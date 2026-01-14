2026過年禮盒推薦｜熱水注入，咖啡香慢慢展開，用咖啡時光陪你走過一整年｜Delicioso德里斯咖啡 心蓮禮盒

每次準備新年禮盒時，我都會希望對方在收下這份禮物之後，真的能好好地品嘗與享用。最好是能放在廚房或書桌旁，想喝的時候就能泡一杯，而不是收起來，等到某個特別的時刻才打開。

Delicioso德里斯咖啡 心蓮禮盒

Delicioso德里斯咖啡 的心蓮禮盒裡，有十二包濾掛咖啡，每一包都是獨立包裝，沖泡方式也很簡單。禮盒中附有雙層玻璃杯，無論是在家或辦公室，都能直接使用。再加上比利時蓮花脆餅，咖啡、杯子與點心都已經準備好，收到的人不需要再另外準備，就能完成一段日常的咖啡時間。

2026 新年咖啡禮盒推薦｜Delicioso德里斯咖啡 的心蓮禮盒

1975 年，是 Delicioso德里斯咖啡 的品牌起點。當時台灣的飲茶文化才剛開始盛行，咖啡仍然屬於較少見的飲品。也是在那一年，榮記洋行的創辦人因為到哥斯大黎加求學，第一次接觸到當地的咖啡，並受邀走進同學家中的咖啡園。從種植、採收，到後續的處理過程，他親身感受到，一杯咖啡需要經過許多步驟，才能完成。這樣的體驗，讓他理解美好的事物需要時間等待，這份想法也成為 Delicioso 德里斯咖啡後來想傳達的核心。

Delicioso德里斯咖啡 心蓮禮盒

Delicioso 德里斯咖啡心蓮禮盒以紅色為主色調，盒面上以金色線條勾勒出蓮花圖樣，整體設計簡潔俐落，同時帶著濃厚的年節氛圍。打開盒蓋後，濾掛咖啡、玻璃杯與餅乾排列整齊，內容物一目了然。

禮盒中共有十二包濾掛咖啡，包裝以不同色系區分三種風味，視覺上容易辨認，也方便依照當天的狀態選擇。下方放置的是比利時蓮花脆餅，採單包包裝，取用方便。左側則收納了一只雙層玻璃杯，尺寸適中，可以直接用來沖泡濾掛咖啡。

濾掛咖啡推薦｜從早到晚都能找到合適的一包咖啡

Delicioso德里斯咖啡的日初、星空與暮光濾掛咖啡

心蓮禮盒中的十二包濾掛咖啡，有別於一般以風味作為標示的方式，Delicioso德里斯咖啡 以日初、星空與暮光，一日中的三個時段為咖啡命名。每一款各四包，方便收禮的人依照一天中的不同時段選擇。

日初濾掛咖啡風味介紹｜適合作為早晨第一杯的清爽選擇

日初選用來自衣索比亞的咖啡豆，使用日曬處理與中度烘焙，沖泡後帶有紅莓與巧克力的風味，整體口感清爽，適合作為早上起床後或出門前的第一杯咖啡，不會過於厚重，也不容易造成負擔。

日初咖啡，沖泡後帶有紅莓與巧克力的風味，整體口感清爽

若想換個喝法，日初也很適合做成西西里檸檬咖啡，只要先用熱水沖出咖啡，再將咖啡包放入咖啡中浸泡約三分鐘，讓味道更集中，接著在杯中加入檸檬汁與糖漿，放入冰塊後倒入熱咖啡即可完成。檸檬的酸度搭配日初原本的果香與巧克力風味，喝起來清爽，也很適合在早午之間想換點口感時嘗試。

暮光濾掛咖啡風味介紹｜適合午後與傍晚飲用的溫潤選擇

暮光選用來自巴西的曼巴咖啡豆，採水洗處理並以中度烘焙呈現，沖泡後帶有堅果、奶油與焦糖的香氣，整體風味溫潤，適合在下午或傍晚時段飲用。相較於早晨咖啡，暮光的口感更偏向沉穩，適合在工作告一段落、想讓節奏慢下來的時候沖一杯。

暮光咖啡沖泡後帶有堅果、奶油與焦糖的香氣，整體風味溫潤，也很適合加入牛奶做成歐蕾

如果想嘗試不同的喝法，暮光也很適合做成咖啡歐蕾。可以先將一包暮光咖啡沖泡後放涼，製成咖啡冰磚備用，再另外沖一杯稍微濃一點的暮光咖啡。飲用時，在杯中放入咖啡冰磚，加入冰鮮奶，最後倒入現沖的咖啡即可完成。牛奶的滑順口感，會讓暮光原本的堅果與焦糖香氣更加明顯，很適合在午後或想放鬆的時候嘗試。

星空濾掛咖啡風味介紹｜適合夜晚或放慢步調時飲用的溫和選擇

星空選用來自巴西的咖啡豆，採日曬處理並以中度烘焙呈現，沖泡後帶有奶油、可可與香料的香氣，整體風味偏溫和，適合在晚上或想讓步調慢下來的時候飲用。對於不想在夜晚喝到過於刺激咖啡的人來說，星空是一款相對安心、容易入口的選擇。

星空沖泡後帶有奶油、可可與香料的香氣，整體風味偏溫和

若想嘗試不同的喝法，星空也能延伸成愛爾蘭咖啡。可以先將鮮奶油打至稍微濃稠、仍可流動的狀態備用，再將熱咖啡加入威士忌與少量糖漿中，稍微攪拌後，於上方緩緩加入鮮奶油即可。咖啡本身的可可與香料香氣，搭配酒香與奶油的口感，適合在夜晚或週末時，慢慢享用。

Delicioso德里斯咖啡 雙層隔熱日常杯｜陪伴每一段咖啡時光

我很喜歡心蓮禮盒附上的雙層隔熱玻璃杯。雙層玻璃設計可以隔熱防燙，即使直接倒入熱咖啡或熱茶，拿在手上也不會感到燙手，日常使用時相當安心。杯身輕盈，拿握起來順手，不會有厚重負擔。

雙層玻璃設計可以隔熱防燙，即使直接倒入熱咖啡或熱茶，拿在手上也不會感到燙手

高透光的玻璃材質，能清楚呈現咖啡或飲品本身的顏色，無論是黑咖啡、咖啡歐蕾或冰飲，都能保留原本的視覺質感。杯身上僅以低調的 Delicioso德里斯咖啡 Logo 作為點綴，整體風格簡潔，不會過於搶眼，也很容易融入廚房、書桌或辦公室的使用場景。

杯身上僅以低調的 Delicioso德里斯咖啡 Logo 作為點綴，整體風格簡潔

熱飲、冷飲都適合使用這只玻璃杯，也讓收到禮盒的人不需要另外準備杯具，就能直接沖泡、直接享用，陪伴日常生活中的每一刻悠閒時光。

比利時蓮花薄脆餅 16 片入｜搭配咖啡剛剛好的小點心

8包16 片入的 Lotus Bakeries 蓮花薄脆餅

心蓮禮盒中也附上了 16 片入的 Lotus Bakeries 蓮花薄脆餅，採單片包裝，取用方便，很適合搭配濾掛咖啡一起享用。薄脆餅帶有淡淡的焦糖香氣，口感酥脆，不會過於甜膩，作為咖啡旁的小點心相當剛好。

Lotus Bakeries 蓮花薄脆餅很適合搭配濾掛咖啡一起享用

這樣的組合，讓收到禮盒的人不需要另外準備零食，就能完成一段完整的咖啡時間。無論是在家中廚房、書桌旁，或是在辦公室的休息時刻，沖一杯咖啡、配上一片薄脆餅，就能輕鬆坐下來，好好喝一杯、吃一片，也讓整份禮盒更貼近日常。

新年咖啡禮盒推薦｜Delicioso德里斯咖啡 心蓮禮盒，把祝福放進日常裡慢慢享用

準備新年禮盒時，我希望這份心意能帶著祝福，也能真正走進對方的生活裡。Delicioso德里斯咖啡 的心蓮禮盒，從濾掛咖啡、雙層隔熱玻璃杯，到比利時蓮花薄脆餅，每一樣都能在日常中被拿出來使用，陪伴對方度過休息的片刻。

Delicioso德里斯咖啡 心蓮禮盒搭配精美提袋，送禮超大方

十二包濾掛咖啡，可以依照當天的心情做選擇；玻璃杯能裝熱飲也能裝冷飲；薄脆餅則自然地陪在咖啡旁邊。這樣的組合，讓一份禮盒能被慢慢使用，也能在生活中反覆出現，成為日常的一部分。

Delicioso德里斯咖啡 心蓮禮盒，把祝福放進日常裡慢慢享用

如果你正在為新年送禮做準備，也想把這份心意送得更貼近日常，結帳時可以輸入我的專屬折扣碼 adele，即可享有 200 元折扣（請在結帳頁面的「推薦代碼欄位」輸入）。

品牌資訊

