APEXEL Micra 可變倍手機顯微鏡｜獨家3檔自由變倍 × 多種補光模式
原來手機也可以這麼好玩！最近入手了這顆 APEXEL Micra 可變倍手機顯微鏡，真的讓我大開眼界。透過全球首創的 三檔轉輪設計，一顆鏡頭就能輕鬆切換 40X／80X／120X 放大倍率，不管是頭皮細節、橘子上的小水珠，還是肉眼幾乎看不到的細毛，全都一覽無遺，鏡頭內建 16 顆 LED 白光與黃光補光燈，再加上 8 顆 UV 燈，搭配三段亮度調整，即使在室內或光線不足的地方也能清楚拍攝；在 UV 模式下，還能用來觀察寶石紋理或分辨不同材質，實用又有趣，整顆重量不到 50 克，小巧輕便，隨手放進包包就能帶著走
我自己最常用的是 120X 倍率，拿來觀察各種材質的細節，真的會越看越著迷，不得不說，現在的手機鏡頭真的越來越厲害，讓人一次次被驚豔，直接把手機變成行動顯微鏡，陪著孩子一起用新的視角探索這個世界！
APEXEL Micra 可變倍手機顯微鏡 規格
- 尺寸：9 × 4.5 × 4.5 公分
- 重量：47.9 公克
- 放大倍率：40倍/80倍/120倍
搭載全球首創三檔轉輪設計，只要撥動側邊轉輪，即可切換放大倍率
- 鍍膜：全多層鍍膜鏡片
- 組構：4組 / 4片鏡片
- 對焦方式：手動 + 手機對焦鏡片
- 材質：光學玻璃鏡筒
- 材質：鋁合金光源
- Type-C充電埠：5V / 1A
- 充電指示燈：雙色 LED（紅 / 綠）
- 充電狀態：紅燈：充電中；綠燈：充飽
使用Type-C充電，100mah只要充飽電，即可續航5小時，邊充邊用也沒問題！
側邊有兩個按鈕，下面是電源開關＋燈光亮度切換，上面則是補光燈模式切換
補光燈規格
- 黃光 / 白光：共 16 顆 SMD LED（黃光 8 顆 + 白光 8 顆）
- 色溫：白光：5800±300K；黃光：3200±300K
- 顯色指數（CRI）：92+紫外光：8 顆 SMD LED（波長 365nm）
- 【光效】黃光 / 白光：左半圈、右半圈、全圈光可切換紫外光：全圈光
通用型夾式設計，最大厚度28mm，可以服貼夾在各種設備上，對準鏡頭後，夾著手機，再把旋鈕旋緊，就不會掉，夾上後即可拍攝
內容物
Micra可變倍顯微鏡、USB Type-C充電線、擦拭布、收納袋、說明書
被綠的對焦距離、焦距
Ｎ檔：對焦距離最遠
40倍
- 對焦距離約 2.5 ~ 3.4 公分(需靠近拍攝)
- 焦距約37.52 mm
80倍
- 對焦距離約1.9 ~ 2.1 公分(需非常靠近物品拍攝)
- 焦距約21.65 mm
120倍
- 對焦距離約 0.8 ~ 1 公分(需緊接物品拍攝)
- 焦距約12.56 mm
40X、80X、120X實拍效果
我直接把三種倍率拍攝成像拼成一張圖片，讓大家可以看看差距，當我把拇指指甲縫隙、皮膚細節，不拍不知道，一拍嚇一跳，原來在指甲的細縫，還髒髒的，拍完直接去洗手（哈！）
- 備註：這邊要注意！當我們使用遠距、微距鏡頭拍攝，畫面容易晃動，請搭配腳架，畫面才會更穩定
皮膚的表層、毛細孔拍攝也蠻清楚
橘子裡面的果肉，拍起來光亮光亮的～
這是炸雞塊的內部，咬一口後直接拍切面
50元硬幣的細節
120X實拍效果
其中我最喜歡用120X來探索拍攝，手機根本就是移動的顯微鏡，超有趣，這張圖片是我會留手汗的同事，意外拍到他的手汗
陸陸續續我也拍了很多不同的材質，在120X的倍率下，畫面都蠻有趣的，這顆鏡頭也很適合帶著孩子出門探索大自然或是在家探索各種材質，很值得入手！
一起看看影片吧！
