考完試、寒假前先放電！基隆廟口親子樂園考卷換彈珠

期末考結束後，寒假腳步逐漸逼近，許多家庭開始思考，該如何替孩子安排一段既能轉換心情、又不會過度勞累的行程，尤其在冬季多雨的基隆，天氣不穩定成為行程規劃時的重要變數，能夠不受氣候影響的室內型活動，也因此成為不少家長優先考量的選項。

位在基隆廟口商圈的布拉夾親子樂園，近期推出以期末考成績兌換彈珠的活動，讓考後獎勵不再只是物品或餐點，而是轉換為可實際參與的遊玩體驗。活動期間內，學生只要出示期末考成績，即可依分數免費兌換彈珠，100分可兌換500顆，90分以上也能兌換300顆，適用對象從國小一年級到高中階段，涵蓋不同年齡層需求。

對家長而言，期末考後的行程安排往往同時面臨幾個現實考量，包括不希望再額外增加支出、孩子長時間讀書後需要消耗體力，以及天氣不穩定導致戶外活動風險升高。位於市區、室內空間、不需額外交通成本的親子場域，自然成為寒假前的過渡型選項，也讓行程安排更具彈性。

從孩子的角度來看，相較一次性消耗的獎品，彈珠遊戲本身具備節奏與回饋感，孩子能自行決定遊玩方式與進度，對於剛結束考試壓力的學生而言，更像是一種重新掌握主導權的放鬆過程。業者也表示，希望透過這樣的設計，讓成績不只是數字，而是轉化為實際可感受的體驗。

場館為全室內空間，除了彈珠台外，也設有夾娃娃機與兒童跑步機等設施，家長可依孩子年齡與體力狀況，自行調整停留時間與遊玩項目；現場另設有打卡分享加碼彈珠的機制，讓遊戲體驗得以延續，也增加親子互動的參與感。

不少家庭也將這類室內行程安排在廟口夜市用餐前後，作為正式逛街或返家前的過渡段落，避免孩子過早疲累，或在雨天時作為臨時調整的備案選項。隨著寒假即將到來，這類結合考後獎勵與室內放電功能的行程，也逐漸成為基隆親子生活圈中被討論的新選擇。

布拉夾親子樂園（基隆廟口店）

地址：基隆市仁愛區愛四路80號

營業時間：週一至五13：00～23：00／週六、日12：00～00：00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61575654208486