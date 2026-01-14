中部首座水族館【台中海洋館】-梧棲觀光漁港旁的親子景點，五層樓高，設有全台首座涉水體驗區。多元視角，沉浸式的參觀體驗。

2026-01-14 09:13 鍾小殷的幸福玩樂趣

等了好久的台中海洋館，終於在2025年8月21日正式試營運啦!

生為台中人，又很喜歡水族館的我，當然不會錯過。

剛開幕時，一度人滿為患，苳那時就說她想要去。

「我們是一定會去的，只是現在人太多了，先緩緩。」我跟她說。

沒想到只不過隔了幾個月，人潮銳減。

2026年元旦當天，想說既然是新年第一天，就來去個新景點走走。

前一天才線上買票預約，居然還有位子，

這景點退燒速度真是有點快啊!

或許因為太多人開箱的心得都不是太好，網路上評論也不太高，

但我們實際去過一次之後，真心覺得還ok啊!

沒有這麼糟糕，真要說的話，就是裡面的東西不算多，

對應起它的門票錢，算是有點超出它的票價。

不管如何，台灣北部有XPARK，南部有海生館，

中部終於也有了一個海洋館，總是一件值得開心的事情。

台中海洋館 地理位置與停車場

台中海洋館位於台中清水區的海洋路上，這路名也太可愛。

這裡是中港特定區觀光遊憩商業區，

有大家熟悉的高美濕地、梧棲觀光漁港。

還有三井OUTLET，離開海洋館可以再去OUTLET吃飯、逛街，

安排個一日遊、二日遊都很方便。

到台中海洋館可以搭乘公車，有多條路線直達，

從台中車站、清水車站、大甲車站等車站轉乘，

也可搭高鐵、火車到台中或清水站之後，再轉乘。

如果自行開車的話，海洋館自己設有停車場，而且一次只要50元，

雖然海洋館的門票不便宜，停車費倒是蠻佛心的XDD

比較可惜的是，海洋館的位子不多，

如果停滿的話，只能原地等待，

或者停在梧棲觀光漁港的停車場，再步行前往。

台中海洋館 票價

在官網就可以直接購票，購票的時候就要預約入場的時段。

台中海洋館票價分為全票 $500、優待票 $400與博愛票 $250，

6歲以下或身高未達115公分兒童，可以免費入館。

優待票適用對象:

6歲(含)以上之學童(身高達115公分以上)。

大學以上(含)持有效學生證者。

持有效榮民證、公教人員退休證、低收入戶之民眾。

設籍臺中市清水區及梧棲區之民眾。

博愛票則是65歲以上長者

不過館方可能不定時會推出一些限定優惠票價，

像2025年底，五月天不是來台中開演場會嗎?

就有推出五迷專屬特惠的票價，憑五月天演唱會門票，可用一張$450元的價錢購買全票。

我們剛好有去看演唱會，所以我跟林恰恰是買$450元的票，

而苳就用她的學生優惠票$400。

如果是購買非全票的人，一定要記得攜帶證件，進去前會查驗證件喔!

台中海洋館 館內展區

海洋館共有五層樓，八大展示主題。

我們造訪的那天，很可惜因為風太大，五樓的戶外觀景台並沒有開放。

不得不說，以它座落的地理位置，

只要是冬天，應該很常因為風大而無法開放吧XDD

台中河川

進入館內，沿著參觀動線，會先看到的是3樓的台中河川。

以高聳奇幻的蓮型展缸，模擬台中河川大甲溪上中下游的水文生態。

雖然我也不是很懂這個設計，

但其實還蠻特別的，從不同視角觀看著魚群悠游的樣貌。

台中海洋館，走的可能是美術館融合水族館的風格。

水母區

三樓還有一個重頭戲，就是水母區。

跟XPARK一樣，水母區都是最美最好看的。

據說這裡有著全台最大的水母藝術展廳，展示全台物種及數量最多的水母群。

濕地

走上4樓，模仿高美濕的室內濕地就在這裡。

這裡除了有濕地，也有一些生物，

可以看到彈塗魚、花園鰻、招潮蟹等等各種濕地生物。

說是模擬濕地，但裡面就是一般的水，底下也沒有泥巴，

雖然這樣也對啦!不然把美美的場地用得太髒不好。

簡單說它就是一個可以讓小孩踩水，然後在室內的區域。

潮汐餐廳

四樓另一區規劃則是餐廳，如果逛著逛著肚子餓了，可以選擇直接在裡面用餐。

餐點以套餐的形式，價位落在369元~450元之間。

雖然來到都是魚的地方，但是有提供素食套餐(笑)，蠻貼心的。

我們當天只點了一個鯖魚套餐，苳要吃的，她說看了一堆魚就想吃魚。

味道還蠻不錯，是好吃的。

而我跟林恰恰的胃，當然是要留給清水的米糕啊!

當天用餐時段，在潮汐餐廳裡面用餐的人並不多，

看來很多人的胃應該也都是要留給清水的小吃?

海洋館裡面共有三個地方賣吃的，

除了四樓潮汐餐廳，一樓跟五樓還有咖啡廳。

企鵝區

緊接著走下二樓，來看最療癒人心的企鵝。

以半開放式的設計，可360度近距離觀看企鵝。

不過這裡的企鵝，看起來只有一個品種，

如果想要看到動物園那種一堆企鵝，可能會稍微失望。

但我很喜歡這一區，設有階梯式座位區，可以坐著靜靜看著企鵝，慢慢欣賞。

鯊魚巡游

除了超人氣企鵝，二樓還有鯊魚，也是人氣王。

一樣採用360度全透明無邊際展缸，讓人無死角觀賞鯊魚的帥氣。

璀璨珊瑚

看完重頭戲，溫和的珊瑚區也藏在二樓展區。

五顏六色的璀璨珊瑚，我對它是沒有特別喜愛，我就把它當成花來欣賞啦!

黑潮之海

一樓有一個黑潮大洋缸，海洋中上中下層各有不同水層的魚類。

我很喜歡這裡，明明對魚沒有太多感覺，

但盯著這一個大洋缸，彷彿時間都靜止了下來，我可以在這裡待上半天沒問題。

是不是很美啊!

海洋學園

一樓除了活生生的大洋缸，還有一個海洋學園-海洋生物多媒體互動學習區。

透過展示器可以點選召喚多種特別的海洋生物出現，小孩的最愛。

台中海洋館 心得分享

最後分享一下，去過台中海洋館以後的心得，以及到底值不值得。

如同我前面所說，其實我個人覺得，沒有到網路評價的這麼差，

它票價確實不算便宜，如果你是想看到很多魚種的人，所以或許會有點失望。

它展示的魚種沒有很豐富，雖然桃園Xpark也是這樣小小的，

但至少它們還有個戶外表演區可以看，多少加點分。

所以我們都一致認為，其實去一次還是OK的，

帶著參觀美術館加水族館的心態進去，

欣賞全台獨創的蓮型展缸，呈現大甲溪124公里的生態旅程，蠻特別的。

台中海洋館 相關資訊

以「由台中河川，流向世界之海」為主題，

中台灣首座海洋館，要參觀前記得務必先上官網購票預約喲!

台中海洋館

地址:台中市清水區海洋路168號

營業時間:09:30-17:30 (每周二休息)

官方售票網站:https://tcaqua.fonticket.com/

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口,帶著小孩在現實裡，努力樂活。

#水族館 #打卡景點 #展覽帶逛 #台中景點 #台中海洋館

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

2026-01-04 19:21 Belinda的玩美甜蜜窩

大雨天搭纜車是啥體驗

上下車瞬間沒遮蔽物就已濕

窗外視線所及還多了點朦朧美~

#天保山大觀覽車❤

直徑高達100公尺

曾是世界最高的摩天輪

雨中的市景別有番風味

還能俯瞰大阪港~

是種市容、港景雙重視覺享受

轉一圈約15分鐘

其中8個全透明車廂

排隊時會詢問意願且分流排隊

可能雨太大~透明車廂竟沒等太久

且大阪周遊卡還能免費搭乘!!

位於天保山海港村購物中心3F

2樓就是樂高樂園

附近景點也超多

海遊館、聖瑪麗亞號、咲洲宇宙塔展望台

都是大阪市知名景點

其中除了海遊館外

都是大阪周遊卡的免費景點

親子來這一日遊超划算囉~!!

#日本景點#大阪景點#天保山纜車

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #一日遊 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

2026-01-01 20:16 Belinda的玩美甜蜜窩

#一覽大阪的美

#阿倍野景觀台❤

手機夜景模式越來越不行

這波照片能用的真沒幾張

竟要靠蘇先生的照片頂著

#阿倍野HARUKAS((あべのハルカス))❤

是座60層高、地下5樓的巨型摩天大樓

B2~14樓為百貨公司阿倍野近鐵總店

16樓為阿倍野美術館

17~57樓為辦公室、大阪萬豪都酒店

58~60樓為展望台HARUKAS 300

#阿倍野展望台❤

高300公尺，曾是日本第一高樓

目前已被東京麻布台之丘超越

觀景台從58～60樓

從16樓展望台接待處購票

再轉乘高速電梯直達60樓

展望台設計成「回」字形

四周均採大片落地透明玻璃

中間鏤空俯瞰58樓景觀餐廳

還能穿透看到任何一邊的人群

打造360度無死角的遼闊視野

其中一段還是玻璃地面

踩上去就像浮在空中~相當特別!!

地下層可直達近鐵電車阿部野橋站

且與大阪地鐵Osaka Metro御堂筋線

谷町線、JR大阪環狀線天王寺站

步行僅約1分鐘的距離~相當便利囉!!

#日本景點#大阪景點#阿倍野景觀台

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#餐廳 #打卡景點 #日本景點 #百貨公司

【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂

【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂

2026-01-02 16:32 女子漾 /編輯周意軒
【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂 圖片來源:官方
【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂 圖片來源:官方

準備規劃 2026 年國內小旅行的人注意了！交通部觀光署將於 2026 年再度推出多項「國旅住宿補助方案」，從平日住宿折抵、生日住宿金，到住一晚就能免費玩遊樂園，通通幫你整理成一篇懶人包，一次看懂怎麼申請、怎麼用最划算。目前多數細節預計在 2026 年 4 月正式啟動，並由觀光署指定官網開放申請，以下先帶你快速掌握各項重點編輯幫你整理。

一、平日住宿補助

首晚折 800 元、續住最高折 1,200 元

申請時間：預計 2026 年 4 月 1 日起

適用時間：週日至週四（不含週五、六）

圖片來源:官方
圖片來源:官方

申請與使用流程

線上登錄

至觀光署指定補助活動頁面（網址尚未公布），上傳身分證或健保卡正面完成登錄。

直接向旅宿訂房

須向「有參與補助的合法旅宿」訂房，通常不適用 Agoda、Booking.com 等第三方平台。

入住現場折抵

Check-in 時出示證件供旅宿核對，符合資格即可直接折抵房費。

小提醒:補助僅限平日，續住優惠需在「同一家旅宿連續入住兩晚」才能使用

圖片來源:官方
圖片來源:官方

二、生日住宿金

最高 1,200 元，採抽籤制

啟動時間：2026 年 1 月起

抽獎方式：觀光署將於 4 月一次抽出全年 12 個月名單

名額：每月約 1,000 名壽星

怎麼用？

中獎者將收到簡訊或 Email 通知，獲得面額 1,200 元電子住宿券，入住時出示電子券即可折抵房費，想過生日順便安排小旅行，這筆一定要搶！

圖片來源:官方
圖片來源:官方

三、住平日飯店，遊樂園免費玩

全台 26 家主題樂園適用

使用方式

於週一至週四入住合法旅宿，退房時向旅宿索取「住宿發票」或「住宿證明」，前往合作的主題樂園，現場出示證明即可免費入園，適合親子、情侶或好友出遊，住一晚就能再省一筆門票錢。

圖片來源:官方截圖
圖片來源:官方截圖

四、其他國旅優惠方案一次看

Taiwan PASS

透過指定旅遊通路或觀光署官網購買，可享 4 折優惠，部分方案還內含 1,500 元住宿抵用金。

企業員工旅遊補助

由公司或旅行社統一申請，每團最高補助 2 萬元，適合員工旅遊、部門出遊。

圖片來源:ai製圖
圖片來源:ai製圖

#國旅 #中獎 #小旅行 #主題樂園

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

2026-01-10 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#來去鄉下住一晚

#飛驒高山

搭上巴士前往高山市

越靠近雪積的就越高

顯然幾天前下了大雪

即便這2天大太陽~

雪積的厚度根本來不及融化

距離高山站僅5分鐘

這家四星級飯店Hotel Around❤

2021年開幕還相當新

走溫馨木質且燈光柔和

設計風格感覺頗文青

行李寄放方式也很時尚

選個行李可塞進的位置

自己設密碼~比傳統管理更放心

大廳三台自助入住/退房機器

櫃檯人員都會主動協助

入住時同間房護照都需掃描

付完住宿税後提供2張房卡

大廳有面特別且文青的看板GOOD LOCAL 100

掛滿這塊好地方著名景點及食衣住行特別之處的介紹小卡呢

房間還算寬敞

有個木質小圓桌跟2張椅子

四周簍空的正方柱衣架

整體空間相當穿透寬敞

宵夜把小圓桌搬到床邊

就能坐在床上更愜意~

還多了兩張椅子可以放東西

2樓大眾浴池

水溫低標卡在38度

泡澡前先沖個熱水澡

再泡個溫度略高的浴池

整個大飆汗~

一掃回飯店前的寒冷身體

房客會有一組專屬密碼

進入大眾池時輸入即可

房間提供頗文青的提袋

可以裝大浴巾 & 私人物品囉!!

#日本住宿#飛驒高山住宿#Hotel_around

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #大雪 #時尚 #住宿推薦

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

2026-01-05 10:50 女子漾／編輯王廷羽
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels

台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。不只退稅，2025～2026 之間日本各地也陸續出現「住宿稅調整、登山管制、街頭禁菸、交通支付規則變動」等新規定。女子漾整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊10大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！

編輯推薦

文章目錄

2026 日本旅遊新制1. 赴日前預先填寫 Visit Japan Web

雖然這個不是今年新制度，但編輯還是要提醒大家赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。

Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單

旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照
旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制2. 住宿稅擴大上路

自 2025 年起，日本為了因應觀光人潮增加，越來越多熱門旅遊城市開始徵收或調整「住宿稅（宿泊稅）」。這筆費用多半不會直接包含在訂房網站顯示的房價中，而是等到入住或退房時，由旅宿現場另外收取。

住宿稅金額依城市而異，常見是以「每人每晚」計算，也有依房價級距不同而調整的做法。單看金額不一定很高，但若是多人同行、連住數晚，累積起來仍會讓旅費多出一筆。建議出發前先確認目的地是否有住宿稅規定，並預留少量日幣現金，以免臨時需要支付卻措手不及。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

目前已收取住宿稅的城市包含東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市，以及北海道新雪谷町（二世谷）、俱知安町等；另有北海道、沖繩、宮城、廣島與仙台市，預計自 2026 年起開始徵收。

2026 日本旅遊新制3. 熱門景點人流管制上路

為了控管人潮與提升安全，富士山自 2024 年起實施登山人數管制，每日上限 4,000 人，並要求事先預約與繳交入山費。其中吉田路線規定，通過五合目關卡需支付 4,000 日圓登山費，未完成手續將無法進入。

不只富士山，京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進人流管制措施，未來前往熱門景點前，勢必得提前安排，不再能臨時起意。由於登山與管制規範會依路線與年度調整，出發前建議直接查閱官方公告或最新路線資訊，避免只參考社群流傳的舊圖卡而誤判規定。

日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制4. 店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看

過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。

日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。

適用對象

限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。

退稅類別與規定

新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。

機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照
機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制5. 機場退稅流程教學

購物當下：

付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。

線上登錄：

輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。

出境當天：

提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。

KIOSK操作：

刷護照確認消費紀錄，完成退稅。

退款方式：

款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。

提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。

圖片來源：截自J-Tax Free System網站
圖片來源：截自J-Tax Free System網站

2026 日本旅遊新制6. JR導入人臉識別！

JR 東日本已在上越新幹線的新潟站、長岡站進行「人臉識別驗票閘門」實證實驗，約 500 名持有新幹線定期券的乘客參與測試。乘客需事先註冊臉部資訊並綁定票證，通過閘門時系統會即時比對臉部影像，成功即可放行，全程不必刷卡或拿手機。測試內容涵蓋不同光線、姿勢與配戴口罩等情境，實驗預計持續至 2026 年 3 月 31 日，是否全面導入仍待評估，一般旅客短期內仍以傳統驗票方式為主。

圖片來源：KKday提供
圖片來源：KKday提供

2026 日本旅遊新制7. 熊本縣支付方式取消IC卡

熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。

2026 日本旅遊新制8. Suica 西瓜卡功能不只搭車！

陪伴旅人多年的 Suica 西瓜卡，將在 2026 年迎來結構性升級。配合 QR Code 支付功能導入，儲值上限預計從約 2 萬日圓提高至 30 萬日圓，同時擴充電子轉帳、數位優惠券與區域限定功能，角色定位更接近行動支付工具。此外，使用超過 20 年的企鵝吉祥物也將退役了，象徵 Suica 進入新世代，但基本搭車與感應使用方式仍會保留。

圖片來源：聯合報系資料照 高彬原
圖片來源：聯合報系資料照 高彬原

2026 日本旅遊新制9. 7-Eleven 也能寄放行李

日本 7-Eleven 與行李寄存平台 ecbo cloak 合作，開放部分門市提供行李寄放服務，目前約有 378 家門市參與，多位於車站周邊或熱門景點附近。除行李箱外，嬰兒車也可寄放。使用方式需先在線上預約，到店出示 QR Code 或確認碼即可。費用約為行李箱一天台幣 160 元、包包台幣 100 元，以午夜為一天結算，適合空檔時間想輕裝行動的旅客。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制10. Tabelog 推出繁體中文版！找餐廳更方便

日本指標級美食平台 Tabelog 近期推出繁體中文版，讓海外旅客查餐廳、看評價與訂位更加順手。Tabelog 收錄超過 80 萬家餐廳，評分機制嚴謹，在日本被視為「3.5 分以上就值得排隊」。中文版上線後，可直接用中文篩選條件與閱讀評論，對自由行旅客來說，大幅降低語言門檻，也讓選店成功率明顯提升。

圖片來源：Tabelog
圖片來源：Tabelog

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#退稅 #新制 #機場 #懶人包 #日本旅遊 #2026年

