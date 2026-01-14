冬天餐桌上的小確幸 5道熱蕃茄暖心食譜公開

如果說蕃茄是一種很會適應環境的食材，那它大概是廚房裡情商最高的存在。放進中式鍋裡，它可以乖乖變成家常療癒系；送進烤箱或拌進肉醬，又立刻切換成西式餐桌的風味擔當。超愛烹飪的小編，要在寒冬裡跟女孩們分享熱蕃茄食譜5道，把生冷的蔬果變成溫暖料理，一半中式、一半西式，讓酸甜的蕃茄變身飯店級料理。

1.烤蕃茄

接著換個場景，把蕃茄送進西式料理的世界。第一道依然是最能體現蕃茄魅力的烤蕃茄。中型蕃茄四顆對半切，放入起士塊，並且在蕃茄上面淋橄欖油兩大匙，鹽半茶匙，起士塊適量，黑胡椒少量。再把食材放入烤盤，送進預熱至200度的烤箱，烤約25分鐘。水分蒸發後，蕃茄的甜味會被完整釋放，妳會開始理解為什麼西餐這麼愛把它送進烤箱。

烤蕃茄也是很熱門的料理，蕃茄烤過之後會有甜味，加上起士的乳香味，在冬日會帶來溫暖的感覺。圖/123RF圖庫
烤蕃茄也是很熱門的料理，蕃茄烤過之後會有甜味，加上起士的乳香味，在冬日會帶來溫暖的感覺。圖/123RF圖庫

2.蕃茄炒蛋

先從中式料理開始，因為那是多數人最有安全感的起點。第一道依然是蕃茄炒蛋，因為它就是蕃茄界的基本款白襯衫。中型蕃茄兩顆切塊，雞蛋三顆加一小撮鹽打散。油熱後先下蛋，炒到剛凝固就盛起，再下蕃茄中火翻炒至出汁，加半茶匙糖平衡酸味，最後把蛋倒回拌炒即可。這道菜看似簡單，但當蕃茄夠熟、蛋不過老，妳會突然理解為什麼它能紅這麼多年。

3.蕃茄燉豆腐

第二道是蕃茄燉豆腐，屬於晚上不想吃太重口味，但又不想隨便應付的那種選擇。嫩豆腐一盒切塊，牛蕃茄兩顆切丁，水一百五十毫升。先把蕃茄小火煮到軟爛出汁，再加水與豆腐續煮十分鐘，最後加半茶匙鹽。這道菜很家常，但卻會讓人有一種被好好對待的安心感。

自己一個人煮飯吃飯也不要將就隨便煮，妳值得被好好對待。圖/123RF圖庫
自己一個人煮飯吃飯也不要將就隨便煮，妳值得被好好對待。圖/123RF圖庫

4.蕃茄泥燉牛肉

第三道中式主菜，改成更有厚度的蕃茄泥燉牛肉。牛腩三百公克切塊，蕃茄四顆去皮後打成泥，洋蔥半顆切絲，馬鈴薯一顆切塊，水或高湯三百毫升。先用少量油炒洋蔥至透明，再下牛肉煎到表面上色，接著倒入蕃茄泥拌炒，加入高湯後小火燉四十分鐘，最後加一茶匙鹽與少量黑胡椒。蕃茄打成泥後，酸味會變得圓潤，湯汁自然濃稠，完全不需要勾芡，就能得到一鍋讓人想配兩碗飯的燉牛肉。

蕃茄泥燉牛肉燉一鍋可以吃兩到三餐，美味又方便。圖/123RF圖庫
蕃茄泥燉牛肉燉一鍋可以吃兩到三餐，美味又方便。圖/123RF圖庫

5.蕃茄起士義式肉醬

第二道西式料理，是蒜香起司烤蕃茄的升級版，改成烤蕃茄起士義式肉醬。中型蕃茄四顆切半，義式肉醬約兩百公克，橄欖油一大匙，帕瑪森起司粉三大匙。先將蕃茄切面朝上放入烤盤，淋油後鋪上肉醬，再撒起司。送進200度烤箱烤20到25分鐘，直到起司融化並微微上色。蕃茄的酸甜會平衡肉醬的濃厚，整體味道非常立體，是那種一上桌就會被秒殺的料理。

結語

一顆蕃茄，既能在中式鍋裡化成溫柔的湯汁，也能在西式烤箱裡變成風味核心。當妳願意多嘗試一些技巧，食材就會回報妳更多層次的美味。料理從來不是炫技，而是讓同樣的食材，在不同舞台上，發揮最適合它的樣子。

#起司 #義式 #食譜DIY #番茄燉牛肉

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

2026-01-04 19:21 Belinda的玩美甜蜜窩

大雨天搭纜車是啥體驗

上下車瞬間沒遮蔽物就已濕

窗外視線所及還多了點朦朧美~

#天保山大觀覽車❤

直徑高達100公尺

曾是世界最高的摩天輪

雨中的市景別有番風味

還能俯瞰大阪港~

是種市容、港景雙重視覺享受

轉一圈約15分鐘

其中8個全透明車廂

排隊時會詢問意願且分流排隊

可能雨太大~透明車廂竟沒等太久

且大阪周遊卡還能免費搭乘!!

位於天保山海港村購物中心3F

2樓就是樂高樂園

附近景點也超多

海遊館、聖瑪麗亞號、咲洲宇宙塔展望台

都是大阪市知名景點

其中除了海遊館外

都是大阪周遊卡的免費景點

親子來這一日遊超划算囉~!!

#日本景點#大阪景點#天保山纜車

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

2026-01-01 20:16 Belinda的玩美甜蜜窩

#一覽大阪的美

#阿倍野景觀台❤

手機夜景模式越來越不行

這波照片能用的真沒幾張

竟要靠蘇先生的照片頂著

#阿倍野HARUKAS((あべのハルカス))❤

是座60層高、地下5樓的巨型摩天大樓

B2~14樓為百貨公司阿倍野近鐵總店

16樓為阿倍野美術館

17~57樓為辦公室、大阪萬豪都酒店

58~60樓為展望台HARUKAS 300

#阿倍野展望台❤

高300公尺，曾是日本第一高樓

目前已被東京麻布台之丘超越

觀景台從58～60樓

從16樓展望台接待處購票

再轉乘高速電梯直達60樓

展望台設計成「回」字形

四周均採大片落地透明玻璃

中間鏤空俯瞰58樓景觀餐廳

還能穿透看到任何一邊的人群

打造360度無死角的遼闊視野

其中一段還是玻璃地面

踩上去就像浮在空中~相當特別!!

地下層可直達近鐵電車阿部野橋站

且與大阪地鐵Osaka Metro御堂筋線

谷町線、JR大阪環狀線天王寺站

步行僅約1分鐘的距離~相當便利囉!!

#日本景點#大阪景點#阿倍野景觀台

【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂

【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂

2026-01-02 16:32 女子漾 /編輯周意軒
【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂 圖片來源:官方
【2026 優惠住宿申請懶人包】平日住一晚現省 800、生日還有 1,200 元！國旅補助一次看懂 圖片來源:官方

準備規劃 2026 年國內小旅行的人注意了！交通部觀光署將於 2026 年再度推出多項「國旅住宿補助方案」，從平日住宿折抵、生日住宿金，到住一晚就能免費玩遊樂園，通通幫你整理成一篇懶人包，一次看懂怎麼申請、怎麼用最划算。目前多數細節預計在 2026 年 4 月正式啟動，並由觀光署指定官網開放申請，以下先帶你快速掌握各項重點編輯幫你整理。

一、平日住宿補助

首晚折 800 元、續住最高折 1,200 元

申請時間：預計 2026 年 4 月 1 日起

適用時間：週日至週四（不含週五、六）

圖片來源:官方

申請與使用流程

線上登錄

至觀光署指定補助活動頁面（網址尚未公布），上傳身分證或健保卡正面完成登錄。

直接向旅宿訂房

須向「有參與補助的合法旅宿」訂房，通常不適用 Agoda、Booking.com 等第三方平台。

入住現場折抵

Check-in 時出示證件供旅宿核對，符合資格即可直接折抵房費。

小提醒:補助僅限平日，續住優惠需在「同一家旅宿連續入住兩晚」才能使用

圖片來源:官方

二、生日住宿金

最高 1,200 元，採抽籤制

啟動時間：2026 年 1 月起

抽獎方式：觀光署將於 4 月一次抽出全年 12 個月名單

名額：每月約 1,000 名壽星

怎麼用？

中獎者將收到簡訊或 Email 通知，獲得面額 1,200 元電子住宿券，入住時出示電子券即可折抵房費，想過生日順便安排小旅行，這筆一定要搶！

圖片來源:官方

三、住平日飯店，遊樂園免費玩

全台 26 家主題樂園適用

使用方式

於週一至週四入住合法旅宿，退房時向旅宿索取「住宿發票」或「住宿證明」，前往合作的主題樂園，現場出示證明即可免費入園，適合親子、情侶或好友出遊，住一晚就能再省一筆門票錢。

圖片來源:官方截圖

四、其他國旅優惠方案一次看

Taiwan PASS

透過指定旅遊通路或觀光署官網購買，可享 4 折優惠，部分方案還內含 1,500 元住宿抵用金。

企業員工旅遊補助

由公司或旅行社統一申請，每團最高補助 2 萬元，適合員工旅遊、部門出遊。

圖片來源:ai製圖

#國旅 #中獎 #小旅行 #主題樂園

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛

2026-01-10 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#來去鄉下住一晚

#飛驒高山

搭上巴士前往高山市

越靠近雪積的就越高

顯然幾天前下了大雪

即便這2天大太陽~

雪積的厚度根本來不及融化

距離高山站僅5分鐘

這家四星級飯店Hotel Around❤

2021年開幕還相當新

走溫馨木質且燈光柔和

設計風格感覺頗文青

行李寄放方式也很時尚

選個行李可塞進的位置

自己設密碼~比傳統管理更放心

大廳三台自助入住/退房機器

櫃檯人員都會主動協助

入住時同間房護照都需掃描

付完住宿税後提供2張房卡

大廳有面特別且文青的看板GOOD LOCAL 100

掛滿這塊好地方著名景點及食衣住行特別之處的介紹小卡呢

房間還算寬敞

有個木質小圓桌跟2張椅子

四周簍空的正方柱衣架

整體空間相當穿透寬敞

宵夜把小圓桌搬到床邊

就能坐在床上更愜意~

還多了兩張椅子可以放東西

2樓大眾浴池

水溫低標卡在38度

泡澡前先沖個熱水澡

再泡個溫度略高的浴池

整個大飆汗~

一掃回飯店前的寒冷身體

房客會有一組專屬密碼

進入大眾池時輸入即可

房間提供頗文青的提袋

可以裝大浴巾 & 私人物品囉!!

#日本住宿#飛驒高山住宿#Hotel_around

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

2026-01-05 10:50 女子漾／編輯王廷羽
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels

台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。不只退稅，2025～2026 之間日本各地也陸續出現「住宿稅調整、登山管制、街頭禁菸、交通支付規則變動」等新規定。女子漾整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊10大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！

2026 日本旅遊新制1. 赴日前預先填寫 Visit Japan Web

雖然這個不是今年新制度，但編輯還是要提醒大家赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。

Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單

旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制2. 住宿稅擴大上路

自 2025 年起，日本為了因應觀光人潮增加，越來越多熱門旅遊城市開始徵收或調整「住宿稅（宿泊稅）」。這筆費用多半不會直接包含在訂房網站顯示的房價中，而是等到入住或退房時，由旅宿現場另外收取。

住宿稅金額依城市而異，常見是以「每人每晚」計算，也有依房價級距不同而調整的做法。單看金額不一定很高，但若是多人同行、連住數晚，累積起來仍會讓旅費多出一筆。建議出發前先確認目的地是否有住宿稅規定，並預留少量日幣現金，以免臨時需要支付卻措手不及。

圖片來源：pexels

目前已收取住宿稅的城市包含東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市，以及北海道新雪谷町（二世谷）、俱知安町等；另有北海道、沖繩、宮城、廣島與仙台市，預計自 2026 年起開始徵收。

2026 日本旅遊新制3. 熱門景點人流管制上路

為了控管人潮與提升安全，富士山自 2024 年起實施登山人數管制，每日上限 4,000 人，並要求事先預約與繳交入山費。其中吉田路線規定，通過五合目關卡需支付 4,000 日圓登山費，未完成手續將無法進入。

不只富士山，京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進人流管制措施，未來前往熱門景點前，勢必得提前安排，不再能臨時起意。由於登山與管制規範會依路線與年度調整，出發前建議直接查閱官方公告或最新路線資訊，避免只參考社群流傳的舊圖卡而誤判規定。

日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制4. 店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看

過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。

日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。

適用對象

限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。

退稅類別與規定

新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。

機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制5. 機場退稅流程教學

購物當下：

付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。

線上登錄：

輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。

出境當天：

提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。

KIOSK操作：

刷護照確認消費紀錄，完成退稅。

退款方式：

款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。

提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。

圖片來源：截自J-Tax Free System網站

2026 日本旅遊新制6. JR導入人臉識別！

JR 東日本已在上越新幹線的新潟站、長岡站進行「人臉識別驗票閘門」實證實驗，約 500 名持有新幹線定期券的乘客參與測試。乘客需事先註冊臉部資訊並綁定票證，通過閘門時系統會即時比對臉部影像，成功即可放行，全程不必刷卡或拿手機。測試內容涵蓋不同光線、姿勢與配戴口罩等情境，實驗預計持續至 2026 年 3 月 31 日，是否全面導入仍待評估，一般旅客短期內仍以傳統驗票方式為主。

圖片來源：KKday提供

2026 日本旅遊新制7. 熊本縣支付方式取消IC卡

熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。

2026 日本旅遊新制8. Suica 西瓜卡功能不只搭車！

陪伴旅人多年的 Suica 西瓜卡，將在 2026 年迎來結構性升級。配合 QR Code 支付功能導入，儲值上限預計從約 2 萬日圓提高至 30 萬日圓，同時擴充電子轉帳、數位優惠券與區域限定功能，角色定位更接近行動支付工具。此外，使用超過 20 年的企鵝吉祥物也將退役了，象徵 Suica 進入新世代，但基本搭車與感應使用方式仍會保留。

圖片來源：聯合報系資料照 高彬原

2026 日本旅遊新制9. 7-Eleven 也能寄放行李

日本 7-Eleven 與行李寄存平台 ecbo cloak 合作，開放部分門市提供行李寄放服務，目前約有 378 家門市參與，多位於車站周邊或熱門景點附近。除行李箱外，嬰兒車也可寄放。使用方式需先在線上預約，到店出示 QR Code 或確認碼即可。費用約為行李箱一天台幣 160 元、包包台幣 100 元，以午夜為一天結算，適合空檔時間想輕裝行動的旅客。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制10. Tabelog 推出繁體中文版！找餐廳更方便

日本指標級美食平台 Tabelog 近期推出繁體中文版，讓海外旅客查餐廳、看評價與訂位更加順手。Tabelog 收錄超過 80 萬家餐廳，評分機制嚴謹，在日本被視為「3.5 分以上就值得排隊」。中文版上線後，可直接用中文篩選條件與閱讀評論，對自由行旅客來說，大幅降低語言門檻，也讓選店成功率明顯提升。

圖片來源：Tabelog

#退稅 #新制 #機場 #懶人包 #日本旅遊 #2026年

