【永春美食】誤闖藍色異想世界！Forty4 Cafe 複合式沙龍咖啡廳開箱 ft. 超萌黑貓店長 & 爆漿肉桂捲 ☕️🐈‍⬛

走在永春捷運站附近的巷弄裡

你很難不被那個畫面抓住眼球 👀

在周圍灰撲撲的舊公寓之間，突然出現一抹極度搶眼的藍色，那是傳說中的「克萊因藍」，飽和得像是直接把地中海的天空剪下來貼在牆上一樣！

我看著那個帶有未來感的 LOGO 和大片的落地玻璃 ，腳步不自覺地慢了下來。

這是一間沙龍？💇‍♀️ 還是一間咖啡廳？

推開門的那一瞬間，空氣裡飄來的不是刺鼻的藥水味，而是一股能把靈魂都勾走的焦糖肉桂香 🤤

原來，這是一個讓你的頭髮和味蕾都能同時獲得救贖的地方——Forty4 Cafe





📍 藍色實驗室裡的甜蜜邂逅 💙

一進門，那種強烈的視覺衝擊真的會讓人瞬間清醒 😳

整間店就像是被打翻的藍色顏料桶浸泡過一樣，前衛、時髦 ✨

隨便站在哪個角落自拍，都像是在拍時尚雜誌的內頁

特別的是，這裡真的有那種銀色的美髮椅和鏡子

這種複合式的空間就像是把兩種截然不同的生活情趣混搭在一起

但最讓我驚喜的不是裝潢，而是一個黑色的影子悄無聲息地從我腳邊滑過... 是一隻黑貓！🐈‍⬛

牠邁著那種像是走在伸展台上的優雅步伐 ，眼神裡帶著三分傲嬌七分慵懶，這種不期而遇的小確幸，往往比預期中的美食更讓人心動 💓

如果你是貓奴，光是為了被牠臨幸一下，這趟路就值得了！

🍯 咬一口雲朵上的金礦 —— 椪糖奶油拿鐵

跟朋友找個位置坐下後，店員端上了我們點的一杯看起來就很「浮誇」的飲料 🤩

椪糖奶油拿鐵

☕️

老天，這根本是藝術品吧？

杯頂鋪滿了金黃色的椪糖脆塊，就像是一座座迷你的金礦山堆在那裡 🏔️✨

我小心翼翼地直接拿起一塊放進嘴裡，「卡滋」一聲 💥

那個聲音在腦海裡炸開，緊接著是焦糖特有的苦甜味在舌尖化開 🫠

這讓我想到小時候在路邊攤等阿伯煮糖的那種期待感，但這裡把它升級成了精品。

當椪糖慢慢融進底下的熱拿鐵裡，那個口感層次豐富得就像是在看一部劇情反轉再反轉的電影 。

先是脆，再來是綿密的奶泡，最後是溫潤的咖啡液。

這不是單純的喝咖啡，這是一場關於口感的冒險 。

如果你的生活最近有點苦，相信我，這杯拿鐵就是你的解藥 💊

它甜得很有深度，不是那種膚淺的死甜。





🍿 誰說爆米花只能配電影？開心果爆米花拿鐵

如果你覺得椪糖還不夠瘋狂，那你一定要試試這杯開心果爆米花拿鐵🥜

我看著杯子上那滿滿快要溢出來的爆米花，忍不住笑出聲來 😂

這哪裡是咖啡，這根本是一個歡樂派對 🎉！每一顆爆米花都裹著淡淡的甜味，

配上帶有堅果香氣的開心果拿鐵，那種鹹甜交織的滋味，

就像是你在平淡的日子裡突然收到一個驚喜包裹 🎁

這杯飲料有個魔力，會讓你忍不住一口接一口，一邊嚼著爆米花，

一邊喝著咖啡，完全忘記什麼熱量控制 🤭

在那一刻，你會覺得減肥那是明天那個「無聊的自己」才需要煩惱的事，今天的任務就是快樂！🥳





🥐 靈魂的主角 —— 手作肉桂捲的溫柔暴擊

好了，重頭戲來了 🔥

我們得好好聊聊這裡的肉桂捲。你知道嗎？做甜點其實就像是在寫程式一樣 💻

差一個參數（比例），整個結果就會跑掉（走味），但這裡的肉桂捲，

顯然是已經 Debug 完成的完美版本 。

🧂 鹹奶油肉桂捲 —— 女孩子的必殺技

店員偷偷告訴我，這是最多女孩子點的口味 👩‍❤️‍💋‍👩

我一吃就明白了

上面的鹹奶油就像是冬天的雪花一樣，遇熱融化後滲透進每一層麵包體裡。

一口咬下，先是濃郁的肉桂香氣衝上鼻腔 😤

緊接著鹹奶油的微鹹中和了甜膩感。

這種鹹甜平衡抓得太好了 ⚖️

就像是生活裡的那些小確幸，甜而不膩，帶著一點點現實的鹹味，反而更讓人回味無窮 😋

它完全沒有那種令人害怕的化工香精味，每一口都是真材實料的麵粉香和奶油香，

你的舌頭是很誠實的，它分得出一份甜點有沒有被用心對待。

🍎 肉桂蘋果肉桂捲 —— 屬於大人的童話

另一款讓我印象深刻的是

肉桂蘋果口味 🍎

這款肉桂捲上面鋪著熬煮過的蘋果丁，那是真正的水果，不是那種現成的果醬 🙅‍♀️

蘋果的酸甜配上肉桂的辛香，就像是老夫老妻般的絕配 👫

蘋果丁保留了一點脆度，讓軟綿的麵包體多了一種咀嚼的樂趣。

閉上眼睛吃，你會有一種坐在歐洲鄉村老奶奶廚房裡的錯覺，溫暖、厚實，讓人感到無比安心。

這不是那種會讓你尖叫的刺激口感，而是那種會讓你嘴角不自覺上揚的溫柔味道 😊





🎁 把這份幸福打包帶走 —— 經典肉桂禮盒

吃完之後，看著盤子上殘留的一點點醬汁，心裡突然有一種「不想就這樣結束」的感覺 🥺

還好，他們有出經典肉桂禮盒🛍️

那個銀灰色的包裝盒，配上藍色的 LOGO，質感好到拿來送禮絕對會被朋友追問「這在哪裡買的？」。

打開盒子，你看著那些捲得像藝術品的肉桂捲乖乖躺在裡面，真的會有一種莫名的滿足感 🥰

把肉桂捲拿出烤或微波幾分鐘後，整間屋子都充滿了肉桂香～那是一個讓週末變得有儀式感的開關。

還可以針對自己想要的口味去DIY，真的超級無敵幸福！

而且他們的 經典肉桂禮盒 在官網、門市都能訂購～

最近還新增了捷運站取貨的選項，下班路上就能順道取貨啦！





💭 給自己一個「藍色」的藉口

走出 Forty4 Cafe 的時候，外面的陽光有點刺眼 🕶️

我回頭看了一眼那片藍色的落地窗，還有那個可能正在打哈欠的黑貓店長

如果你最近覺得生活有點灰 🌫️，不妨來這裡坐坐

點一杯浮誇的拿鐵，切開一顆熱騰騰的肉桂捲，讓這抹克萊因藍治癒你的壞心情 💙

畢竟，在這個忙碌的城市裡，能找到一個同時搞定髮型和心情的地方，本身就是一種奇蹟，不是嗎？✨

📍 門市資訊 (Yongchun Store)

Google Maps 導航｜

台北市信義區虎林街132巷16號

(捷運永春站 4 號出口，走路 2 分鐘就到囉！)

營業時間｜12:00 - 20:00

Instagram (IG)｜@forty4cafe

Facebook 粉絲專頁｜Forty4 Cafe

官方網站｜forty4cafe.tw