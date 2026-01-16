「高雄熊主題商店」蓮池潭熱鬧開幕！IP萌經濟大爆發 高雄熊YT同步登場

2026-01-16 13:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
高雄熊與「高雄熊主題商店」及龍虎塔合影。　圖：高雄市政府觀光局／提供
高雄熊與「高雄熊主題商店」及龍虎塔合影。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】萌熊出沒，請注意！全台聲量第一、最夯吉祥物之一「高雄熊（Kaohsiung Bear）」主題商店，日前於左營蓮池潭龍虎塔旁熱鬧開幕。高雄市政府觀光局透過「高雄熊」推展 IP 萌經濟、在地文化、創意設計與觀光體驗，為左營蓮池潭注入全新觀光能量，打造結合旅遊諮詢服務與吸引海內外旅客購買城市紀念品的新據點；「高雄熊」全新 YT 頻道，也同步與全球粉絲正式見面，將高雄觀光帶上國際舞台。

開幕現場冠蓋雲集，並以鼓陣、舞獅結合高雄熊創意展演《熊舞蓮潭．祥獅迎光》，吸引近百位貴賓共同熱鬧揭幕，以及來自歐美、日、韓等國際觀光客與熊寶粉絲到場共襄盛舉。觀光局長高閔琳表示，熊熊商店開幕當日，加碼贈送小禮物給在場民眾分享喜悅，而限量的高雄熊福袋以及「龍虎塔限定商品」也正式開賣！

▲「高雄熊」主題商店攜手多家在地優質品牌進行跨界合作。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「高雄熊」主題商店攜手多家在地優質品牌進行跨界合作。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局局長高閔琳說明，「高雄熊」是高雄最棒的城市觀光代言人，2024年更榮獲「全台最受歡迎吉祥物」，網路聲量全國第一，更是高雄推動 IP 行銷與城市品牌的重要角色。今在高雄國際觀光地標、左營蓮池潭龍虎塔旁設立第一家「高雄熊」IP 旗艦主題商店，共計推出近50款高雄熊商品；其中更與多家台灣品牌與設計聯名合作，開發更多 MIT 台灣製造聯名產品，以及融合龍虎塔地標意象與城市地景的生活配件、文創小物與特色烘焙糕餅、茶品及伴手禮。高雄熊主題商店，不僅是來到高雄觀光旅遊時，一定要造訪的「高雄熊」IP 與高雄城市紀念品商店，更是高雄城市文化轉譯的重要平台；透過「在地ｘ設計ｘ生活美學」的策展概念，讓台灣高雄以「高雄熊」IP 形象與高雄獨特的城市魅力風格，結合左營在地豐富的人文歷史與宗教地景，強化蓮池潭作為國內外旅客必訪景點的吸引力，更為旅客留下深刻的記憶。

▲「高雄熊」熱情揮手邀請國內、外粉絲及旅客一起來主題商店逛逛。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「高雄熊」熱情揮手邀請國內、外粉絲及旅客一起來主題商店逛逛。　圖：高雄市政府觀光局／提供

營運商「趣活文創」總經理侯勝敦說明：「高雄熊 IP 主題商店不僅是一間IP特色專賣店，更是一場以共創設計結合文創觀光為核心的文化實踐。將持續推出主題策展、限定商品與跨界合作，並結合包括錦源興、菊作整合行銷實業社、舊振南等知名 MIT 品牌店家，串聯南台灣創作社群與觀光動線，為台灣與高雄的文化觀光帶來持續發展的創意動能。」

同時，高雄熊主題商店也結合蓮池潭風景區優質店家、商圈、觀光工廠，以及左營建業新村的眷村特色民宿，包括百年餅舖中外餅舖、Pamma 泮咖啡、芒果咖秋、纜繩滑水等，推出環潭消費集章活動，促進在地觀光消費，鼓勵遊客停留左營蓮潭觀光旅遊。

觀光局進一步指出，近年積極推動高雄熊擔任城市觀光大使，參與國內外旅展、海外觀光推介會、國際活動及大型節慶，累積高度人氣與曝光度。除持續與高雄在地優質商家聯名開發高雄熊周邊或聯名商品，如維格餅家、巴特里烘焙、中外餅舖、志斌豆瓣醬、純新烘焙事業、中華滷味博物館、不二緻果等，強化 MIT 台灣製造、在地生產，拓展多元銷售通路；亦已進駐高雄圓山大飯店，同時也與多家高雄飯店旅宿及旅行社洽談合作，讓高雄城市 IP 深入觀光產業鏈，提升整體附加價值。此外，高雄熊城市商品除今開幕之蓮池潭新據點，還可在高雄駁二、衛武營，以及台北、台南、屏東實體門市選購，同時也有網路商店。

「高雄熊 YouTube 官方頻道」同步正式推出，透過影音形式分享高雄熊主題曲、MV 舞蹈教學、高雄熊出任務、城市旅遊亮點與活動花絮，讓更多國內外旅客以不同方式認識高雄、愛上高雄。未來觀光局也將持續以「高雄熊」IP 為核心，在高雄觀光風景區與熱門景點，結合實體活動、主題商店、數位內容與觀光資源整合行銷，讓世界看到高雄，讓高雄站穩亞洲、放眼全世界！

▲高閔琳局長與營運商趣活文創總經理侯勝敦總經理，開箱結合龍虎塔意象的限定提袋與多款文創商品。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高閔琳局長與營運商趣活文創總經理侯勝敦總經理，開箱結合龍虎塔意象的限定提袋與多款文創商品。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局誠摯邀請全國與海外遊客，前來高雄觀光旅遊，走進左營蓮池潭，在湖光山色與宗教人文景致中，感受「高雄熊」所帶來的創意與溫度，一同見證高雄文化觀光與城市 IP 持續升級的嶄新篇章！更多高雄觀光活動資訊，可於「高雄旅遊網」官網查詢，或追蹤官方Facebook 及 Instagram 查詢。

#開幕 #龍虎塔 #高雄旅遊

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

2026-01-13 09:14 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

這座市場已98歲！

1928年啟用的台北市「東門市場」，你將走進一個充滿人情味的時光隧道，從日治時代到台灣光復後的蛻變，鄰近眷村區，成為許多政要官夫人及外省新住民採買的好地方，東門市場也有個「貴族市場」之綽號。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，關於「東門市場」近兩年（2024/1/1～2026/1/7）網路聲量逾2.2萬筆，這處美食地圖的匯聚點，從清晨4點就開始傳出陣陣香氣，亦是海外遊子「每次回台北必逛」的城市信仰之一。

許多美食達人都有自己的東門市場攻略，像部落客「魔鬼甄與天使嘉」的推薦採購路線，就足以讓人口水直流：先以羅媽媽米粉湯的黑白切暖胃，再配上東門城滷肉飯的銷魂美味，飯後來碗江記東門冰豆花清涼解膩，最後再外帶金山鵝肉店的後段與豬頭皮，為晚餐加菜！許多未進前十名的遺珠之憾，像是利隆餅店的韭菜盒子、牛肉餡餅、蘿蔔絲餅，絕對也是必吃的銅板美食。究竟哪些攤位能在這座近百年市場裡「撐得住時間」也「扛得起討論」？必吃、必買的TOP 10是哪些？

No.10 馬叔餅舖

翻攝FB／馬叔餅舖地址：台北市臨沂街67之2號
電話：02-23962788
營業時間：07:00～18:00（週五公休）

台灣少見的北京點心舖，西門町中華商場第一代開始買起「清真馬叔餅舖」，如今由第二代接棒，還搬進東門小巷裡低調營業，每日凌晨四點，當城市還在沉睡，「馬叔餅舖」麵香就已悄然醞釀。

靈魂招牌是北京燒餅，自製老麵的製程猶如一場層層堆疊的耐心修行：麵團要先「醒」半小時，擀到0.5公分薄，抹芝麻醬、折、再抹、再折好幾次，最後撒白芝麻、塗醬油，先煎到芝麻微黃上色再拿去烤，才烤出那種外酥內厚、咬下去有層次的紮實感。《鏡週刊》、《鏡文學》董事長裴偉形容，來自北京的芝麻燒餅承載著鄉愁，不只滿足外省老饕，也深受穆斯林喜愛；他還特別點名「牛肉韭菜餃子是清真認證，好吃。」

切開圓形小燒餅那聲「喀滋」超療癒，夾進幾片醬牛腱，瞬間變成中式漢堡。YouTube「Chill先生一家人」2024年3月也形容芝麻燒餅一口咬下去的切面就像馬卡龍，「非常有紮實感」，而且芝麻是混在麵皮裡，不甜，只有滿滿香氣。另一款「糖火燒」則像麵茶＋綠豆糕的組合，濃郁到很適合配茶。網友一句話就收服：「吃了30年了」、「清真館沒有豬肉，可以選不夾肉，馬叔餅舖的桂花酸梅湯也很好」；吃的不僅是點心，是一種被時間養出來的老派溫柔。

No.9 羅媽媽米粉湯

翻攝官網／羅媽媽米粉湯地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：02-2351-3352
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

請帶著空腹到東門市場，因為米粉湯這一局真的很難選。羅媽媽與對面的黃媽媽正面對決，如武林高手般對峙，各有千秋，羅媽媽走的是客家鹹香派：外表樸實無華，但深藏的美味在第一口就瞬間爆發。

「裴社長」裴偉認為它好吃的關鍵，在於鍋裡滾煮著豐美內臟食材的高湯；他讚嘆，即使外送到公司，因會議延遲兩小時才品嚐，米粉依然Q彈，湯頭鮮美不減。主播魏華萱2024年10月也貼文點名最愛的兩家小吃之一，形容「美味又平價，吃過念念不忘，吃超飽200元有找。」藝人李易在《易起吃早餐》2024年2月初訪時更誠實：湯頭「真的不錯，我喝了好幾碗」，但米粉偏細不是他的菜；不過他仍肯定小菜選擇多、內臟新鮮，只差一句「辣椒醬料再強一點，我會專程再來。」也有網友大推「各種內臟讓你吃到翻過去。」

部落客「艸頭黃這一家」實測羅媽媽經典套餐：米粉湯＋黑白切，還附送一碗「不清淡的清湯」，精華藏在這裡，湯頭除了大骨，還把黑白切的豬內臟一起燉煮，才會出現那種「看起來單調、喝起來卻很複雜」的視覺與味覺衝突，第一口可能還不習慣，但越喝越上癮，最後甚至會默默把整碗湯喝光。

No.8 黄媽媽米粉湯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：0922-238-529
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

新館13號攤的香氣是從清晨五點開始慢慢醞釀的，黑豬大骨熬湯，像把一天的溫度先煮進鍋裡。選用北部少見的細米粉，湯頭也不靠重鹹取勝，還能跟老闆無限續湯，根本是「早餐界的情緒價值供應站」。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」盲挑到黃媽媽就直接認證：「口感滑順不軟爛，湯頭沒有過多調味，喝得到大骨甘醇。」臉書社團「大台北美食地圖(含基隆)」也掀起討論，看起來清淡，實際喝起來卻很有層次，湯頭乾淨不混濁，沒有多餘雜味；網友的共鳴更暖「黃媽媽不會給臉色看，總是笑臉迎人，東西又好吃」、「從小吃到大的美食之一」、「是少數我會願意回訪的米粉湯攤，水準穩定價格合理」、「喜歡加甜辣醬在米粉上」、「我反而都去吃滷肉飯」。部落客「鄉民食堂」2025年11月也提到，招牌大腸Q彈到炸，整間攤位超Local，別想什麼華麗裝潢或冷氣，吃飯時間人潮多到炸開，你可能得跟隔壁阿伯阿嬤擠一張桌子，但那份「煙火氣」，就是台北人的早餐午餐救星。還有網友分享，店裡多了一個可愛小女孩（據說是老闆的孫女）在切黑白切，這就是市場小吃最迷人的地方：你吃的不只是味道，是生活。

No.7 東門赤肉焿

地址：台北市中正區臨沂街56-2號
電話：0932-139-491
營業時間：06:30～14:30（週日公休）

逛東門市場「一定要放第一順位」的排隊老店，你只要晚個一圈回來，可能就只剩鐵門和遺憾。網友直接封神：「目前吃過雙北最好吃的肉羹」、「吃過就會愛上的銅板美食」、「肉塊大＋筍絲香＋羹湯濃＝絕品！」還有人提醒外帶必學一招：老闆會貼心給生麵，才能避免吃到軟爛麵條，細節控直接加分。

這碗的靈魂是筍絲，燉煮得恰到好處，纖維感被處理掉，只剩清甜脆香，與滷肉飯簡直超搭。部落客「艸頭黃這一家」推薦必點魯肉飯＋赤肉焿的經典套餐：「赤肉打成肉漿後再煮熟，還是吃得到肉感，非常有口感；肉一直撈不完，根本是聚寶盆。」甚至說：「以我這個出生在魯肉飯一級戰區的小孩來看，這應該定義為肉燥飯。」狠話一出，懂的人就懂。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」也點出關鍵差異：很多肉羹是粉漿居多，但這裡能吃到完整豬腿肉，「肉的比例感覺很高，肉羹很紮實」。YouTube「Chill先生一家人」更形容：「肉羹咬下去胡椒香馬上飄出來」，柴魚基底的羹湯濃稠得像高級魚翅羹，微鹹但超適合配飯或麵；再加點50元甜不辣組合，番茄醬＋甜不辣醬混搭，像老闆用多年經驗調出的黃金比例。

最可愛的還有，日本觀光客特地朝聖，還留下神結論：「誰只會先吃香菜。」這句聽起來像笑話，但其實是在說：這碗肉羹，連配角都強到犯規。

No.6 東門御園坊

翻攝FB／東門御園坊-手工水餃/精緻料理/港式點心地址：台北市中正區信義路二段79巷13號
電話：0988-279-603
營業時間：週二至週五08:30～16:00、週末08:00～14:00（週一公休）

招牌「香菜水餃」是那種你本來只是想試試，結果一咬下去立刻被收編的狠角色，有人為了它甘願往返三小時車程，只為把那股香菜清香帶回家，因為這間水餃的味道真的太有個性，鮮明到不需要沾醬，自己就能站上舞台發光。

曾被《蘋果日報》評比為冠軍的手工水餃，對食材的講究，簡直到了偏執的地步。內餡精選當日現宰的溫體黑毛豬肉，那肉質的彈性和鮮甜，根本是為味蕾準備的頂級饗宴；搭配當日新鮮直送的蔬菜，每一口都能嚐到自然的清甜。餃子皮用天然無漂白麵粉手工桿製，煮完依舊Q彈不爛，咬下去像彈回來的那種嚼勁。網友狂讚「香菜控真的會瘋掉」、「不用沾醬就爆香」、「高麗菜蝦仁皮Q、蝦仁很大，煮起來完全不像冷凍水餃」，難怪團購族為它瘋狂，回購率高到嚇人！

這份對「溫體豬肉」的堅持，也曾讓御園坊面臨挑戰。2025年10月底全台爆發的非洲豬瘟事件，不得不暫停營業近10天；但這短暫的缺席，反而讓老顧客們更加想念，也證明了御園坊對食材品質的嚴格把關，從未妥協。

No.5 江記東門豆花

翻攝IG／@takeuchi_ryoma地址：台北市中正區金山南路一段142巷5號
電話：0968-109-709
營業時間：07:30～15:00（週一、四公休）

傳統市場裡總會藏著一家「不靠花俏、只靠實力」的豆花老店，江記東門豆花就是那種店面簡單到像一個固執的宣言：只賣豆花和豆漿，沒有別的。但也正因為這份極簡，讓它在東門市場生存了40年，像一碗不怕退流行的甜。

日本「國民天菜」竹內涼真2024年9月為日劇《黑色止血鉗》來台宣傳時，IG曬出開心吃豆花的照片，吃的就是這一碗。那畫面真的很像：你以為他在宣傳戲，結果他在幫豆花宣傳（笑），瞬間又掀起一波朝聖式追逐。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」形容「豆花的質地綿密柔軟，花生煮到鬆鬆綿綿，是碗會讓人意猶未盡的豆花」。網友討論「沒有加料的豆花最特別」、「小時候25到現在50，重點是配料還是只有花生」。一邊是市場裡最溫柔的甜，一邊是物價裡最冷靜的痛感，就是那種你嘴上嫌，手卻很誠實，最後還是默默回去買的兒時記憶。

No.4 東門城滷肉飯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜

地址：台北市中正區信義路二段81號（東門市場新館12號）
電話： 0930-875-958
營業時間：10:00～13:30（週一公休）

「你以為只是路邊小店，結果居然上過日本旅遊節目好幾次」的狠角色，觀光客來台北，常常指名要衝這一碗。它的滷肉飯走的是重口味路線，滷汁香到像打開一鍋肉香濃縮包，帶著滿滿膠質，熱騰騰淋在白飯上，米粒瞬間被包覆得油亮發光，第一口就有種「我今天要吃認真一點」的覺悟。

招牌那鍋老滷更是靈魂本體，店長阿姨說得很實在：「從我婆婆接手開始，就一直加、一直加。」那股燉煮釋出的膠質滑嫩潤口，像在嘴裡鋪了一層溫柔的絲絨，黏黏的卻不膩，反而越吃越想扒飯。拜託一定要加顆滷蛋，或是老闆每日現炒的各式家常菜，筍絲跟滷肉飯根本天作之合：清脆解膩、鹹香加乘，像幫這碗滷肉飯按下「更好吃」的加速鍵。

緯來電視節目《爆食姐妹》吃過也驚呼：「滷肉已經滷到有點焦糖色，好厲害！」老滷不會死鹹，反而有回甘的甜味，那種一口下去，腦袋會冒出「這就是媽媽的味道」的感覺，真的很犯規。

No.3 惠Q潤餅

翻攝FB／惠Q潤餅地址：台北市中正區臨沂街73-1號
電話：0932-137-120
營業時間：07:00～13:00

惠Q潤餅最狠的不是餡料多豪華，而是那張特製全麥餅皮「現點現烙」，薄得像紙，卻又Q彈到像剛做完拉筋，熱氣一冒出來就知道今天要破防了。配料更是簡單到有點跩：紅燒肉、蛋酥、豆乾，外加豆芽、高麗菜這些配角，卻硬是組出一卷「越嚼越上癮」的傳統系神作。

YouTuber「英玹김융」推出「#英玹在台灣」，2024年5月30日介紹影片分享「豆芽很有口感，皮也Q彈，好吃到瘋了」。美食KOL「可播兄弟KO BROS」同年10月30日短片推薦東門市場，「最愛潤餅捲，太厲害」，濾過水的豆芽與蛋酥，讓內餡口感極為清脆，非常好吃。「裴社長吃喝玩樂」則大讚紅燒肉肉質軟嫩，蛋酥酥而不油；來自大溪的手工豆乾，豆香濃郁；最後灑上花生糖粉，甜香像句點一樣漂亮。把這卷潤餅直接從「小吃」升級成「你今天值得」。

No.2 東門鴨莊

翻攝UberEats地址：台北市中正區金山南路一段134號
電話：02-23218877
營業時間：10:00～20:00

超過三十載光陰的老字號，是那種「你以為只是便當店，結果一吃直接升級成信仰」的存在。主打燒臘便當、拼盤，最狠的當然是鴨腿，外皮烤得酥脆發亮，油香像開了濾鏡，肉卻嫩得離譜，咬下去那瞬間，汁水像在嘴裡偷偷開派對。再來一匙油蔥醬拌白飯，根本是「吃到停不下來」的危險組合，還有肉量加倍選項，直接把便當變成「認真吃飯」的儀式感。

老饕們的嘴更是集體失守：「鴨腿外皮烤得酥脆、油香十足，配上油蔥醬拌一口白飯，根本停不下來。還有辣蘿蔔乾、醬油生醃辣椒、、烤鴨醬、冰梅醬，全都可以自己加，超讚」、「炸開的肉汁在嘴裡放煙火」、「感覺買來當年菜也很適合」。

但這間老字號的聲量高點，卻不只來自鴨腿的油香。2025年8月爆出經營權易主風波，創辦人姚美貞歷經喪子、喪媳的錐心之痛後，竟發現東門鴨莊的經營權被親家母轉售；這場突如其來的變故，姚美貞只好在南門市場後方南昌路再開新店「1+1燒臘」，掀起了高達785筆的網路討論。網友表示「依舊點了〈叉燒燒肉飯〉（150元）；只是覺得味道怎麼變了」、「正港侵門踩戶」、「看到錢，良心就跟狗屎一樣」、「自己的東西不要輕易的託付給別人」、「口味對，叫什麼名字並不重要」。一邊是油蔥醬拌飯的幸福，一邊是人情與利益的現實，東門鴨莊的故事，就像那層鴨皮：酥脆迷人，卻也藏著一口咬下才知道的苦味。

No.1 東門興記水餃

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜、品臻國際行銷地址：台北市中正區金山南路一段124號
電話：02-23413452
營業時間：週二至週六08:00～17:00、週日08:00～14:00（週一公休）

擁有「林青霞水餃」封號的東門興記，就在金山南路大馬路旁，水餃還沒買到可能先收到罰單？千萬不要心存僥倖路邊臨停。

台灣影壇女神從小吃到大，即便嫁去香港，每次返台都豪氣掃貨兩、三千顆帶回去分享給香港親友，硬是將討論度推到4,014筆（占比59%），名副其實的明星級美食。曾被脆友列入「人生必吃水餃18間之一」的東門興記，生意有多好？宅配訂單每天都接不完，每一顆都像被照顧過的作品，手工桿皮厚實有嚼感，下鍋煮完仍Q彈不爛；內餡用的是當日溫體現宰豬肉，咬開瞬間像小型爆汁秀，湯汁滾著香氣卻不油膩。高麗菜必須來自梨山，甜脆多汁；韭菜用宜蘭特選，細緻鮮嫩、嗆味剛好停在迷人的邊界。網友形容「最愛白菜韮黃，甜度被拉到剛剛好，肉餡比例更高，入口帶著淡淡香氣，不沾醬也像在嘴裡放煙火」、「蝦仁韭菜是人氣王，鮮蝦微脆、韭菜香不刺」。

更狠的是，隔壁攤位的港點也很有水準，美食KOL「可播兄弟KO BROS」點名珍珠丸必吃，「豬肉內餡不但大爆肉汁，還非常鮮甜」，建議要上午去買，不然熱門品項會被掃光。可惜，傳奇老店也有現實與利益的衝突，創辦人郭禮忠猝逝後，2024年6月爆出2.6億爭產風波，母女對簿公堂，相關聲量近500筆。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2026年1月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

#媽媽 #豆花 #台北美食

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

2026-01-04 19:21 Belinda的玩美甜蜜窩

大雨天搭纜車是啥體驗

上下車瞬間沒遮蔽物就已濕

窗外視線所及還多了點朦朧美~

#天保山大觀覽車❤

直徑高達100公尺

曾是世界最高的摩天輪

雨中的市景別有番風味

還能俯瞰大阪港~

是種市容、港景雙重視覺享受

轉一圈約15分鐘

其中8個全透明車廂

排隊時會詢問意願且分流排隊

可能雨太大~透明車廂竟沒等太久

且大阪周遊卡還能免費搭乘!!

位於天保山海港村購物中心3F

2樓就是樂高樂園

附近景點也超多

海遊館、聖瑪麗亞號、咲洲宇宙塔展望台

都是大阪市知名景點

其中除了海遊館外

都是大阪周遊卡的免費景點

親子來這一日遊超划算囉~!!

#日本景點#大阪景點#天保山纜車

#親子 #一日遊 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

2026-01-10 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#來去鄉下住一晚

#飛驒高山

搭上巴士前往高山市

越靠近雪積的就越高

顯然幾天前下了大雪

即便這2天大太陽~

雪積的厚度根本來不及融化

距離高山站僅5分鐘

這家四星級飯店Hotel Around❤

2021年開幕還相當新

走溫馨木質且燈光柔和

設計風格感覺頗文青

行李寄放方式也很時尚

選個行李可塞進的位置

自己設密碼~比傳統管理更放心

大廳三台自助入住/退房機器

櫃檯人員都會主動協助

入住時同間房護照都需掃描

付完住宿税後提供2張房卡

大廳有面特別且文青的看板GOOD LOCAL 100

掛滿這塊好地方著名景點及食衣住行特別之處的介紹小卡呢

房間還算寬敞

有個木質小圓桌跟2張椅子

四周簍空的正方柱衣架

整體空間相當穿透寬敞

宵夜把小圓桌搬到床邊

就能坐在床上更愜意~

還多了兩張椅子可以放東西

2樓大眾浴池

水溫低標卡在38度

泡澡前先沖個熱水澡

再泡個溫度略高的浴池

整個大飆汗~

一掃回飯店前的寒冷身體

房客會有一組專屬密碼

進入大眾池時輸入即可

房間提供頗文青的提袋

可以裝大浴巾 & 私人物品囉!!

#日本住宿#飛驒高山住宿#Hotel_around

#飯店 #大雪 #時尚 #住宿推薦

【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂

【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂

2026-01-02 16:32 女子漾 /編輯周意軒
【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂 圖片來源:官方
【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂 圖片來源:官方

準備規劃 2026 年國內小旅行的人注意了！交通部觀光署將於 2026 年再度推出多項「國旅住宿補助方案」，從平日住宿折抵、生日住宿金，到住一晚就能免費玩遊樂園，通通幫你整理成一篇懶人包，一次看懂怎麼申請、怎麼用最划算。目前多數細節預計在 2026 年 4 月正式啟動，並由觀光署指定官網開放申請，以下先帶你快速掌握各項重點編輯幫你整理。

一、平日住宿補助

首晚折 800 元、續住最高折 1,200 元

申請時間：預計 2026 年 4 月 1 日起

適用時間：週日至週四（不含週五、六）

圖片來源:官方
圖片來源:官方

申請與使用流程

線上登錄

至觀光署指定補助活動頁面（網址尚未公布），上傳身分證或健保卡正面完成登錄。

直接向旅宿訂房

須向「有參與補助的合法旅宿」訂房，通常不適用 Agoda、Booking.com 等第三方平台。

入住現場折抵

Check-in 時出示證件供旅宿核對，符合資格即可直接折抵房費。

小提醒:補助僅限平日，續住優惠需在「同一家旅宿連續入住兩晚」才能使用

圖片來源:官方
圖片來源:官方

二、生日住宿金

最高 1,200 元，採抽籤制

啟動時間：2026 年 1 月起

抽獎方式：觀光署將於 4 月一次抽出全年 12 個月名單

名額：每月約 1,000 名壽星

怎麼用？

中獎者將收到簡訊或 Email 通知，獲得面額 1,200 元電子住宿券，入住時出示電子券即可折抵房費，想過生日順便安排小旅行，這筆一定要搶！

圖片來源:官方
圖片來源:官方

三、住平日飯店，遊樂園免費玩

全台 26 家主題樂園適用

使用方式

於週一至週四入住合法旅宿，退房時向旅宿索取「住宿發票」或「住宿證明」，前往合作的主題樂園，現場出示證明即可免費入園，適合親子、情侶或好友出遊，住一晚就能再省一筆門票錢。

圖片來源:官方截圖
圖片來源:官方截圖

四、其他國旅優惠方案一次看

Taiwan PASS

透過指定旅遊通路或觀光署官網購買，可享 4 折優惠，部分方案還內含 1,500 元住宿抵用金。

企業員工旅遊補助

由公司或旅行社統一申請，每團最高補助 2 萬元，適合員工旅遊、部門出遊。

圖片來源:ai製圖
圖片來源:ai製圖

#國旅 #中獎 #小旅行 #主題樂園

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

2026-01-01 20:16 Belinda的玩美甜蜜窩

#一覽大阪的美

#阿倍野景觀台❤

手機夜景模式越來越不行

這波照片能用的真沒幾張

竟要靠蘇先生的照片頂著

#阿倍野HARUKAS((あべのハルカス))❤

是座60層高、地下5樓的巨型摩天大樓

B2~14樓為百貨公司阿倍野近鐵總店

16樓為阿倍野美術館

17~57樓為辦公室、大阪萬豪都酒店

58~60樓為展望台HARUKAS 300

#阿倍野展望台❤

高300公尺，曾是日本第一高樓

目前已被東京麻布台之丘超越

觀景台從58～60樓

從16樓展望台接待處購票

再轉乘高速電梯直達60樓

展望台設計成「回」字形

四周均採大片落地透明玻璃

中間鏤空俯瞰58樓景觀餐廳

還能穿透看到任何一邊的人群

打造360度無死角的遼闊視野

其中一段還是玻璃地面

踩上去就像浮在空中~相當特別!!

地下層可直達近鐵電車阿部野橋站

且與大阪地鐵Osaka Metro御堂筋線

谷町線、JR大阪環狀線天王寺站

步行僅約1分鐘的距離~相當便利囉!!

#日本景點#大阪景點#阿倍野景觀台

#餐廳 #打卡景點 #日本景點 #百貨公司

