2026-01-16 18:22 夫子。旅食趣
新北感溫祭 烏來內洞 X 璞石麗緻溫泉會館 森林療癒美食溫泉之旅
三車一組的烏來台車，最酷的亮點就是進入「烏來台車隧道」的瞬間，一陣黑暗又瞬間明亮到站，有一種穿梭時空的冒險感。璞石麗緻溫泉會館湯屋結合南勢溪山水美景，並特別設計自有的冷卻池，將源頭泉水直接冷卻，冷水也是溫泉，全溫泉泡湯形成特色。(泡湯後記得蓋章參加「2025新北感溫祭 - 新北山海湯 感溫護照集章活動」抽好禮，活動截止日期：2026/04/01)。加納富魚食坊，堅持選用優質鱘龍魚，透過泰雅族特有的馬告和刺蔥調味，並結合無國界料理手法，創造出獨具風味的內洞森野料理。烏來內洞國家森林遊樂區，觀瀑享受空氣三寶，「森林邦」森林療癒體驗，享受大自然的療癒力。
2025新北感溫祭 烏來內洞 X 璞石麗緻溫泉會館 森林療癒美食溫泉之旅， 旅遊攻略圖。
[烏來台車 台灣少數留存的輕便鐵路 感受原民山林之美]
「烏來台車」串聯烏來老街與烏來瀑布，是台灣少數仍留存的輕便鐵路 (台車) 之一，全程約 1.6公里，行駛時間僅約 5分鐘。每列烏來台車三車一組，可載運 11位旅客，是新北市烏來區的特色觀光小火車，非常適合親子與輕旅行。
烏來台車站位於「覽勝大橋」溫泉街端，要走一段樓梯才能抵達售票口，自行開車來玩的朋友，車輛可停放在烏來立體停車場，走逛烏來老街穿過覽勝大橋即可到達。
烏來台車 (Log Chat，又稱輕便車) 前身為日治時期昭和三年 (1928) 為運送烏來山區木材及物資，由日本三井合名會社在烏來與信賢間所鋪設的輕便軌道。1964年後為發展當地觀光，林務局保留目前行駛路段，除以柴油引擎推動台車外，也將單線軌道拓寬為往返二線道，將運材車美麗轉型為觀光客運用途。
烏來台車最酷的亮點就是進入「烏來台車隧道」的瞬間，一陣黑暗又瞬間明亮到站，有一種穿梭時空的冒險感。(註：民國 76年 (1987) 台車烏來瀑布站開鑿烏來台車隧道，取代原來的轉盤迴轉，沿用迄今。)
烏來台車
地址：新北市烏來區溫泉街86巷2號
票價：NT$50 (全票單程)
營業時間：夏季期間 (7-8月)：09:00~18:00，其餘期間：09:00~17:00，視人潮不定期發車。每月第一個星期二為保養日，台車停駛。
烏來瀑布，南勢溪右岸支流烏來溪在此遇見斷層，雪白的水練自峭壁傾瀉而下，注入南勢溪形成簾幕式瀑布，水花飛揚噴珠洩玉，水氣瀰漫高低層次分明，淙淙奔騰瀑聲迴盪，瀑底散珠細霧氤氳迷濛，氣勢壯觀雄偉。
烏來林業生活館位於台車烏來瀑布站旁，館內展示烏來林業詳盡發展歷程與因台車軌道所形成獨特的「車仔寮」聚落生活。
烏來林業生活館後方有一展望台，視線無遮蔽可側看烏來瀑布全貌與俯瞰南勢溪潺潺溪谷。
烏來林業生活館
地址：新北市烏來區瀑布路1-2號
電話：02 2661 6780
開放時間：09:00 ~17：00 (免門票)，週二公休。
[璞石麗緻溫泉會館 全溫泉美人湯 結合烏來山水美景形成特色]
璞石麗緻溫泉會館位於烏來南勢溪畔烏來堰堤之上，是一間結合山水美景的高質感溫泉飯店，泡湯型式有五種，分別為大眾男女湯、景緻湯屋、SHORTURN 湯屋、主題湯屋與主題客房，並提供精緻餐飲與下午茶服務，是烏來泡湯與度假首選。
璞石麗緻溫泉會館，大廳以極簡、自然與意境為設計風格，環境安靜優雅。
大片落地窗可俯瞰南勢溪與烏來堰堤，體驗烏來四季不同的自然美景。
水硯茶屋採水上餐廳的概念，巧妙地位於庭院池畔，各式甜品限量製作，顧客可以一邊享用精緻點心，一邊欣賞窗外優美的園藝景緻。
璞石麗緻溫泉會館的湯屋或主題客房泡湯都不接受預約，需要現場依空房安排。檜木桶湯屋臨南勢溪景觀，大圓檜木桶映襯窗外翠綠山景，熱氣中瀰漫檜木香氣。
檜木桶湯屋，梳妝台與衛生設備分設於湯屋前端兩側，獨立沖洗花灑自成一小區，方便泡湯後直接進入使用。
璞石麗緻的溫泉是含有碳酸氫納的重曹泉，無色無臭弱鹼性，能讓肌膚變得柔嫩光滑，擁有「美人湯」之讚譽。更特別的是璞石麗緻特別設計自有的冷卻池，將源頭碳酸泉直接冷卻，冷水也是溫泉，全溫泉泡湯形成特色。
大眾女湯
大眾男湯
烏來璞石麗緻溫泉會館
地址：新北市烏來區新烏路五段88號
電話：02 2661 8000
湯屋開放時間：90分鐘/次，上午08:00 -下午21:00 (21:00最後進場)。注意事項：基於安全因素，各房型恕不接受單獨一人泡湯。
官網：https://pauselandis.com.tw/
大眾運輸：搭乘台北捷運轉搭新店客運 [849台北-烏來] 班車，該客運台北車站(青島)、中正紀念堂站(勞保局)、古亭站(羅斯福)、台電大樓站、公館站、萬隆站、景美站、大坪林站(民權路)、新店區公所站(北新)、新店站(北新路)皆有站牌，至堰堤站下車到達。
2025新北感溫祭 - 新北山海湯 感溫護照集章活動
活動期間：114(2025)/12/19(五) - 115(2026)/04/01(三)
活動方式：
1. 於活動期間至指定合作店家消費，可免費領取「新北山海湯感溫護照」。
2. 完成泡湯、住宿或任一金額消費，即可獲得 1 枚專屬印章。
3. 集滿任意兩枚不同印章，將集章頁沿虛線剪下、正楷填妥基本資料，寄回指定地址(新北市五股區水碓七路27號4樓柯小姐收)，即可參加抽獎活動。
抽獎公告：115年4月15日(三)於「新北旅客」臉書粉專公布得獎名單，同時郵寄領獎通知及確認書至得獎者填寫地址。
4. 抽獎獎項包含 iPhone17、住宿券及泡湯券等多項好禮，合計超過160個獎項，總價值129,486元以上。
2025新北感溫祭 - 新北山海湯，感溫護照集章活動簡章：https://reurl.cc/QVavGM
[加納富魚食坊 鱘龍魚 內洞森野料理體驗]
加納富魚食坊位於前往烏來內洞森林遊樂區的 [北107] 道路旁，深耕原民料理二十年，老闆簡建中堅持選用來自高山冷泉的優質鱘龍魚，透過泰雅族特有的香料如馬告和刺蔥，並結合無國界料理手法，將山林與海洋的風味巧妙融合，創造出獨具風味的內洞森野料理。
鱘香三重奏 (軟法、舒肥鱘龍魚排、鱘魚肝) 以「同一食材的多重風味表現」為核心概念，鱘龍魚透過三種不同質地與烹調手法，構築層次分明卻彼此呼應的味覺體驗。主體為舒肥鱘龍魚排，以低溫長時間烹調保留魚肉的細緻纖維與天然油脂，口感柔嫩、風味純淨，展現鱘龍魚最本質的鮮甜。鱘魚肝則扮演濃郁核心角色，其細滑口感與深層旨味，為整道料理注入厚度與餘韻，與魚排的清雅形成對比與平衡。底層搭配微溫的軟法麵包，外殼輕酥、內裡柔軟，吸附魚脂與肝香，作為風味承載體，串聯海味與穀物的香氣，使三重元素在口中融合而非分離。
古早味冬瓜醬蒸鱘龍，選用鱘龍魚油脂分布均勻之魚排部位，先以低鹽度調味靜置，使蛋白質略為緊實，確保蒸製過程中肉質完整且保水。蒸煮時以中低溫控制火力，避免高溫破壞魚肉纖維，保留其天然鮮甜與加熱並與魚脂融合，冬瓜的清甜滲入魚肉纖維，同時吸附多餘油脂，使口感更顯清爽。
加納富魚食坊老闆簡建中，為了更加深入理解鱘魚與鱒魚料理的精髓，曾兩度遠赴美國取經。他驚訝地發現，當地的魚類處理方式高度機械化，除了魚肉，其餘部位幾乎全數被當作廢棄物或肥料處理。這樣的浪費，對於超過 80%皆可食用的鱘魚與鱒魚而言，實在令人惋惜！這也讓他更加堅信唯有透過細緻的手工去骨技術，才能真正發揮這兩款高級食材的極致價值。刺蔥鱘龍魚骨膠原蛋白湯，選用新鮮魚骨與魚頭，先行清洗並短暫汆燙去除血水與雜質，再以低溫慢熬方式萃取膠原蛋白。熬煮過程避免大滾，以微沸狀態持續加熱，使膠質緩慢釋出，湯體自然乳化，口感濃潤卻不混濁。
苦花過夜 (苦花魚一夜乾)，使用烏來南勢溪所孕育出來的水中螢火蟲「苦花魚」，將魚骨去除後進行鹽味、馬告、刺蔥醃製，在經由高山冷風吹置一夜風乾熟成，形成的苦花魚一夜干，肉質鮮美、回甘及油脂優雅鱻味無比。
馬告香烤雞，結合原民香料特色與現代烤製技法， 本料理以「香氣層次與油脂轉化」為技法核心，運用台灣原生香料馬告 (山胡椒) 獨特的柑橘與胡椒香氣，引導雞肉在烤製過程中釋放自然風味。
加納富魚食坊
地址：新北市烏來區信福路12號之3
訂位電話：02 2661 6560 / 0907 354 496
營業時間：11:00~15:00 (週三公休)
官網：https://www.ganafucity.com.tw/
[烏來內洞國家森林遊樂區 「森林邦」森林療癒體驗 透過靜心與五感覺察 享受大自然的療癒力]
內洞森林遊樂區，位於新北市烏來區信賢里，海拔高度在 230至 800公尺之間，園區內有烏紗溪、內洞溪匯流南勢溪，因河床侵蝕形成烏紗溪瀑布與內洞瀑布，豐沛的水資源，孕育了繁茂的森林及多樣性的動植物生態，其中內洞瀑布負離子含量全台最高，更是全台網路票選最美的瀑布第一名。
園區規劃有觀瀑步道、賞景步道與森林浴步道等三條步道，腳力好可串連形成一個 O 字環狀健行路線，其中觀瀑步道沿南勢溪而行，全長約 1,000公尺，前段 700公尺為無障礙油柏路面，平緩無坡可讓行動不便者以輪椅代步，輕鬆抵達樂水橋觀瀑平台 (照片)，沿途可觀賞懸瀑傾洩的烏紗溪瀑布及水勢奔騰的內洞瀑布。
瀑布、河川及生態是內洞國家森林遊樂區的三大特色，入園後即可聽見淙淙水聲，步行五十公尺就到達園區的第一個景點 - 烏紗溪瀑布觀瀑台，於此可以眺望烏紗溪瀑布。園區的觀景台已全部施作為高架木作，取代傳統的水泥平台，以降低對自然生態的破壞，讓動物可以自由穿梭於高架木台之下，也讓植物及土壤不受踐踏及破壞。
位於南勢溪中游的烏紗溪瀑布，在此匯流南勢溪，因河床侵蝕形成瀑布，雪白的水練由峭壁傾瀉而下，溪谷樹木遮蔭陽光斜射，水簾懸掛彷如少女髮絲披肩而下。
南勢溪發源於雪山山脈，溪水湛藍，由於雨量充沛沿途形成許多瀑布。內洞昔日稱為「娃娃谷」或 「蛙蛙谷」，名稱的原由來自此處春夏時節，蛙群齊鳴的現象。
羅好水壩，羅好是信賢鄉泰雅族的社名，意思是「濃密的森林」。羅好水壩引水經 4.8公里隧道與阿玉壩的水，一同送往烏來發電廠，利用兩地高低落差 80餘公尺來進行水力發電，是北台灣一個小型的水力發電廠。羅好水壩興建於民國36年 (1947)，當初的設計採用川流式混凝土引水壩，而後因台電公司需配合尖峰時刻發電，因此於民國52年 (1963) 將堰頂加設弧形閘門。
烏來杜鵑，又名台北杜鵑、柳葉杜鵑、金平氏杜鵑，為台灣特有種、唯一一種岩生性杜鵑花科植物，花色偏粉紅，葉子看來較為細長。烏來杜鵑的野生棲地位於新北市烏來區北勢溪上游，分布狹隘。民國73年 (1984) 翡翠水庫開始蓄水，將其唯一的原始棲地淹沒，為避免永久滅絕，目前正進行復育，內洞是目前觀賞烏來杜鵑最方便的地方。
內洞瀑布概分二層，雪白的水練由溪谷斷層峭壁傾瀉而下，水花飛揚噴珠洩玉，水氣瀰漫高低層次分明，瀑底水勢平緩容易親近，瀑布旁有陡峭岩壁，陽光穿透濺起的水霧，負離子迷漫令人神清氣爽。(照片：內洞瀑布下層瀑布)
內洞瀑布上層瀑布，根據林務局調查，內洞瀑布負離子含量全台最高，更是全台網路票選最美的瀑布第一名。
此次活動除了在健行中享受森林浴「空氣三寶」(高含氧量、芬多精和負離子) 外，還特別邀約台灣森林療癒第一品牌「森林邦」，進行森林療癒課程，在療癒師的帶領下，透過信任行走 (放大感官)、自然物尋找 (專注減壓) 與精油呼吸 (身心放鬆) 等活動協助釋放壓力，並使用唾液澱粉酶測試，以科學實證壓力指數的變化。
出發前與課程結束後，透過唾液澱粉酶試紙進行測試並記錄數據，以科學實證進行森林療癒課程前、後的壓力指數變化。
森林邦，官網：https://www.foutw.com/
內洞國家森林遊樂區
地址：新北市烏來區信賢里娃娃谷46號
開放時間：08：00～17：00
入園票價：全票非假日65元、假日80元，半票40元 (新北市民、軍警、學生與7歲至12歲兒童)，優待票10元 (3至6歲兒童及65歲以上年長者)
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數