【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

2026-01-13 09:14 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

這座市場已98歲！

1928年啟用的台北市「東門市場」，你將走進一個充滿人情味的時光隧道，從日治時代到台灣光復後的蛻變，鄰近眷村區，成為許多政要官夫人及外省新住民採買的好地方，東門市場也有個「貴族市場」之綽號。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，關於「東門市場」近兩年（2024/1/1～2026/1/7）網路聲量逾2.2萬筆，這處美食地圖的匯聚點，從清晨4點就開始傳出陣陣香氣，亦是海外遊子「每次回台北必逛」的城市信仰之一。

許多美食達人都有自己的東門市場攻略，像部落客「魔鬼甄與天使嘉」的推薦採購路線，就足以讓人口水直流：先以羅媽媽米粉湯的黑白切暖胃，再配上東門城滷肉飯的銷魂美味，飯後來碗江記東門冰豆花清涼解膩，最後再外帶金山鵝肉店的後段與豬頭皮，為晚餐加菜！許多未進前十名的遺珠之憾，像是利隆餅店的韭菜盒子、牛肉餡餅、蘿蔔絲餅，絕對也是必吃的銅板美食。究竟哪些攤位能在這座近百年市場裡「撐得住時間」也「扛得起討論」？必吃、必買的TOP 10是哪些？

No.10 馬叔餅舖

翻攝FB／馬叔餅舖地址：台北市臨沂街67之2號
電話：02-23962788
營業時間：07:00～18:00（週五公休）

台灣少見的北京點心舖，西門町中華商場第一代開始買起「清真馬叔餅舖」，如今由第二代接棒，還搬進東門小巷裡低調營業，每日凌晨四點，當城市還在沉睡，「馬叔餅舖」麵香就已悄然醞釀。

靈魂招牌是北京燒餅，自製老麵的製程猶如一場層層堆疊的耐心修行：麵團要先「醒」半小時，擀到0.5公分薄，抹芝麻醬、折、再抹、再折好幾次，最後撒白芝麻、塗醬油，先煎到芝麻微黃上色再拿去烤，才烤出那種外酥內厚、咬下去有層次的紮實感。《鏡週刊》、《鏡文學》董事長裴偉形容，來自北京的芝麻燒餅承載著鄉愁，不只滿足外省老饕，也深受穆斯林喜愛；他還特別點名「牛肉韭菜餃子是清真認證，好吃。」

切開圓形小燒餅那聲「喀滋」超療癒，夾進幾片醬牛腱，瞬間變成中式漢堡。YouTube「Chill先生一家人」2024年3月也形容芝麻燒餅一口咬下去的切面就像馬卡龍，「非常有紮實感」，而且芝麻是混在麵皮裡，不甜，只有滿滿香氣。另一款「糖火燒」則像麵茶＋綠豆糕的組合，濃郁到很適合配茶。網友一句話就收服：「吃了30年了」、「清真館沒有豬肉，可以選不夾肉，馬叔餅舖的桂花酸梅湯也很好」；吃的不僅是點心，是一種被時間養出來的老派溫柔。

No.9 羅媽媽米粉湯

翻攝官網／羅媽媽米粉湯地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：02-2351-3352
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

請帶著空腹到東門市場，因為米粉湯這一局真的很難選。羅媽媽與對面的黃媽媽正面對決，如武林高手般對峙，各有千秋，羅媽媽走的是客家鹹香派：外表樸實無華，但深藏的美味在第一口就瞬間爆發。

「裴社長」裴偉認為它好吃的關鍵，在於鍋裡滾煮著豐美內臟食材的高湯；他讚嘆，即使外送到公司，因會議延遲兩小時才品嚐，米粉依然Q彈，湯頭鮮美不減。主播魏華萱2024年10月也貼文點名最愛的兩家小吃之一，形容「美味又平價，吃過念念不忘，吃超飽200元有找。」藝人李易在《易起吃早餐》2024年2月初訪時更誠實：湯頭「真的不錯，我喝了好幾碗」，但米粉偏細不是他的菜；不過他仍肯定小菜選擇多、內臟新鮮，只差一句「辣椒醬料再強一點，我會專程再來。」也有網友大推「各種內臟讓你吃到翻過去。」

部落客「艸頭黃這一家」實測羅媽媽經典套餐：米粉湯＋黑白切，還附送一碗「不清淡的清湯」，精華藏在這裡，湯頭除了大骨，還把黑白切的豬內臟一起燉煮，才會出現那種「看起來單調、喝起來卻很複雜」的視覺與味覺衝突，第一口可能還不習慣，但越喝越上癮，最後甚至會默默把整碗湯喝光。

No.8 黄媽媽米粉湯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：0922-238-529
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

新館13號攤的香氣是從清晨五點開始慢慢醞釀的，黑豬大骨熬湯，像把一天的溫度先煮進鍋裡。選用北部少見的細米粉，湯頭也不靠重鹹取勝，還能跟老闆無限續湯，根本是「早餐界的情緒價值供應站」。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」盲挑到黃媽媽就直接認證：「口感滑順不軟爛，湯頭沒有過多調味，喝得到大骨甘醇。」臉書社團「大台北美食地圖(含基隆)」也掀起討論，看起來清淡，實際喝起來卻很有層次，湯頭乾淨不混濁，沒有多餘雜味；網友的共鳴更暖「黃媽媽不會給臉色看，總是笑臉迎人，東西又好吃」、「從小吃到大的美食之一」、「是少數我會願意回訪的米粉湯攤，水準穩定價格合理」、「喜歡加甜辣醬在米粉上」、「我反而都去吃滷肉飯」。部落客「鄉民食堂」2025年11月也提到，招牌大腸Q彈到炸，整間攤位超Local，別想什麼華麗裝潢或冷氣，吃飯時間人潮多到炸開，你可能得跟隔壁阿伯阿嬤擠一張桌子，但那份「煙火氣」，就是台北人的早餐午餐救星。還有網友分享，店裡多了一個可愛小女孩（據說是老闆的孫女）在切黑白切，這就是市場小吃最迷人的地方：你吃的不只是味道，是生活。

No.7 東門赤肉焿

地址：台北市中正區臨沂街56-2號
電話：0932-139-491
營業時間：06:30～14:30（週日公休）

逛東門市場「一定要放第一順位」的排隊老店，你只要晚個一圈回來，可能就只剩鐵門和遺憾。網友直接封神：「目前吃過雙北最好吃的肉羹」、「吃過就會愛上的銅板美食」、「肉塊大＋筍絲香＋羹湯濃＝絕品！」還有人提醒外帶必學一招：老闆會貼心給生麵，才能避免吃到軟爛麵條，細節控直接加分。

這碗的靈魂是筍絲，燉煮得恰到好處，纖維感被處理掉，只剩清甜脆香，與滷肉飯簡直超搭。部落客「艸頭黃這一家」推薦必點魯肉飯＋赤肉焿的經典套餐：「赤肉打成肉漿後再煮熟，還是吃得到肉感，非常有口感；肉一直撈不完，根本是聚寶盆。」甚至說：「以我這個出生在魯肉飯一級戰區的小孩來看，這應該定義為肉燥飯。」狠話一出，懂的人就懂。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」也點出關鍵差異：很多肉羹是粉漿居多，但這裡能吃到完整豬腿肉，「肉的比例感覺很高，肉羹很紮實」。YouTube「Chill先生一家人」更形容：「肉羹咬下去胡椒香馬上飄出來」，柴魚基底的羹湯濃稠得像高級魚翅羹，微鹹但超適合配飯或麵；再加點50元甜不辣組合，番茄醬＋甜不辣醬混搭，像老闆用多年經驗調出的黃金比例。

最可愛的還有，日本觀光客特地朝聖，還留下神結論：「誰只會先吃香菜。」這句聽起來像笑話，但其實是在說：這碗肉羹，連配角都強到犯規。

No.6 東門御園坊

翻攝FB／東門御園坊-手工水餃/精緻料理/港式點心地址：台北市中正區信義路二段79巷13號
電話：0988-279-603
營業時間：週二至週五08:30～16:00、週末08:00～14:00（週一公休）

招牌「香菜水餃」是那種你本來只是想試試，結果一咬下去立刻被收編的狠角色，有人為了它甘願往返三小時車程，只為把那股香菜清香帶回家，因為這間水餃的味道真的太有個性，鮮明到不需要沾醬，自己就能站上舞台發光。

曾被《蘋果日報》評比為冠軍的手工水餃，對食材的講究，簡直到了偏執的地步。內餡精選當日現宰的溫體黑毛豬肉，那肉質的彈性和鮮甜，根本是為味蕾準備的頂級饗宴；搭配當日新鮮直送的蔬菜，每一口都能嚐到自然的清甜。餃子皮用天然無漂白麵粉手工桿製，煮完依舊Q彈不爛，咬下去像彈回來的那種嚼勁。網友狂讚「香菜控真的會瘋掉」、「不用沾醬就爆香」、「高麗菜蝦仁皮Q、蝦仁很大，煮起來完全不像冷凍水餃」，難怪團購族為它瘋狂，回購率高到嚇人！

這份對「溫體豬肉」的堅持，也曾讓御園坊面臨挑戰。2025年10月底全台爆發的非洲豬瘟事件，不得不暫停營業近10天；但這短暫的缺席，反而讓老顧客們更加想念，也證明了御園坊對食材品質的嚴格把關，從未妥協。

No.5 江記東門豆花

翻攝IG／@takeuchi_ryoma地址：台北市中正區金山南路一段142巷5號
電話：0968-109-709
營業時間：07:30～15:00（週一、四公休）

傳統市場裡總會藏著一家「不靠花俏、只靠實力」的豆花老店，江記東門豆花就是那種店面簡單到像一個固執的宣言：只賣豆花和豆漿，沒有別的。但也正因為這份極簡，讓它在東門市場生存了40年，像一碗不怕退流行的甜。

日本「國民天菜」竹內涼真2024年9月為日劇《黑色止血鉗》來台宣傳時，IG曬出開心吃豆花的照片，吃的就是這一碗。那畫面真的很像：你以為他在宣傳戲，結果他在幫豆花宣傳（笑），瞬間又掀起一波朝聖式追逐。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」形容「豆花的質地綿密柔軟，花生煮到鬆鬆綿綿，是碗會讓人意猶未盡的豆花」。網友討論「沒有加料的豆花最特別」、「小時候25到現在50，重點是配料還是只有花生」。一邊是市場裡最溫柔的甜，一邊是物價裡最冷靜的痛感，就是那種你嘴上嫌，手卻很誠實，最後還是默默回去買的兒時記憶。

No.4 東門城滷肉飯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜

地址：台北市中正區信義路二段81號（東門市場新館12號）
電話： 0930-875-958
營業時間：10:00～13:30（週一公休）

「你以為只是路邊小店，結果居然上過日本旅遊節目好幾次」的狠角色，觀光客來台北，常常指名要衝這一碗。它的滷肉飯走的是重口味路線，滷汁香到像打開一鍋肉香濃縮包，帶著滿滿膠質，熱騰騰淋在白飯上，米粒瞬間被包覆得油亮發光，第一口就有種「我今天要吃認真一點」的覺悟。

招牌那鍋老滷更是靈魂本體，店長阿姨說得很實在：「從我婆婆接手開始，就一直加、一直加。」那股燉煮釋出的膠質滑嫩潤口，像在嘴裡鋪了一層溫柔的絲絨，黏黏的卻不膩，反而越吃越想扒飯。拜託一定要加顆滷蛋，或是老闆每日現炒的各式家常菜，筍絲跟滷肉飯根本天作之合：清脆解膩、鹹香加乘，像幫這碗滷肉飯按下「更好吃」的加速鍵。

緯來電視節目《爆食姐妹》吃過也驚呼：「滷肉已經滷到有點焦糖色，好厲害！」老滷不會死鹹，反而有回甘的甜味，那種一口下去，腦袋會冒出「這就是媽媽的味道」的感覺，真的很犯規。

No.3 惠Q潤餅

翻攝FB／惠Q潤餅地址：台北市中正區臨沂街73-1號
電話：0932-137-120
營業時間：07:00～13:00

惠Q潤餅最狠的不是餡料多豪華，而是那張特製全麥餅皮「現點現烙」，薄得像紙，卻又Q彈到像剛做完拉筋，熱氣一冒出來就知道今天要破防了。配料更是簡單到有點跩：紅燒肉、蛋酥、豆乾，外加豆芽、高麗菜這些配角，卻硬是組出一卷「越嚼越上癮」的傳統系神作。

YouTuber「英玹김융」推出「#英玹在台灣」，2024年5月30日介紹影片分享「豆芽很有口感，皮也Q彈，好吃到瘋了」。美食KOL「可播兄弟KO BROS」同年10月30日短片推薦東門市場，「最愛潤餅捲，太厲害」，濾過水的豆芽與蛋酥，讓內餡口感極為清脆，非常好吃。「裴社長吃喝玩樂」則大讚紅燒肉肉質軟嫩，蛋酥酥而不油；來自大溪的手工豆乾，豆香濃郁；最後灑上花生糖粉，甜香像句點一樣漂亮。把這卷潤餅直接從「小吃」升級成「你今天值得」。

No.2 東門鴨莊

翻攝UberEats地址：台北市中正區金山南路一段134號
電話：02-23218877
營業時間：10:00～20:00

超過三十載光陰的老字號，是那種「你以為只是便當店，結果一吃直接升級成信仰」的存在。主打燒臘便當、拼盤，最狠的當然是鴨腿，外皮烤得酥脆發亮，油香像開了濾鏡，肉卻嫩得離譜，咬下去那瞬間，汁水像在嘴裡偷偷開派對。再來一匙油蔥醬拌白飯，根本是「吃到停不下來」的危險組合，還有肉量加倍選項，直接把便當變成「認真吃飯」的儀式感。

老饕們的嘴更是集體失守：「鴨腿外皮烤得酥脆、油香十足，配上油蔥醬拌一口白飯，根本停不下來。還有辣蘿蔔乾、醬油生醃辣椒、、烤鴨醬、冰梅醬，全都可以自己加，超讚」、「炸開的肉汁在嘴裡放煙火」、「感覺買來當年菜也很適合」。

但這間老字號的聲量高點，卻不只來自鴨腿的油香。2025年8月爆出經營權易主風波，創辦人姚美貞歷經喪子、喪媳的錐心之痛後，竟發現東門鴨莊的經營權被親家母轉售；這場突如其來的變故，姚美貞只好在南門市場後方南昌路再開新店「1+1燒臘」，掀起了高達785筆的網路討論。網友表示「依舊點了〈叉燒燒肉飯〉（150元）；只是覺得味道怎麼變了」、「正港侵門踩戶」、「看到錢，良心就跟狗屎一樣」、「自己的東西不要輕易的託付給別人」、「口味對，叫什麼名字並不重要」。一邊是油蔥醬拌飯的幸福，一邊是人情與利益的現實，東門鴨莊的故事，就像那層鴨皮：酥脆迷人，卻也藏著一口咬下才知道的苦味。

No.1 東門興記水餃

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜、品臻國際行銷地址：台北市中正區金山南路一段124號
電話：02-23413452
營業時間：週二至週六08:00～17:00、週日08:00～14:00（週一公休）

擁有「林青霞水餃」封號的東門興記，就在金山南路大馬路旁，水餃還沒買到可能先收到罰單？千萬不要心存僥倖路邊臨停。

台灣影壇女神從小吃到大，即便嫁去香港，每次返台都豪氣掃貨兩、三千顆帶回去分享給香港親友，硬是將討論度推到4,014筆（占比59%），名副其實的明星級美食。曾被脆友列入「人生必吃水餃18間之一」的東門興記，生意有多好？宅配訂單每天都接不完，每一顆都像被照顧過的作品，手工桿皮厚實有嚼感，下鍋煮完仍Q彈不爛；內餡用的是當日溫體現宰豬肉，咬開瞬間像小型爆汁秀，湯汁滾著香氣卻不油膩。高麗菜必須來自梨山，甜脆多汁；韭菜用宜蘭特選，細緻鮮嫩、嗆味剛好停在迷人的邊界。網友形容「最愛白菜韮黃，甜度被拉到剛剛好，肉餡比例更高，入口帶著淡淡香氣，不沾醬也像在嘴裡放煙火」、「蝦仁韭菜是人氣王，鮮蝦微脆、韭菜香不刺」。

更狠的是，隔壁攤位的港點也很有水準，美食KOL「可播兄弟KO BROS」點名珍珠丸必吃，「豬肉內餡不但大爆肉汁，還非常鮮甜」，建議要上午去買，不然熱門品項會被掃光。可惜，傳奇老店也有現實與利益的衝突，創辦人郭禮忠猝逝後，2024年6月爆出2.6億爭產風波，母女對簿公堂，相關聲量近500筆。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2026年1月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#媽媽 #豆花 #台北美食

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

2026-01-01 20:16 Belinda的玩美甜蜜窩

#一覽大阪的美

#阿倍野景觀台❤

手機夜景模式越來越不行

這波照片能用的真沒幾張

竟要靠蘇先生的照片頂著

#阿倍野HARUKAS((あべのハルカス))❤

是座60層高、地下5樓的巨型摩天大樓

B2~14樓為百貨公司阿倍野近鐵總店

16樓為阿倍野美術館

17~57樓為辦公室、大阪萬豪都酒店

58~60樓為展望台HARUKAS 300

#阿倍野展望台❤

高300公尺，曾是日本第一高樓

目前已被東京麻布台之丘超越

觀景台從58～60樓

從16樓展望台接待處購票

再轉乘高速電梯直達60樓

展望台設計成「回」字形

四周均採大片落地透明玻璃

中間鏤空俯瞰58樓景觀餐廳

還能穿透看到任何一邊的人群

打造360度無死角的遼闊視野

其中一段還是玻璃地面

踩上去就像浮在空中~相當特別!!

地下層可直達近鐵電車阿部野橋站

且與大阪地鐵Osaka Metro御堂筋線

谷町線、JR大阪環狀線天王寺站

步行僅約1分鐘的距離~相當便利囉!!

#日本景點#大阪景點#阿倍野景觀台

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#餐廳 #打卡景點 #日本景點 #百貨公司

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

2026-01-04 19:21 Belinda的玩美甜蜜窩

大雨天搭纜車是啥體驗

上下車瞬間沒遮蔽物就已濕

窗外視線所及還多了點朦朧美~

#天保山大觀覽車❤

直徑高達100公尺

曾是世界最高的摩天輪

雨中的市景別有番風味

還能俯瞰大阪港~

是種市容、港景雙重視覺享受

轉一圈約15分鐘

其中8個全透明車廂

排隊時會詢問意願且分流排隊

可能雨太大~透明車廂竟沒等太久

且大阪周遊卡還能免費搭乘!!

位於天保山海港村購物中心3F

2樓就是樂高樂園

附近景點也超多

海遊館、聖瑪麗亞號、咲洲宇宙塔展望台

都是大阪市知名景點

其中除了海遊館外

都是大阪周遊卡的免費景點

親子來這一日遊超划算囉~!!

#日本景點#大阪景點#天保山纜車

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #一日遊 #打卡景點 #日本景點

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

2026-01-05 10:50 女子漾／編輯王廷羽
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels

台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。不只退稅，2025～2026 之間日本各地也陸續出現「住宿稅調整、登山管制、街頭禁菸、交通支付規則變動」等新規定。女子漾整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊10大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！

編輯推薦

文章目錄

2026 日本旅遊新制1. 赴日前預先填寫 Visit Japan Web

雖然這個不是今年新制度，但編輯還是要提醒大家赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。

Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單

旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照
旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制2. 住宿稅擴大上路

自 2025 年起，日本為了因應觀光人潮增加，越來越多熱門旅遊城市開始徵收或調整「住宿稅（宿泊稅）」。這筆費用多半不會直接包含在訂房網站顯示的房價中，而是等到入住或退房時，由旅宿現場另外收取。

住宿稅金額依城市而異，常見是以「每人每晚」計算，也有依房價級距不同而調整的做法。單看金額不一定很高，但若是多人同行、連住數晚，累積起來仍會讓旅費多出一筆。建議出發前先確認目的地是否有住宿稅規定，並預留少量日幣現金，以免臨時需要支付卻措手不及。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

目前已收取住宿稅的城市包含東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市，以及北海道新雪谷町（二世谷）、俱知安町等；另有北海道、沖繩、宮城、廣島與仙台市，預計自 2026 年起開始徵收。

2026 日本旅遊新制3. 熱門景點人流管制上路

為了控管人潮與提升安全，富士山自 2024 年起實施登山人數管制，每日上限 4,000 人，並要求事先預約與繳交入山費。其中吉田路線規定，通過五合目關卡需支付 4,000 日圓登山費，未完成手續將無法進入。

不只富士山，京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進人流管制措施，未來前往熱門景點前，勢必得提前安排，不再能臨時起意。由於登山與管制規範會依路線與年度調整，出發前建議直接查閱官方公告或最新路線資訊，避免只參考社群流傳的舊圖卡而誤判規定。

日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制4. 店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看

過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。

日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。

適用對象

限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。

退稅類別與規定

新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。

機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照
機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制5. 機場退稅流程教學

購物當下：

付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。

線上登錄：

輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。

出境當天：

提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。

KIOSK操作：

刷護照確認消費紀錄，完成退稅。

退款方式：

款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。

提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。

圖片來源：截自J-Tax Free System網站
圖片來源：截自J-Tax Free System網站

2026 日本旅遊新制6. JR導入人臉識別！

JR 東日本已在上越新幹線的新潟站、長岡站進行「人臉識別驗票閘門」實證實驗，約 500 名持有新幹線定期券的乘客參與測試。乘客需事先註冊臉部資訊並綁定票證，通過閘門時系統會即時比對臉部影像，成功即可放行，全程不必刷卡或拿手機。測試內容涵蓋不同光線、姿勢與配戴口罩等情境，實驗預計持續至 2026 年 3 月 31 日，是否全面導入仍待評估，一般旅客短期內仍以傳統驗票方式為主。

圖片來源：KKday提供
圖片來源：KKday提供

2026 日本旅遊新制7. 熊本縣支付方式取消IC卡

熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。

2026 日本旅遊新制8. Suica 西瓜卡功能不只搭車！

陪伴旅人多年的 Suica 西瓜卡，將在 2026 年迎來結構性升級。配合 QR Code 支付功能導入，儲值上限預計從約 2 萬日圓提高至 30 萬日圓，同時擴充電子轉帳、數位優惠券與區域限定功能，角色定位更接近行動支付工具。此外，使用超過 20 年的企鵝吉祥物也將退役了，象徵 Suica 進入新世代，但基本搭車與感應使用方式仍會保留。

圖片來源：聯合報系資料照 高彬原
圖片來源：聯合報系資料照 高彬原

2026 日本旅遊新制9. 7-Eleven 也能寄放行李

日本 7-Eleven 與行李寄存平台 ecbo cloak 合作，開放部分門市提供行李寄放服務，目前約有 378 家門市參與，多位於車站周邊或熱門景點附近。除行李箱外，嬰兒車也可寄放。使用方式需先在線上預約，到店出示 QR Code 或確認碼即可。費用約為行李箱一天台幣 160 元、包包台幣 100 元，以午夜為一天結算，適合空檔時間想輕裝行動的旅客。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制10. Tabelog 推出繁體中文版！找餐廳更方便

日本指標級美食平台 Tabelog 近期推出繁體中文版，讓海外旅客查餐廳、看評價與訂位更加順手。Tabelog 收錄超過 80 萬家餐廳，評分機制嚴謹，在日本被視為「3.5 分以上就值得排隊」。中文版上線後，可直接用中文篩選條件與閱讀評論，對自由行旅客來說，大幅降低語言門檻，也讓選店成功率明顯提升。

圖片來源：Tabelog
圖片來源：Tabelog

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#退稅 #新制 #機場 #懶人包 #日本旅遊 #2026年

芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

2026-01-05 21:16 女子漾／編輯周意軒
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理 圖片來源：麥當勞提供、女子漾編輯拍攝
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理 圖片來源：麥當勞提供、女子漾編輯拍攝

2026 開年第一波甜點話題，被「芋頭」全面接管。從速食龍頭 台灣麥當勞 推出的大甲芋頭系新品，到甜甜圈控最熟悉的 Mister Donut 統一多拿滋 攜手人氣創作者千千打造台泰混血風味，一月直接變成芋頭控的主場月。

麥當勞芋頭新品「麥芋球」登場，大甲芋頭就是保證

麥當勞這次把台灣人最愛的芋頭點心化，推出期間限定「麥芋球」，嚴選來自大甲的芋頭製作，外層酥炸到金黃，內餡則是細緻綿密的芋泥口感。咬下去先是酥香，再來是濃濃芋頭甜味，甜度控制得剛剛好，不會膩口。一份 5 入的設定，無論當作餐後甜點或下午茶都很剛好，也難怪被不少網友直接列入「必回購清單」。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

販售重點整理

1 活動期間 1/7 至 1/27（或售完為止）

2 單點 66 元 套餐加購 59 元

3 餐廳內用 外帶 得來速適用

不只芋頭，麥當勞還有重量級「Big Arch 霸牛堡」同步話題

雖然焦點是芋頭，但這波新品討論度同樣被「Big Arch 霸牛堡」拉高。雙層四盎司安格斯牛肉、芝麻奇亞籽麵包，加上獨家霸牛醬，份量直接對準重度飢餓族。只要購買套餐還能加碼送 4 塊麥克鷄塊，也讓不少人選擇「鹹甜一起點」，芋頭球自然就被順手帶回家。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

Mister Donut × 水水灶咖，芋頭甜甜圈全面升級

甜點戰場另一端，Mister Donut 攜手百萬創作者 千千 的品牌水水灶咖，直接把芋頭玩到新高度。這次聯名以台味為核心，芋頭是靈魂主角之一。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

話題芋頭品項一次看

1 流心濃芋金沙波堤 79 元

芋頭風味可可沾醬包裹波堤，內餡是鹹甜交織的金沙流心，切開瞬間就很有社群爆款潛力。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2 芋見 QQ 波堤 59 元

芋泥鮮奶油加上麻糬丁，直接把芋頭大福變成甜甜圈版本，口感派一定愛。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

3 芋頭牛奶 M 冰 89 元

綿密芋泥與鮮奶融合，走的是溫柔療癒路線，搭甜甜圈剛剛好。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

聯名商品自 1/6 起期間限定販售，部分品項於指定日期陸續在 7-ELEVEN Mister Donut 專櫃登場。

不只是在地味，還有泰式風格的結合！「巧克芭娜娜派」將北海道酥鬆派皮融入泰式香蕉煎餅元素，於派皮中加入香蕉餡料、可可醬及煉乳，最後以可可線條營造香蕉煎餅淋醬感～「椰香芒果糰子」以芒果糯米飯為開發概念，將日式糰子做為糯米飯，並於糰子擠上椰奶醬與泰式芒果醬，打造擁有異國風味的日式糰子。「滿滿海苔肉鬆波堤」以Q彈波堤裹上最佳拍檔美乃滋x海苔肉鬆，碰撞出經典風味的新食感體驗！

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

編輯推薦

#新品 #芋泥 #麥當勞 #期間限定 #7-Eleven #Mister Donut

18+