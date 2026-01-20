2026-01-20 18:41 夫子。旅食趣
新北感溫祭 陽明山天籟渡假酒店 X 金山獅頭山公園 X 田中芳園、貪心咖啡館 溫泉美食之旅
陽明山天籟渡假酒店擁有北台灣最大的露天溫泉設施，除各式SPA浴池外，園區內還設有滑水道與山泉戲水池，能擁山入湯感受四季不同的泡湯風情。(泡湯後記得蓋章參加「2025新北感溫祭 - 新北山海湯 感溫護照集章活動」抽好禮，活動截止日期：2026/04/01)。金山獅頭山公園「燭台雙嶼」登高、健行、看海，「貪心咖啡館」隱身於新北市金山區磺港村落間，以紅磚老宅改造的藝文咖啡館，餐點製作用心，披薩使用窯烤爐製作形成特色是下午茶首選。「田中芳園」主廚堅持「吃在地、食當季」，無菜單料理結合禪風美學，採懷石料理手法呈現，提供一種視覺與味覺雙重享受的慢食體驗，是一趟完美的新北金山溫泉美食之旅。
2025新北感溫祭 陽明山天籟渡假酒店 X 金山獅頭山公園 X 田中芳園、貪心咖啡館 溫泉美食之旅，旅遊攻略圖。
[金山獅頭山公園 燭台雙嶼 登高 健行 看海]
金山獅頭山公園步道約 1400公尺，全程無陡坡平坦好走，沿途路樹枝葉茂盛交錯，綠蔭蔽天芬多精瀰漫，林間蟲鳴鳥叫蝴蝶飛舞生態豐富，是一條適合親子共遊的親子步道。路途中段一座 Q 版彌勒佛雕像，一旁的「好運道」長約 390公尺，可走到山下的水尾漁港。
續前行，空曠處可遠眺下寮海灘與遠方台灣電力公司第二核能發電廠前方的國聖埔海灘，導覽老師表示國聖埔海灘從 1954年國民政府與美國簽訂「中美協防條約」到 1971年美軍顧問團撤離，一直是美軍顧問團的度假中心「麥考利海灘 (McCauley Beach)」。
獅頭山海拔高約 70餘公尺，因位在突出海岸的金山岬上，面對東海居高臨下地勢險峻，因此成為重要的軍事陣地，處處可見碉堡、砲陣地、營房與四通八達的壕溝，隱蔽在雜樹蔓草中。
砲陣地視角鳥瞰磺港漁港與跳石海岸。
一路上行，獅頭山公園著名景點「燭台雙嶼」與獅尾崖頂的「中正亭」呈現眼前，清澈的海水是一整片蒂芙尼藍 (Tiffany Blue)，不禁讓人發出驚嘆聲，哇！~~~
燭台雙嶼高約 60公尺，因兩石對望又被稱為「夫妻石」，有著淒美的妻子長年等著夫君回家，化身為石的傳說故事。右邊的「妻石」旁還有一塊「子石」，由於外型神似一對蠟燭台，故被稱為「燭台雙嶼」，清朝淡水廳志還將此列為「淡北八景」之一。燭台雙嶼形成原因是海岸地盤上升，隆起的礁石經過長期海浪浸蝕後，剩下兩座較堅硬礁岩相互對峙海中，為典型的海蝕柱。
制高點的觀景平台有座不銹鋼製的圓形框景，並勒碑銘曰「燭臺雙峙」，這裡是拍攝燭台雙嶼與欣賞海景的最佳地點，最夢幻的拍照方式就是站在圓環中心點與燭台雙嶼合照。
金山獅頭山公園
地址：新北市金山區溫泉路與公園路交叉口 (步道入口)
公共交通：
1. 台北車站 (國光客運台北車站)、捷運忠孝復興站或捷運市政府站，搭乘 [國光客運 1815] (台北－金山青年活動中心)，在「磺港路」站或終點站「金青中心」站下車，下車後步行即可抵達公園入口。
2. 台北捷運淡水站，搭 [台灣好行 716 皇冠北海岸線] 至「獅頭山公園」站 (金山遊客中心) 站下。或搭 [淡水客運 863] ，至「磺港路」站下車，下車後步行即可抵達公園入口。
3. 基隆火車站旁，搭乘 [基隆客運 790] 或 [淡水客運 862]，於「金山郵局」站下車，步行約 15分鐘即可抵達。
[貪心咖啡館 金山磺港村落 紅磚老宅藝文咖啡館]
「貪心咖啡館」隱身於新北市金山區磺港村落間，緊鄰磺港漁港與金山獅頭山公園，以紅磚老宅改造的藝文咖啡廳，門口沒有特別的招牌，路過很容易錯過。
貪心咖啡館室內用餐空間寬敞舒適，牆面展示藝文畫作，也有包廂座位。
室外用餐空間
貪心咖啡館餐點製作用心，提供燉飯、套餐、義大利麵、窯烤披薩、甜點、飲品與咖啡，非常適合遊玩金山獅頭山公園後，來這裡享用午、晚餐或下午茶。
各式披薩使用窯烤爐製作，出爐後上桌前撒上用刨絲器現場刨出的帕瑪森起司細絲，更為披薩添加濃郁風味。
貪心咖啡館
地址：新北市金山區磺港路181號
營業時間：每日 11:30 (假日 11:00) –20:00
停車：店面尚無專屬停車位，磺港村落路徑窄小，建議停在磺港漁港邊或獅頭山公園停車場後步行。
FB 專頁：https://www.facebook.com/desirecafetaiwan
公共交通：同「金山獅頭山公園」，下車步行磺港村落巷道到達。
[田中芳園 吃在地、食當季 結合在地特色食材 健康養生無菜單料理]
田中芳園坐落於金山清水濕地旁 (夏季 7、8月有牡丹蓮盛開)，用餐時可透過大片落地窗，欣賞庭園美景。
室內空間大量選用百年檜木、楓木、松木等全原木打造，且強調「無漆造」，讓室內散發淡淡的木頭香氣。
預約制無菜單養生料理，主廚堅持「吃在地、食當季」，選用金山小農的有機蔬果與北海岸新鮮漁獲，餐點以「每人一套」結合禪風美學，採懷石料理手法呈現，提供一種視覺與味覺雙重享受的慢食體驗。(照片：沙拉醋物，東北角養殖野生鮑魚，佐特調日式胡麻醬。)
魚生冷菜，以當日現流手釣白甘、土魠及黑鮪魚搭配自製海帶唇及牛奶蘿蔔。不喜生食的客人，主廚會貼心的將魚生食材製作成串燒。
山海料理，用煎烤野生海大蝦，農戶種植地瓜、筊白筍搭配餐廳自製野生烏魚子、香草，調合成道名菜。魚鮮料理，以金山萬里漁民捕獲之新鮮現流海鱺魚，調以上好手工白醬油、冬瓜使其入味與提鮮，再以清蒸手法鎖住其美味，加入老媽媽手作客家鹹鳳梨醬為基底調製風味醬汁使其增味。
玉竹何首烏雞鍋：以在地山採六年仙草乾、何首烏、白鶴靈芝、玉竹蔘等10餘種珍藥材熬燉八小時候後炆火蒸燉烏骨雞 (含酒精，開車的朋友請注意)。將軍益氣養生鍋，用五行蔬果湯、老雞、十數種珍貴傳家祕方煨燉小羔羊十二小時後之珍貴湯品，湯頭濃郁香醇。
田中芳園
地址：新北市金山區清水路53號
電話： 02 2498 2385
營業時間：午餐 12:00 - 14:30 / 晚餐 18:00 - 21:00，採預約制需提前預訂，週三公休。
FB 專頁：https://www.facebook.com/TianZhongFangYuan
[陽明山天籟渡假酒店 擁山入湯 感受四季不同的泡湯風情]
陽明山天籟渡假酒店的溫泉設施，除了獨立湯屋與各式湯屋客房外，最大亮點是在青山綠意環繞的陽明山山間，擁有北台灣最大的露天溫泉設施，除各式 SPA 浴池外，園區內還設有滑水道與山泉戲水池，能擁山入湯感受四季不同的泡湯風情。
露天風呂需著泳衣、泳帽入場，簡約摩登的空間有多達 22池的溫泉池包含溫泉池、冷水池、冰水池、氣泡按摩池等各式不同主題溫泉池。
天籟的溫泉源自陽明山東北側的四磺坪，獨立的溫泉井，將四磺坪源頭混合硫磺的山泉水利用逆滲透原理過濾，以萃取白磺泉的精華，使泉水變成無雜質、PH值介在 5-6 之間的醇厚弱酸泉。
遊憩於露天風呂，可利用天然地熱池的高溫煮溫泉蛋，需先將新鮮雞蛋先放入預熱池泡三分鐘可避免蛋殼破裂，再移入高溫煮蛋池泡煮，等泡完溫泉後，熱呼呼的溫泉蛋就完成。
天籟室內三溫暖區提供冰、熱溫泉池，另設置蒸氣室、烤箱，完善的設備讓身心都放鬆，盡情享受泡湯樂趣。
在青山綠意環繞的陽明山山間，天籟打造半月型的戶外泳池，天籟滑水道在夏季是孩子們的天堂。面對翠綠山巒的池中 SPA 區與池畔躺椅，能遠眺山巒如仰臥女子側臉的「美人山」，將身心的疲憊與壓力全部釋放，感受歲月靜好的悠閒與愜意。
陽明山天籟渡假酒店，室內湯屋依需求，提供獨立湯屋 (無住宿) 與各式房型供住宿客人選擇，房型概分：主題客房、和風館、歐風館與精品館，客房設有室內溫泉原湯池或半露天溫泉原湯池，也有無溫泉湯池的客房。
獨立湯屋，原石砌製的寬敞浴池，搭配日式庭院造景，擁抱山林、隱密靜謐的泡湯空間。
精品客房，現代風內裝房間，高雅簡約有著令人舒適的雅緻，陽台設有半露天獨立溫泉浴池與沖洗設備，全室中央空調、有 WiFi 網路、大尺吋液晶電視 (提供國內、衛星節目頻道)、冰箱、保險箱，也提供浴衣、戲水拖鞋、濾掛式研磨咖啡、茶包供入住客人自行取用。
舒適的人體工學床墊，舒適的羽絨枕、羽絨被，令人自在放鬆舒適好眠。
衛浴間概分二部份，梳化衛生間及半露天獨立溫泉浴池。梳化衛生間配置洗臉台與免治馬桶，吹風機，毛巾及盥洗用具一應俱全。半露天獨立溫泉浴池提供沖洗花灑，能攬景入浴享受私密的裸湯風情。
陽明山天籟渡假酒店
地址：新北市金山區重和里名流路1-7號
電話：02 2408 0000 / 02 2370 2888 (訂房專線)
官網：https://www.tienlai.com.tw/
公共交通：台北捷運 [台大醫院站] 3號出口或 [劍潭站] 銘傳大學站牌，搭乘[皇家客運 1717]，於天籟大門口 (金山農場站/天籟站) 下車。
2025新北感溫祭 - 新北山海湯 感溫護照集章活動
活動期間：114(2025)/12/19(五) - 115(2026)/04/01(三)
活動方式：
1. 於活動期間至指定合作店家消費，可免費領取「新北山海湯感溫護照」。
2. 完成泡湯、住宿或任一金額消費，即可獲得 1 枚專屬印章。
3. 集滿任意兩枚不同印章，將集章頁沿虛線剪下、正楷填妥基本資料，寄回指定地址(新北市五股區水碓七路27號4樓柯小姐收)，即可參加抽獎活動。
抽獎公告：115年4月15日(三)於「新北旅客」臉書粉專公布得獎名單，同時郵寄領獎通知及確認書至得獎者填寫地址。
4. 抽獎獎項包含 iPhone17、住宿券及泡湯券等多項好禮，合計超過160個獎項，總價值129,486元以上。
2025新北感溫祭 - 新北山海湯，感溫護照集章活動簡章：https://reurl.cc/QVavGM
