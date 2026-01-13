不用跑很遠也能玩雪！東京近郊滑雪推薦

志賀高原。圖／IG, nmkmshr

日本地區屬中部及北海道冬季降雪最為豐沛，擁有打造滑雪場最好的天然條件。而東京近郊，包含新潟、長野、群馬、山梨等地區的滑雪場，多數與溫泉街一同發展，除了滑雪外還可以享受溫泉、品嚐美食。主要滑雪季節為12月中旬至翌年3月下旬，有些地方可以延續到5月上旬。本期小編就要帶大家來看看東京近郊有哪些好玩的滑雪場可以選擇唷！有些滑雪場還標榜「友善親子」，帶著小朋友去玩也很適合。而且新手不用怕，小編都幫你整理好所有注意事項了！包準第一次滑雪就上手～

看詳細全文連結：【2026東京滑雪特輯】大人小孩都適合！東京近郊滑雪場總整理，附滑雪新手指南

東京景點全攻略：東京吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

日本滑雪小撇步

1.滑雪季節約於12月初至隔年4月，最佳滑雪時間為1月至2月。

2.滑雪場有齊全的滑雪裝備租賃服務，滑雪服約3,300-5,500日圓/天，滑雪板及滑雪鞋約3,000-4,000日圓/天。

3.滑雪場都會開設不同等級的滑雪學校，不用擔心不會滑雪不能玩唷！

4.不同滑雪道需要搭乘不同纜車到滑雪道起點，纜車券有分1日券、單次券、上午券、下午券等。

5.滑雪場會有餐飲、溫泉及住宿設施。

6.滑雪場內會有醫療設施。

7.滑雪場都有巴士車站及渡假村。

8.大型的滑雪場也會有兒童滑道或是兒童樂園，帶小小孩前往也可以選擇有托兒所的滑雪道。

新潟縣

苗場滑雪場

苗場滑雪場。圖／adobe stock

苗場滑雪場是大型滑雪度假村，有酒店、餐廳、休閒娛樂等設施，還有滑雪扶手纜車的兒童滑雪場、托兒服務、免費休息室、適合兒童的滑雪課程，非常適合帶著小朋友出遊的爸媽選擇。除此外，苗場滑雪場還有世界上行程最長的吊車「DORAGONDORA」，可以前往附近的KAGURA滑雪練習場，此外，雪季期間還有煙火可以欣賞喔！

友善親子設施☛兒童滑雪場、托兒服務、免費休息室、適合兒童的滑雪課程

營業期間：2025/12/13-2026/4/5

夜間營業：有（夜滑時間至20:30止）

交通：

【鐵路】從JR上越新幹線「越後湯澤」站乘坐巴士約50分鐘

【巴士】從東京搭乘直達苗場滑雪場的高速巴士

妙高赤倉溫泉滑雪場

妙高赤倉溫泉滑雪場。圖／IG, toriota

赤倉溫泉滑雪場是妙高高原地區9個滑雪場中歷史最悠久的滑雪場，這裡的積雪量豐富，雪質是粉狀的，如果不小心摔倒也不會痛，這裡的滑雪道變化多端，最大斜度約43度，適合高級滑雪者，也有適合初學者的滑緩坡雪道，使用全山通用的纜車券就可以到附近的赤倉觀光度假村滑雪場滑雪，非常方便，附近也有許多溫泉可以泡唷！

營業期間：2025/12/13-2026/3/29

夜間營業：有（2025/12/27-2026/3/15，夜滑時間17點至21點）

交通：

【駕車】從上信越道「妙高高原」IC約需10分鐘。

【鐵路】從JR信越本線「妙高高原」站乘坐巴士約10分鐘

石打丸山滑雪場

石打丸山滑雪場。圖／klook

石內丸山滑雪場擁有24條滑雪道，是大型的老字號滑雪場，場內設備完善，身受自由式滑雪及單板滑雪愛好者的喜愛，有多種滑雪道，從初級到高級滑雪者的滑道通通都有！可以一次購買三座山通用的纜車券，就可以順便到GALA湯澤滑雪場及湯澤高原滑雪場，還設有家庭滑雪場，適合小朋友唷！

友善親子設施☛家庭滑雪場

營業期間：2025/12/19～2026/4/5

夜間營業：有（夜滑時間至20:00，僅週六開放）

交通：

【駕車】從關越高速公路「鹽澤石打」IC約需5分鐘。

【鐵路】從JR上越新幹線「越後湯澤」站乘坐巴士約10分鐘

神樂滑雪場

神樂滑雪場。圖／adobe stock

神樂(Kagura)滑雪場的雪質也是粉狀的，而且下雪的時間很長，可以一直到5月下旬，非常適合春季滑雪，主要分為3個區域：神樂(Kagura)、三俣(Mitsumata)、田代(Tashiro)，每個區域的坡度不同，無論是初學者或是高級滑雪者，都可以找到適合的滑道。從神樂滑雪場到苗場滑雪場只需要約20分鐘的時間，還有兒童廣場，家庭旅遊也沒問題唷！

友善親子設施☛兒童廣場

營業時間：神樂及三俣區域－2025/11/22-2026/05/17、田代區域－2025/12/20-2026/05/06

夜間營業：無

交通：

【駕車】從關越自動車道「湯澤」IC約需12分鐘。

【鐵路】從JR上越越新幹線「越後湯澤」站乘坐巴士約15分鐘

【巴士】從東京搭乘前往神樂的高速巴士

GALA湯澤

GALA湯澤。圖／IG, martintsai1002

喜歡滑雪的人應該都聽過GALA湯澤滑雪場吧？這是日本唯一一個與新幹線車站直接相連的滑雪場，新幹線車站就是滑雪場的中心，離市區近，交通方便，也因此人潮非常多。滑雪場內提供租賃服務，滑雪季節持續到5月初，一部分的山頂還和石丸內山及湯澤高原山相連，腹地相當大，還有提供按摩浴池的露天溫泉呢！超棒！

營業期間：2025/12/20-2026/05/06

夜間營業：無

交通：【鐵路】在JR上越新幹線「GALA湯澤站」下車即達。

東京親子景點TOP12：帶小孩玩東京就去這！水族館、樂園、博物館

東京人氣美食推薦：東京地鐵站方便到達！淺草、銀座、上野通通有

輕井澤一日遊：滑完雪就去輕井澤！景點、交通完整攻略