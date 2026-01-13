屋馬燒肉日本和牛雙人套餐

2026-01-13

周末度假由屋馬燒肉和牛套餐開始。

615098394_26126152690310059_5257521864339367648_n


兒子約了週末到學校幫他搬宿，正好預訂屋馬燒肉午餐。上回拜訪屋馬燒肉中港店留下極佳印象，兒子約抽獎，向來偏財運不佳的老公，竟抽中最大獎：屋馬燒肉日本和牛雙人套餐(5680元)，正好趁這回用掉獎品。屋馬燒肉中港店雖沒有自己的停車場，附近惠中路上停車場位置很多，十一點半抵達，先喝碗熱雞湯，先請問使用上次抽中的雙人套餐要如何點餐？就照一般方式點餐即可，結帳時會扣掉這組雙人套餐的金額。為本桌服務的小戴，直接表示可以桌邊幫忙點餐，選好雙人套餐的選項，我們選飯不選粥，飲料與甜點，由於是價位較高的套餐，選擇較高價位的甜點與飲品均不需加價。兒子找出加入會員累積消費贈送的伊比利豬，我加點一杯飲料後，本想再點個美國安格斯牛小排，小戴建議這個套餐的分量很充裕喔，於是我們打算若吃過套餐後覺得不滿足再加。實際上這款和牛雙人套餐內容有A5日本和牛肋脊小排／A5日本和牛翼板牛小排／A5日本和牛肋眼牛排4 oz／A5日本和牛肩胛沙朗牛排／日本嚴選國產牛／澳洲極上牛舌，A5日本和牛箱壽司，海鮮有澎湖野生巨明蝦、北海道嚴選巨干貝、與嚴選黑潮軟絲，還有屋馬沙拉、屋馬認證米飯(亦可改選海鮮粥)、屋馬主廚沙拉、主廚私房小菜、時令鮮蔬盤、飲品與甜點。老公對和牛大為欣賞，他表示有幾品幾乎是入口即化的口感，肉品香甜濃郁；他好奇怎麼這次點用雙人套餐，與上次的三人套餐飽足度相當！我覺得因為這回的肉品以和牛為主，和牛油脂豐富，自然很容易有飽足感。和牛套餐的海鮮也頗令人驚艷，澎湖野生巨明蝦與北海道巨干貝，很稱”巨”字，服務人員小戴幫我們烤製海鮮，熟度相當完美，覺得屋馬燒肉的食材品質優秀，服務人員應對嫻熟專業俐落，難怪能稱霸一方。

中午來到屋馬燒肉。

DSC05814


本桌兩位男生喝草莓奶昔，兒子表示奶昔是Haagen Dazs草莓冰淇淋的味道。

DSC05833


本桌女生喝檸檬沙瓦，關於男生選奶昔女生點沙瓦這件事，朋友表示沙瓦酒精濃度又不高。

DSC05833n


屋馬沙拉與烤肉沾醬配料們，生菜可續。

DSC05815


主廚特製小菜。

DSC05842d


A5日本和牛箱壽司，個頭比我們預期的大些。

DSC05823


套餐A5和牛上桌。

DSC05824


細緻美麗的大理石花紋。

DSC05831


另一組堆高的A5和牛。

DSC05835d


老公特別欣賞鹽昆布佐和牛。

DSC05841


我最期待的反而是牛舌，澳洲極上牛舌，厚切款。

DSC05843


謝謝兒子幫忙切小塊。

DSC05847


厚牛舌與鹽蔥出現後，當然要襯白飯的。

DSC05850


烤爐上一直很熱鬧。

DSC05860


和牛A5牛排嬌豔欲滴。

DSC05872


小戴幫忙烤海鮮。

DSC05880


澎湖野生巨明蝦、北海道嚴選巨干貝、與嚴選黑潮軟絲。

DSC05883


軟絲脆香。

DSC05885


小戴繼續烤製巨蝦與巨干貝。

DSC05888


海鮮熟度堪稱完美。

DSC05892


蝦膏香醇。

DSC05894


我的甜點選達克瓦茲（開心果），附冷泡紅茶。

DSC05903


一月壽星招待甜點。

DSC05895d


起司蛋糕頗可口。以一月壽星抽到的和牛雙人套餐在一月慶生了。

DSC05899


屋馬燒肉中港店

地址：臺中市西屯區臺灣大道三段300號1樓

電話：04 2312 1000

未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康，飲酒不開車。 

Mei-wen Wang

Mei-wen Wang

希望修練烏煙瘴氣中的歡笑，還有老來俏。

#日本和牛 #台中美食 #美食探店 #屋馬燒肉

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

2026-01-04

大雨天搭纜車是啥體驗

上下車瞬間沒遮蔽物就已濕

窗外視線所及還多了點朦朧美~

#天保山大觀覽車❤

直徑高達100公尺

曾是世界最高的摩天輪

雨中的市景別有番風味

還能俯瞰大阪港~

是種市容、港景雙重視覺享受

轉一圈約15分鐘

其中8個全透明車廂

排隊時會詢問意願且分流排隊

可能雨太大~透明車廂竟沒等太久

且大阪周遊卡還能免費搭乘!!

位於天保山海港村購物中心3F

2樓就是樂高樂園

附近景點也超多

海遊館、聖瑪麗亞號、咲洲宇宙塔展望台

都是大阪市知名景點

其中除了海遊館外

都是大阪周遊卡的免費景點

親子來這一日遊超划算囉~!!

#日本景點#大阪景點#天保山纜車

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #一日遊 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

2026-01-01

#一覽大阪的美

#阿倍野景觀台❤

手機夜景模式越來越不行

這波照片能用的真沒幾張

竟要靠蘇先生的照片頂著

#阿倍野HARUKAS((あべのハルカス))❤

是座60層高、地下5樓的巨型摩天大樓

B2~14樓為百貨公司阿倍野近鐵總店

16樓為阿倍野美術館

17~57樓為辦公室、大阪萬豪都酒店

58~60樓為展望台HARUKAS 300

#阿倍野展望台❤

高300公尺，曾是日本第一高樓

目前已被東京麻布台之丘超越

觀景台從58～60樓

從16樓展望台接待處購票

再轉乘高速電梯直達60樓

展望台設計成「回」字形

四周均採大片落地透明玻璃

中間鏤空俯瞰58樓景觀餐廳

還能穿透看到任何一邊的人群

打造360度無死角的遼闊視野

其中一段還是玻璃地面

踩上去就像浮在空中~相當特別!!

地下層可直達近鐵電車阿部野橋站

且與大阪地鐵Osaka Metro御堂筋線

谷町線、JR大阪環狀線天王寺站

步行僅約1分鐘的距離~相當便利囉!!

#日本景點#大阪景點#阿倍野景觀台

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#餐廳 #打卡景點 #日本景點 #百貨公司

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

2026-01-05
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels

台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。不只退稅，2025～2026 之間日本各地也陸續出現「住宿稅調整、登山管制、街頭禁菸、交通支付規則變動」等新規定。女子漾整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊10大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！

文章目錄

2026 日本旅遊新制1. 赴日前預先填寫 Visit Japan Web

雖然這個不是今年新制度，但編輯還是要提醒大家赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。

Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單

旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照
旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制2. 住宿稅擴大上路

自 2025 年起，日本為了因應觀光人潮增加，越來越多熱門旅遊城市開始徵收或調整「住宿稅（宿泊稅）」。這筆費用多半不會直接包含在訂房網站顯示的房價中，而是等到入住或退房時，由旅宿現場另外收取。

住宿稅金額依城市而異，常見是以「每人每晚」計算，也有依房價級距不同而調整的做法。單看金額不一定很高，但若是多人同行、連住數晚，累積起來仍會讓旅費多出一筆。建議出發前先確認目的地是否有住宿稅規定，並預留少量日幣現金，以免臨時需要支付卻措手不及。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

目前已收取住宿稅的城市包含東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市，以及北海道新雪谷町（二世谷）、俱知安町等；另有北海道、沖繩、宮城、廣島與仙台市，預計自 2026 年起開始徵收。

2026 日本旅遊新制3. 熱門景點人流管制上路

為了控管人潮與提升安全，富士山自 2024 年起實施登山人數管制，每日上限 4,000 人，並要求事先預約與繳交入山費。其中吉田路線規定，通過五合目關卡需支付 4,000 日圓登山費，未完成手續將無法進入。

不只富士山，京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進人流管制措施，未來前往熱門景點前，勢必得提前安排，不再能臨時起意。由於登山與管制規範會依路線與年度調整，出發前建議直接查閱官方公告或最新路線資訊，避免只參考社群流傳的舊圖卡而誤判規定。

日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制4. 店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看

過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。

日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。

適用對象

限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。

退稅類別與規定

新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。

機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照
機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制5. 機場退稅流程教學

購物當下：

付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。

線上登錄：

輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。

出境當天：

提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。

KIOSK操作：

刷護照確認消費紀錄，完成退稅。

退款方式：

款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。

提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。

圖片來源：截自J-Tax Free System網站
圖片來源：截自J-Tax Free System網站

2026 日本旅遊新制6. JR導入人臉識別！

JR 東日本已在上越新幹線的新潟站、長岡站進行「人臉識別驗票閘門」實證實驗，約 500 名持有新幹線定期券的乘客參與測試。乘客需事先註冊臉部資訊並綁定票證，通過閘門時系統會即時比對臉部影像，成功即可放行，全程不必刷卡或拿手機。測試內容涵蓋不同光線、姿勢與配戴口罩等情境，實驗預計持續至 2026 年 3 月 31 日，是否全面導入仍待評估，一般旅客短期內仍以傳統驗票方式為主。

圖片來源：KKday提供
圖片來源：KKday提供

2026 日本旅遊新制7. 熊本縣支付方式取消IC卡

熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。

2026 日本旅遊新制8. Suica 西瓜卡功能不只搭車！

陪伴旅人多年的 Suica 西瓜卡，將在 2026 年迎來結構性升級。配合 QR Code 支付功能導入，儲值上限預計從約 2 萬日圓提高至 30 萬日圓，同時擴充電子轉帳、數位優惠券與區域限定功能，角色定位更接近行動支付工具。此外，使用超過 20 年的企鵝吉祥物也將退役了，象徵 Suica 進入新世代，但基本搭車與感應使用方式仍會保留。

圖片來源：聯合報系資料照 高彬原
圖片來源：聯合報系資料照 高彬原

2026 日本旅遊新制9. 7-Eleven 也能寄放行李

日本 7-Eleven 與行李寄存平台 ecbo cloak 合作，開放部分門市提供行李寄放服務，目前約有 378 家門市參與，多位於車站周邊或熱門景點附近。除行李箱外，嬰兒車也可寄放。使用方式需先在線上預約，到店出示 QR Code 或確認碼即可。費用約為行李箱一天台幣 160 元、包包台幣 100 元，以午夜為一天結算，適合空檔時間想輕裝行動的旅客。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制10. Tabelog 推出繁體中文版！找餐廳更方便

日本指標級美食平台 Tabelog 近期推出繁體中文版，讓海外旅客查餐廳、看評價與訂位更加順手。Tabelog 收錄超過 80 萬家餐廳，評分機制嚴謹，在日本被視為「3.5 分以上就值得排隊」。中文版上線後，可直接用中文篩選條件與閱讀評論，對自由行旅客來說，大幅降低語言門檻，也讓選店成功率明顯提升。

圖片來源：Tabelog
圖片來源：Tabelog

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#退稅 #新制 #機場 #懶人包 #日本旅遊 #2026年

芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

2026-01-05
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理 圖片來源：麥當勞提供、女子漾編輯拍攝
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理 圖片來源：麥當勞提供、女子漾編輯拍攝

2026 開年第一波甜點話題，被「芋頭」全面接管。從速食龍頭 台灣麥當勞 推出的大甲芋頭系新品，到甜甜圈控最熟悉的 Mister Donut 統一多拿滋 攜手人氣創作者千千打造台泰混血風味，一月直接變成芋頭控的主場月。

麥當勞芋頭新品「麥芋球」登場，大甲芋頭就是保證

麥當勞這次把台灣人最愛的芋頭點心化，推出期間限定「麥芋球」，嚴選來自大甲的芋頭製作，外層酥炸到金黃，內餡則是細緻綿密的芋泥口感。咬下去先是酥香，再來是濃濃芋頭甜味，甜度控制得剛剛好，不會膩口。一份 5 入的設定，無論當作餐後甜點或下午茶都很剛好，也難怪被不少網友直接列入「必回購清單」。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

販售重點整理

1 活動期間 1/7 至 1/27（或售完為止）

2 單點 66 元 套餐加購 59 元

3 餐廳內用 外帶 得來速適用

不只芋頭，麥當勞還有重量級「Big Arch 霸牛堡」同步話題

雖然焦點是芋頭，但這波新品討論度同樣被「Big Arch 霸牛堡」拉高。雙層四盎司安格斯牛肉、芝麻奇亞籽麵包，加上獨家霸牛醬，份量直接對準重度飢餓族。只要購買套餐還能加碼送 4 塊麥克鷄塊，也讓不少人選擇「鹹甜一起點」，芋頭球自然就被順手帶回家。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

Mister Donut × 水水灶咖，芋頭甜甜圈全面升級

甜點戰場另一端，Mister Donut 攜手百萬創作者 千千 的品牌水水灶咖，直接把芋頭玩到新高度。這次聯名以台味為核心，芋頭是靈魂主角之一。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

話題芋頭品項一次看

1 流心濃芋金沙波堤 79 元

芋頭風味可可沾醬包裹波堤，內餡是鹹甜交織的金沙流心，切開瞬間就很有社群爆款潛力。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2 芋見 QQ 波堤 59 元

芋泥鮮奶油加上麻糬丁，直接把芋頭大福變成甜甜圈版本，口感派一定愛。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

3 芋頭牛奶 M 冰 89 元

綿密芋泥與鮮奶融合，走的是溫柔療癒路線，搭甜甜圈剛剛好。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

聯名商品自 1/6 起期間限定販售，部分品項於指定日期陸續在 7-ELEVEN Mister Donut 專櫃登場。

不只是在地味，還有泰式風格的結合！「巧克芭娜娜派」將北海道酥鬆派皮融入泰式香蕉煎餅元素，於派皮中加入香蕉餡料、可可醬及煉乳，最後以可可線條營造香蕉煎餅淋醬感～「椰香芒果糰子」以芒果糯米飯為開發概念，將日式糰子做為糯米飯，並於糰子擠上椰奶醬與泰式芒果醬，打造擁有異國風味的日式糰子。「滿滿海苔肉鬆波堤」以Q彈波堤裹上最佳拍檔美乃滋x海苔肉鬆，碰撞出經典風味的新食感體驗！

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

#新品 #芋泥 #麥當勞 #期間限定 #7-Eleven #Mister Donut

