿大橫貫整座國家紀念地，成為長距離健行者準備的試煉之路。

▲布萊斯峽谷國家公園展現猶他州最具辨識度的岩層地景。 圖：美國國家旅遊局／提供

走進猶他州／震撼感官的地質劇場

布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park），以層層聳立、在日出與日落時分閃耀橘紅光澤的石林（Hoodoos）聞名，是美國最具代表性的地質奇景之一。沿著 Navajo Loop 與 Queen’s Garden 步道深入峽谷，近距離感受歲月雕琢的岩層之美；或漫步 Rim Trail，將整座峽谷的壯闊全景盡收眼底。低光害的高原環境展現純淨而震撼的夜空景致，更讓 Bryce Canyon 成為備受推崇的觀星勝地。

周邊的寧靜樂土同樣精彩可期，橫跨猶他州與亞利桑那州的大升梯國家紀念區（Grand Staircase–Escalante National Monument），保留廣闊原始地貌與多層次砂岩地形，狹縫峽谷、瀑布與歷史遺跡交織出科羅拉多高原的壯闊風景。

走進佛羅里達州／濕地到海洋的蔚藍版圖

大沼澤地國家公園（Everglades National Park）幅員廣闊的濕地遍布蜿蜒水道，適合划獨木舟與皮划艇探索，更為瀕危佛羅里達美洲豹等野生動物提供珍貴棲地，也是賞鳥、攝影與觀星的重要據點，共同刻劃出充滿生命力的自然構圖。

向海岸延伸，以水域為主體的比斯坎國家公園（Biscayne National Park）九成以上面積為海洋，致力守護珊瑚礁、紅樹林與海灣島嶼。園區提供浮潛與航程體驗，潛進海事步道探訪沉船遺跡，或登上主島礁博卡赤塔島（Boca Chita Key）燈塔，放飛自我暢享碧波蕩漾的閒逸。

走進蒙大拿州／冰河山巒乘載西部精神

北部落磯山脈的冰河國家公園（Glacier National Park），以巍峨山巔與純淨高山景觀被譽為美國最壯麗的國家公園之一。沿著經典向陽大道（Going-to-the-Sun Road）穿越群峰峽谷，遼闊高地景色如畫展開；麥當勞湖（Lake McDonald）清澈湖面映照雪峰與森林，靜謐而壯闊。健行旅人可循經典路線前往 Grinnell Glacier，近距離感受冰河地形；而 Logan Pass 的高山野花與野生動物全景觀定能為旅程留下深刻印象。

位於迪爾小屋（Deer Lodge）的格蘭特-科爾斯牧場國家歷史遺址（Grant-Kohrs Ranch National Historic Site），完整保存美國西部牧場文化。這座曾佔地逾萬英畝的牧場，至今仍維持畜牧運作，並保留88座歷史建築，呈現19至20世紀的牧場生活樣貌。透過參觀主屋、穀倉與導覽示範，深刻認識創辦人 Conrad Kohrs 生平，以及西部拓荒與畜牧文化的演進。

蒙大拿州亦承載著重要的原住民與美國歷史記憶，大洞國家戰場（Big Hole National Battlefield）紀念1877年尼茲珀斯戰爭（Nez Perce War）的關鍵戰役，透過紀念碑、步道與遊客中心展覽，理解尼茲珀斯族與美國軍隊之間的背景。此外，橫跨16州全長約3,700英里的路易斯與克拉克國家歷史步道（Lewis & Clark National Historic Trail），其中重要路段貫穿蒙大拿州，重現1804至1806年 Lewis 與 Clark 探險隊橫越美國北部的歷史路徑，串聯原住民文化讓蒙大拿自然風景彷彿作為可被閱讀的歷史文本。

走進亞利桑那州／沙漠中遇見文化綠洲

位於美國西南部的大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park），以無可取代的尺度與色彩，成為全球旅人此生必訪的自然地標。沿著南緣觀景點遠望，層層岩壁在陽光下展現深淺交錯的地質年輪；踏上光明天使步道（Bright Angel Trail），深入走進峽谷核心，感受大地高度與深度交織的震撼。相對靜謐的北緣，為從容探索的玩家更純粹的觀景體驗。

從大峽谷出發，亞利桑那北部的自然與文化景觀逐步展開。弗拉格斯塔夫（Flagstaff）附近的伍帕特基國家保護區（Wupatki National Monument）坐落於彩繪沙漠邊緣，保存多座千年普韋布洛遺址，見證人類在高原荒漠與自然共生的智慧；落日火山口國家保護區（Sunset Crater Volcano National Monument）完整保留西元1085年火山噴發後的熔岩地貌，黑色火山渣與沙漠植被形成強烈對比；而核桃峽谷國家保護區（Walnut Canyon National Monument）則以峭壁上的古老居所，呈現西納瓜族順應地形而生的生活方式；走進納瓦霍族的歷史日常，造訪 Hubbell Trading Post National Historic Site。自1878年營運至今，這座歷史悠久的貿易站串連納瓦霍族文化、工藝與交流記憶，為壯闊自然旅程注入人文深度，值得反覆回味。

▲大堤頓國家公園擁有雄偉山峰與純淨的湖泊。 圖：美國國家旅遊局／提供

走進懷俄明州／在天地尺度中遇見純粹山野

大堤頓國家公園（Grand Teton National Park）以提頓山脈（Teton Range）銳利起伏的稜線勾勒天際線，成為美國最具氣勢的高山景觀之一。清澈如鏡的珍妮湖（Jenny Lake）映照雪峰倒影，定格成經典畫面；牛軛灣（Oxbow Bend）與施瓦巴赫登陸點（Schwabacher Landing）則以蛇河（Snake River）的蜿蜒水色、晨霧與山影交疊，成為攝影師心中的夢幻取景地。廣闊山谷與河岸同時是野生動物的重要棲地，旅途中不時可見駝鹿、麋鹿、熊類，甚至白頭海鵰的身影，讓自然體驗更顯真實。

串聯大堤頓與黃石國家公園的小約翰洛克菲勒紀念大道（John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway），沿途可欣賞熔岩地形與蛇河沿岸的野生動物景觀，適合以短程健行親近自然。若想深入理解美國西部拓荒史，Fort Laramie National Historic Site 是不容錯過的據點，從毛皮貿易所轉變為奧勒岡拓荒小徑上的重要軍事基地，透過博物館、歷史建築與夏季實演活動，重現當年的軍事與貿易生活。魔鬼塔國家紀念區巨大岩柱自貝爾富什河畔拔地而起，被原住民族視為神聖之地；多條健行路線中，以環繞岩體基底的塔樓步道最受歡迎，能近距離感受這座地質奇觀的震撼。

走進科羅拉多州／群峰之巔的壯闊篇章

美國中部核心的洛磯山國家公園（Rocky Mountain National Park），以巍峨高峰與遼闊高山苔原，勾勒出全美最具代表性的山岳景觀。沿著北美海拔最高的34號公路－Trail Ridge Road 行駛，雲端群峰、峽谷與無邊際高原景色一路展開。園區內的大熊湖（Bear Lake）一帶，匯集靜謐的高山湖泊與平易近人的初階步道，是感受山林節奏的理想起點；這片高山谷地同時也是野生動物的重要棲地，麋鹿、駝鹿與大角羊時而現身其間。

壯麗景觀之外，周邊歷史遺址記錄這片土地的人文軌跡。阿肯色河畔的本特古堡國家歷史遺址（Bent’s Old Fort National Historic Site），重現19世紀土磚貿易站風貌，訴說聖塔菲小徑上的皮草貿易與族群交流歷史。沙溪大屠殺國家歷史遺址（Sand Creek Massacre National Historic Site）則以沉靜的紀念空間，回顧1864年夏安族與阿拉帕霍族原住民的歷史事件，透過步道與展示，於遼闊平原提供旅人一處省思與致敬之所。

走進加州／巨木之森見證時間的淬鍊

美洲杉與國王峽谷國家公園（Sequoia & Kings Canyon National Parks）以高聳入雲的巨型紅杉群，鋪陳出跨越千年的寧靜畫面。漫步於格蘭特樹林與巨人森林，仰望體積為全球最大的「謝爾曼將軍樹」，在樹幹年輪中見證時間流逝；國王峽谷內，陡峭峭壁與層層瀑布切割出深邃峽谷；登上摩洛岩解鎖視野高度，群山與天際線一覽無遺。延伸探索周邊，自然與人文的層次持續展開。

位於加州獨立鎮附近的曼贊納國家歷史遺址（Manzanar National Historic Site），完整保存二戰期間日裔美國人集中遷移的歷史場域。透過遺留的營舍、展示空間與第14區遺址，走進那段沉重卻不可忽視的歷史記憶，在靜謐沙漠中重新思考自由與人權的意義；距離不遠的魔鬼柱國家保護區（Devils Postpile National Monument），則以規則排列的偌大玄武岩柱群，展現大自然近乎幾何般的結構美感。漫步前行，抵達高達數十公尺的岩柱與彩虹瀑布，水霧及光影交織的景緻驚艷不已！夏季期間透過季節性接駁系統，旅客更能輕鬆抵達這片高山秘境。

▲蒙大拿冰河國家公園雪峰環湖成為標誌性自然美景。 圖：美國國家旅遊局／提供

橫跨懷俄明州、蒙大拿州、愛達華州／地質能量與歷史回聲的漣漪

橫跨懷俄明州、蒙大拿州與愛達荷州的黃石國家公園（Yellowstone National Park）是世界第一座國家公園，也是目前地質仍處於活躍的自然場域。定時噴發的老忠實間歇泉（Old Faithful），鮮明地展現地底能量的節奏；色彩層層暈染的大稜鏡溫泉（Grand Prismatic Spring）彷彿大自然的調色盤。

黃石大峽谷與瀑布群勾勒出地貌層次，而遼闊草原與谷地，則是野牛、麋鹿與熊群的重要棲地，構成黃石最具代表性的野生風景。延伸橫跨懷俄明州與蒙大拿州的大角峽谷國家遊樂區（Bighorn Canyon National Recreation Area），以深切峽谷與比格霍恩河描繪大尺度風景，沿途散佈歷史牧場與 Yellowtail Dam，讓自然景觀與拓墾記憶並行展開，多數觀景點與步道皆適合從容探訪。位於蒙大拿州的（Little Bighorn Battlefield National Monument），以莊重的型式保存1876年歷史戰役的遺留記憶，得以理解原住民族與美國歷史交會的關鍵時刻。

走進加州／在經典地景與城市邊界之間

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）以標誌性的花崗岩自然輪廓聞名，近乎垂直的酋長岩（El Capitan）展現壯岩壁的極限尺度、考驗旅客體能與意志的半圓丘（Half Dome），走進茂密綠意的優勝美地谷（Yosemite Valley），園區內優勝美地瀑布（Yosemite Falls）與新娘面紗瀑布步道（Bridalveil Fall）自峭壁傾瀉瞬間，立體聲響更顯氣勢磅礡震撼。

自鄰近舊金山的金門國家遊樂區（Golden Gate National Recreation Area）為聯合國教科文組織（UNESCO）認定的生物圈保護區，是全球少數同時涵蓋陸地、海洋與城市景觀的自然保護區。沿著園區步道行走，海岸斷崖與金門大橋構成標誌性視角；走進 Fort Point，無論健行、騎行或野餐，暢遊在軍事遺跡與駐村藝術家空間之間，感受城市文化與自然地景並存的獨特氛圍；加州近郊的穆爾伍茲國家紀念森林（Muir Woods National Monument）則以幽蔭森林與高聳原始紅木，營造截然不同的靜謐氛圍。

走進猶他州／如臨天堂的峽谷畫布

猶他州歷史最悠久的錫安國家公園（Zion National Park）以極具張力的地景雕塑出別具風格的地貌。錫安峽谷（Zion Canyon） 高聳的砂岩峭壁，以逾三千英呎的極端垂直落差震攝人心；維琴河隘口溪谷（The Narrows）狹窄深邃，沿水流與岩壁貼近地心探險。或來場天空的征途，藉由鐵鍊輔助攀爬陡峭山脊挑戰天使降臨之頂（Angels Landing），登峰俯瞰的視野有如臨天堂的既視感；而翡翠池步道的瀑布與綠意，為荒漠添上一抹柔和。

由峽谷延伸至高原，布萊恩峰的錫達布雷克斯國家保護區（Cedar Breaks National Monument），以近萬英呎的高度俯瞰粉紅色克拉隆地層雕刻而成的天然圓形劇場。夏季高山草甸與野花鋪展視野，夜晚則在純淨星空下，用星辰重新丈量天寬地闊。跨越州界來到亞利桑那管泉國家紀念碑（Pipe Spring National Monument）保存摩門拓墾歷史與原民記憶，呈現人類在沙漠與水源、土地共存的文化軌跡。

▲夕陽映照層層山巒，薄霧勾勒大煙山絕美日落景致。 圖：美國國家旅遊局／提供

同場加映／各州體驗大自然魅力

從大西洋岸線到太平洋彼端，美國的風景不只存在於地圖上的熱門標記。國家公園與州立公園系統，守護著橫跨兩洋的廣闊地景，也為探索者保留一條條低調卻值得探訪的路線。

在東北部，新英格蘭以層層堆疊的文化與風景展現細膩魅力，無論是白山山脈間的弗蘭科尼亞峽谷州立公園（Franconia Notch State Park），或回到獨立戰爭現場的義勇兵國家歷史公園（Minute Man National Historical Park）。

進入中大西洋地區，壯觀的尼加拉瀑布州立公園與首都中的靜謐花園肯尼渥茲水生植物園（Kenilworth Park & Aquatic Gardens），為城市旅人提供一段剛剛好的喘息。

向南行，冒險的尺度被徹底放大。只能乘船抵達的 Dry Tortugas National Park，以碧海與歷史堡壘構成夢幻畫面；而德州邊境的 Big Bend National Park，則在近乎全黑的夜空下，展現美國最震撼的星空之一。

中西部的風景低調卻驚喜不斷，從湖畔沙丘交錯的印第安納沙丘國家公園（Indiana Dunes National Park），到宛如時光靜止的麥基諾島州立公園（Mackinac Island State Park），每一步都像走進另一個年代。

落磯山區與高原地帶，則是地貌控的終極舞台。美國最高沙丘所在的大沙丘國家公園（Great Sand Dunes National Park），與保存古老懸崖聚落的梅薩維德國家公園（(Mesa Verde National Park），讓自然與人類智慧並肩登場。

太平洋西北以奧林匹克國家公園（Olympic National Park）與火山口湖國家公園（Crater Lake National Park）展現極端卻和諧的生態對比；加州則從紅木國家公園一路延伸至離岸孤島的海峽群島國家公園。

若想真正走到世界邊緣，極地荒野阿拉斯加的迪納利國家公園（Denali National Park and Preserve）與夏威夷地質活動頻繁的夏威夷火山國家公園（Hawaiʻi Volcanoes National Park）。

綜觀以上美國國家公園世界級隱藏秘境，誠摯歡迎您來親自發掘。

