中和上班族的救贖！藏在水泥叢林裡的 16.67 Cafe，用黃金萃取比例拯救你的厭世午後 ☕️✨

說真的，在中原站這一帶討生活，找美食就像在沙漠裡找水

便利商店的咖啡喝得我都快要有抗藥性了，直到我那天為了躲避一場突如其來的午後雷陣雨，誤打誤撞闖進了這家16.67 Cafe 中和全球門市

你知道嗎？有些店你一走進去，就會有一種「啊，我也許可以不用離職，再撐一下下」的感覺～這裡就是這種地方





這是辦公室沙漠裡的「存檔點」吧？ 🎮

它的位置其實有點小隱密，地址雖然寫中正路，但你得從立言街那一側進去，就像是在玩 RPG 遊戲時發現隱藏地圖一樣

一推開門，外面的大卡車轟隆聲瞬間被隔絕，映入眼簾的是那種很舒服的木質色調，還有幾張看起來就很好坐的沙發區

這裡的空間感很奇妙，既有那種適合一個人抱著筆電敲敲打打的角落，也有那種掛著鮮豔橘色椅子、看起來很適合開「非正式八卦大會」的長桌包廂區。





16.67 是什麼神秘代碼？ 🤔

我原本以為是什麼老闆的生日還是幸運數字，後來跟店員聊（順便偷懶不想回辦公室）才知道，原來1:16.67是手沖咖啡的「金杯萃取」粉水比

這就像是煮飯時水跟米的完美比例一樣，多一分太淡、少一分太濃，他們把這個對咖啡的偏執直接寫在店名上，這就有點意思了

他們家也有提供會議室的出租方案！對上班族很友好呢～

這就像是你那個對黑膠唱片有潔癖的朋友，雖然囉唆，但他放出來的音樂絕對好聽





先來聊聊那些讓靈魂歸位的液體 🥤

那天我整個人呈現當機狀態，店員看我一臉缺糖又缺愛的樣子，推薦了一杯「果果皇后 經典特調」

一定要聽店員的建議選「微糖」

這杯喝起來真的太有趣了，它不是那種死甜的糖水，而是一種很優雅的果香在嘴裡跳舞

喝下去的瞬間，那種被報表折磨的煩躁感，就像被一陣涼風吹散了一樣

這真的很適合那些不想喝苦咖啡，但又不想喝無聊茶飲的人。

而如果你今天是個想走氣質路線的文青，或者單純想被溫暖一下，那就點「可可紳士 榛果拿鐵」

上面的拉花還是個愛心（雖然我知道這很老派，但看到時嘴角還是會失守上揚一下）

榛果的香氣跟咖啡融合得剛剛好，像是一條厚實的羊毛毯子披在身上，溫潤、厚實，沒有過度搶戲的甜膩感

如果你是需要重開機的人，這裡的「百香雷夢美式」絕對是你的菜。

酸爽的檸檬撞上百香果，再搭配美式咖啡的基底，這組合就像是在你的味蕾上放煙火💥

它的酸度是很明亮的，不是那種假假的化學味，喝完你會忍不住「斯——」的一聲，然後整個人瞬間清醒，戰鬥力直接回滿





誰說咖啡廳只能吃空氣？這裡的輕食很有料 🥐

很多咖啡廳的食物都是配角，甚至是那種微波加熱就端上來的敷衍貨色，但 16.67 的輕食讓我有點意外

首先是那個「起司燻雞可頌套餐」。

你知道可頌最怕什麼嗎？最怕那種軟趴趴、咬下去像在吃濕報紙的口感。

但這裡的可頌，咬下去是會有「卡滋」聲效的！

酥脆的外皮混著裡面鹹香的燻雞和融化的起司，那個油脂的香氣在嘴裡爆開，配上旁邊炸得金黃酥脆的薯條，這根本就是碳水化合物的完美逆襲。

減肥？那是明天的事😈

如果你今天稍微想假裝健康一點（或是昨天吃太好），「深海鮪魚沙拉」是一個很棒的妥協。

他們家的是素魚＋美乃滋伴再一起！處理方式很清爽，鮪魚給得很大方～！

搭配大片新鮮番茄和生菜，還有煎得剛剛好的荷包蛋，吃完你會覺得自己身體輕盈了一些，好像可以多爬兩層樓梯（雖然最後還是會搭電梯）

最後，我要特別提一下那個「墨西哥莎莎G腿三明治」

這道雖然寫著五辛素，但那個味道豐富到讓你忘記它可能是素食友善的選項

莎莎醬微微的辛辣感非常開胃，尤其是在這種悶熱的天氣，咬一口下去，那種酸辣的刺激感直接喚醒食慾

雞腿肉（G腿）處理得很嫩，夾在吐司裡一口咬下，層次感非常足夠。

這道菜就像是那種平時很安靜，但一開口就能逗笑全場的同事，意外地有梗。





這裡不只是賣咖啡，是賣一個「暫停鍵」 ⏸️

在中和這個步調快到讓人窒息的地方，16.67 Cafe 就像是一個異次元空間

在這一刻，世界是暫停的。

這裡的咖啡豆甚至還有掛耳包可以買回家，架上一排排包裝精美的豆子（像是曼特寧、天堂鳥），就像是在展示他們的軍火庫

如果你喝了喜歡，還能順便帶兩包回去，拯救一下辦公室茶水間那個悲劇的咖啡機。

下次如果你經過中正路，或是剛好在中原站附近迷路，別懷疑，繞到立言街那一側

這間店沒有那種網美店的做作，只有紮紮實實的咖啡香和食物的溫度。給自己一個小時的喘息時間吧，你的靈魂會感謝你的。🙌





👉 16.67 CAFE｜中和全球門市

⏰ 營業時間｜

一~五 08:00~17:00

六 10:00~17:00

☎電話｜02-2226-0167

📍地址｜新北市中和區中正路866-5號

(記得！正門在立言街上，不要傻傻在中正路上找)

🚆鄰近捷運｜中原站 (環狀線)