走春懶人包｜冠軍蟬聯？2026馬年春節必逛十大老街 建築特色到人氣美食一次整理

根據觀光署最新統計，鹿港老街在2024年以1,355萬人次奪下第一名寶座。聯合報系資料照／記者張穎容攝影

全台超人氣老街排名出爐

農曆新年腳步逐漸逼近，在這長達九天的春節連假裡，不少人開始興致勃勃地規劃走春行程。其中，結合傳統年味、歷史氛圍與在地美食的老街，幾乎年年穩坐走春首選寶座，不用長途跋涉，也能一次滿足拜拜祈福、吃喝逛拍的多重需求，成為大小家庭與返鄉遊子共同的年節默契。這些老街不僅承載濃厚的歷史文化底蘊，在美食部分更是征服不少饕客的味蕾，從在地傳統小吃到百年排隊名店通通有，樣樣都成為網友熱議焦點。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，去年曾盤點「十大超夯老街」，當時由鹿港老街勇奪聲量冠軍，旗山與淡水則緊追在後，時隔一年再度啟動調查。榜單結果顯示，今年由北部老街表現最為亮點，包括大溪、三峽、九份、淡水、金山、鶯歌皆榜上有名；南部佔三名、而中部雖僅一家入榜，卻狠甩一票老街直衝冠軍王寶座。究竟這次排名會迎來聲量大洗牌，還是與去年相去不遠呢？老街懶人包帶你一次看懂。

走訪台南，新化老街絕對是一處不可錯過的人氣景點，其以保存完整的巴洛克式建築為特色，街道兩旁矗立著氣派典雅的洋樓，讓人每一步都彷彿穿越時空，盡情重溫新化的舊日風華。這裡的建築之美不只吸引遊客駐足，也讓新化老街曾榮獲南瀛十大歷史建築第一名，以及臺灣歷史建築百景第二名的殊榮，歷史價值不言而喻。此外，新化老街的小吃也是一大亮點，如軟Q鹹香的煎肉粿、IG爆紅的古早味煎年糕，以及在地飄香超過一甲子的新化老攤雞蛋糕等，攤攤都是逛新化必吃的經典美味。每逢春節，新化老街的年貨大街更是熱鬧非凡，直接將整個年味帶到最高點，各式年貨、經典小吃一字排開，堪稱是台南具代表性的年節市集。值得一提的是，今年還以「金馬迎春 Go新化」為主題，將年節喜慶、地方文化與創意演出整合進整條商圈，讓人完整感受這座老街獨有的迷人魅力。



地址：台南市新化區中正路336-441號

No.9 鶯歌老街

翻攝FB／新北市觀光旅遊網素有「台灣景德鎮」美譽的鶯歌老街，是新北一處揉合陶藝文化與歷史風情的迷人勝地。街道兩旁交錯著閩南式的紅磚建築與馬賽克磁磚拼貼，展現出獨特的復古韻味，讓人一秒重回昔日小鎮的純樸懷抱。這裡最吸引人的，莫過於滿街的陶藝文化。無論是手工製作的陶器，還是精緻的瓷器藝術品，隨處可見琳瑯滿目的陶藝作品，每一家店舖都散發著濃厚的藝術氣息。遊客不僅可以挑選陶藝紀念品作為伴手禮，更能親身體驗陶藝創作，從揉土到上釉，每個步驟都能感受手作的樂趣與成就感。此外，老街周邊也藏著不少人氣小吃，像是知名的阿婆壽司、金黃香酥的古早味排骨飯，以及帶有淡淡焦香味的阿嬤ㄟ豆花等，讓人在探索老街風貌的同時，也能大飽口福、滿足味蕾。

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

No.8 金山老街

金山老街又稱「金包里老街」，其擁有超過三百年的歷史，是北部最具代表性的知名老街之一。早在清領時期，這裡便是往來頻繁的商業要道，至今仍保留清代閩南式連棟街屋與日治時期洋樓立面，街道兩旁可見具有遮陽避雨功能的「亭仔腳」建物，昔日繁華的流金歲月彷彿歷歷在目。不過，金山老街真正讓遊客一訪再訪的關鍵，還是在於強大的美食吸引力，尤其廣安宮一帶更是老街的靈魂所在，獨樹一幟的自助端菜文化，形成了街頭巷尾人手一盤的奇特景觀；周邊還有在社群平台掀起話題的巨無霸芋圓，份量驚人、口感紮實，是不少人專程前來朝聖的打卡美食；不分平假日都大排長龍的金山肉包王，則以飽滿內餡擄獲老饕的心；還有佛心價只要十元的韭菜車輪餅，更被網友譽為高CP值代表。金山老街結合深厚歷史背景與豐富多元的美食選擇，也難怪能在眾多老街中脫穎而出，成為許多網友心中最不能錯過的老街之一。

地址：新北市金山區金包里街

No.7 安平老街

翻攝官網／台南旅遊網擁有超過三百年歷史的安平老街，是荷蘭人在安平修建的第一條路，又有「台灣第一街」之稱。這裡的建築風格多元，從早期的土角厝、紅磚矮屋，到西式洋樓與現代建築並存，新舊元素自然融合，勾勒出安平獨有的時光韻味，讓人彷彿在歷史與現代之間來回穿梭。這裡不僅擁有安平古堡等重要古蹟，沿街還可見保存良好的傳統建築，搭配柑仔店、童玩店與各式文創商品店，因此成為許多家庭過年走春、假日散策的熱門選擇。而提到安平老街，當然不能忽略台南引以為傲的美食魅力，像是綿密細緻的安平豆花、外酥內嫩的經典蚵捲，以及清脆彈牙的小卷米粉，每一道都是人氣必吃的美食代表，讓人一邊漫步老街，一邊用味蕾認識安平的歷史與文化。

地址：台南市安平區延平街

No.6 三峽老街

翻攝官網／新北市觀光旅遊網

堪稱北部最長老街的三峽，其全長約有260公尺。街道兩旁盡是相連不斷的紅磚拱廊、洗石子牆面與巴洛克式建築風格的商店，整齊劃一且各有細節巧思。濃厚的復古氣息讓人彷彿走進時光長廊，成為不少遊客必訪的拍照熱點。值得一提的是，這裡不只建築極具特色，更是產業歷史的縮影，沿街林立的樟腦、染布、茶莊與中藥店，無聲訴說著清代與日治時期三峽商業鼎盛的繁華過往。漫步其間，除了能欣賞建築工藝之美，更能細品百年前的市井風貌。而在味覺記憶上，三峽老街以金牛角聞名全台，這款外酥內軟的麵包堪稱是三峽最具代表性的伴手禮，也成功帶動了在地觀光熱潮。另外，鄭記三角豬血糕、山泉水手工豆花及來來滷味等在地名店，間間都是老饕們口耳相傳、不可錯過的必吃名店。

No.5 九份老街

翻攝官網／新北市觀光旅遊網被網友譽為「全台老街之冠」的九份，坐擁蜿蜒曲折的坡地階梯與山海交織的絕景，向來是國內外旅客爭相朝聖的熱點。整條老街瀰漫著濃厚的東方古老風情，搭配成排高掛的大紅燈籠隨風搖曳，勾勒出既懷舊又神秘的氛圍，令人彷彿一秒置身於電影場景之中。尤其是依山勢而建的「阿妹茶樓」更因神似電畫電影《神隱少女》的奇幻場景而聞名全球，每年吸引無數日韓及歐美遊客慕名而來。除了如詩畫般的絕景外，這裡的特色美食更堪稱一絕，指標性必吃的阿柑姨芋圓、阿蘭草仔粿和紅糟肉圓，每一口都蘊藏著濃厚台灣味，成功征服國內外饕客的味蕾！

然而，近期一名網友在 PTT 發文質疑「九份老街是不是過譽了？」，留言區立刻引來熱烈討論，「有山景又有海景，蠻適合帶外地人去走走」、「依山傍海還行，但人多不太舒服」、「上去看看風景就好，那個街是真的很普」、「觀光客來台灣那裡就算數一數二的景點了」。正反兩派意見在網路上掀起論戰，這也恰好反映出九份老街的人氣魅力與高話題性。

地址：桃園市大溪區和平路、中山路

No.4 淡水老街

翻攝官網／新北市觀光旅遊網緊鄰河畔的淡水老街，享有「東方威尼斯」之美譽，是北部數一數二的人氣老街。其以超夢幻的淡水河景與觀音山為背景，街上林立著各式小吃、童玩，以及少見的民俗飾品，吃喝玩樂一應俱全。遊客能一邊大啖美食，一邊漫步於金色水岸，隨時還能駐足欣賞街頭藝人的精彩表演。這種結合了自然美景、人文藝術與在地美食的複合式魅力，再加上鄰近淡水捷運站的易達性，正是淡水老街長年不衰的原因。每逢春節與連續假期，這裡總是遊客如織、摩肩接踵，熱鬧非凡的景象也再次印證了它在觀光勝地上無可取代的經典地位。在此次聲量調查中，淡水老街以微弱差距屈居第四，與排名第三的旗山老街僅百筆之差，足見本次榜單競爭之激烈，同時也印證淡水老街身為觀光霸主的實力依舊不容小覷。



地址：新北市淡水區中正路

No.3 旗山老街

翻攝高雄旅遊網去年以3,998筆聲量高居第二名的旗山老街，今年雖在網路討論度上微幅退居第三，但人氣依舊火熱，穩坐高雄觀光老街的指標地位。根據交通部觀光署觀光統計資料庫顯示，旗山老街全年度觀光人次高達607萬，大幅領先新化、淡水及大溪等知名景點，強勢奪下全台第二名的佳績，再次展現超強吸客力。作為高雄指標性的觀光景點，旗山老街至今保留許多日治時期的建築特色，圓拱「亭仔腳」與巴洛克式街屋錯落並列，街上無處不散發濃厚的歷史韻味。昔日作為「香蕉王國」外銷重鎮的輝煌背景，如今轉化為豐富的飲食文化底蘊，老街上販售各種香蕉創意美食，如香蕉冰、香蕉蛋糕，以及香氣逼人的蛋捲與煎餅，每種皆運用在地食材製作，其濃郁風味深受遊客喜愛，也成為當地最具代表性的經典伴手禮。

地址：高雄市旗山街

No.2 大溪老街

翻攝官網／桃園觀光導覽網去年尚未擠進前三名的大溪老街，今年一舉躍升至第二名，名次大幅前進，成為本次老街排行中表現最亮眼的黑馬之一。大溪老街的範圍涵蓋和平路、中山路與中央路三條主要街道，整體建築以日治時期巴洛克風格為主軸，巧妙融合閩南傳統裝飾元素，華麗精美的牌樓立面成街區最具辨識度的特色。漫步在老街上，隨處可見古老的櫥窗、紅磚樓房與古色古香的店舖商家，從一磚一瓦之間，不難想見昔日商業鼎盛的繁榮景象，也充分展現出大溪老街深厚而迷人的歷史風貌。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在2025年1月30日，桃園市長張善政於粉專曬出一張大溪老街的走春照，該則貼文吸引超過六千人按讚，留言區湧入大量網友祝賀留言，成功帶動大溪老街的討論熱度。最終，大溪老街以全年3,874筆的總聲量，在競爭激烈的榜單中脫穎而出，再次擦亮了這塊百年老街的招牌。

地址：桃園市大溪區和平路、中山路

No.1 鹿港老街

翻攝官網／彰化旅遊資訊網在眾多人氣老街中，鹿港老街以聲量4,114筆壓倒性優勢奪下第一名。根據交通部觀光署觀光統計資料庫顯示，2025年鹿港老街1至11月造訪人次突破兩千萬，不僅穩坐觀光人數的榜首，更在《網路溫度計DailyView》的人氣老街中蟬聯兩屆冠軍，展現超強的人氣魅力。鹿港之所以能長年受到遊客青睞，關鍵在於深厚且完整保留下來的歷史風貌。早在清朝時期，鹿港便是一處重要海港，其沿著溪河發展出繁盛的商貿聚落，直至今日仍保有昔日的小鎮樣貌。走進曲折蜿蜒的紅磚巷道，文青風格的復古建築與各式童玩店、傳統工藝品店櫛比鱗次；幾近失傳的吹糖藝術與蠟手等民俗技藝穿插其中，種種懷舊元素讓人彷彿置身時光長河，親眼見證了過往的繁華歲月。此外，香火鼎盛的鹿港天后宮就坐落於老街核心地帶，不論平日或假期皆吸引大批信眾前來參拜，過年期間更是人潮絡繹不絕。拜拜祈福之餘，還能順遊老街、感受歷史氛圍，也難怪能連年稱霸人氣老街排行榜，拿下第一名可說是實至名歸。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在2025年2月2日，一名網友抱怨鹿港老街的人潮有如跨年等級，讓他備感無奈，底下釣出不少人回應表示「有廟的地方鐵定塞啊」、「鹿港這兩年過年都非常可怕的人潮」、「知名的廟宇加上周邊知名的老街就是會如此」。

地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月16日至2026年1月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

第一名打敗淡水、旗山！2025走春必逛人氣老街TOP 10 九份老街也只排第五？

2026全台15個年貨大街總整理！北中南過年必逛採買路線、時間、交通都在這

馬年燈會去哪看？2026全台各地主題燈會總整理 亮點特色、活動日期一次公開

2026馬年刮刮樂怎麼買？5款新品中獎率、獎金配置一次看

過年要包多少才不失禮？春節紅包行情價碼大公開 從吉利數字到習俗禁忌一文整理