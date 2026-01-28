2026-01-28 11:34 FunTime旅遊比價
好想去福岡？飯店先訂就對了！各區域飯店與便宜住宿推薦一次看
挑選福岡飯店，交通方便絕對是重要的考量之一。如果到福岡自由行，福岡博多車站附近、天神地區及中洲一帶的飯店都相當符合交通方便的需求，不僅離機場超近，也是到各景點的交通樞紐！今天小編整理了多間高評價、高CP值的九州福岡住宿，距離車站都是步行10分鐘以內的距離哦！
看詳細全文連結：【2026福岡飯店】博多、天神、中洲區域介紹與住宿推薦
福岡必看攻略：福岡吃喝玩樂分類總整理
更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行
快速導覽｜福岡住宿區域
福岡是近幾年很熱門的日本城市，機場距離市區非常近，下飛機後不到10分鐘就能抵達博多車站，交通十分便利。福岡的市區不大，博多、天神、中洲等都能步行往來，所以這三個區域成為了旅客最愛的住宿區域。同時小編也整理出福岡便宜住宿，讓大家可以依照自己的需求去挑選。
福岡住宿區域的特色：
1.博多住宿：機場附近、交通方便、可搭JR去由布院、熊本
2.天神住宿：熱鬧商圈逛街好便利、可搭西鐵至柳川、太宰府
3.中洲、櫛田神社住宿：鬧中取靜、櫛田神社輕鬆到
福岡住宿推薦｜博多住宿：車站周遭最便利
博多車站最大的優勢就是交通便利，匯集多條地鐵線、新幹線和巴士，無論是想在市區探索，或是去湯布院、熊本、太宰府都省時又快速！同時生活機能也十分強大，從逛街購物到吃美食都沒問題，連必吃的明太子麵包在這，因此小編很推薦第一次去福岡自由行的旅客住在博多車站附近喔～
博多中央JR九州Blossom酒店｜地鐵站附近ｘ房間寬敞舒適
博多中央JR九州Blossom酒店(JR Kyushu Hotel Blossom Hakata Central)交通位置超級好、從JR博多駅往博多口方向出來後，走路只需要2分鐘就可以到達，不用扛著行李跑來跑去超輕鬆。飯店設備齊全且乾淨、房間比一般的商務旅館寬敞很多，兩個行李箱完全打開都還很寬敞喔！房間內還提供加濕器和清淨機，設備應有盡有，難怪是許多網友強力推薦的飯店呀！
小編偷偷說：出國都帶大行李箱的人有福啦！
訂房網評價：8.9/10 (agoda)
交通：JR博多站博多口步行約2分鐘、地鐵機場線博多站西13號出口徒步1分鐘
附近景點：AMU PLAZA博多、KITTE博多・O1O1
博多口站前維亞飯店-JR西日本集團｜VIA INN連鎖ｘ平價好選擇
博多口站前維亞飯店-JR西日本集團(VIA INN HAKATAGUCHI EKIMAE-JR WEST GROUP)一樣離博多站超近，步行5分鐘即到！房間空間足夠、行李箱攤開完全沒問題，且整體環境非常乾淨，住過的旅客都留下很好的評價～此外，房型也有單人房的選擇、獨旅沒有問題！而備品如牙刷、刮鬍刀、洗面乳等都是自取的，非常方便、是很不錯的住宿選擇哦！
訂房網評價：8.9/10 (agoda)
交通：步行至JR博多站口約3分、地鐵博多站口5分
附近景點：AMU PLAZA博多、KITTE博多・O1O1、櫛田神社
福岡住宿推薦｜天神住宿：逛街購物的首選
若是你喜歡在地的生活氣息，想要從早逛到晚的話，天神住宿是最佳選擇！這裡被稱作福岡的購物天堂，從大型百貨、雜貨藥妝、潮牌服飾、特色小店都應有盡有，還有必逛的天神地下街，以及明太子飯、大名燒肉等各式各樣的美食，一站搞定吃喝玩樂的需求！
如果有安排柳川及太宰府行程的話，也很推薦住這裡！因為西鐵的福岡（天神）站就在這裡，直接搭車前往非常方便。
福岡索拉利亞西鐵酒店｜購物天堂ｘ房型寬敞
福岡索拉利亞西鐵酒店(Solaria Nishitetsu Hotel Fukuoka)的地理位置便利，與西鐵福岡天神站相連、並與百貨公司共構，附近超好逛！光是百貨公司和天神地下街就可以盡情購物一整天，且有很多餐廳、美食小吃能選擇，生活機能非常好。買完吃完輕輕鬆鬆回飯店！而飯店也有提供泳池，房間空間寬敞，打開兩個29吋行李箱都沒問題喔～是想住得舒適、便利的旅客的理想選擇！
訂房網評價：8.9/10 (agoda)
交通：地鐵天神站、天神南站皆步行5分鐘，西鐵福岡天神站直通
附近景點：Solaria Plaza、天神地下街、大丸百貨、警固公園
福岡天神東方快捷飯店｜近明太子麵包ｘ地點佳
福岡天神東方快捷飯店(HOTEL ORIENTAL EXPRESS FUKUOKA TENJIN)房間內部乾淨明亮住起來超舒適！而且超高人氣的明太子麵包Full Full天神店就在隔壁，完全不怕太晚出門買不到，甚至離開前還能去外帶幾條回台灣！天神地下街，博多拉麵、居酒屋、百貨公司、Aeon超市等也都在附近，完全是愛逛街的旅客首選！此外，附近搭乘公車和地鐵前往其他景點也非常方便哦！
訂房網評價：8.6/10 (agoda)
交通：地鐵機場線天神站1號出口徒步5分鐘
附近景點：Mina天神、天神地下街、福岡PARCO
福岡住宿推薦｜中洲、櫛田神社住宿：鬧中取靜
往前搭兩站是博多、往後搭一站則是天神的中洲、櫛田神社一帶也是非常不錯的住宿區，鬧中取靜且離各景點都不遠，無論是必訪的櫛田神社、必逛的博多運河城、必吃的中洲屋台橫丁等地都可以輕鬆步行抵達，十分方便！不過中洲夜生活豐富、為當地紅燈區，如果有顧慮的話會建議再視飯店實際位置評估看看呦！
博多祇園櫛田神社前西鐵克魯姆酒店｜日式塌塌米房ｘ可住到六人
博多祇園櫛田神社前西鐵克魯姆酒店(Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine)是口碑相當不錯的飯店！地鐵出站後步行約1分鐘就能抵達，櫛田神社、川端商店街及24小時超市都在附近，附近巴士還可以直達大濠公園及Lalaport。房間方面則可住2～6人，而且還有無障礙房、超日式的塌塌米房等選擇，最重要的是有大浴池可以泡湯！泡完湯再來吃一支免費的冰棒超享受～
訂房網評價：8.8/10 (agoda)
交通：櫛田神社前站5號出口步行1分鐘
附近景點：櫛田神社、博多運河城、中洲屋台橫丁
福岡中洲皇家花園風帆飯店｜房間超美ｘMarshall音響
福岡中洲皇家花園風帆飯店(The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu)是近幾年開幕的飯店，木質裝潢超級溫馨又漂亮！飯店分為一般樓層及10樓以上的SKY樓層，SKY樓層的視野超好、還有河畔房可以選擇，而且每間房都配有Marshall藍牙音響，細節滿滿！公共浴場還有提供免費冰棒及咖啡超貼心，周圍機能更是非常方便，離麵包超人博物館、唐吉訶德都超近，不愧是評價非常好的飯店！
小編偷偷說：有加購早餐的話都會送Canvas Coin，可以兌換調酒或點心呦！
訂房網評價：8.9/10 (agoda)
交通：中洲川端站3號出口步行2分鐘(欲搭乘電梯可從4號出口出站)
附近景點：麵包超人博物館、一蘭拉麵總店
福岡住宿推薦｜便宜住宿：玩福岡省錢必備
誰說出國玩一定很貴呢？福岡就是超適合小資族的平價天堂，從美食到住宿的價格都很便宜，即使是預算有限也能暢快地玩！小編從各區域精選了幾間福岡便宜住宿，每間都是乾淨舒適又便利，讓大家在省錢的同時，兼顧良好的住宿品質～
博多蒙坦旅舍｜可住1~5人ｘ可租借腳踏車
博多蒙坦旅舍(montan HAKATA)位於博多與機場間的東比惠站，公共空間如青旅般非常寬廣，休息區免費提供咖啡和紅茶，還可以借用桌遊來玩！想簡單下廚的話共用廚房也是鍋碗瓢盆樣樣有，此外還有付費洗衣房、中庭等空間；住宿方面房型選擇多樣，宿舍房、單人房、塌塌米房、上下舖房等，從獨旅到家庭旅遊都不是問題，最重點是房價非常親民，住起來超划算！
小編偷偷說：目前宿舍房只有提供女性入住呦！
訂房網評價：9.1/10 (agoda)
交通：步行至地鐵東比惠站約6分鐘、博多站8分鐘
附近景點：AMU PLAZA博多、KITTE博多・O1O1
博多新幹線口WING國際飯店｜平價便利ｘ有公共浴池
博多新幹線口WING國際飯店(Hotel Wing International Hakata Shinkansenguchi)位在筑紫口一側，離博多車站非常近，從車站走到飯店一路會經過藥妝店、Lawson、全家，以及居酒屋、拉麵店等日式餐廳，生活機能非常好。飯店設備新穎，公共空間有寬敞舒適的交誼廳，除了買東西回飯店可以在這裡配免費咖啡吃之外，裡面還有眾多書籍，待一整天也沒問題！飯店房間雖然比較小巧，但提供行李架放行李，即使攤開行李箱也不會沒有走動空間喔～
小編偷偷說：WING國際飯店在博多口還有一間，可以看安排的行程多在哪一面，再決定要住哪邊比較方便喔！
訂房網評價：8.6/10 (agoda)
交通：博多站步行約4分鐘
附近景點：AMU PLAZA博多、KITTE博多・O1O1
看完以上的福岡住宿後，是不是迫不及待要來一場福岡之旅了呢？其實無論是住在博多車站或天神地區都很方便，彼此之間距離也很近，行程排起來超級輕鬆！但是FunTime小編要提醒大家，有些飯店真的非常熱門，除了要隨時注意有沒有特價資訊，也要早一點下手訂房，才能訂到便宜的價格喔！
由布院住宿攻略：九州必訪！由布院溫泉飯店攻略馬上看
東京住宿攻略：東京住宿區好多好複雜？一次分析給你看～
大阪住宿攻略：大阪住哪最方便！區域分析與住宿推薦一次看
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數