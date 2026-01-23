台北福華彩虹座Buffet「冬令食補季」

2026-01-23 20:46 Mei-wen Wang

嚷嚷著好冷好冷的約喝冬日補湯，暖暖入胃後身上心上皆有陽光。

616823723_26196674279924566_1020461739496183107_n
616823723_26196674279924566_1020461739496183107_n


伴隨雨勢的降溫，在溼度飆高下，寒意沁入身體，感覺很需要熱湯的保護。嚷嚷著好冷好冷中，朋友約了到台北福華彩虹座Buffet午餐：新推出的冬日補湯有餐檯上滾著一鍋「紅玉雞雪見鍋」，雪見鍋以大量白蘿蔔泥鋪底，燉煮來自日月潭、以紅玉紅茶飼養的紅玉雞，蘿蔔清甜整體風味細緻溫潤；今日供應的現煮湯品有法式清燉牛肉湯、法式龍蝦湯、羊肉爐等；除了切合時令的補湯，螃蟹有蒸籠裡碩大的松葉蟹，鑄鐵鍋裡的辣椒蟹，與冷食區的三點蟹；彩虹座向來西式美饌，除了素來擅長的勃根地燉牛肉(紅酒燉牛肉)，本回的匈牙利燉豬肉，因為配了可愛的麵疙瘩，相當引人注意。我們不約而同地選了龍蝦湯，小砂鍋保溫效果很好，到桌上後還陸續滾了好久，朋友笑說可以放現場的魚片，松葉蟹一起進去滾著，這樣可以稱為七海湯嗎？我也試了藥膳牛肉麵，中藥帶來清香氣息，份量剛好的嚐鮮而不太佔胃。嚷嚷著好冷好冷的聚餐，天空放晴回暖，用餐後儲備了身上心上的溫暖。

午餐來到台北福華彩虹座。

DSC06240b
DSC06240b


身體需要熱湯汲取溫暖，「紅玉雞雪見鍋」以大量白蘿蔔泥鋪底，燉煮來自日月潭、以紅玉紅茶飼養的紅玉雞，風味細緻溫潤。

DSC06246
DSC06246


供應數款位上的湯品。

DSC06247
DSC06247


除了湯品外，壽司檯有我一定會點用的款式。

DSC06265d
DSC06265d


三點蟹。

DSC06264
DSC06264


辣椒蟹。

DSC06260
DSC06260


木盒裡的松葉蟹。

DSC06282
DSC06282


匈牙利燉豬肉吸引我的目光。

DSC06255
DSC06255


因為搭配的麵疙瘩很可愛。

DSC06257
DSC06257


爐烤美國肋眼。

DSC06250
DSC06250


可搭配烤蔬菜與約克夏布丁。

DSC06249
DSC06249


各式佐料鹽是大加分。

DSC06248
DSC06248


鐵板檯今天供應羊排、干貝、小卷、蝦蛄。

DSC06266
DSC06266


享用Buffet時，我最關心飲料區。

DSC06273
DSC06273


還有臺虎的零糖值選項。

DSC06275
DSC06275


今天喝的氣泡酒帶梅子甜味，年輕人應該會很欣賞。

DSC06284
DSC06284


朋友從冷盤開始午餐。

DSC06287
DSC06287


我的第一盤是熱菜，搭配氣泡酒與白酒。

DSC06289
DSC06289


不約而同的點了龍蝦湯，香料氣息與龍蝦合作出好滋味。




鐵板現煎干貝，小卷，羊小排。

DSC06291
DSC06291


難得遇上蝦蛄，現場不少客人直接要蝦蛄，平日最受歡迎的干貝反而被搶了鋒頭。

DSC06292
DSC06292


炙燒和牛壽司與炙燒鮭魚壽司，今天的鮭魚有入口即化的口感。

DSC06294
DSC06294


現煮麵區的「藥膳牛肉麵」。

DSC06297
DSC06297


我的甜點盤，香蘭葉蛋糕、大福、草莓塔是可預期的好滋味；在朋友大力推薦下，我也拿了胡桃派，巧克力塔聽說是人篸巧克力塔，考慮再三後決定試試看。實際上表現都很優。

DSC06305
DSC06305


尤其是胡桃派好令人驚艷，胡桃新鮮，焦糖醬與派皮居功厥偉，是生平首次欣賞胡桃塔。

DSC06310
DSC06310


於是午餐後從點心坊購買了胡桃派回家。

DSC06314
DSC06314


紮實的胡桃塔要動用菜刀才好切分，入口的口感有點像層次豐富的厚餅乾，果然如朋友所說的：稍一不慎就會自己嗑完一模啊！

DSC06315d
DSC06315d


台北福華彩虹座Buffet

地址：台北市大安區仁愛路三段160號台北福華飯店1F

電話：02 2326 7429

未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康，飲酒不開車。

Mei-wen Wang

Mei-wen Wang

希望修練烏煙瘴氣中的歡笑，還有老來俏。

#朋友 #台北 #吃到飽 #自助餐廳 #五星飯店

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」
往下滑看更多精彩文章
【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

2026-01-13 09:14 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

這座市場已98歲！

1928年啟用的台北市「東門市場」，你將走進一個充滿人情味的時光隧道，從日治時代到台灣光復後的蛻變，鄰近眷村區，成為許多政要官夫人及外省新住民採買的好地方，東門市場也有個「貴族市場」之綽號。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，關於「東門市場」近兩年（2024/1/1～2026/1/7）網路聲量逾2.2萬筆，這處美食地圖的匯聚點，從清晨4點就開始傳出陣陣香氣，亦是海外遊子「每次回台北必逛」的城市信仰之一。

許多美食達人都有自己的東門市場攻略，像部落客「魔鬼甄與天使嘉」的推薦採購路線，就足以讓人口水直流：先以羅媽媽米粉湯的黑白切暖胃，再配上東門城滷肉飯的銷魂美味，飯後來碗江記東門冰豆花清涼解膩，最後再外帶金山鵝肉店的後段與豬頭皮，為晚餐加菜！許多未進前十名的遺珠之憾，像是利隆餅店的韭菜盒子、牛肉餡餅、蘿蔔絲餅，絕對也是必吃的銅板美食。究竟哪些攤位能在這座近百年市場裡「撐得住時間」也「扛得起討論」？必吃、必買的TOP 10是哪些？

No.10 馬叔餅舖

翻攝FB／馬叔餅舖地址：台北市臨沂街67之2號
電話：02-23962788
營業時間：07:00～18:00（週五公休）

台灣少見的北京點心舖，西門町中華商場第一代開始買起「清真馬叔餅舖」，如今由第二代接棒，還搬進東門小巷裡低調營業，每日凌晨四點，當城市還在沉睡，「馬叔餅舖」麵香就已悄然醞釀。

靈魂招牌是北京燒餅，自製老麵的製程猶如一場層層堆疊的耐心修行：麵團要先「醒」半小時，擀到0.5公分薄，抹芝麻醬、折、再抹、再折好幾次，最後撒白芝麻、塗醬油，先煎到芝麻微黃上色再拿去烤，才烤出那種外酥內厚、咬下去有層次的紮實感。《鏡週刊》、《鏡文學》董事長裴偉形容，來自北京的芝麻燒餅承載著鄉愁，不只滿足外省老饕，也深受穆斯林喜愛；他還特別點名「牛肉韭菜餃子是清真認證，好吃。」

切開圓形小燒餅那聲「喀滋」超療癒，夾進幾片醬牛腱，瞬間變成中式漢堡。YouTube「Chill先生一家人」2024年3月也形容芝麻燒餅一口咬下去的切面就像馬卡龍，「非常有紮實感」，而且芝麻是混在麵皮裡，不甜，只有滿滿香氣。另一款「糖火燒」則像麵茶＋綠豆糕的組合，濃郁到很適合配茶。網友一句話就收服：「吃了30年了」、「清真館沒有豬肉，可以選不夾肉，馬叔餅舖的桂花酸梅湯也很好」；吃的不僅是點心，是一種被時間養出來的老派溫柔。

No.9 羅媽媽米粉湯

翻攝官網／羅媽媽米粉湯地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：02-2351-3352
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

請帶著空腹到東門市場，因為米粉湯這一局真的很難選。羅媽媽與對面的黃媽媽正面對決，如武林高手般對峙，各有千秋，羅媽媽走的是客家鹹香派：外表樸實無華，但深藏的美味在第一口就瞬間爆發。

「裴社長」裴偉認為它好吃的關鍵，在於鍋裡滾煮著豐美內臟食材的高湯；他讚嘆，即使外送到公司，因會議延遲兩小時才品嚐，米粉依然Q彈，湯頭鮮美不減。主播魏華萱2024年10月也貼文點名最愛的兩家小吃之一，形容「美味又平價，吃過念念不忘，吃超飽200元有找。」藝人李易在《易起吃早餐》2024年2月初訪時更誠實：湯頭「真的不錯，我喝了好幾碗」，但米粉偏細不是他的菜；不過他仍肯定小菜選擇多、內臟新鮮，只差一句「辣椒醬料再強一點，我會專程再來。」也有網友大推「各種內臟讓你吃到翻過去。」

部落客「艸頭黃這一家」實測羅媽媽經典套餐：米粉湯＋黑白切，還附送一碗「不清淡的清湯」，精華藏在這裡，湯頭除了大骨，還把黑白切的豬內臟一起燉煮，才會出現那種「看起來單調、喝起來卻很複雜」的視覺與味覺衝突，第一口可能還不習慣，但越喝越上癮，最後甚至會默默把整碗湯喝光。

No.8 黄媽媽米粉湯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：0922-238-529
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

新館13號攤的香氣是從清晨五點開始慢慢醞釀的，黑豬大骨熬湯，像把一天的溫度先煮進鍋裡。選用北部少見的細米粉，湯頭也不靠重鹹取勝，還能跟老闆無限續湯，根本是「早餐界的情緒價值供應站」。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」盲挑到黃媽媽就直接認證：「口感滑順不軟爛，湯頭沒有過多調味，喝得到大骨甘醇。」臉書社團「大台北美食地圖(含基隆)」也掀起討論，看起來清淡，實際喝起來卻很有層次，湯頭乾淨不混濁，沒有多餘雜味；網友的共鳴更暖「黃媽媽不會給臉色看，總是笑臉迎人，東西又好吃」、「從小吃到大的美食之一」、「是少數我會願意回訪的米粉湯攤，水準穩定價格合理」、「喜歡加甜辣醬在米粉上」、「我反而都去吃滷肉飯」。部落客「鄉民食堂」2025年11月也提到，招牌大腸Q彈到炸，整間攤位超Local，別想什麼華麗裝潢或冷氣，吃飯時間人潮多到炸開，你可能得跟隔壁阿伯阿嬤擠一張桌子，但那份「煙火氣」，就是台北人的早餐午餐救星。還有網友分享，店裡多了一個可愛小女孩（據說是老闆的孫女）在切黑白切，這就是市場小吃最迷人的地方：你吃的不只是味道，是生活。

No.7 東門赤肉焿

地址：台北市中正區臨沂街56-2號
電話：0932-139-491
營業時間：06:30～14:30（週日公休）

逛東門市場「一定要放第一順位」的排隊老店，你只要晚個一圈回來，可能就只剩鐵門和遺憾。網友直接封神：「目前吃過雙北最好吃的肉羹」、「吃過就會愛上的銅板美食」、「肉塊大＋筍絲香＋羹湯濃＝絕品！」還有人提醒外帶必學一招：老闆會貼心給生麵，才能避免吃到軟爛麵條，細節控直接加分。

這碗的靈魂是筍絲，燉煮得恰到好處，纖維感被處理掉，只剩清甜脆香，與滷肉飯簡直超搭。部落客「艸頭黃這一家」推薦必點魯肉飯＋赤肉焿的經典套餐：「赤肉打成肉漿後再煮熟，還是吃得到肉感，非常有口感；肉一直撈不完，根本是聚寶盆。」甚至說：「以我這個出生在魯肉飯一級戰區的小孩來看，這應該定義為肉燥飯。」狠話一出，懂的人就懂。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」也點出關鍵差異：很多肉羹是粉漿居多，但這裡能吃到完整豬腿肉，「肉的比例感覺很高，肉羹很紮實」。YouTube「Chill先生一家人」更形容：「肉羹咬下去胡椒香馬上飄出來」，柴魚基底的羹湯濃稠得像高級魚翅羹，微鹹但超適合配飯或麵；再加點50元甜不辣組合，番茄醬＋甜不辣醬混搭，像老闆用多年經驗調出的黃金比例。

最可愛的還有，日本觀光客特地朝聖，還留下神結論：「誰只會先吃香菜。」這句聽起來像笑話，但其實是在說：這碗肉羹，連配角都強到犯規。

No.6 東門御園坊

翻攝FB／東門御園坊-手工水餃/精緻料理/港式點心地址：台北市中正區信義路二段79巷13號
電話：0988-279-603
營業時間：週二至週五08:30～16:00、週末08:00～14:00（週一公休）

招牌「香菜水餃」是那種你本來只是想試試，結果一咬下去立刻被收編的狠角色，有人為了它甘願往返三小時車程，只為把那股香菜清香帶回家，因為這間水餃的味道真的太有個性，鮮明到不需要沾醬，自己就能站上舞台發光。

曾被《蘋果日報》評比為冠軍的手工水餃，對食材的講究，簡直到了偏執的地步。內餡精選當日現宰的溫體黑毛豬肉，那肉質的彈性和鮮甜，根本是為味蕾準備的頂級饗宴；搭配當日新鮮直送的蔬菜，每一口都能嚐到自然的清甜。餃子皮用天然無漂白麵粉手工桿製，煮完依舊Q彈不爛，咬下去像彈回來的那種嚼勁。網友狂讚「香菜控真的會瘋掉」、「不用沾醬就爆香」、「高麗菜蝦仁皮Q、蝦仁很大，煮起來完全不像冷凍水餃」，難怪團購族為它瘋狂，回購率高到嚇人！

這份對「溫體豬肉」的堅持，也曾讓御園坊面臨挑戰。2025年10月底全台爆發的非洲豬瘟事件，不得不暫停營業近10天；但這短暫的缺席，反而讓老顧客們更加想念，也證明了御園坊對食材品質的嚴格把關，從未妥協。

No.5 江記東門豆花

翻攝IG／@takeuchi_ryoma地址：台北市中正區金山南路一段142巷5號
電話：0968-109-709
營業時間：07:30～15:00（週一、四公休）

傳統市場裡總會藏著一家「不靠花俏、只靠實力」的豆花老店，江記東門豆花就是那種店面簡單到像一個固執的宣言：只賣豆花和豆漿，沒有別的。但也正因為這份極簡，讓它在東門市場生存了40年，像一碗不怕退流行的甜。

日本「國民天菜」竹內涼真2024年9月為日劇《黑色止血鉗》來台宣傳時，IG曬出開心吃豆花的照片，吃的就是這一碗。那畫面真的很像：你以為他在宣傳戲，結果他在幫豆花宣傳（笑），瞬間又掀起一波朝聖式追逐。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」形容「豆花的質地綿密柔軟，花生煮到鬆鬆綿綿，是碗會讓人意猶未盡的豆花」。網友討論「沒有加料的豆花最特別」、「小時候25到現在50，重點是配料還是只有花生」。一邊是市場裡最溫柔的甜，一邊是物價裡最冷靜的痛感，就是那種你嘴上嫌，手卻很誠實，最後還是默默回去買的兒時記憶。

No.4 東門城滷肉飯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜

地址：台北市中正區信義路二段81號（東門市場新館12號）
電話： 0930-875-958
營業時間：10:00～13:30（週一公休）

「你以為只是路邊小店，結果居然上過日本旅遊節目好幾次」的狠角色，觀光客來台北，常常指名要衝這一碗。它的滷肉飯走的是重口味路線，滷汁香到像打開一鍋肉香濃縮包，帶著滿滿膠質，熱騰騰淋在白飯上，米粒瞬間被包覆得油亮發光，第一口就有種「我今天要吃認真一點」的覺悟。

招牌那鍋老滷更是靈魂本體，店長阿姨說得很實在：「從我婆婆接手開始，就一直加、一直加。」那股燉煮釋出的膠質滑嫩潤口，像在嘴裡鋪了一層溫柔的絲絨，黏黏的卻不膩，反而越吃越想扒飯。拜託一定要加顆滷蛋，或是老闆每日現炒的各式家常菜，筍絲跟滷肉飯根本天作之合：清脆解膩、鹹香加乘，像幫這碗滷肉飯按下「更好吃」的加速鍵。

緯來電視節目《爆食姐妹》吃過也驚呼：「滷肉已經滷到有點焦糖色，好厲害！」老滷不會死鹹，反而有回甘的甜味，那種一口下去，腦袋會冒出「這就是媽媽的味道」的感覺，真的很犯規。

No.3 惠Q潤餅

翻攝FB／惠Q潤餅地址：台北市中正區臨沂街73-1號
電話：0932-137-120
營業時間：07:00～13:00

惠Q潤餅最狠的不是餡料多豪華，而是那張特製全麥餅皮「現點現烙」，薄得像紙，卻又Q彈到像剛做完拉筋，熱氣一冒出來就知道今天要破防了。配料更是簡單到有點跩：紅燒肉、蛋酥、豆乾，外加豆芽、高麗菜這些配角，卻硬是組出一卷「越嚼越上癮」的傳統系神作。

YouTuber「英玹김융」推出「#英玹在台灣」，2024年5月30日介紹影片分享「豆芽很有口感，皮也Q彈，好吃到瘋了」。美食KOL「可播兄弟KO BROS」同年10月30日短片推薦東門市場，「最愛潤餅捲，太厲害」，濾過水的豆芽與蛋酥，讓內餡口感極為清脆，非常好吃。「裴社長吃喝玩樂」則大讚紅燒肉肉質軟嫩，蛋酥酥而不油；來自大溪的手工豆乾，豆香濃郁；最後灑上花生糖粉，甜香像句點一樣漂亮。把這卷潤餅直接從「小吃」升級成「你今天值得」。

No.2 東門鴨莊

翻攝UberEats地址：台北市中正區金山南路一段134號
電話：02-23218877
營業時間：10:00～20:00

超過三十載光陰的老字號，是那種「你以為只是便當店，結果一吃直接升級成信仰」的存在。主打燒臘便當、拼盤，最狠的當然是鴨腿，外皮烤得酥脆發亮，油香像開了濾鏡，肉卻嫩得離譜，咬下去那瞬間，汁水像在嘴裡偷偷開派對。再來一匙油蔥醬拌白飯，根本是「吃到停不下來」的危險組合，還有肉量加倍選項，直接把便當變成「認真吃飯」的儀式感。

老饕們的嘴更是集體失守：「鴨腿外皮烤得酥脆、油香十足，配上油蔥醬拌一口白飯，根本停不下來。還有辣蘿蔔乾、醬油生醃辣椒、、烤鴨醬、冰梅醬，全都可以自己加，超讚」、「炸開的肉汁在嘴裡放煙火」、「感覺買來當年菜也很適合」。

但這間老字號的聲量高點，卻不只來自鴨腿的油香。2025年8月爆出經營權易主風波，創辦人姚美貞歷經喪子、喪媳的錐心之痛後，竟發現東門鴨莊的經營權被親家母轉售；這場突如其來的變故，姚美貞只好在南門市場後方南昌路再開新店「1+1燒臘」，掀起了高達785筆的網路討論。網友表示「依舊點了〈叉燒燒肉飯〉（150元）；只是覺得味道怎麼變了」、「正港侵門踩戶」、「看到錢，良心就跟狗屎一樣」、「自己的東西不要輕易的託付給別人」、「口味對，叫什麼名字並不重要」。一邊是油蔥醬拌飯的幸福，一邊是人情與利益的現實，東門鴨莊的故事，就像那層鴨皮：酥脆迷人，卻也藏著一口咬下才知道的苦味。

No.1 東門興記水餃

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜、品臻國際行銷地址：台北市中正區金山南路一段124號
電話：02-23413452
營業時間：週二至週六08:00～17:00、週日08:00～14:00（週一公休）

擁有「林青霞水餃」封號的東門興記，就在金山南路大馬路旁，水餃還沒買到可能先收到罰單？千萬不要心存僥倖路邊臨停。

台灣影壇女神從小吃到大，即便嫁去香港，每次返台都豪氣掃貨兩、三千顆帶回去分享給香港親友，硬是將討論度推到4,014筆（占比59%），名副其實的明星級美食。曾被脆友列入「人生必吃水餃18間之一」的東門興記，生意有多好？宅配訂單每天都接不完，每一顆都像被照顧過的作品，手工桿皮厚實有嚼感，下鍋煮完仍Q彈不爛；內餡用的是當日溫體現宰豬肉，咬開瞬間像小型爆汁秀，湯汁滾著香氣卻不油膩。高麗菜必須來自梨山，甜脆多汁；韭菜用宜蘭特選，細緻鮮嫩、嗆味剛好停在迷人的邊界。網友形容「最愛白菜韮黃，甜度被拉到剛剛好，肉餡比例更高，入口帶著淡淡香氣，不沾醬也像在嘴裡放煙火」、「蝦仁韭菜是人氣王，鮮蝦微脆、韭菜香不刺」。

更狠的是，隔壁攤位的港點也很有水準，美食KOL「可播兄弟KO BROS」點名珍珠丸必吃，「豬肉內餡不但大爆肉汁，還非常鮮甜」，建議要上午去買，不然熱門品項會被掃光。可惜，傳奇老店也有現實與利益的衝突，創辦人郭禮忠猝逝後，2024年6月爆出2.6億爭產風波，母女對簿公堂，相關聲量近500筆。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2026年1月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
共匪餅、牛汶水是什麼？全台少見的10大特殊小吃　麻薏堪稱是只有台中人才敢吃
第一名打敗淡水、旗山！2025走春必逛人氣老街TOP 10　九份老街也只排第五？
《黑白大廚2》話題選手TOP 10！孫鍾元、崔康祿、料理怪物誰奪冠？IG、餐廳一次看
餡多飽口給你大滿足！網友激推賣場爆汁大水餃品牌TOP 10
別只瘋杜拜巧克力！杜拜最新人氣景點TOP 10　哈里發塔、未來博物館必逛

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#媽媽 #豆花 #台北美食

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

2026-01-17 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

#高山市逛老街

#感受古鎮風情

高山市位於岐阜縣北部

被譽為飛驒小京都❤

是日本面積最大的城市

四周飛驒山脈等群山環繞

森林覆蓋率高達全市92%

因地處飛驒地區中心地帶

故被稱為飛驒高山❤

飛驒高山老街❤

保留著江戶時代的舊街景

街道兩旁古色古香的老店

掛滿帶有古鎮風情的暖簾

町家建築保留有格子推窗

日文出格子的傳統樣式

是岐阜縣超人氣旅遊古鎮~!!

不僅如此

也能買到地方土產

重點當然是品嚐地方美食

吃了SHINRA森羅牛飛驒牛壽司❤

綜合3貫/生薑醬油、鹽、壽司卷

特別的是壽司卷+生蛋黃

且盤子用蝦餅取代

整份都可吃掉~超環保

肉質肥美、蛋黃滑順整個超讚的

這家SHINRA森羅牛❤

也有提供超大的室內用餐區

要內用買完自行入內隨便座囉

舩坂酒造店❤

釀造一系列日本酒飛驒甚五郎Hida Jingoro聞名

靈感來自江戶時代雕刻大師左甚五郎

代表清爽辛口、具米旨味的高山地酒

特別的是門口扭蛋機扭顆清酒杯

扭蛋內會提供一枚銀幣

可用扭到的清酒杯免費喝杯清酒

現場提供投幣式各種口味清酒

用扭蛋裡的那枚硬幣投入想喝的口味即可

這次喝的是日本國產柚子口味

真的有清甜的柚子香~好喝耶

喝完小杯子就可直接帶走囉

煎餅堂❤

煎餅專賣老店

門口現烤超大片煎餅

烤盤上煎餅瞬間膨脹

且香味太誘人~很難不停留

((但有點硬~牙口不好會有點吃力))

一樣誘香的醬油糰子、五平餅❤

地方人士應該很愛吃

冷冷的天這誘人鹹香

真的莫名就想來一串

還有天然寶石專賣店凸凹堂❤

提供多種天然寶石

除單賣裸石外

當然也設計成多款飾品

目前主打應該就是藍寶石~

店家隨處可見2026幸運藍的海報

但我偏偏看上粉色&綠色囉!!

#高山老街#SHINRA森羅牛#舩坂酒造店#煎餅堂#凸凹堂

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老街 #老店 #柚子 #打卡景點

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

2026-01-10 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#來去鄉下住一晚

#飛驒高山

搭上巴士前往高山市

越靠近雪積的就越高

顯然幾天前下了大雪

即便這2天大太陽~

雪積的厚度根本來不及融化

距離高山站僅5分鐘

這家四星級飯店Hotel Around❤

2021年開幕還相當新

走溫馨木質且燈光柔和

設計風格感覺頗文青

行李寄放方式也很時尚

選個行李可塞進的位置

自己設密碼~比傳統管理更放心

大廳三台自助入住/退房機器

櫃檯人員都會主動協助

入住時同間房護照都需掃描

付完住宿税後提供2張房卡

大廳有面特別且文青的看板GOOD LOCAL 100

掛滿這塊好地方著名景點及食衣住行特別之處的介紹小卡呢

房間還算寬敞

有個木質小圓桌跟2張椅子

四周簍空的正方柱衣架

整體空間相當穿透寬敞

宵夜把小圓桌搬到床邊

就能坐在床上更愜意~

還多了兩張椅子可以放東西

2樓大眾浴池

水溫低標卡在38度

泡澡前先沖個熱水澡

再泡個溫度略高的浴池

整個大飆汗~

一掃回飯店前的寒冷身體

房客會有一組專屬密碼

進入大眾池時輸入即可

房間提供頗文青的提袋

可以裝大浴巾 & 私人物品囉!!

#日本住宿#飛驒高山住宿#Hotel_around

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #大雪 #時尚 #住宿推薦

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
台北市內湖區｜乍看來到歐洲森林小屋的金瑞治水園區

台北市內湖區｜乍看來到歐洲森林小屋的金瑞治水園區

2026-01-16 16:31 Beverly比猴俐

最近冬天芒草季大家都喜歡上山追芒草，

這天在滑社群網站，

意外發現了位於內湖的金瑞治水園區，

這裡不只具備防災功能，

四周被蓊鬱樹林圍繞，風景優美，

中間有一圈環湖步道，

可以跳石散步其間，

還會看到許多白鷺鷥在這邊休息。

走到後方會看到金瑞田嬰小屋，

更是為整個治水園區畫龍點睛，

乍看還以為是來到小歐洲，

小屋旁邊也有步道可以慢慢健行散步。

園區還有另一個特點是蜻蜓，

因為內湖是台北盆地蜻蛉目昆蟲多樣性很高的熱點，

園區內周邊環境包含淺山小溪、灌溉水圳、池塘等不同水體，

更是受到蜻蛉目昆蟲喜愛的棲息地，

本區紀錄就有達到73種，站全台種類的三分之一,

此外鳥類、蝴蝶、兩棲類動物的豐富性都很高，

很適合帶著全家大小過來進行一趟愜意的生態之旅。

步道旁邊有一座很雄偉的鄭成功廟也可以就近遊玩，

過來花個一小時散散步運動，一邊欣賞美麗風景，

真的是假日最放鬆的去處好選擇。

金瑞治水園區

地址：114臺北市內湖區內湖路三段348巷4號

#Beverly比猴俐的小花園 

FB粉專→https://reurl.cc/0o2mZk

IG→https://reurl.cc/Mvb2yn

旅遊BLOG→https://reurl.cc/7XeE7k

#金瑞治水園區 #內湖景點

Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#打卡景點 #拍照打卡 #台北景點 #雙北健行步道

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

2026-01-04 19:21 Belinda的玩美甜蜜窩

大雨天搭纜車是啥體驗

上下車瞬間沒遮蔽物就已濕

窗外視線所及還多了點朦朧美~

#天保山大觀覽車❤

直徑高達100公尺

曾是世界最高的摩天輪

雨中的市景別有番風味

還能俯瞰大阪港~

是種市容、港景雙重視覺享受

轉一圈約15分鐘

其中8個全透明車廂

排隊時會詢問意願且分流排隊

可能雨太大~透明車廂竟沒等太久

且大阪周遊卡還能免費搭乘!!

位於天保山海港村購物中心3F

2樓就是樂高樂園

附近景點也超多

海遊館、聖瑪麗亞號、咲洲宇宙塔展望台

都是大阪市知名景點

其中除了海遊館外

都是大阪周遊卡的免費景點

親子來這一日遊超划算囉~!!

#日本景點#大阪景點#天保山纜車

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #一日遊 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

最新文章

台北福華彩虹座Buffet「冬令食補季」

台北福華彩虹座Buffet「冬令食補季」

#自助餐廳 #吃到飽 #五星飯店 #朋友 #台北

Mei-wen Wang 2026.01.23 11
2026年旅遊3大新趨勢 可樂旅遊推主題旅遊、雄獅搭長榮推最低6折起限定優惠！

2026年旅遊3大新趨勢 可樂旅遊推主題旅遊、雄獅搭長榮推最低6折起限定優惠！

#可樂 #滑雪度假村 #行程

旅遊經 2026.01.23 15
媽祖欽點的供品？麻荖盆花供佛美翻天，傳承五代百年手藝，過年限定木盒、抹茶口味必搶，2026禮盒推薦

媽祖欽點的供品？麻荖盆花供佛美翻天，傳承五代百年手藝，過年限定木盒、抹茶口味必搶，2026禮盒推薦

#美食探店 #伴手禮 #年節伴手禮盒 #台中美食 #過年

冠婷生活趣 2026.01.23 16
好拍又好逛！KHTOY 新春亮點搶先看　Pingu™ 主題展、三麗鷗巨大扭蛋機必拍

好拍又好逛！KHTOY 新春亮點搶先看　Pingu™ 主題展、三麗鷗巨大扭蛋機必拍

#三麗鷗 #Pingu

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.23 48
揪團出遊首選：全台包棟民宿懶人包

揪團出遊首選：全台包棟民宿懶人包

#民宿 #住宿推薦 #特色住宿 #景點 #屏東海生館

FunTime旅遊比價 2026.01.23 11
台灣首家「DIGIRO 壽司郎」就在信義區！巨幕點餐、專人清潔　生食活鮑魚開幕半價40元

台灣首家「DIGIRO 壽司郎」就在信義區！巨幕點餐、專人清潔　生食活鮑魚開幕半價40元

#互動 #清潔 #開幕 #職人 #朋友

女子漾／編輯周意軒 2026.01.23 42
2026 韓國旅遊5大新規一次看！入出境規定更新　電子入境卡、藥品、行動電源全變了

2026 韓國旅遊5大新規一次看！入出境規定更新　電子入境卡、藥品、行動電源全變了

#電子入境卡 #2026年 #機場 #航空公司 #托運行李 #行程 #關稅 #韓國旅遊 #行動電源 #暖暖包

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.23 47
「銀級環保旅行業」認證 老字號旅行社永續新篇章

「銀級環保旅行業」認證 老字號旅行社永續新篇章

#消費 #朋友

旅奇傳媒 2026.01.23 28
春節住房一泊一食玩樂園、搭摩天輪 每人三千有找

春節住房一泊一食玩樂園、搭摩天輪 每人三千有找

#假期 #住房專案 #福容大飯店

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.01.23 18
藏在老宅二樓的甜點店！板橋寶藏店家有好吃戚風「濁水」

藏在老宅二樓的甜點店！板橋寶藏店家有好吃戚風「濁水」

#美食探店 #草莓 #甜點店 #抹茶 #板橋

Suru 2026.01.23 16
18+