建國玉市理事長攤位專訪｜在市集裡，把水晶變成生活的一部分。（上）寶石獵人–林燃

理事長攤位專訪｜在市集裡，把水晶變成生活的一部分。

【平價水晶 × 台灣玉市的人情溫度】

台灣的「水晶文化」—水晶靈擺與開運印章。

來到建國玉市編號512的攤位前，印入眼簾的就是一排排原礦能量水晶。

這讓我感到有些驚訝，本以為理事長應該會擺些精緻高品出來展示。好奇心驅使下，我問出了理事長真正的大愛善舉。

Q1：理事長在玉市經營多年，聽說今年是第一次出攤販售「平價水晶」。像是我剛剛把玩的那些項鍊墜子、小擺件……等，而在這滿是高單價商品的市場裡，為什麼您會選擇這條路？

A1：在我心裡，台灣人其實很可愛，也很務實。

大家不是不喜歡水晶，而是希望「買得安心、用得自在」。我一直覺得，水晶不該只是放在櫃子裡的收藏品，而是能陪著人過日子的東西。

所以我們用合理的價格，讓學生、上班族、阿公阿嬤都能走進來看看、摸摸、慢慢認識。

燃之音：那……對剛入門的朋友來說，又該如何辨識「性價比」較高的真天然水晶？

A1：妳看有些石頭其貌不揚，但其實裡面能量很足。我不敢說每位顧客都能感受到，但來到我的攤位上，是非常歡迎大家上手摸摸，靜下來慢慢體會自己的心情變化。

剛入門，不用急著買，就是多逛逛，還是那句老話！「貨比三家不吃虧」。

Q2：​我看到攤位上有許多空白的水晶印章，印章在台灣文化中一向代表權力與信用。從水晶原石到一顆「開運章」，在材質選擇（如髮晶、紫水晶）與刻印工法上，有哪些不為人知的講究？

A2：我們會先跟顧客聊聊天，了解對方現在在煩惱些什麼。

台灣人很多事情其實不好意思說出口，但聊著聊著就會打開心房。

像五行偏水弱的，我們可能會建議黑曜石；想求一份工作穩定、財運順一點的，就會介紹黃水晶。這不是迷信，而是一種「替自己加油」的方式。

現在資訊發達，網路上很多免費算八字五行的網站，很容易知道自己命格的屬性！

如果認真一點，也可以請命理老師幫忙，玉市裡有些攤商就是跟氣功師傅有合作的！

至於刻字，我在嘉義有自己的代工廠，也算是業界小有名氣的！刻出來的字清楚方正，顧客還可以選擇自己偏愛的字體！

Q3：​台灣道教信仰深受五行（木火土金水）影響。很多人對「五行水晶」有興趣卻又覺得複雜，您會怎麼帶新手入門？

A3：其實不用想得太難。台灣人最懂得「平衡」這件事，樂天的覺得「呷苦當作呷補」！身體累了就休息，心煩了就找朋友聊天。選水晶也是一樣的，我們會引導客人實際感受顏色和能量，有時候是第一眼就喜歡的，也就是俗稱「眼緣」！

Q4：​近年來靈擺與身心靈療癒盛行，您觀察到傳統玉市的「老靈魂」與現代「新世紀」玩家之間，在對於靈性水晶的看法上，有什麼樣的交集與火花？

A4：我們不會講得太玄。籠統來講，靈擺比較像是幫助自己靜下來，聽聽內心的聲音；水晶球則是放在家裡，提醒自己「這是一個安全、穩定的空間」。很多台灣家庭其實就是需要這種安心感。

如果講究一點，在神祕學中分別代表了「潛意識的放大器」與「心靈的聚焦鏡」。

靈擺，就是自己潛意識的精密放大器！

而​水晶球的專業用法，稱為「觀晶占卜」。它並非真的像電影一樣會出現未來的高清畫面，而是用來進入一種輕微的催眠狀態。

當大腦進入波狀態時，球體內的折射與反光，會誘發你的內在視覺，轉化為象徵性的符號、圖像或短暫的畫面。

​專業者會立刻記錄下第一眼看到的符號（如：一隻鳥、一棵樹），事後再根據象徵學進行解讀，而非當下過度思考。

而內觀時的環境、光線都有講究！

專業者通常會在自己絕對安心的場所進行，光線也會盡量調整為弱光。

燃之音：怎麼突然有種通靈巫師的感覺……要不要纏著理事長介紹一名通靈者呢？ 唔……

小助理：啪~認真的！妳還在做訪問呢！

理事長和藹可親的（笑）





Q5：​水晶球象徵「有求必應」與「圓滿」。在專業鑑賞上，不同大小、包裹體（如異象水晶）的水晶球，在風水鎮宅與收藏價值上，理事長有什麼獨到的見解？

A5：​從專業鑑賞與風水佈局的角度來看，水晶球確實是所有形狀中「能量最穩定」的一種，因為圓形代表能量的向心力與平衡。

從風水佈局的角度來看，我有一些聽過的案例分享。

​

​在風水擺設中，水晶球​直徑 3-6cm（手把件/桌面級）： 這種尺寸稱為「聚氣」。

適合放在辦公桌或書桌的左上角（青龍位），主要作用是穩固個人氣場、過濾思緒雜質，但對收藏者而言，這純屬於「賞玩級」。

而水晶球​直徑 8-12cm（客廳/玄關級）： 這是鎮宅的黃金尺寸。一是體積質量足夠來「壓制」煞氣，並能與房間的磁場產生共振。

適合放在玄關（擋煞）或財位（聚財）。

至於​直徑 15cm 以上（博物館/鎮店級）： 在收藏界，全淨體且直徑超過 15cm 的白水晶球具有極高的保值性。

這種大體積球體主要用於大型商業空間的「穩盤」，能平抑空間內的紛雜人流能量。

再來，​水晶內的包裹體也就是現在人稱的「異象水晶」。

​包裹體在普通珠寶鑑定中可能被視為「瑕疵」，但在專業收藏與能量學中，它們是「靈魂」所在。

包裹體水晶球號稱是「微縮的宇宙」。

全淨體追求的是「空的境界」（適合冥想），而包裹體追求的是「有的豐盛」（適合風水催旺、事業、財運、人緣桃花……等）。

以靜態鎮宅來說，我會推薦顧客選擇茶晶或黑曜石球。

深色系水晶球能產生強大「向下紮根」的能量，適合放在家中財位或房內角落；用以穩固家運，防止財氣外洩。

那麼​動態催財呢！我會推薦選擇紫晶洞球或鈦晶球。這類能量較為奔放，適合放在客廳，主動吸引貴人與商業機會。

燃之音：我的天啊！好想買一顆回去鎮宅+招財啊！但是……錢錢不夠，不能變成我喜歡的東西（哭）。

我還是乖乖的從平價的文昌筆開始吧！理事長說小支的文昌筆能帶來「小筆生意」，那大支的呢？當然就是帶來「大筆生意」囉！

下一章，理事長的玉市人生，擺攤甘苦談。敬請期待！







