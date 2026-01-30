「來台中當總統」開獎 台中港酒店總統套房幸運兒出爐

2026-01-30 12:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中港酒店總統套房。　圖：台中市政府觀光旅遊局 ／提供
台中港酒店總統套房。　圖：台中市政府觀光旅遊局 ／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）推出「來台中當總統－住宿消費送總統套房」活動，自2025/12/26開跑以來持續引發熱烈回響，截至日前已累積超過16萬張抽獎券，顯示參與踴躍、活動成效顯著。日前舉行首波抽獎，抽出2位幸運得主，獲得「台中港酒店總統套房住宿券」，為歲末年初來台中旅遊的民眾帶來驚喜，也替「台中 Hi8 全城開趴」活動再添話題熱度。

▲台中港酒店總統套房抽獎活動。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲台中港酒店總統套房抽獎活動。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀表示，活動推出後正值耶誕嘉年華、五月天演唱會、市府跨年晚會等大型活動接力登場，有效帶動來台中旅遊與住宿需求。經觀旅局調查，13家大型旅館自2025/12/25至今年元旦期間，平均每日住房率約達8成5，整體住房率提升約1成，顯示活動成功帶動觀光住宿商機。首波抽獎活動由台中市政府、台中市觀光旅館商業同業公會理事長暨台中港酒店總經理姜文偉、立法委員楊瓊瓔、台中市海線觀光發展協會理事長巫兆文，以及多家旅宿業者代表共同抽出幸運得主。

陳局長進一步指出，台中港酒店不僅提供高品質住宿服務，也非常適合作為探索台中海線的旅遊據點。旅客入住期間，除可享受舒適住宿體驗外，亦可順遊台中海線多元景點，如台中海洋館、高美濕地、梧棲漁港與梧棲老街等，從自然景觀、人文風情到在地美食，一次感受海線觀光的豐富魅力，打造結合高端住宿與深度旅遊的特色行程。

台中港酒店表示，因應農曆春節將至，飯店同步推出「馬年華饌｜山海．暖補雙作」限定年菜組合，以阿鏡師鮑魚佛跳牆搭配嚴選人蔘雞湯，主打澎湃又溫補的團圓年味。年菜開賣後詢問度持續升溫，早鳥優惠延長至01/31止，預購另可享早鳥加碼禮，相關資訊可至台中港酒店官方通路查詢。

觀旅局補充，「來台中當總統」第一階段抽出的2位中獎者分別於「台中金典酒店」及「麗寶福容大飯店」住宿消費，皆於活動期間入住台中市合法旅宿，並透過「台中通」APP 登錄住宿消費發票取得抽獎資格。活動將持續至02/03，後續仍規劃於01/28及02/09抽獎，未中獎發票將自動累積至下一輪；第二階段也將配合中台灣燈會推出加碼抽獎，送出「類總統套房」住宿券。誠摯邀請把握「台中 Hi8 全城開趴」期間規劃台中之旅，入住台中旅宿、登錄發票參加抽獎，為旅程增添更多期待與驚喜，更多相關資訊於「台中嗨8全城開趴」活動官網。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#來台 #消費 #福容大飯店

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
往下滑看更多精彩文章
【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

2026-01-13 09:14 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

這座市場已98歲！

1928年啟用的台北市「東門市場」，你將走進一個充滿人情味的時光隧道，從日治時代到台灣光復後的蛻變，鄰近眷村區，成為許多政要官夫人及外省新住民採買的好地方，東門市場也有個「貴族市場」之綽號。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，關於「東門市場」近兩年（2024/1/1～2026/1/7）網路聲量逾2.2萬筆，這處美食地圖的匯聚點，從清晨4點就開始傳出陣陣香氣，亦是海外遊子「每次回台北必逛」的城市信仰之一。

許多美食達人都有自己的東門市場攻略，像部落客「魔鬼甄與天使嘉」的推薦採購路線，就足以讓人口水直流：先以羅媽媽米粉湯的黑白切暖胃，再配上東門城滷肉飯的銷魂美味，飯後來碗江記東門冰豆花清涼解膩，最後再外帶金山鵝肉店的後段與豬頭皮，為晚餐加菜！許多未進前十名的遺珠之憾，像是利隆餅店的韭菜盒子、牛肉餡餅、蘿蔔絲餅，絕對也是必吃的銅板美食。究竟哪些攤位能在這座近百年市場裡「撐得住時間」也「扛得起討論」？必吃、必買的TOP 10是哪些？

No.10 馬叔餅舖

翻攝FB／馬叔餅舖地址：台北市臨沂街67之2號
電話：02-23962788
營業時間：07:00～18:00（週五公休）

台灣少見的北京點心舖，西門町中華商場第一代開始買起「清真馬叔餅舖」，如今由第二代接棒，還搬進東門小巷裡低調營業，每日凌晨四點，當城市還在沉睡，「馬叔餅舖」麵香就已悄然醞釀。

靈魂招牌是北京燒餅，自製老麵的製程猶如一場層層堆疊的耐心修行：麵團要先「醒」半小時，擀到0.5公分薄，抹芝麻醬、折、再抹、再折好幾次，最後撒白芝麻、塗醬油，先煎到芝麻微黃上色再拿去烤，才烤出那種外酥內厚、咬下去有層次的紮實感。《鏡週刊》、《鏡文學》董事長裴偉形容，來自北京的芝麻燒餅承載著鄉愁，不只滿足外省老饕，也深受穆斯林喜愛；他還特別點名「牛肉韭菜餃子是清真認證，好吃。」

切開圓形小燒餅那聲「喀滋」超療癒，夾進幾片醬牛腱，瞬間變成中式漢堡。YouTube「Chill先生一家人」2024年3月也形容芝麻燒餅一口咬下去的切面就像馬卡龍，「非常有紮實感」，而且芝麻是混在麵皮裡，不甜，只有滿滿香氣。另一款「糖火燒」則像麵茶＋綠豆糕的組合，濃郁到很適合配茶。網友一句話就收服：「吃了30年了」、「清真館沒有豬肉，可以選不夾肉，馬叔餅舖的桂花酸梅湯也很好」；吃的不僅是點心，是一種被時間養出來的老派溫柔。

No.9 羅媽媽米粉湯

翻攝官網／羅媽媽米粉湯地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：02-2351-3352
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

請帶著空腹到東門市場，因為米粉湯這一局真的很難選。羅媽媽與對面的黃媽媽正面對決，如武林高手般對峙，各有千秋，羅媽媽走的是客家鹹香派：外表樸實無華，但深藏的美味在第一口就瞬間爆發。

「裴社長」裴偉認為它好吃的關鍵，在於鍋裡滾煮著豐美內臟食材的高湯；他讚嘆，即使外送到公司，因會議延遲兩小時才品嚐，米粉依然Q彈，湯頭鮮美不減。主播魏華萱2024年10月也貼文點名最愛的兩家小吃之一，形容「美味又平價，吃過念念不忘，吃超飽200元有找。」藝人李易在《易起吃早餐》2024年2月初訪時更誠實：湯頭「真的不錯，我喝了好幾碗」，但米粉偏細不是他的菜；不過他仍肯定小菜選擇多、內臟新鮮，只差一句「辣椒醬料再強一點，我會專程再來。」也有網友大推「各種內臟讓你吃到翻過去。」

部落客「艸頭黃這一家」實測羅媽媽經典套餐：米粉湯＋黑白切，還附送一碗「不清淡的清湯」，精華藏在這裡，湯頭除了大骨，還把黑白切的豬內臟一起燉煮，才會出現那種「看起來單調、喝起來卻很複雜」的視覺與味覺衝突，第一口可能還不習慣，但越喝越上癮，最後甚至會默默把整碗湯喝光。

No.8 黄媽媽米粉湯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：0922-238-529
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

新館13號攤的香氣是從清晨五點開始慢慢醞釀的，黑豬大骨熬湯，像把一天的溫度先煮進鍋裡。選用北部少見的細米粉，湯頭也不靠重鹹取勝，還能跟老闆無限續湯，根本是「早餐界的情緒價值供應站」。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」盲挑到黃媽媽就直接認證：「口感滑順不軟爛，湯頭沒有過多調味，喝得到大骨甘醇。」臉書社團「大台北美食地圖(含基隆)」也掀起討論，看起來清淡，實際喝起來卻很有層次，湯頭乾淨不混濁，沒有多餘雜味；網友的共鳴更暖「黃媽媽不會給臉色看，總是笑臉迎人，東西又好吃」、「從小吃到大的美食之一」、「是少數我會願意回訪的米粉湯攤，水準穩定價格合理」、「喜歡加甜辣醬在米粉上」、「我反而都去吃滷肉飯」。部落客「鄉民食堂」2025年11月也提到，招牌大腸Q彈到炸，整間攤位超Local，別想什麼華麗裝潢或冷氣，吃飯時間人潮多到炸開，你可能得跟隔壁阿伯阿嬤擠一張桌子，但那份「煙火氣」，就是台北人的早餐午餐救星。還有網友分享，店裡多了一個可愛小女孩（據說是老闆的孫女）在切黑白切，這就是市場小吃最迷人的地方：你吃的不只是味道，是生活。

No.7 東門赤肉焿

地址：台北市中正區臨沂街56-2號
電話：0932-139-491
營業時間：06:30～14:30（週日公休）

逛東門市場「一定要放第一順位」的排隊老店，你只要晚個一圈回來，可能就只剩鐵門和遺憾。網友直接封神：「目前吃過雙北最好吃的肉羹」、「吃過就會愛上的銅板美食」、「肉塊大＋筍絲香＋羹湯濃＝絕品！」還有人提醒外帶必學一招：老闆會貼心給生麵，才能避免吃到軟爛麵條，細節控直接加分。

這碗的靈魂是筍絲，燉煮得恰到好處，纖維感被處理掉，只剩清甜脆香，與滷肉飯簡直超搭。部落客「艸頭黃這一家」推薦必點魯肉飯＋赤肉焿的經典套餐：「赤肉打成肉漿後再煮熟，還是吃得到肉感，非常有口感；肉一直撈不完，根本是聚寶盆。」甚至說：「以我這個出生在魯肉飯一級戰區的小孩來看，這應該定義為肉燥飯。」狠話一出，懂的人就懂。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」也點出關鍵差異：很多肉羹是粉漿居多，但這裡能吃到完整豬腿肉，「肉的比例感覺很高，肉羹很紮實」。YouTube「Chill先生一家人」更形容：「肉羹咬下去胡椒香馬上飄出來」，柴魚基底的羹湯濃稠得像高級魚翅羹，微鹹但超適合配飯或麵；再加點50元甜不辣組合，番茄醬＋甜不辣醬混搭，像老闆用多年經驗調出的黃金比例。

最可愛的還有，日本觀光客特地朝聖，還留下神結論：「誰只會先吃香菜。」這句聽起來像笑話，但其實是在說：這碗肉羹，連配角都強到犯規。

No.6 東門御園坊

翻攝FB／東門御園坊-手工水餃/精緻料理/港式點心地址：台北市中正區信義路二段79巷13號
電話：0988-279-603
營業時間：週二至週五08:30～16:00、週末08:00～14:00（週一公休）

招牌「香菜水餃」是那種你本來只是想試試，結果一咬下去立刻被收編的狠角色，有人為了它甘願往返三小時車程，只為把那股香菜清香帶回家，因為這間水餃的味道真的太有個性，鮮明到不需要沾醬，自己就能站上舞台發光。

曾被《蘋果日報》評比為冠軍的手工水餃，對食材的講究，簡直到了偏執的地步。內餡精選當日現宰的溫體黑毛豬肉，那肉質的彈性和鮮甜，根本是為味蕾準備的頂級饗宴；搭配當日新鮮直送的蔬菜，每一口都能嚐到自然的清甜。餃子皮用天然無漂白麵粉手工桿製，煮完依舊Q彈不爛，咬下去像彈回來的那種嚼勁。網友狂讚「香菜控真的會瘋掉」、「不用沾醬就爆香」、「高麗菜蝦仁皮Q、蝦仁很大，煮起來完全不像冷凍水餃」，難怪團購族為它瘋狂，回購率高到嚇人！

這份對「溫體豬肉」的堅持，也曾讓御園坊面臨挑戰。2025年10月底全台爆發的非洲豬瘟事件，不得不暫停營業近10天；但這短暫的缺席，反而讓老顧客們更加想念，也證明了御園坊對食材品質的嚴格把關，從未妥協。

No.5 江記東門豆花

翻攝IG／@takeuchi_ryoma地址：台北市中正區金山南路一段142巷5號
電話：0968-109-709
營業時間：07:30～15:00（週一、四公休）

傳統市場裡總會藏著一家「不靠花俏、只靠實力」的豆花老店，江記東門豆花就是那種店面簡單到像一個固執的宣言：只賣豆花和豆漿，沒有別的。但也正因為這份極簡，讓它在東門市場生存了40年，像一碗不怕退流行的甜。

日本「國民天菜」竹內涼真2024年9月為日劇《黑色止血鉗》來台宣傳時，IG曬出開心吃豆花的照片，吃的就是這一碗。那畫面真的很像：你以為他在宣傳戲，結果他在幫豆花宣傳（笑），瞬間又掀起一波朝聖式追逐。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」形容「豆花的質地綿密柔軟，花生煮到鬆鬆綿綿，是碗會讓人意猶未盡的豆花」。網友討論「沒有加料的豆花最特別」、「小時候25到現在50，重點是配料還是只有花生」。一邊是市場裡最溫柔的甜，一邊是物價裡最冷靜的痛感，就是那種你嘴上嫌，手卻很誠實，最後還是默默回去買的兒時記憶。

No.4 東門城滷肉飯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜

地址：台北市中正區信義路二段81號（東門市場新館12號）
電話： 0930-875-958
營業時間：10:00～13:30（週一公休）

「你以為只是路邊小店，結果居然上過日本旅遊節目好幾次」的狠角色，觀光客來台北，常常指名要衝這一碗。它的滷肉飯走的是重口味路線，滷汁香到像打開一鍋肉香濃縮包，帶著滿滿膠質，熱騰騰淋在白飯上，米粒瞬間被包覆得油亮發光，第一口就有種「我今天要吃認真一點」的覺悟。

招牌那鍋老滷更是靈魂本體，店長阿姨說得很實在：「從我婆婆接手開始，就一直加、一直加。」那股燉煮釋出的膠質滑嫩潤口，像在嘴裡鋪了一層溫柔的絲絨，黏黏的卻不膩，反而越吃越想扒飯。拜託一定要加顆滷蛋，或是老闆每日現炒的各式家常菜，筍絲跟滷肉飯根本天作之合：清脆解膩、鹹香加乘，像幫這碗滷肉飯按下「更好吃」的加速鍵。

緯來電視節目《爆食姐妹》吃過也驚呼：「滷肉已經滷到有點焦糖色，好厲害！」老滷不會死鹹，反而有回甘的甜味，那種一口下去，腦袋會冒出「這就是媽媽的味道」的感覺，真的很犯規。

No.3 惠Q潤餅

翻攝FB／惠Q潤餅地址：台北市中正區臨沂街73-1號
電話：0932-137-120
營業時間：07:00～13:00

惠Q潤餅最狠的不是餡料多豪華，而是那張特製全麥餅皮「現點現烙」，薄得像紙，卻又Q彈到像剛做完拉筋，熱氣一冒出來就知道今天要破防了。配料更是簡單到有點跩：紅燒肉、蛋酥、豆乾，外加豆芽、高麗菜這些配角，卻硬是組出一卷「越嚼越上癮」的傳統系神作。

YouTuber「英玹김융」推出「#英玹在台灣」，2024年5月30日介紹影片分享「豆芽很有口感，皮也Q彈，好吃到瘋了」。美食KOL「可播兄弟KO BROS」同年10月30日短片推薦東門市場，「最愛潤餅捲，太厲害」，濾過水的豆芽與蛋酥，讓內餡口感極為清脆，非常好吃。「裴社長吃喝玩樂」則大讚紅燒肉肉質軟嫩，蛋酥酥而不油；來自大溪的手工豆乾，豆香濃郁；最後灑上花生糖粉，甜香像句點一樣漂亮。把這卷潤餅直接從「小吃」升級成「你今天值得」。

No.2 東門鴨莊

翻攝UberEats地址：台北市中正區金山南路一段134號
電話：02-23218877
營業時間：10:00～20:00

超過三十載光陰的老字號，是那種「你以為只是便當店，結果一吃直接升級成信仰」的存在。主打燒臘便當、拼盤，最狠的當然是鴨腿，外皮烤得酥脆發亮，油香像開了濾鏡，肉卻嫩得離譜，咬下去那瞬間，汁水像在嘴裡偷偷開派對。再來一匙油蔥醬拌白飯，根本是「吃到停不下來」的危險組合，還有肉量加倍選項，直接把便當變成「認真吃飯」的儀式感。

老饕們的嘴更是集體失守：「鴨腿外皮烤得酥脆、油香十足，配上油蔥醬拌一口白飯，根本停不下來。還有辣蘿蔔乾、醬油生醃辣椒、、烤鴨醬、冰梅醬，全都可以自己加，超讚」、「炸開的肉汁在嘴裡放煙火」、「感覺買來當年菜也很適合」。

但這間老字號的聲量高點，卻不只來自鴨腿的油香。2025年8月爆出經營權易主風波，創辦人姚美貞歷經喪子、喪媳的錐心之痛後，竟發現東門鴨莊的經營權被親家母轉售；這場突如其來的變故，姚美貞只好在南門市場後方南昌路再開新店「1+1燒臘」，掀起了高達785筆的網路討論。網友表示「依舊點了〈叉燒燒肉飯〉（150元）；只是覺得味道怎麼變了」、「正港侵門踩戶」、「看到錢，良心就跟狗屎一樣」、「自己的東西不要輕易的託付給別人」、「口味對，叫什麼名字並不重要」。一邊是油蔥醬拌飯的幸福，一邊是人情與利益的現實，東門鴨莊的故事，就像那層鴨皮：酥脆迷人，卻也藏著一口咬下才知道的苦味。

No.1 東門興記水餃

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜、品臻國際行銷地址：台北市中正區金山南路一段124號
電話：02-23413452
營業時間：週二至週六08:00～17:00、週日08:00～14:00（週一公休）

擁有「林青霞水餃」封號的東門興記，就在金山南路大馬路旁，水餃還沒買到可能先收到罰單？千萬不要心存僥倖路邊臨停。

台灣影壇女神從小吃到大，即便嫁去香港，每次返台都豪氣掃貨兩、三千顆帶回去分享給香港親友，硬是將討論度推到4,014筆（占比59%），名副其實的明星級美食。曾被脆友列入「人生必吃水餃18間之一」的東門興記，生意有多好？宅配訂單每天都接不完，每一顆都像被照顧過的作品，手工桿皮厚實有嚼感，下鍋煮完仍Q彈不爛；內餡用的是當日溫體現宰豬肉，咬開瞬間像小型爆汁秀，湯汁滾著香氣卻不油膩。高麗菜必須來自梨山，甜脆多汁；韭菜用宜蘭特選，細緻鮮嫩、嗆味剛好停在迷人的邊界。網友形容「最愛白菜韮黃，甜度被拉到剛剛好，肉餡比例更高，入口帶著淡淡香氣，不沾醬也像在嘴裡放煙火」、「蝦仁韭菜是人氣王，鮮蝦微脆、韭菜香不刺」。

更狠的是，隔壁攤位的港點也很有水準，美食KOL「可播兄弟KO BROS」點名珍珠丸必吃，「豬肉內餡不但大爆肉汁，還非常鮮甜」，建議要上午去買，不然熱門品項會被掃光。可惜，傳奇老店也有現實與利益的衝突，創辦人郭禮忠猝逝後，2024年6月爆出2.6億爭產風波，母女對簿公堂，相關聲量近500筆。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2026年1月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
共匪餅、牛汶水是什麼？全台少見的10大特殊小吃　麻薏堪稱是只有台中人才敢吃
第一名打敗淡水、旗山！2025走春必逛人氣老街TOP 10　九份老街也只排第五？
《黑白大廚2》話題選手TOP 10！孫鍾元、崔康祿、料理怪物誰奪冠？IG、餐廳一次看
餡多飽口給你大滿足！網友激推賣場爆汁大水餃品牌TOP 10
別只瘋杜拜巧克力！杜拜最新人氣景點TOP 10　哈里發塔、未來博物館必逛

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#媽媽 #豆花 #台北美食

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

2026-01-23 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點朝氣的

#宮川朝市❤

位於岐阜縣高山

起源自江戶時代

超過200年且經歷數次轉型

至今仍為新鮮農產品的中樞

歷史悠久的四大朝市之一

高山車站步行約10分鐘路程

集結本地蔬果、飛驒牛等美味

也有吉祥公仔猿寶寶❤

創意筷子、飾品等手作物品

還可買到高山蔬菜

夏季桃子、秋季蘋果等水果和醃製蔬菜

他們對自家的優質農產品感到自豪

聽說還會主動推薦烹調方法呢

宮川朝市沿著宮川設攤

走下提防是清澈河水

有魚、鴨子、烏鴉等多樣生物

跟一條地面雪尚未融化的橋

不少旅客紛紛搶拍~

努力感受著雪國魅力呀!!

老街上有座頗迷你的秋葉神社❤

是高山市的神道教神社

據說主要供奉火之神明

保護城鎮免受火災侵害

高山這古老城市木造建築多

防火顯得特別重要囉!!

吃了碳烤飛驒牛肉串、包子

即便前一晚吃了飛驒牛大餐

宮川朝市現烤的飛驒牛串

烤的剛剛好~完美鎖住肉汁

撒點鹽巴就超級美味

飛驒牛包子剛出爐也很讚!!

入口處的飛駝牛乳

源自高山地區牧場的優質環境

提供鮮奶、乳酪、優格等各式乳製品

喝完瓶子要還他~相當環保

人氣很旺的章魚燒、飯糰

若胃口不錯可以通通吃起來~!!

#宮川朝市#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#水果 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
往下滑看更多精彩文章
2026 韓國旅遊5大新規一次看！入出境規定更新　電子入境卡、藥品、行動電源全變了

2026 韓國旅遊5大新規一次看！入出境規定更新　電子入境卡、藥品、行動電源全變了

2026-01-23 14:45 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

計畫 2026 年前往韓國旅遊的旅客注意了。韓國近期陸續更新入境與出境相關規定，從電子入境卡申報方式、機上行動電源使用，到藥品與暖暖包攜帶限制，都出現明確調整。若事前未留意，恐怕會在機場被攔下、藥品遭沒收，甚至影響行程。以下整理2026 年最新韓國旅遊5大重點規定，出發前務必一次掌握。

編輯推薦

新規一、韓國「電子入境卡」正式上路

2026 年起，外國旅客可於入境前 72 小時內申請電子入境卡（e-Arrival Card），申請完全免費。完成申報後，資料將直接登錄至護照系統，入境時無須出示任何畫面，由移民官查詢即可。若未事先申請，也可選擇填寫紙本入境卡。

未滿 14 歲的兒童須由同行大人代為申報，每人最多可代填 9 人，10 人以上則需使用團體申報功能。

韓國「電子入境卡」申請方法

圖片來源：韓國電子入境卡官網
圖片來源：韓國電子入境卡官網

1、使用電腦或手機登入韓國電子入境卡官網，支援中文介面。

2、閱讀並同意相關條款後，上傳護照個人資料頁照片，若系統無法辨識可改為手動輸入。

3、填寫入境資訊，包括入境日期、航班、入境目的、預計停留地址、聯絡方式與電子郵件。

4、確認資料無誤後送出申報，即完成電子入境卡申請。

5、如需修改內容，可於入境前再次登入官網，找到該筆申請資料進行更正。

這4種人無需填寫入境卡

1、已申辦S.e.S者。

2、航空機組人員等。

3、持有在有效期限內的K-ETA的外國人。

4、有外國人登錄證的外國人（含永住權、韓國國內居住申報等）。

新規二、台灣旅客去韓國免申請K-ETA延長到2026年

台灣旅客在2026年前前往韓國旅遊仍然免申請K-ETA！韓國政府宣布延長電子旅行授權系統（K-ETA）的臨時豁免期限。K-ETA 原本作為支持旅遊業振興、慶祝「韓國訪問年（2023-24）」的政策之一，最初豁免至 2024 年底，後續延長至2025年。最新公告2025/9/25再度確認，K-ETA臨時豁免期限將持續至2026年12月31日（星期四）。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

注意 K-ETA（電子旅行許可）與電子入境卡（e-Arrival Card）是完全不同的東西。

K-ETA 是出發前申請的「許可證」（台人至2026年底豁免），而電子入境卡是取代紙本的「海關申報程序」。

新規三、暖暖包「禁止托運」成新規定

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

每到冬季，「韓國軍人暖暖包」都是不少旅客赴韓必買的人氣伴手禮，不過想帶回台灣的民眾要特別留意，2026 年最新規定已明確要求，暖暖包一律只能隨身攜帶，禁止放入託運行李。2026 年起，暖暖包一律禁止托運，只能放入手提行李。釜山金海、濟州、仁川等主要機場皆已開始執行相關管制，若誤放托運行李，可能當場被攔下處理。

新規四、行動電源攜帶與使用限制更嚴格

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

行動電源一律禁止託運，必須放入手提隨身行李攜帶上機。自 2025 年 3 月 1 日起，從仁川機場出發的旅客，行動電源需完成絕緣防護措施，包括在插孔貼上絕緣膠帶、加裝保護蓋，或放入透明夾鏈袋、保護型小包中，以避免短路或擠壓引發危險。登機後，行動電源須隨身保管或放置於前方座椅置物袋內，不得放入上方行李架。

此外，行動電源必須清楚標示 Wh（瓦特小時），僅標示 mAh（毫安培小時）的產品，可能無法通過安檢並遭到丟棄，即使能自行換算，也不被視為正式依據。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

各家韓籍航空補充規定

釜山航空：行動電源需隨身攜帶並進行密封或短路預防。容量介於 100Wh 至 160Wh 者，最多可攜帶 2 個，且須事先取得航空公司批准。

易斯達航空：所有含鋰電池的設備與備用行動電源，皆不得放置於機艙行李架。每顆電池需單獨放入密封夾鏈袋，並將插孔與 USB 端口貼上絕緣膠帶。

大韓航空：行動電源須放入密封塑膠袋或於端口貼上膠帶。超過 100Wh 的產品需經航空公司核准，並於櫃檯貼上核准標籤，未貼標者不得攜帶上機；100Wh 以下則不需額外批准。

韓亞航空：禁止將行動電源放置於上方行李架，須隨身攜帶或置於座椅前方置物袋內。機上禁止為行動電源充電，並須完成絕緣處理；若出現發熱或膨脹情況，需立即通報空服人員。

新規五、EVE 止痛藥多數品項列入禁帶清單

圖片來源：截攝自小熊藥妝
圖片來源：截攝自小熊藥妝

南韓關稅廳加強邊境藥品管制，EVE 系列止痛藥中，多數品項因含有「丙烯異丙乙酸尿」（allylisopropylacetylurea），在韓國列管為抗精神性藥物，具中樞神經作用與成癮風險，禁止攜帶入境。違規藥品將被扣留銷毀，情節嚴重者恐涉及刑責。

目前僅「EVE Three Shot Premium」確認不含列管成分，其餘常見款式如 EVE A 錠、EX、DX 等，皆建議避免攜帶，以免觸法。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

隨著韓國旅遊規定持續更新，許多看似日常的物品，如止痛藥、暖暖包或行動電源，都可能成為入出境的風險點。出發前多花幾分鐘確認規定，不僅能避免現場慌亂，也能讓旅程更安心順利。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#機場 #行程 #關稅 #暖暖包 #航空公司 #托運行李 #韓國旅遊 #行動電源 #電子入境卡 #2026年

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

2026-01-17 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

#高山市逛老街

#感受古鎮風情

高山市位於岐阜縣北部

被譽為飛驒小京都❤

是日本面積最大的城市

四周飛驒山脈等群山環繞

森林覆蓋率高達全市92%

因地處飛驒地區中心地帶

故被稱為飛驒高山❤

飛驒高山老街❤

保留著江戶時代的舊街景

街道兩旁古色古香的老店

掛滿帶有古鎮風情的暖簾

町家建築保留有格子推窗

日文出格子的傳統樣式

是岐阜縣超人氣旅遊古鎮~!!

不僅如此

也能買到地方土產

重點當然是品嚐地方美食

吃了SHINRA森羅牛飛驒牛壽司❤

綜合3貫/生薑醬油、鹽、壽司卷

特別的是壽司卷+生蛋黃

且盤子用蝦餅取代

整份都可吃掉~超環保

肉質肥美、蛋黃滑順整個超讚的

這家SHINRA森羅牛❤

也有提供超大的室內用餐區

要內用買完自行入內隨便座囉

舩坂酒造店❤

釀造一系列日本酒飛驒甚五郎Hida Jingoro聞名

靈感來自江戶時代雕刻大師左甚五郎

代表清爽辛口、具米旨味的高山地酒

特別的是門口扭蛋機扭顆清酒杯

扭蛋內會提供一枚銀幣

可用扭到的清酒杯免費喝杯清酒

現場提供投幣式各種口味清酒

用扭蛋裡的那枚硬幣投入想喝的口味即可

這次喝的是日本國產柚子口味

真的有清甜的柚子香~好喝耶

喝完小杯子就可直接帶走囉

煎餅堂❤

煎餅專賣老店

門口現烤超大片煎餅

烤盤上煎餅瞬間膨脹

且香味太誘人~很難不停留

((但有點硬~牙口不好會有點吃力))

一樣誘香的醬油糰子、五平餅❤

地方人士應該很愛吃

冷冷的天這誘人鹹香

真的莫名就想來一串

還有天然寶石專賣店凸凹堂❤

提供多種天然寶石

除單賣裸石外

當然也設計成多款飾品

目前主打應該就是藍寶石~

店家隨處可見2026幸運藍的海報

但我偏偏看上粉色&綠色囉!!

#高山老街#SHINRA森羅牛#舩坂酒造店#煎餅堂#凸凹堂

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老街 #老店 #柚子 #打卡景點

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

2026-01-10 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#來去鄉下住一晚

#飛驒高山

搭上巴士前往高山市

越靠近雪積的就越高

顯然幾天前下了大雪

即便這2天大太陽~

雪積的厚度根本來不及融化

距離高山站僅5分鐘

這家四星級飯店Hotel Around❤

2021年開幕還相當新

走溫馨木質且燈光柔和

設計風格感覺頗文青

行李寄放方式也很時尚

選個行李可塞進的位置

自己設密碼~比傳統管理更放心

大廳三台自助入住/退房機器

櫃檯人員都會主動協助

入住時同間房護照都需掃描

付完住宿税後提供2張房卡

大廳有面特別且文青的看板GOOD LOCAL 100

掛滿這塊好地方著名景點及食衣住行特別之處的介紹小卡呢

房間還算寬敞

有個木質小圓桌跟2張椅子

四周簍空的正方柱衣架

整體空間相當穿透寬敞

宵夜把小圓桌搬到床邊

就能坐在床上更愜意~

還多了兩張椅子可以放東西

2樓大眾浴池

水溫低標卡在38度

泡澡前先沖個熱水澡

再泡個溫度略高的浴池

整個大飆汗~

一掃回飯店前的寒冷身體

房客會有一組專屬密碼

進入大眾池時輸入即可

房間提供頗文青的提袋

可以裝大浴巾 & 私人物品囉!!

#日本住宿#飛驒高山住宿#Hotel_around

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #大雪 #時尚 #住宿推薦

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

最新文章

親子旅行不踩雷！高雄適合全家入住的親子飯店

親子旅行不踩雷！高雄適合全家入住的親子飯店

#住宿推薦 #高雄旅遊 #親子飯店 #飯店 #高雄巨蛋

FunTime旅遊比價 2026.01.30 7
埃及王來台！從展場到餐桌 奇美《埃及之王》必看 5 件珍品，金色三麥法老盛宴限時開吃

埃及王來台！從展場到餐桌 奇美《埃及之王》必看 5 件珍品，金色三麥法老盛宴限時開吃

#博物館 #啤酒 #展覽 #期間限定 #話題 #飲食 #餐廳 #古埃及 #法老的盛宴 #台南奇美博物館

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.30 52
台北冬候鳥年度大戲開演 社子島濕地「田鷸」數量創新高！

台北冬候鳥年度大戲開演 社子島濕地「田鷸」數量創新高！

#淡水 #秘境 #低潮

旅遊經 2026.01.30 14
屏東海生館「海洋魔法派對」登場 變裝互動與春節入館優惠一次玩

屏東海生館「海洋魔法派對」登場 變裝互動與春節入館優惠一次玩

#屏東海生館 #親子 #假期

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.01.30 12
「來台中當總統」開獎 台中港酒店總統套房幸運兒出爐

「來台中當總統」開獎 台中港酒店總統套房幸運兒出爐

#來台 #消費 #福容大飯店

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.01.30 12
【新北感溫季】「燭臺雙嶼」夫妻石　田中芳園無菜單料理　陽明山天籟渡假酒店　貪心咖啡完美收尾

【新北感溫季】「燭臺雙嶼」夫妻石　田中芳園無菜單料理　陽明山天籟渡假酒店　貪心咖啡完美收尾

#金山 #淡水 #消費

梅洛琳 2026.01.30 11
2026日本熊本+福岡 6天5夜自由行-搭乘星宇航空，一次解鎖熊本與福岡，再遊湯布院。入住桃園機場假日酒店、熊本城景觀舒適酒店、十字生活博多天神飯店、Wing國際飯店Select博多站前以及熊本花開飯店。行程與費用總覽。

2026日本熊本+福岡 6天5夜自由行-搭乘星宇航空，一次解鎖熊本與福岡，再遊湯布院。入住桃園機場假日酒店、熊本城景觀舒適酒店、十字生活博多天神飯店、Wing國際飯店Select博多站前以及熊本花開飯店。行程與費用總覽。

#日本旅遊 #福岡 #熊本 #九州 #星宇航空

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.01.30 24
【從指尖到傳說–半寶石四大等級與價格行情】by寶石獵人林燃

【從指尖到傳說–半寶石四大等級與價格行情】by寶石獵人林燃

#展覽帶逛 #打卡景點 #美食探店 #台北 #觀光景點

林燃 2026.01.30 39
台中大里｜芋之鄉大里成功店．甜湯、豆花等都吃的到，還有獨創產品仙奶燒！

台中大里｜芋之鄉大里成功店．甜湯、豆花等都吃的到，還有獨創產品仙奶燒！

#美食探店 #台中美食 #芋泥 #甜點 #珍珠

海帶呀海帶吃遍台灣美食 2026.01.29 25
吃。台南市。美食|中西區。「ゴゴ台所」樹林街美食，寵物友善餐廳，原東區建東街知名的日式喫茶店搬遷至樹林街，木質氣息復古氛圍日式喫茶店「ゴゴ台所」。

吃。台南市。美食|中西區。「ゴゴ台所」樹林街美食，寵物友善餐廳，原東區建東街知名的日式喫茶店搬遷至樹林街，木質氣息復古氛圍日式喫茶店「ゴゴ台所」。

#咖啡 #臺南 #美食

樂天小高＠美食之旅 2026.01.29 14
18+