2026 年節禮盒推薦｜走春拜訪不失禮，1000 元內質感伴手禮送長輩親友都安心

過年走春拜訪親友、回家探望長輩、帶著伴手禮敲開一扇扇熟悉的門，一年一次的相聚，總希望能準備一份體面又不失溫度的心意。有些場合，我們會特別在意那份「拿在手上就很有份量感」的安心感，既代表祝福，也是一份對彼此關係的珍惜。

如果你正在為重要拜訪準備2026年節禮盒，預算落在 1000 元以內，希望包裝有質感、內容有份量、送出去不失禮，我特別整理了這一份「1000 元內質感年節伴手禮選物清單」。不論是走春拜訪長輩、探望親友，或是準備送給在心中佔有重要位置的人，希望這篇能陪你慢慢挑選，為今年的年節相聚準備一份安心又體面的祝福。

溫潤滋養系 × 長輩安心款年節伴手禮｜亞大 T8 銀耳 禮遇貴人綜合銀耳露禮盒

亞大 T8 銀耳的「禮遇貴人綜合銀耳露禮盒」，以養生與祝福為主題發想，整體風格走的是溫潤滋養路線，特別適合在年節期間，送給長輩、貴人或重視生活品質的親友。這款禮盒以多種口味的銀耳露組合呈現，一盒內包含六罐銀耳露，共五種風味搭配，從經典冰糖原味到不同風味變化，讓日常飲用也能多一點選擇與層次。

亞大 T8 銀耳選用「T8 銀耳菌種母種」培育出的銀耳製作，銀耳本身帶有淡淡的茉莉花香氣，熬煮後釋放出自然膠質，口感細緻滑順、入口溫潤不膩。甜度調整得恰到好處，喝起來清爽順口，冰糖原味保留銀耳最純粹的風味，而其他風味則為整體多添一份變化感，很適合作為日常養生飲品，也適合在年節相聚時與家人一起分享。

外盒設計以典雅穩重的風格呈現，搭配「禮遇貴人」的祝福寓意，拿在手上就很有心意感。這樣一盒溫潤滋養的銀耳露，不論是走春拜訪長輩、探望親友，或是作為年節送禮表達關懷，都能傳遞一份細緻而貼心的祝福，為團圓時光多一份安心與溫度。

🌸 黛兒推薦 ：以 T8 銀耳菌種母種培育的銀耳製作，帶有淡淡茉莉香氣，口感溫潤順口，很適合在年節期間送給長輩或重視養生的親友。

年節海味經典 × 端上桌也有面子的伴手禮｜富裕珍 佳節禮盒

如果你希望準備一份「端上桌也有面子」的年節伴手禮，富裕珍的「佳節禮盒」會是很經典的選擇。這款禮盒以年節餐桌上熟悉的海味料理作為主軸，集結鱸魚片、烏魚子與蒲燒鰻等經典食材，既有豐富層次，也能成為圍爐時的一道亮眼料理。

在年節餐桌上，烏魚子通常是最具代表性的味覺記憶之一。這款禮盒裡的烏魚子色澤呈現自然的金黃琥珀感，香氣濃郁卻不厚重，切片後稍微加熱，再搭配蒜苗或白蘿蔔片，就能成為一道讓人回味的年節經典料理。

搭配的鱸魚片則以細緻、氣味乾淨著稱，可以用清蒸或簡單家常方式料理，呈現出魚肉本身鮮甜與柔嫩；而蒲燒鰻經細心烤製後帶著微甘醬香，魚肉柔嫩入口，鹹甜融合的風味讓人一口再一口。這樣的組合不僅在年節時能夠豐富一桌的佳餚，也能讓不同口味的親友找到自己喜歡的味道。

富裕珍佳節禮盒的包裝是以大方穩重的年節色調呈現，既有喜氣感也不失質感，送出時讓人感受到用心與誠意。在過年期間與家人圍坐餐桌時，這樣一盒海味組合不僅是一份伴手禮，更像是一種陪伴一家人共同度過團圓時刻的味覺記憶。

🌸 黛兒推薦 ： 富裕珍的海味組合兼顧經典與層次感，是送給重視年節餐桌品質、喜歡料理的親友與長輩的體面選擇。

俏皮甜點系 × 質感年節伴手禮｜Kris 克里酥 花閃 Kris 雙一口爆餡三響禮盒

年節期間想準備一份輕鬆分享、又有驚喜感的甜點禮盒，Kris 克里酥的「花閃 Kris 雙一口爆餡三響禮盒」很適合列入清單。這款禮盒主打酥脆外皮與豐富內餡的層次口感，讓一口小點心也能帶來滿滿驚喜。

禮盒裡的蛋捲以金黃酥脆的外層包裹豐富內餡，咬下一口時，酥脆的餅皮立刻散開，隨後內餡在口中綿密炸開，形成一種層層堆疊的口感體驗。這款「雙一口爆餡三響」包含 經典原味一口酥、柑花伯爵一口酥與綜合爆餡款，濃郁的花生、清新的柑花伯爵茶香，以及多層次綜合餡料都能在不同口味之間獲得滿足。

這樣的蛋捲不僅酥脆，內餡也給得十分實在；濃郁而不膩的口感非常適合搭配一杯熱茶或咖啡，坐在一起聊天分享時拿出來一起享用，會讓年節氣氛更有層次。禮盒的外包裝也有喜氣的設計感，拿著拜訪親友時既有話題感又不失體面。

🌸 黛兒推薦： 對喜歡多種甜點口味的人來說，這款爆餡蛋捲禮盒彙集了濃郁與清爽兩種風格，酥脆與爆餡的口感對比也讓人一口接一口。

俏皮趣味 × 親子喜愛風年節伴手禮｜實心蛋捲 小小兵聯名輕奢禮盒

如果你希望準備一份一拿出來就能讓人會心一笑的年節禮盒，實心蛋捲的小小兵聯名輕奢禮盒會是桌上最吸睛的那一盒。可愛的小小兵聯名設計搭配品牌經典點心，讓整體視覺充滿童趣又不失質感。無論是走春拜訪親友、回家探望長輩，或是帶到辦公室與同事分享，都很容易成為話題焦點。

這款禮盒內容為兩款實心蛋捲加上一盒曲奇綜合雙享（原味＋巧克力），一次就能品嚐到不同口感的經典點心。實心蛋捲以紮實的手工製作工法呈現，蛋香濃郁、口感酥脆；曲奇則帶著奶香與可可香氣，口感酥鬆細緻，原味與巧克力兩種風味交錯搭配，讓整體吃起來更有變化，也更耐吃，很適合在年節聚會時擺在桌上一起分享。

實心蛋捲向來以餡料飽滿著稱，其中最推薦的是「被注入 2 倍飽滿內餡」的海鹽焦糖香蕉實心蛋捲。一咬下去，內餡立刻在口中爆開，濃厚的香蕉香氣瞬間鋪滿整個味蕾，接著海鹽焦糖的甜鹹香氣慢慢釋出，平衡了蕉香的濃郁感，讓整體風味更加圓潤耐吃。香甜的香蕉、帶點鹹感的焦糖交織出層次豐富卻不厚重的口感節奏，讓這款蛋捲在香醇濃郁之中，仍保有一份輕盈感。

溫柔儀式感 × 咖啡系質感年節伴手禮｜Delicioso 德里斯咖啡 心蓮禮盒

想送出一份帶著生活儀式感的年節心意，Delicioso 德里斯咖啡的「心蓮禮盒」是一份很溫柔的選擇。以溫潤咖啡香氣搭配典雅包裝設計，呈現出一種安靜陪伴、細細品味的送禮風格。

這份禮盒不只是咖啡組合，更像是一段可以慢慢展開的咖啡時光。禮盒內容物包含十二包濾掛咖啡、比利時蓮花脆餅，以及一只雙層玻璃杯，是一組適合年節期間慢慢享用的咖啡時光組合。

咖啡共收錄三款不同風味豆款，每一款都有自己的香氣輪廓與風味表現，從入口到尾韻都能感受到咖啡本身的層次變化，讓每天沖煮時都多一份期待。搭配酥脆香甜的比利時蓮花脆餅，一口咖啡、一口餅乾，讓午後時光多了一份從容節奏；雙層玻璃杯則讓熱咖啡握在手裡多了一份安心溫度，也讓整體視覺多了一份生活感。

這樣一組咖啡禮盒，很適合在年節相聚時擺上桌，陪伴聊天時光，也陪伴獨處片刻。

🌸 黛兒推薦： 如果你喜歡用一杯咖啡開啟一天的節奏，心蓮禮盒會是一份溫柔又有質感的年節心意。

溫柔點心系 × 團圓分享款年節伴手禮｜暮朝食粹 月見幸福禮盒

暮朝食粹的「月見幸福禮盒」，帶著一種適合團圓時刻慢慢分享的手作溫度。柔和典雅的包裝設計搭配精緻點心組合，傳遞出圓滿、祝福與相聚的寓意。

禮盒內容包含幸花酥 6 入（四種口味隨機出貨）與手作米餅 6 入（混合口味隨機出貨），是一組適合在年節期間擺上桌，讓家人親友一起品嚐的點心組合。幸花酥以細緻酥皮包裹內餡，口感酥香柔軟，入口時能感受到層層堆疊的香氣；手作米餅則保留米香本身的溫潤風味，搭配不同調味呈現出輕盈耐吃的口感節奏。

整體風味清爽不厚重，很適合在年節聚會時搭配熱茶一起享用，讓聊天時光多一份點心陪伴。無論是拜訪親友、走春串門子，或是在家裡招待來訪的客人，這樣一盒點心禮盒擺在桌上，都能為相聚時光添上一份溫暖的日常感。

🌸 黛兒推薦： 喜歡細緻手作點心風格的人，一定會很享受月見幸福禮盒帶來的溫柔節奏。

午茶時光系 × 生活質感款年節伴手禮｜T86 悅察苑 午茶蒔光禮盒

午後泡杯茶、配點心的時光，總是讓人特別放鬆。T86 悅察苑的「午茶蒔光禮盒」，正是為這樣的片刻而準備的年節心意。茶點、甜點與果乾細緻組合在同一盒裡，呈現出適合慢慢品嚐、細細分享的送禮節奏。

禮盒內容包含 雪花酥2組(8顆/盒)、巧克滾邊鳳梨 4 片、凍頂烏龍茶 6 包，以及古早味芒果乾 50 g，是一組從茶飲到點心都準備好的午後茶點組合。雪花酥口感柔軟細緻，入口帶著淡淡奶香；巧克滾邊鳳梨則將果香與巧克力香氣融合，帶來層次豐富的甜點風味。

搭配溫潤回甘的凍頂烏龍茶與酸甜適口的古早味芒果乾，讓整體風味在甜、香與果韻之間自然流轉，很適合在年節團聚時擺上一桌茶點，陪著聊天、吃點心，讓時間慢慢流動。

這樣一盒午茶禮盒，不只是送出一份點心組合，而是一段可以一起坐下來分享的午後時光。無論是拜訪親友、走春串門子，或是在家裡招待來訪的客人，都能為相聚時刻多添一份從容與溫度。

🌸 黛兒推薦： 如果你喜歡準備一桌茶點陪伴聊天時光，午茶蒔光禮盒會是一份很有生活感的年節心意。

健康日常系 × 堅果選物款年節伴手禮｜101 堅果 罐裝禮盒

101 堅果的「罐裝禮盒」是一款走健康路線、生活感十足的年節伴手禮選擇，以簡約大方的包裝設計搭配實用取向的內容組合，整體視覺乾淨俐落，適合送給重視飲食日常與養生習慣親友的送禮風格。

禮盒內容包含 五福綜合堅果與九寶綜合堅果 兩款人氣堅果罐裝組合，選用多種堅果與種子低溫烘焙製作，保留食材本身的香氣與口感。五福綜合堅果以杏仁果、腰果、核桃、夏威夷豆與胡桃為基底，口感層次豐富；九寶綜合堅果則加入南瓜子、葵花籽、南杏與松子等堅果與籽類，入口香氣溫潤，咀嚼時能感受到自然堅果香慢慢釋放。

這樣的堅果禮盒很適合擺在家中客廳或餐桌上，讓親友聊天時隨手取用，也適合搭配茶飲一起享用，讓年節相聚時光多一份輕盈又安心的陪伴感。

🌸 黛兒推薦： 如果你想準備一份兼顧健康與實用感的年節伴手禮，101 堅果罐裝禮盒會是一個溫柔又貼心的選擇。

2026 年節禮盒推薦｜1000 元內質感伴手禮，為重要的人準備一份被記得的祝福

年節送禮，其實從來不只是把一盒禮物交到對方手上，而是在一年一次的相聚裡，替彼此準備一份被記得、被在乎的心意。無論是走春拜訪長輩、探望親友，或是向重要的人表達祝福，一盒有質感、有份量、充滿祝福的年節禮盒，都是一種溫柔而穩定的陪伴。

希望這份「1000 元內質感年節伴手禮選物清單」，能陪你在忙碌的過年前夕，慢慢挑選出最適合的那一盒。讓今年的團圓時光，多一份安心、多一份溫度，也多一份被好好準備過的祝福。