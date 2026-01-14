臺南後甲黃昏市場｜美食八選（上）超多美味，難怪粉絲朋友要我們來逛逛

黃昏一點一點沉下去，後甲市場的燈光卻像一座被慢慢點亮的島嶼，攤位一排排綻放出油光、水汽與香氣，像一首寫給日常的長詩，從家常寫到奢侈，從胃口寫到心情。

上次有粉專的朋友提起這裡，語氣帶著一種在地人才懂的篤定。

那句話像一顆小小的種子，終於在這個午後被喚醒；於是你帶著酪梨，從城市的水泥罅隙間，轉進這座隱身南紡商圈旁邊的黃昏宇宙。

一進去先不是菜，而是咖啡。

❤️92度半咖啡：

攤位立在市場裡，有些突兀，卻又剛剛好。

磨豆聲在攤販叫賣間顯得格外清晰，攤位前排著幾個人，空氣裡瀰漫著濃郁的咖啡香氣，那是來自印尼、巴西和蘇門答臘的豆子，經過烘焙後散發出的迷人氣息。

❣️美式黑咖啡

我點了美式黑咖啡，店家說這是三份濃縮咖啡為基底，是提神利器，喝下去有著從微苦到回甘的層次變化。

❣️生椰美式

酪梨則選了生椰美式，她總是不敢喝純粹的黑咖啡；冰塊敲擊杯壁，椰香像南國的風一樣輕輕撫過。咖啡的濃與椰子的柔在口中和解，尾韻帶著一點奶感，讓她的眉眼不自覺鬆開。

💘咖

啡暖了手，接著要讓食物填滿胃。

❤️田根烘焙

攤位像一座堆高的小山，攤位前永遠是人潮湧動的；陳列著各式各樣的麵包，金黃色的外皮在燈光下閃著誘人的光澤。

我們挑選了大蛋塔、古早味蛋糕麵包和羅宋麵包。

❣️大蛋塔（德國布丁塔）

酥皮層次分明，輕輕一碰就掉落細碎的碎屑，內餡是濃郁的奶蛋香。

輕咬下去，酥脆的聲音在牙縫間碎開，內裡的蛋奶餡卻柔滑得近乎任性，奶香緩慢地在舌尖鋪展開來，有點像童年記憶裡，那種不需要理由的幸福。

❣️古早味蛋糕麵包

散發著記憶裡的香氣，那是童年時光的味道，樸實卻溫暖。

它沒有太多裝飾，外皮酥香，像一塊被陽光曬得發暖的棉被；內裡的海綿蛋糕孔洞均勻的組織彈回指尖，送入口中，蛋香、麵粉香是樸實的。

搭上中間的草莓醬，很神奇的一點違和感都沒有。

💘

感覺像長輩的叮嚀，沒那麼甜膩，卻在心裡留得久。

❣️羅宋麵包

帶著一點意外的豪氣，是飽足感與幸福感的雙層滿足。

帶回家讓它在烤箱裡被熱氣重新喚醒，外皮變得微酥，內裡仍然柔軟，奶油香借著溫度擴散，切開時那一點點油亮，讓人突然有種「辛苦了一整天，今天就先別減肥了」的釋然。

店家說很多媽媽下課時間會帶著孩子來，挑選當下午點心或隔天的早餐，我想這就是市場存在的意義：它連結著家的溫度。

❤️生哥蛋餅

「生哥蛋餅」在後甲黃昏市場開了分店，讓不用早起的人也能吃到那令人懷念的滋味。

我們買了玉米蛋餅和鹹豆漿；攤位熱鬧非凡，老闆熟練地煎著蛋餅，蛋餅在油鍋裡滋滋作響，散發出誘人的香氣。

❣️玉米蛋餅

拿到時還冒著熱氣，蛋餅皮煎得金黃酥脆，裡頭的玉米顆粒被熱度逼出甜味，咬下去時，外層略帶酥邊，裡面仍然柔軟，玉米在牙齒間爆出清甜的汁液，和著蛋香、搭著特製醬油與一點胡椒的鹹，簡單，卻是能慰勞疲憊的滋味。

💘他們家的沾醬是秘密武器，微辣的醬汁提升了整體的風味層次。

❣️鹹豆漿

溫潤綿密、豆香濃郁，配上油條的酥脆，是台灣早餐文化裡最經典的組合。雖然是下午，但這份早點的溫暖卻沒有因為時間而減少。

❤️東村御品湯

我們被那鍋冒著熱氣的黃金蟲草香菇雞湯吸引；老闆說這是用新鮮的土雞和珍貴的蟲草、香菇慢火燉煮而成。

湯色金黃透亮，一看就知道是用心熬製的。

湯頭一入口，首先撞上舌尖的是長時間熬出的厚實鮮甜，接著是一股草本的清香從喉頭往上拂過，不張揚，卻讓人有種身體被重新校準的錯覺。

雞肉不乾柴，纖維被煮得乖順，筷子輕輕一夾就能分離。





這碗湯，不只暖胃也暖心。好像在跟身體說：「辛苦了，繼續走下去也沒關係。」

（（（待續⋯⋯）））





🚗地址：臺南市東區東光路一段123號

☎️電話：06-2763810

📝喃喃：

1️⃣、我們2點40左右到，居然已經要排隊進停車場了。

2️⃣、市場雖佔地不大，但寶藏真不少，讓我們不小心吃太多，所以這次市場系列分成兩集。

3️⃣、發現在停車場裡有許多豪車啊。

