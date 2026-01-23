2026-01-23 17:27 冠婷生活趣
媽祖欽點的供品？麻荖盆花供佛美翻天，傳承五代百年手藝，過年限定木盒、抹茶口味必搶，2026禮盒推薦
台中大甲伴手禮推薦_麻姥姥手工餅舖─2026禮盒推薦，媽祖欽點的供品？傳承五代百年手藝變身，誠意滿分的客製化麻荖花束、麻荖盆花！過年限定木盒、期間限定抹茶口味，百大伴手禮金質獎認證，一口咬下不黏牙的幸福滋味，到台中外埔忘憂谷、麗寶樂園旅遊順路買，大甲鎮瀾宮媽祖供品推薦
文章目錄
- 關於麻姥姥手工餅舖
- 麻姥姥手工餅舖在哪裡
- 麻姥姥手工餅舖環境與伴手禮特色
- 伴手禮店地理位置優異
- 進香客的必經之地
- 打破黏牙魔咒
- 高達20種的味蕾探險
- 麻姥姥手工餅舖交通與停車資訊
- 麻姥姥手工餅舖交通指引
- 麻姥姥手工餅舖環境開箱
- 麻姥姥手工餅舖伴手禮展售區
- 麻姥姥手工餅舖麻荖製作過程
- 麻姥姥手工餅舖禮盒開箱
- 麻卡龍六角禮盒 299元
- 富貴滿堂禮盒 320元
- 麻姥姥雙層禮盒 650元
- 消費資訊
- 麻姥姥手工餅舖最新優惠資訊
- 麻卡龍六角禮盒 官網獨家優惠價 299元
- 富貴滿堂禮盒 官網獨家優惠價 320元
- 麻姥姥雙層禮盒 官網獨家優惠價 650元
- 麻姥姥手工餅舖評價好嗎？
- 麻姥姥手工餅舖常見問題懶人包
- 大家最怕麻荖會黏牙，這家的會嗎？
- 口味多達20種，第一次買推薦選哪個？
- 超美的麻荖花束現場買得到嗎？
- 保存期限多久？需要冰嗎？
- 素食者可以吃嗎？
- 地點好找嗎？好停車嗎？
- 有提供宅配服務嗎？
- 台中大甲伴手禮推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於麻姥姥手工餅舖
「台中大甲伴手禮推薦、2026禮盒推薦」
「大甲鎮瀾宮媽祖供品推薦」
麻姥姥手工餅舖在哪裡
麻姥姥手工餅舖位於台中市外埔區水美路8之15號，國道三號大甲交流道附近的伴手禮店推薦名單之一，到台中人氣景點外埔忘憂谷、麗寶樂園旅遊順路買。
麻姥姥手工餅舖環境與伴手禮特色
伴手禮店地理位置優異
國道三號大甲交流道附近，下交流道後車程5分鐘內可抵達。
開車經過台中想買個伴手禮，完全不用擠進去大甲市區塞車，下交流道買完就可以快速上高速公路，省時省力。
進香客的必經之地
大甲鎮瀾宮媽祖供品推薦！
要去拜媽祖前，先下交流道買好麻荖花束或禮盒，再開到大甲鎮瀾宮拜拜，動線超級順。
打破黏牙魔咒
傳承五代的獨家技法熬煮麥芽糖，強調酥、鬆、脆且完全不黏牙。
高達20種的味蕾探險
全台口味最多樣化的麻荖專賣店，經典不敗系列、年輕最愛系列、鹹味驚喜系列、養生系列等多達超過20種口味的手工麻荖。
麻姥姥手工餅舖交通與停車資訊
大眾運輸：台中市公車212路，在水美后寮路口站下車後，走路2分鐘內可抵達。
機車：水美路白線內可停放機車。
汽車：水美路白線內可停放汽車。
麻姥姥手工餅舖交通指引
很多人以為買大甲名產一定要擠進鎮瀾宮旁邊塞車？
麻姥姥手工餅舖就藏在國道三號大甲交流道附近，下交流道轉個彎，5分鐘以內就到。
其實內行人都來這！
麻姥姥手工餅舖就像是台中的甜蜜得來速，不管是去大甲拜拜前先來買麻荖花束當供品，或是玩完準備回家順路帶伴手禮，完全不用擔心塞車停車問題，位置真的太無敵了。
麻姥姥手工餅舖環境開箱
麻姥姥手工餅舖伴手禮展售區
全台口味最齊全的麻荖集散地，現場有大包裝、單顆包裝、禮盒可選擇。
傳統的嫁妝一牛車概念擺飾，呼應百年餅舖與製作傳統大餅起家的背景。
麻姥姥手工餅舖有多達超過20種口味的手工麻荖，喜歡的口味通通買回家，每一種口味都像在開盲盒一樣驚喜。
經典不敗款
花生系列：特級花生粉、花生片、花生顆粒、麻辣花生、鹹酥花生。
芝麻系列：白芝麻、黑芝麻、紅麴芝麻、綠藻芝麻。
米香系列：白米、紫米。
其他系列：芋頭。
年輕創新款
抹茶：期間限定，茶香微苦不膩。
巧克力、椰子：小朋友的最愛。
棉花糖：獨家隱藏版，口感超特別。
地瓜系列：黃地瓜、紫心地瓜。
超人氣禮盒。
過年拜拜總是一成不變的供品，直到發現把麻荖變成花束的百年老店─麻姥姥手工餅舖。
色彩繽紛的麻荖被包裝成花朵形狀，擺在供桌上既殊勝又吸睛。
特別適合 大甲媽祖進香、過年供佛、甚至是長輩壽宴，拜完可以直接分送親友吃，不用擔心鮮花凋謝，既環保又惜福。
年節限定手作木盒，吃完麻荖後盒子還可以留著收藏、收納。
除了麻荖，麻姥姥手工餅舖也蒐羅了許多快失傳的傳統零嘴，是長輩的回憶殺。
傳統乾果、蜜餞系列。
麻姥姥手工餅舖麻荖製作過程
揭秘！一顆不黏牙麻荖的誕生
以為麻荖只是把米果丟進去炸一炸裹糖嗎？
錯！ 走進麻姥姥的製作現場，才知道這一顆顆金黃圓潤的福氣果，是歷經五代傳承、百年歲月淬鍊出的藝術品。
為什麼別人的會黏牙？因為熬煮麥芽水份、溫度、時間、火候控制得不恰當，麻姥姥使用100%純麥芽糖，在鍋中慢火熬煮到呈現琥珀色。
炸好的米果倒入麥芽糖鍋，師傅快速翻炒，讓每一顆麻荖穿上一層薄透的黃金甲，輕輕一拉還會拔絲，這就是不黏牙的秘訣。
趁著麥芽糖還熱呼呼的時候，迅速將麻荖丟入花生粉、芝麻粒或海苔粉中滾動。
這一刻，空氣中充滿了堅果被熱氣激發出的濃郁香氣。
堅持純手工裹粉，才可以確保每一吋表面都均勻沾附，咬下去每一口都是料。
麻姥姥手工餅舖禮盒開箱
麻卡龍六角禮盒 299元
高顏值、CP值爆表、年輕人最愛、六六大順。
採用特殊的六角形盒裝設計，取其六六大順的吉祥寓意，加上手提式設計，輕巧可愛。
打破傳統麻荖長條狀的印象，做成一顆顆圓滾滾、色彩繽紛的台式馬卡龍造型。
一口一顆剛剛好，吃起來優雅不掉屑！
小巧圓潤的造型、色彩繽紛，擺在一起就像台版的馬卡龍，超級上相。
富貴滿堂禮盒 320元
過年過節的銷量冠軍！
是看名字富貴滿堂，長輩收到笑得合不攏嘴，價格卻非常親民。
走喜氣洋洋的紅色系或傳統大氣風格，長方形扁盒設計，看起來面積大，送禮有份量感。
主打綜合口味的傳統長條麻荖，每一條都非常有份量。
麻姥姥雙層禮盒 650元
上下兩層的立體結構，拿在手裡沉甸甸的非常有份量。
一盒滿足兩種願望！
上下雙層的澎派設計，上層是酥脆的杏仁薄片，下層是招牌不黏牙麻荖，一次吃到店家兩大主打，大氣又體面。
上層是四種口味的手工杏仁脆片。
薄脆香酥的手工杏仁脆片，非常受歡迎。
鋪好鋪滿的綜合口味大麻荖。
消費資訊
購買日期：2025/12
實體店舖購買、官網購買宅配。
付款方式：現金、信用卡、到貨付款、匯款。
麻姥姥手工餅舖最新優惠資訊
最新優惠活動資訊，可到麻姥姥手工餅舖官網參考。
麻卡龍六角禮盒 官網獨家優惠價 299元
原價一盒360元，麻卡龍六角禮盒滿20盒享免運費。
富貴滿堂禮盒 官網獨家優惠價 320元
原價一盒398元，富貴滿堂禮盒滿9盒享免運費。
麻姥姥雙層禮盒 官網獨家優惠價 650元
原價一盒880元，麻姥姥雙層禮盒滿8盒享免運費。
麻姥姥手工餅舖評價好嗎？
屬於幾乎零負評的資優生。
在 PTT、Dcard或伴手禮討論串中，常被列為大甲伴手禮隱藏版冠軍、在地人才知道的百年老店。
很多年輕人本來不愛吃麻荖是因為怕黏牙或太硬，但麻姥姥手工餅舖的麻荖評價是入口即化、像空氣一樣酥鬆。
麻姥姥手工餅舖常見問題懶人包
大家最怕麻荖會黏牙，這家的會嗎？
完全不會！
這是麻姥姥手工餅舖最大的特色，傳承五代的獨門技法，麥芽糖比例控制得剛剛好，吃起來是酥、鬆、脆的口感，連戴假牙的長輩都可以安心吃。
口味多達20種，第一次買推薦選哪個？
送長輩或拜拜：必選經典三寶，花生口味、白芝麻口味、黑芝麻口味、鹹酥花生口味，香氣最足。
年輕人或嚐鮮：大大推薦微苦回甘的抹茶口味、濃郁系的巧克力口味、鹹甜交織的海苔口味。
特殊口味：喜歡鹹的可以試試咖哩口味，很有驚喜感。
超美的麻荖花束現場買得到嗎？
建議要預訂喔！
因為麻荖花束和麻荖盆花都是手工客製化的，尤其是大甲媽祖進香期或過年期間，需求量非常大，為了避免撲空，建議提前打電話或私訊店家預訂，才可以拿到最美的麻荖花束去獻給神明。
保存期限多久？需要冰嗎？
常溫保存即可，但趁新鮮吃最好吃！
因為是純手工製作，不含防腐劑，一般常溫約可保存45天。
素食者可以吃嗎？
麻姥姥的麻荖是全素。
地點好找嗎？好停車嗎？
交通超級方便！
店家位於國道三號大甲交流道附近，下交流道往外埔方向開5分鐘內就到，門口就在寬敞的水美路上，不用像去大甲市區那樣找車位找半天，非常適合開車族順路採買。
有提供宅配服務嗎？
有的！
如果不方便親自到台中外埔，麻姥姥手工餅舖有提供全台宅配服務，過年禮盒、木盒系列都可以宅配，滿額有免運優惠。
台中大甲伴手禮推薦相關資訊
麻姥姥手工餅舖
熱門搜尋：台中大甲伴手禮推薦、2026禮盒推薦、大甲鎮瀾宮媽祖供品推薦
⏰ 營業時間
09：00~19：00
📍 地址：台中市外埔區水美路8之15號
電話： 04 2683 6847
品牌資訊
_點擊橘字進入傳送門
_追蹤我們的instagram，獲得更多即時美食旅遊資訊
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數