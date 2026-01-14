冬天餐桌上的小確幸 5道熱蕃茄暖心食譜公開

編輯/李明真撰文

如果說蕃茄是一種很會適應環境的食材，那它大概是廚房裡情商最高的存在。放進中式鍋裡，它可以乖乖變成家常療癒系；送進烤箱或拌進肉醬，又立刻切換成西式餐桌的風味擔當。超愛烹飪的小編，要在寒冬裡跟女孩們分享熱蕃茄食譜5道，把生冷的蔬果變成溫暖料理，一半中式、一半西式，讓酸甜的蕃茄變身飯店級料理。

1.烤蕃茄

接著換個場景，把蕃茄送進西式料理的世界。第一道依然是最能體現蕃茄魅力的烤蕃茄。中型蕃茄四顆對半切，放入起士塊，並且在蕃茄上面淋橄欖油兩大匙，鹽半茶匙，起士塊適量，黑胡椒少量。再把食材放入烤盤，送進預熱至200度的烤箱，烤約25分鐘。水分蒸發後，蕃茄的甜味會被完整釋放，妳會開始理解為什麼西餐這麼愛把它送進烤箱。

烤蕃茄也是很熱門的料理，蕃茄烤過之後會有甜味，加上起士的乳香味，在冬日會帶來溫暖的感覺。圖/123RF圖庫

2.蕃茄炒蛋

先從中式料理開始，因為那是多數人最有安全感的起點。第一道依然是蕃茄炒蛋，因為它就是蕃茄界的基本款白襯衫。中型蕃茄兩顆切塊，雞蛋三顆加一小撮鹽打散。油熱後先下蛋，炒到剛凝固就盛起，再下蕃茄中火翻炒至出汁，加半茶匙糖平衡酸味，最後把蛋倒回拌炒即可。這道菜看似簡單，但當蕃茄夠熟、蛋不過老，妳會突然理解為什麼它能紅這麼多年。

3.蕃茄燉豆腐

第二道是蕃茄燉豆腐，屬於晚上不想吃太重口味，但又不想隨便應付的那種選擇。嫩豆腐一盒切塊，牛蕃茄兩顆切丁，水一百五十毫升。先把蕃茄小火煮到軟爛出汁，再加水與豆腐續煮十分鐘，最後加半茶匙鹽。這道菜很家常，但卻會讓人有一種被好好對待的安心感。

自己一個人煮飯吃飯也不要將就隨便煮，妳值得被好好對待。圖/123RF圖庫

4.蕃茄泥燉牛肉

第三道中式主菜，改成更有厚度的蕃茄泥燉牛肉。牛腩三百公克切塊，蕃茄四顆去皮後打成泥，洋蔥半顆切絲，馬鈴薯一顆切塊，水或高湯三百毫升。先用少量油炒洋蔥至透明，再下牛肉煎到表面上色，接著倒入蕃茄泥拌炒，加入高湯後小火燉四十分鐘，最後加一茶匙鹽與少量黑胡椒。蕃茄打成泥後，酸味會變得圓潤，湯汁自然濃稠，完全不需要勾芡，就能得到一鍋讓人想配兩碗飯的燉牛肉。

蕃茄泥燉牛肉燉一鍋可以吃兩到三餐，美味又方便。圖/123RF圖庫

5.蕃茄起士義式肉醬

第二道西式料理，是蒜香起司烤蕃茄的升級版，改成烤蕃茄起士義式肉醬。中型蕃茄四顆切半，義式肉醬約兩百公克，橄欖油一大匙，帕瑪森起司粉三大匙。先將蕃茄切面朝上放入烤盤，淋油後鋪上肉醬，再撒起司。送進200度烤箱烤20到25分鐘，直到起司融化並微微上色。蕃茄的酸甜會平衡肉醬的濃厚，整體味道非常立體，是那種一上桌就會被秒殺的料理。

結語

一顆蕃茄，既能在中式鍋裡化成溫柔的湯汁，也能在西式烤箱裡變成風味核心。當妳願意多嘗試一些技巧，食材就會回報妳更多層次的美味。料理從來不是炫技，而是讓同樣的食材，在不同舞台上，發揮最適合它的樣子。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】