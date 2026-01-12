【觀展紀錄】十年磨一劍，看見在黑暗中鑿光的人──回顧《報導者》十週年特展

展覽資訊檔案

展覽名稱： 報導者十週年特展

報導者十週年特展 展期： 2025.12.04(四) – 12.07(日)

2025.12.04(四) – 12.07(日) 地點： 華山1914文化創意產業園區 中4A館

在這個資訊碎片化、AI生成內容氾濫的時代，一家堅持「慢新聞」、不收廣告、依靠公眾募款生存的媒體，能夠走過十年，本身就是一個值得深究的奇蹟。

上個月在華山落幕的《報導者十週年特展》，不僅僅是一場新聞作品的展示，更像是一場關於台灣社會傷痕、勇氣與重生的集體療癒儀式。雖然展期僅有短短四天，但其留下的餘韻與思考，至今仍在我腦海中迴盪。









1. 空間敘事：從「旁觀者」到「目擊者」的沉浸感

華山中4A館挑高的工業風空間，被策展團隊巧妙地轉化為一個關於「真相」的探索場域。

不同於一般展覽的明亮喧嘩，這次特展的光線運用極為克制。

展場入口往往以較為深沉的色調起手，引導觀眾將視線聚焦在牆面那些震撼人心的新聞攝影與斗大的提問上。策展邏輯並非單純按時間軸排列，而是以「議題重量」進行分區。

從遠洋漁工的血淚、房市居住正義的困境，到兒少心理健康的隱形風暴，每一區的動線設計都強迫觀者「慢下來」。這裡沒有快速滑動的手機螢幕，只有必須抬頭仰望的巨幅影像，以及必須戴上耳機專注聆聽的受訪者原音。

這種空間上的壓迫感與沉浸感，成功地將讀者從螢幕前的「旁觀者」，拉進了新聞現場，成為事件的「目擊者」。





2. 展覽核心亮點：數據的溫度與調查的厚度

作為長期關注《報導者》的讀者，我對於他們如何將生硬的調查報導轉化為實體展覽感到驚艷。以下是兩個最讓我印象深刻的細節：

視 覺化的調查數據：

許多調查報導涉及複雜的政商結構或龐大的數據資料庫（如非法盜砂、體制內弊案）。展覽現場利用了多媒體投影與互動裝置，將枯燥的數據變成了動態的視覺衝擊。這體現了《報導者》不只在「寫」新聞，更是在「設計」新聞，讓資訊好讀且易懂。

記者手記與幕後心聲： 比起完美的報導成品，展場中展示的記者手稿、採訪筆記，甚至是遭遇威脅或挫折時的內心獨白，更具人性溫度。這讓人意識到，每一篇揭弊報導的背後，都是一群有血有肉的人，在對抗體制的巨大壓力。這部分的展出，極具細膩的情感張力。









3. 深層判斷：非營利媒體在當代的必要性

回顧這場十週年特展，我不禁思考：為什麼我們需要《報導者》？

在2025年的當下，演算法主宰了我們的視野，點閱率決定了內容的生死。商業媒體為了生存，不得不追逐流量、犧牲深度。而《報導者》這十年的存在，證明了另一條路是可行的——「內容有價，但真相無價」。

這次展覽不僅是對過去十年的總結，更是一個強而有力的宣言。它向社會展示了：

監督的力量： 沒有他們鍥而不捨的追蹤，許多政策漏洞（如精神衛生法修法、漁工權益保障）可能至今仍被忽視。 公共性的實踐： 將所有內容免費開放（Creative Commons），讓知識成為公共財，這是對民主社會最實質的貢獻。





結語：下一個十年的起點

走出華山展館時，外頭的陽光依舊刺眼，與展場內的凝重形成對比。

《報導者》十週年特展雖然結束了，但它留給台灣社會的課題才正要開始。在這個後真相時代，支持獨立媒體不僅是捐款的行為，更是一種「選擇看見」的態度。

如果你錯過了這場展覽，請不要錯過他們的文章。

因為在這些文字裡，你看得見台灣最真實的痛，也看得見最堅韌的光。





後記：

謹以此文紀錄《報導者》的第一個十年。願未來的日子裡，這盞新聞界的探照燈，能繼續照亮角落裡的真實。