臺南仁德｜上河野鍋物：豪氣又滿足的火鍋，好吃、CP值高，從『吃飽』升級到『豪飽』，鄰近奇美博物館、十股文創園區

臺南的夜，總像是柔和了糖份與溫柔；而仁德更是連結人文和生活的城鎮。

「上河野鍋物」就在奇美博物館和十股文創園區附近，像是一個美食的中繼站，讓遊客可以在藝術和文化之間，有個溫暖的停駐點。

raw-image

raw-image

raw-image

❤️環境

推開門，迎面而來的是寬敞明亮的空間，座位之間寬闊的讓人舒心，不會有那種擁擠的壓迫感。

整體都非常乾淨，連廁所都很乾淨。​

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

❤️菜單

選擇障礙不是病，但發作起來真的要命。

還好上河野懂我們，他們推出了套餐組合，把所有選擇都變成了一種溫柔的引導，而不是折磨。

raw-image

raw-image

❣️二人豪飽套餐：一場味覺的協調

我們點了二人豪飽套餐。

這個名字很誠實，不只是飽，而是「豪飽」，那種吃到心滿意足、走出店門時會輕輕摸著肚子微笑的飽。

這個套餐的設計很聰明，它給你框架，卻不剝奪選擇的樂趣。

鍋物可以各選各的，肉盤有9種可以選三種、拼盤則是3選2。

這種有限的自由，反而讓選擇變輕鬆了。

raw-image

❤️雙鍋的哲學：一場湯底的對話

酪梨選了牛奶起司鍋。

端上來時，表層浮著一層薄薄的起司片，在熱氣的蒸騰下慢慢融化，變成絲絲縷縷的金色。牛奶湯底是溫柔的白色，有著母親般的包容感，它不搶味，反而讓蔬菜的清甜更顯著，讓肉片的鮮味更立體。

我則點了大腸臭臭鍋。

這個名字本身就充滿了挑釁，「臭臭」兩個字讓不敢嘗試的人退避三舍，卻讓懂的人心生嚮往。

酸、鹹、臭，三種味道在舌尖上跳舞。大腸Q彈有嚼勁，咬下去會彈牙，那種口感讓人著迷。湯越喝越濃，越喝越上癮，像是在探索一個禁忌的美味世界；不是每個人都能接受，但一旦接受了，就回不去了。

raw-image

raw-image

❤️肉盤：三種肉的三種性格

肉盤的部分，我們選了櫻桃鴨、板腱牛和海鮮拼盤。​

❣️櫻桃鴨

肉片薄而均勻，紅潤的色澤如同晚霞。

放入鍋裡只需幾秒鐘，肉片就捲曲起來，從紅轉為粉嫩。咬下去，鴨肉的纖維細緻而柔軟，帶著微微的嚼勁，湯頭滲透進每一絲肉質裡。

這是溫柔的力量，不用強火，不用暴力，只用溫度和時間，就能讓食材展現最美的姿態。

raw-image

❣️板腱牛

它的纖維感更明顯，咬起來更有嚼勁，像是那種沉默寡言卻很有內涵的人。煮的時間稍長一點，讓湯汁慢慢滲入肉的纖維中，每一口都是飽滿的。

raw-image

​❣️海鮮拼盤

蝦子、花枝、蛤蜊，每一種都帶著海洋的鮮味。蝦子煮熟後彎成一個優美的弧度，剝開殼，肉質彈嫩；花枝咬下去會「啵」的一聲，那是新鮮的證明；蛤蜊吐出的湯汁讓整個鍋底更鮮了。

raw-image

​❤️拼盤的驚喜：火鍋店裡的炸物

拼盤我們選了特選火鍋拼盤和炸物拼盤。

​ ❣️炸物拼盤

在火鍋店能點到炸物拼盤，這本身就是一種創意。

炸物包括薯條、雞米花等，炸物們整齊排列，冒著熱氣。咬下去，外層酥脆到會碎裂，內部卻是軟嫩多汁。

這種炸與煮的對比，讓整頓飯變得更有趣，有時候吃著火鍋，會突然想咬一口炸物，那種口感的轉換，像是在味覺上切換頻道。

raw-image

raw-image

❣️特選火鍋拼盤

火鍋拼盤則是傳統的美好，各種火鍋料被整齊地擺放在盤子上，像是一幅靜物畫。放進鍋裡後，它們各自綻放；蔬菜釋放甜味，火鍋料吸收湯汁變得飽滿。

raw-image

❤️ 單點：貪吃鬼的狂歡

我們又單點了米血、貢丸、爆濃起司球、九層花枝，這些名字本身就充滿誘惑。

​米血是臺灣的靈魂食材。

Q彈的米血在湯裡吸收湯汁後變得更有味道，咬下去會有一種扎實的滿足感。

貢丸則是彈牙的經典，好的貢丸會在咬下去時彈回來，肉汁會在口腔裡爆開。

爆濃起司球是現代的創意，一口咬下濃郁的起司流出來，像是味蕾的煙火。

九層花枝則是香氣的驚喜。

九層塔的香氣與花枝的鮮甜結合，每一口都是台灣味的濃縮。花枝的口感脆嫩，配上九層塔的香氣，像是在吃一首關於臺灣的詩。

raw-image

❤️打卡送肉：貪吃鬼的小確幸

就在我們準備開動時，發現打卡可以送梅花豬。我們相視一笑，誰叫我們是貪吃鬼呢？

於是趕快跑到門口跟吉祥物阿堡合照打卡。不一會兒，店員就端上了一盤現切的梅花豬，那種小確幸讓這頓飯更有趣了。

raw-image

raw-image

❤️自助吧的天堂：無限可能

自助吧是上河野的另一個亮點。八種麵食、手工小餅乾、肉燥飯，全部吃到飽。

王子麵、鍋燒意麵、冬粉、麵疙瘩等等⋯⋯每一種麵都代表著不同的童年記憶、每一種都能變化出不同口感。

raw-image

白飯是無限供應，旁邊還有香噴噴的肉燥。

肉燥飯是台灣人的終極安慰食物，香噴噴的肉燥淋在白飯上，那種香氣讓人瞬間回到家的感覺。

❤️飲料吧

九台機器一字排開：美利果冰沙、肥宅快樂水、原萃美粒果、雀巢茶品、悅氏、轉轉飲料機、咖啡機、雀巢咖啡，還有冷熱水開飲機。

在飲料吧前，我們再次陷入選擇障礙，但這次，我們不慌張，因為反正可以每種都試一點。

raw-image

raw-image

raw-image

❤️冰品區

提供了杜老爺冰淇淋櫃，有十三種口味；霜淇淋機則有兩種口味。

吃完火鍋來一支霜淇淋，那種冰涼在口腔裡融化的感覺，是完美的句點。

​

raw-image

raw-image

❤️尾聲：划算的幸福感

走出上河野時，我們的肚子撐得圓滾滾的，心裡卻是滿滿的幸福感。

這頓飯吃得超開心、超飽，真的好划算。環境乾淨舒適，座位間距大沒有壓迫感，讓人可以完全放鬆地享受食物。

raw-image

raw-image

更重要的是，這裡離奇美博物館和十鼓文創園區都很近，開車只要5分鐘。

無論是看完展覽後想暖暖胃，還是遊玩前先填飽肚子，上河野都是完美的選擇。

我們已經在心裡計畫下次的行程了，先去奇美看展，再來上河野吃飯，然後去十鼓散步消化。這樣的一天，該有多美好。

我們牽著酪梨走出「上河野」，酪梨輕輕摸著肚子說：「真的好飽。」

我笑著回答：「是豪飽。」

raw-image

raw-image

raw-image

🏮上河野鍋物 仁德旗艦店

🚗地址：臺南市仁德區中正路一段223號

☎️電話：06-2662255

⏰時間：11:00-22:30

📝喃喃：

1️⃣、環境乾淨、舒適，座位間距大，沒有壓迫感，非常舒服！空間本身就是一種款待。

2️⃣、湯頭表現非常不錯，喝的出來主要使用的高湯是使用柴魚、蔬果熬製，絕對不是用粉。

3️⃣、肉盤、拼盤份量足夠，很有誠意。

4️⃣、自助吧的麵類和白飯都是無限量供應，也都有維持數量在上面。

5️⃣、店裡有進行活動，來吃火鍋的朋友記得要參加這些活動，真的很划算耶。

6️⃣、我們一年裡，至少三分之一都在吃火鍋，而我要給「上河野」很不錯的評價！從環境到味道到份量都有很好的表現。真的推薦！

raw-image

💘寫文章時搜尋了「上河野」的資料，有一些活動，在這裏提供給大家：

💖壽星：當月壽星用餐免費提供「炸物小拼盤」。

💖學生：​憑學生證，現切肉品「買一送一」。（不是，學生也太好了吧！

💖1/10-2/8仁德居民：憑身分證9折優惠。

raw-image

