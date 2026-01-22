2026 年節禮盒推薦｜小資族走春送禮不傷荷包，500 元內人氣年節禮盒清單｜年節拜訪也能送得體面

過年走春拜訪親友、回家探望長輩、同事聚會交換禮物，一到年節，送禮清單總是越列越長。紅包要包、車票要買、年菜要準備，年終一到手幾乎都要見底了。雖然如此，該有的禮數還是不能少，總希望能送得體面、有誠意，又不會讓荷包太吃力。

在這樣的情況下，我特別幫小資族整理了一份「500 元內就能入手的人氣年節禮盒清單」，不論是走春拜訪、拜年送禮，還是辦公室團購，都能輕鬆準備、不傷荷包。如果你正在找一份價格漂亮、內容實在、又拿得出手的年節伴手禮，希望這篇可以成為你過年前最實用的一張選購地圖。

台灣青檸風味 × 年節伴手禮人氣甜點｜鴻鼎菓子 熟成檸檬酥

熟成檸檬酥是鴻鼎菓子的原創糕點作品之一，從外型到口味都充滿巧思與特色。這款糕點採用整顆檸檬的元素來打造餡料，選用了屏東綠翡翠青檸加入細火慢熬的秘製熟成檸檬醬，讓果香與酸甜交織出豐富層次的風味。除了餡料之外，手工黃金酥皮搭配職人手削的青檸外皮點綴，使得香氣更為清爽且富有辨識度。

外觀上，熟成檸檬酥以檸檬造型呈現，每一個獨立包裝打開時都能感受到清新的視覺與香氣，是很適合年節期間分享的小點心。這款甜點結合傳統糕點的紮實手感與台灣在地水果特色，不管是自己享用還是作為伴手禮推薦給親友，都具有話題性與溫柔感。

整體口味酸甜適中、層次分明，風味溫和不膩，同時也展現出台灣在地食材的細緻表現。熟成技術與嚴選原料使得檸檬香氣自然清爽，在年節相聚時分享這樣的點心很適合搭配茶飲，營造出溫馨的年節氣氛。

台灣味鳳梨酥 × 走春伴手禮人氣選擇｜惠香食品 臺灣造型鳳梨酥綜合禮盒

談到年節送禮，鳳梨酥是很多人心中最具代表性的國民伴手禮之一。而惠香食品這款「臺灣造型鳳梨酥綜合禮盒」在傳統鳳梨酥之上增添了更多風味與趣味性。這款禮盒匯集了三種不同風味的鳳梨酥：關廟鳳梨、包種茶土鳳梨酥以及日月潭紅茶土鳳梨酥，各有特色，一盒裡總共有 18 顆，份量適中且外型別緻。

內餡採用台南關廟鳳梨與茶香元素混合調製，果香與茶香彼此交織，口感豐富且酸甜滋味恰到好處，非常適合配茶或當作年節聚會的甜點。包種茶版本保留茶香精華，清爽解膩；而日月潭紅茶口味則帶出淡雅茶香，讓整體口味層次更為豐富。所有口味都經過細緻調整，既有傳統鳳梨酥的熟悉感，也展現出不同地域風味的變化。

這款綜合禮盒的外形設計相當吸睛，以台灣地圖造型呈現，搭配精美包裝，送禮時很有台灣味與節慶感。無論是拜訪親友時拿出來分享，還是當作走春時的伴手小點，都能營造溫馨氣氛與話題感。

俏皮話題款 × 可愛風年節伴手禮｜實心蛋捲 小小兵聯名粹蛋捲提盒

實心蛋捲的「小小兵聯名粹蛋捲提盒」，以可愛的小小兵圖案搭配亮眼的色彩呈現，是一款既能帶來話題感、又兼具年節氣氛的伴手禮。這份禮盒包含 32 支粹蛋捲，設計輕巧又方便攜帶，適合走春拜訪親友或作為走春時的小點心分享。

粹蛋捲本身是紮實的手工蛋捲，每一口都散發濃郁的蛋香與酥脆口感。其中「歐式肉桂蘋果」是特別推薦的風味，以肉桂的溫暖香氣搭配酸甜蘋果香氣，讓口感在酥脆之外帶有一絲果香與香料韻味，很適合搭配茶或咖啡當作午後點心。

這款禮盒在包裝細節上也有用心，以獨立封裝方式保護每一支蛋捲，減少運送過程中碎裂的機會。這樣的設計在年節拜訪與贈送親友時不只方便分享，更能讓人感受到小巧用心的溫度與風味。

傳統花生風味 × 年節伴手禮經典選擇｜龍情花生糖 情韻禮盒

來自桃園在地的 龍情花生糖 情韻禮盒 以節慶氛圍濃厚的深紅外盒呈現，搭配象徵祝福的花生圖案設計，讓人打開第一眼就感受到年節的喜氣與心意。這款禮盒把龍情經典的多款人氣點心一次收進，適合作為年節走春拜訪或拜年小點心分享。

打開盒蓋後，你可以看到整齊排列的點心：花生軟糖 12 入（綜合口味：香菜、海苔、芝麻、原味），每種香氣都各具特色；還有 巧果酥 6 入（巧克力風味），巧克力包裹堅果與米香，吃起來香醇不膩；壹口酥（花生酥與南瓜子酥各一款） 則是酥脆口感的代表；最後 飄香果 2 入 以番薯綿密甜香平衡整體口味，讓層次更為圓潤豐富。

龍情花生糖的點心特色是使用精選台灣特級花生，混以濃醇麥芽、芝麻、海苔與香菜等素材，以傳統工法製作而成。花生軟糖入口香濃而不黏牙，巧果酥與壹口酥則帶來酥脆與濃郁堅果香氣，飄香果的 Q 軟番薯皮則點出另一種甜香變化。整體口感豐富且不過分甜膩，是一款能夠在節慶分享中自然被拿起享用的點心款。

這樣多款經典元素集合的禮盒，既有傳統味覺記憶，也帶出新意的層次，適合在走春時與親友一起分享年節的氣氛。

創意趣味 × 祝福寓意肉干伴手禮｜美味獵人 YUMMY HUNTER 祝好運 Good Luck 禮盒

這款由美味獵人推出的「祝好運 Good Luck 禮盒」，結合了肉干與祝福寓意的設計，是一種兼具趣味與心意的年節伴手禮。外盒有象徵好運的圖案與色彩，讓它在年節送禮時別具心意。在走春或拜年時拿出這樣一盒，不只分享美食，也能帶來話題感與祝福的氛圍。

禮盒內含 四種不同風味的肉干口味：黑胡椒鹽、泰式檸檬、濃厚蒜香和四川椒麻，各有特色並在包裝上附有象徵祝福的元素。黑胡椒鹽口味鹹香帶有微辣香氣，泰式檸檬帶著清爽酸香，濃厚蒜香擁有濃郁蒜香氣息，四川椒麻則以花椒香氣與麻感增添層次。這些風味都符合肉干應有的咀嚼感與香氣，使得整體吃起來不只是滋味豐富，也能好好分享。

除了口味本身的表現之外，這款禮盒的趣味性還延伸到了包裝與互動設計。每種口味的區域都有附帶一支象徵祝福的籤王（結合盧恩符文等寓意元素），可以在團聚時作為小遊戲與親友互動。這種設計不只增加吃的愉悅感，也帶出一種「祝福滿滿」的年節氣氛。

經典甜鹹搭配 × 年節伴手禮經典款｜糖村 紫綻花賞禮盒

糖村的「紫綻花賞禮盒」以品牌經典甜點組合呈現，是許多人在年節期間會優先想到的伴手禮選擇之一。這款禮盒結合了法式牛軋糖 210 g 與 牛軋餅（蔥鹽風味）6 入，以甜鹹交織的風味組合，呈現出耐吃又有層次的口感節奏，很適合在拜訪親友或走春時一起分享。

法式牛軋糖帶著濃郁奶香與柔韌口感，入口後能感受到堅果香氣在口中慢慢展開；牛軋餅則以微鹹的蔥鹽風味為基底，餅體酥脆，甜中帶鹹的風味讓整體吃起來更有變化。這樣的搭配不論是搭配熱茶或咖啡，都很適合作為年節聚會時的小點心。

外盒採用節慶喜氣的紫色系設計，搭配典雅的包裝細節，拿在手上就很有過年的氣氛。這樣一盒甜鹹搭配的點心，不論是拜訪親友、走春串門子，或是準備在家裡招待來訪的客人，都很適合擺在桌上一起分享，讓年節的相聚時光多一份甜香與溫度。

2026 年 500 元內年節禮盒推薦｜陪小資族準備一份剛剛好的年節心意

過年送禮其實從來都不是比誰送得最貴，而是希望在一年一次的相聚裡，帶上一份用心準備的小心意。無論是走春拜訪親友、回家探望長輩，或是在辦公室交換祝福，一盒好分享、好入口、拿得出手的年節禮盒，就能讓團圓的時光多一點甜香、多一點溫度。

這次幫小資族整理的 500 元內人氣年節禮盒清單，從台灣水果風味甜點、經典鳳梨酥、可愛聯名蛋捲，到傳統花生糖、創意肉干與甜鹹搭配禮盒，希望能陪你在忙碌的年節準備中，少一點煩惱，多一份從容。如果你也正在為送禮清單傷腦筋，不妨從這幾款開始慢慢挑選，為今年的年節相聚準備一份剛剛好的心意。