【台南美食】玖肆手工大腸烤物關東煮 | 庶民小吃，用一鍋關東煮撐起寒冷的心

店內/自行拍攝

【玖肆 手工大腸 烤物 關東煮】🏃地址：70146臺南市東區勝利路52巷92號

考試後在google map上發現的下午點心，巷弄間特別安靜，只有這戶人家亮著燈，自家車庫搖身一變成了一間關東煮小店。

店面/自行拍攝

招牌不太醒目，若不是有幾台腳踏車和機車在這門前駐停，可能不會那麼快找到這間店。

自行拍攝

這店看起來是由一對母女經營的，車庫空間不大，整理得乾乾淨淨，擺了幾張簡單的桌椅。

自行拍攝

有一壺關東煮清湯供內用客人自取，不過沒什麼保溫效果，很快速就涼掉了～

菜單/自行拍攝

菜單ㄧ目瞭然，關東煮系列都是經典款。

自行拍攝

也有烤物～看起來每樣都很好吃!!

自行拍攝

另外還有飲料在冰箱可以選購。

關東煮/自行拍攝

主角部分湯頭清澈卻不寡淡，入口溫潤，帶著柴魚與昆布慢慢熬出的甘甜，魚板、黑輪彈性十足，沒有多餘的加工味；魚豆腐輕輕一咬，湯汁立刻溢出，燙口卻令人滿足，每一樣食材都不華麗，樸實又平凡的感覺。

自行拍攝

攤前烤架上的大腸包小腸十分吸引人，香腸肥瘦適中，油脂在炭火下逼出香氣。糯米腸外皮烤得微微焦香，米粒飽滿不乾硬。

大腸包小腸/自行拍攝

搭配蒜片、黃瓜，筷子每一樣都夾一點，一口咬下層次分明，鹹香中帶點甜，又多了黃瓜的清爽形成完美組合。

這間藏身車庫的關東煮小店，老實說我覺得價格不算便宜，但也沒有貴的離譜，但店家給的溫暖卻是無價的，沒有華麗包裝，只用最簡單的料理與真誠的笑容，撐起溫度暖了顧客的心。

