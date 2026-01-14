中部首座水族館【台中海洋館】-梧棲觀光漁港旁的親子景點，五層樓高，設有全台首座涉水體驗區。多元視角，沉浸式的參觀體驗。

等了好久的台中海洋館，終於在2025年8月21日正式試營運啦!

生為台中人，又很喜歡水族館的我，當然不會錯過。

剛開幕時，一度人滿為患，苳那時就說她想要去。

「我們是一定會去的，只是現在人太多了，先緩緩。」我跟她說。

沒想到只不過隔了幾個月，人潮銳減。

2026年元旦當天，想說既然是新年第一天，就來去個新景點走走。

前一天才線上買票預約，居然還有位子，

這景點退燒速度真是有點快啊!

或許因為太多人開箱的心得都不是太好，網路上評論也不太高，

但我們實際去過一次之後，真心覺得還ok啊!

沒有這麼糟糕，真要說的話，就是裡面的東西不算多，

對應起它的門票錢，算是有點超出它的票價。

不管如何，台灣北部有XPARK，南部有海生館，

中部終於也有了一個海洋館，總是一件值得開心的事情。

台中海洋館 地理位置與停車場

台中海洋館位於台中清水區的海洋路上，這路名也太可愛。

這裡是中港特定區觀光遊憩商業區，

有大家熟悉的高美濕地、梧棲觀光漁港。

還有三井OUTLET，離開海洋館可以再去OUTLET吃飯、逛街，

安排個一日遊、二日遊都很方便。

到台中海洋館可以搭乘公車，有多條路線直達，

從台中車站、清水車站、大甲車站等車站轉乘，

也可搭高鐵、火車到台中或清水站之後，再轉乘。

如果自行開車的話，海洋館自己設有停車場，而且一次只要50元，

雖然海洋館的門票不便宜，停車費倒是蠻佛心的XDD

比較可惜的是，海洋館的位子不多，

如果停滿的話，只能原地等待，

或者停在梧棲觀光漁港的停車場，再步行前往。

台中海洋館 票價

在官網就可以直接購票，購票的時候就要預約入場的時段。

台中海洋館票價分為全票 $500、優待票 $400與博愛票 $250，

6歲以下或身高未達115公分兒童，可以免費入館。

優待票適用對象:

6歲(含)以上之學童(身高達115公分以上)。

大學以上(含)持有效學生證者。

持有效榮民證、公教人員退休證、低收入戶之民眾。

設籍臺中市清水區及梧棲區之民眾。

博愛票則是65歲以上長者。

不過館方可能不定時會推出一些限定優惠票價，

像2025年底，五月天不是來台中開演場會嗎?

就有推出五迷專屬特惠的票價，憑五月天演唱會門票，可用一張$450元的價錢購買全票。

我們剛好有去看演唱會，所以我跟林恰恰是買$450元的票，

而苳就用她的學生優惠票$400。

如果是購買非全票的人，一定要記得攜帶證件，進去前會查驗證件喔!

台中海洋館 館內展區

海洋館共有五層樓，八大展示主題。

我們造訪的那天，很可惜因為風太大，五樓的戶外觀景台並沒有開放。

不得不說，以它座落的地理位置，

只要是冬天，應該很常因為風大而無法開放吧XDD

台中河川

進入館內，沿著參觀動線，會先看到的是3樓的台中河川。

以高聳奇幻的蓮型展缸，模擬台中河川大甲溪上中下游的水文生態。

雖然我也不是很懂這個設計，

但其實還蠻特別的，從不同視角觀看著魚群悠游的樣貌。

台中海洋館，走的可能是美術館融合水族館的風格。

水母區

三樓還有一個重頭戲，就是水母區。

跟XPARK一樣，水母區都是最美最好看的。

據說這裡有著全台最大的水母藝術展廳，展示全台物種及數量最多的水母群。

濕地

走上4樓，模仿高美濕的室內濕地就在這裡。

這裡除了有濕地，也有一些生物，

可以看到彈塗魚、花園鰻、招潮蟹等等各種濕地生物。

說是模擬濕地，但裡面就是一般的水，底下也沒有泥巴，

雖然這樣也對啦!不然把美美的場地用得太髒不好。

簡單說它就是一個可以讓小孩踩水，然後在室內的區域。

潮汐餐廳

四樓另一區規劃則是餐廳，如果逛著逛著肚子餓了，可以選擇直接在裡面用餐。

餐點以套餐的形式，價位落在369元~450元之間。

雖然來到都是魚的地方，但是有提供素食套餐(笑)，蠻貼心的。

我們當天只點了一個鯖魚套餐，苳要吃的，她說看了一堆魚就想吃魚。

味道還蠻不錯，是好吃的。

而我跟林恰恰的胃，當然是要留給清水的米糕啊!

當天用餐時段，在潮汐餐廳裡面用餐的人並不多，

看來很多人的胃應該也都是要留給清水的小吃?

海洋館裡面共有三個地方賣吃的，

除了四樓潮汐餐廳，一樓跟五樓還有咖啡廳。

企鵝區

緊接著走下二樓，來看最療癒人心的企鵝。

以半開放式的設計，可360度近距離觀看企鵝。

不過這裡的企鵝，看起來只有一個品種，

如果想要看到動物園那種一堆企鵝，可能會稍微失望。

但我很喜歡這一區，設有階梯式座位區，可以坐著靜靜看著企鵝，慢慢欣賞。

鯊魚巡游

除了超人氣企鵝，二樓還有鯊魚，也是人氣王。

一樣採用360度全透明無邊際展缸，讓人無死角觀賞鯊魚的帥氣。

璀璨珊瑚

看完重頭戲，溫和的珊瑚區也藏在二樓展區。

五顏六色的璀璨珊瑚，我對它是沒有特別喜愛，我就把它當成花來欣賞啦!

黑潮之海

一樓有一個黑潮大洋缸，海洋中上中下層各有不同水層的魚類。

我很喜歡這裡，明明對魚沒有太多感覺，

但盯著這一個大洋缸，彷彿時間都靜止了下來，我可以在這裡待上半天沒問題。

是不是很美啊!

海洋學園

一樓除了活生生的大洋缸，還有一個海洋學園-海洋生物多媒體互動學習區。

透過展示器可以點選召喚多種特別的海洋生物出現，小孩的最愛。

台中海洋館 心得分享

最後分享一下，去過台中海洋館以後的心得，以及到底值不值得。

如同我前面所說，其實我個人覺得，沒有到網路評價的這麼差，

它票價確實不算便宜，如果你是想看到很多魚種的人，所以或許會有點失望。

它展示的魚種沒有很豐富，雖然桃園Xpark也是這樣小小的，

但至少它們還有個戶外表演區可以看，多少加點分。

所以我們都一致認為，其實去一次還是OK的，

帶著參觀美術館加水族館的心態進去，

欣賞全台獨創的蓮型展缸，呈現大甲溪124公里的生態旅程，蠻特別的。

台中海洋館 相關資訊

以「由台中河川，流向世界之海」為主題，

中台灣首座海洋館，要參觀前記得務必先上官網購票預約喲!

台中海洋館

地址:台中市清水區海洋路168號

營業時間:09:30-17:30 (每周二休息)

官方售票網站:https://tcaqua.fonticket.com/