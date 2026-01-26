2026 台北寵物友善餐廳推薦｜成真咖啡松菸店 新品開箱：香椰檸檬鮮蝦、韓式炸雞早午餐、季節限定雪戀草莓舒芙蕾超驚艷！

有沒有那種時候？明明身處在台北最熱鬧的信義區，心裡卻好想找個安靜的角落躲起來，哪怕只有兩個小時也好。對我來說，最好的充電方式不是躲在家裡，而是去誠品松菸店的 成真咖啡 ComeTrue CAFE 坐坐 ~這裡不只是我心目中的北部愛店，更是一個可以讓我從明亮清晨一路賴到微醺夜晚的神奇空間。 每次來這裡，我都覺得時間好像被按下了暫停鍵，還可以帶著毛孩一起，把平凡的日子過得像詩一樣優雅。

成真咖啡 Come True CAFE 台北誠品松菸店

地址：​台北市信義區菸廠路88號 B1F

電話：​02-6604-1680

營業時間：​週一至週日 10:00–22:00（最後點餐 21:00）

交通方式：​捷運市政府站或國父紀念館站步行約 10 分鐘

寵物友善：​可攜帶寵物入內（建議使用推車或提籃）

松菸店位於誠品生活 B1F，空間採半開放式設計，巧妙地利用大片落地窗引入戶外廣場的自然光線。即使在室內，妳也能感受到與陽光共舞的愜意，那種通透感讓整個空間顯得非常開闊、毫不壓抑~

整間店的風格非常具有現代設計感，灰色的水泥立柱展現了低調的工業風，卻搭配了充滿溫度的木質櫃檯與橘棕色的軟質皮椅。這種硬朗與柔和的碰撞，營造出一種既時尚又居家放鬆的平衡！

座位區錯落有致，大理石紋路的小方桌整齊排列，部分座位區還貼心地設置了半透明的長型隔板，在維持空間感的同時也兼顧了用餐的私密性。無論是兩人的悄悄話，還是像我一樣帶著毛孩比比來放空，都能找到最自在的角度~為了呼應松菸的綠化氛圍，店內隨處可見生機盎然的綠色植栽箱。這些鮮活的綠意穿插在桌椅之間，讓人即便是在百貨公司裡，也能享受到如森林呼吸般的療癒感！

這裡最大的亮點就是對毛小孩極度友善！ 只要準備好推車或提籃，妳就能帶著毛寶貝一起入內用餐喔！松菸成真不只氣氛正點，餐點更是實打實的大份量，吃完真的會有飽足感。 平日不限時的設定真的是佛心來著，對於需要帶著筆電工作的我來說，這裡簡直是夢幻辦公室。（假日雖然限時 2.5 小時，但其實聊天吃飯的時間非常充裕唷！）

韓式洋釀炸雞早午餐

紅亮亮的炸雞份量很有誠意，外酥內嫩，裹上韓式甜辣醬汁後口味濃郁卻不厚重！中附有大份量的清爽沙拉，菜量給得毫不手軟，能有效平衡炸雞的油脂感。旁邊還搭配了口感綿密的培根洋芋泥以及現烤的酥脆麵包~

紅亮亮的炸雞堆得像小山一樣，看著就讓人食慾大開。成真的炸雞處理得極好，外皮炸得金黃酥脆，內裡卻依舊保有驚人的多汁感！

外層均勻裹上了韓式經典的洋釀醬汁，那種微甜微辣的濃郁風味，配上炸雞的熱氣，吃起來豐富而不厚重，每一口都是滿滿的飽足感~

早午餐盤裡還有兩片麵包、大份量的清爽沙拉，以及我最愛的藍莓優格，上面撒滿核桃後的豐富口感真的超加分

香椰檸檬鮮蝦佐酸種麵包

這道菜一上桌，那股南洋風情的檸檬清香就直接喚醒了我的味蕾！鮮美彈牙的蝦子被清爽的椰香檸檬醬汁包裹，酸中帶甜的滋味非常有層次感。 搭配外酥內軟的酸種麵包沾著醬汁一起吃，簡直是絕配！

新鮮肥美的蝦子，每一隻都吸飽了特製的醬汁。這款醬汁簡直是靈魂，它巧妙地融合了檸檬的清新酸度與椰奶的溫潤醇厚，入口時先是強烈的酸香感喚醒味蕾，接著椰奶的滑順感在舌尖散開，層次分明且極其開胃~

最棒的吃法，就是拿起旁邊那兩片外脆內軟、帶著迷人發酵香氣的酸種麵包。我喜歡先撕下一塊麵包，用力沾取盤底那層濃郁的香椰檸檬精華醬汁，讓麵包的小孔洞吸得滿滿的，再放上一隻Q彈有勁的鮮蝦一起入口。那種酸甜交織、爽口不膩的滋味，真的會讓人忍不住一口接一口~

爐烤時蔬溫沙拉

如果你今天想走一個健康、輕盈卻又不失溫度的路線，那這道 爐烤時蔬溫沙拉！經過爐烤後的季節時蔬散發著淡淡的焦香，保留了蔬菜天然的甜味，吃起來溫暖又舒心。

成真咖啡對於食材的挑選非常嚴苛，這盤沙拉完全顛覆了妳對「吃草」的刻板印象。 妳可以看到盤中鋪滿了豐富且色彩繽紛的季節蔬菜，包含了清脆的櫛瓜、飽滿的玉米筍以及多種鮮甜時蔬。

最厲害的地方在於它的「溫」度。每一種蔬菜都經過精準的爐烤處理，鎖住了食材原始的清甜，同時賦予了一層淡淡的、迷人的炙燒香氣。 這種處理方式讓蔬菜吃起來不僅不寒涼，反而帶著一種暖胃的療癒感~

季節限定雪戀草莓舒芙蕾

份舒芙蕾的份量實在是「大到太誇張」，真心建議要 3-4 個人一起分享才剛好，不然妳會被這份甜蜜的愛給淹沒。 成真的舒芙蕾都是現點現做，當妳看到它上桌時，那種「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ」搖晃的Q彈感，真的會讓人的心情跟著融化~

鬆餅口感超～級～軟綿，甚至帶有一種雲朵般的輕盈，每一口都能品嚐到濃郁的雞蛋香氣。 上層淋滿了粉嫩色系的特製草莓奶醬，底部則鋪滿了新鮮、鮮甜且超級 Juciy 的草莓果肉，酸甜交織的比例拿捏得恰到好處，甜而不膩~

當妳挖起一大塊充滿空氣感的舒芙蕾，沾滿酸甜草莓醬一同入口，那種幸福感真的會瞬間衝破天花板！ 草莓的果香與奶霜的溫潤在口中緩緩散開，絕對是甜點控今年冬天必須朝聖的夢幻逸品！

翠玉葡萄氮氣咖

氮氣咖啡特有的綿密細緻泡沫，搭配上翠玉葡萄的清甜果香，入口非常清爽解膩，是一款極具創意且質感滿分的花式咖啡。

手作偉特糖那堤（冰）

這杯那堤喝起來層次豐富，入口順滑，微苦的咖啡遇上香醇牛奶，融合了偉特糖細緻的焦糖香氣，層次豐富又順口，是那種會讓人不知不覺就喝完的溫潤風味。

這次在成真咖啡台北誠品松菸店的體驗，依舊維持著極高的水準。不只是餐點無雷、份量十足，更重要的是那種「寵物友善」的體貼設計，讓我能放心地帶著毛孩比比，在這個可以從白天待到夜晚的文創綠洲裡徹底放鬆~