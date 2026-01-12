2026-01-12 13:02 冠婷生活趣
飄香80年的傳奇滋味！在地人從小吃到大的鴨肉飯，台南新營必吃老店推薦，最新菜單
新營火車站附近美食推薦_華味香鴨肉羹─台南新營必吃老店推薦，飄香80年的傳奇滋味！走出新營火車站就吃這家傳承四代手藝，在地人從小吃到大的鴨肉飯，不只鴨肉飯厲害，還有用高湯煮的銷魂鴨米粉湯，推薦搭配隱藏版香菇鹹肉粥與超甜綠竹筍，附華味香鴨肉羹最新菜單，台南新營銅板美食推薦
文章目錄
- 關於華味香鴨肉羹
- 華味香鴨肉羹在哪裡
- 華味香鴨肉羹環境與餐點特色
- 開放式廚房
- 懷舊與舒適並存的用餐空間
- 傳承80年的台南甜與功夫鴨
- 華味香鴨肉羹交通與停車資訊
- 華味香鴨肉羹交通指引
- 華味香鴨肉羹環境開箱
- 華味香鴨肉羹接待區
- 華味香鴨肉羹製餐區
- 華味香鴨肉羹用餐區
- 華味香鴨肉羹餐點推薦
- 鴨肉飯 65元
- 香菇鹹肉粥 90元
- 高湯鴨米粉湯 95元
- 有機綠竹筍 200元
- 消費資訊
- 華味香鴨肉羹評價
- 華味香鴨肉羹常見問題懶人包
- 第一次來推薦必點什麼？
- 口味會很甜嗎？
- 離火車站近嗎？好停車嗎？
- 是路邊攤還是有店面？環境乾淨嗎？
- 這家店開多久了？
- 華味香鴨肉羹最新優惠活動資訊
- 早鳥優惠套餐150元
- 華味香鴨肉羹最新菜單
- 台南新營小吃美食推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於華味香鴨肉羹
「新營火車站附近美食推薦、台南新營必吃老店推薦」
「台南新營銅板美食推薦」
華味香鴨肉羹在哪裡
華味香鴨肉羹位於台南市新營區延平路29號，新營第一市場與新營圓環附近，剛好在延平路與康樂街的交叉口旁。
華味香鴨肉羹環境與餐點特色
開放式廚房
看得見的安心與鑊氣！
可以清楚看見師傅們熟練的動作，快手切鴨肉的俐落刀工、將熱湯澆淋在米粉上的瞬間、還有那一大鍋不斷冒著白煙、散發濃郁香氣的鴨肉羹。
懷舊與舒適並存的用餐空間
地板不像一般老店那樣油膩，桌距也保留了適當的寬敞度。
傳承80年的台南甜與功夫鴨
老饕推薦必點招牌鴨肉羹、銷魂鴨肉飯，搭配特製甜辣醬加倍美味。
華味香鴨肉羹交通與停車資訊
大眾運輸：搭乘火車到新營火車站下車後，走路10分鐘內可抵達。
機車：延平路路邊機車停車格。
汽車：文化街收費停車場，走路3分鐘。
華味香鴨肉羹交通指引
華味香鴨肉羹距離新營火車站非常近，對於搭火車來的遊客來說是步行可達的美食第一站。
華味香鴨肉羹環境開箱
華味香鴨肉羹位在新營最早發展的商圈，充滿了濃濃的在地生活感。
雖然是車水馬龍的大馬路旁，但一走進店裡就能感受到老店獨有的熱鬧溫馨。
坦白說，走進有80年歷史的傳統老店，我原本對廁所是不抱期待的，但華味香真的讓我改觀，不只用餐區乾淨，連洗手間都維持整潔明亮。
華味香鴨肉羹接待區
既然都來到新營了，與其買一般的連鎖店禮盒，不如帶兩瓶華味香的醬料配上幾包手工麵線。
這組合不只價格親民，更是充滿在地溫度的伴手禮，回家煮一碗麵線，淋上醬汁，隨時都可以重溫在台南吃到的老店好滋味。
華味香鴨肉羹製餐區
熱氣騰騰的開放式料理台，可以清楚看見師傅們熟練的動作，快手切鴨肉的俐落刀工、將熱湯澆淋在米粉上的瞬間、還有那一大鍋不斷冒著白煙、散發濃郁香氣的鴨肉羹。
現點現做、過程透明的設計，不只讓人對衛生感到安心，光是看著師傅將一碗碗美食端出來，唾液分泌就開始加速，這就是老店最迷人的開場白。
華味香鴨肉羹用餐區
雖然是傳承四代、這棟建築也有點年紀，但店內環境維持得相當乾淨明亮。
地板不像一般老店那樣油膩，桌距也保留了適當的寬敞度，牆面上或許掛著幾幅老照片或匾額，訴說著80年的歷史故事，在冷氣開放的舒適空間裡，吃著熱騰騰的鴨肉羹，是新營人最享受的日常。
桌上那罐橘紅色的甜辣醬千萬別錯過！
台南小吃就是要配這一味，不管是鴨肉、米粉還是筍子，加一點這個醬，微辣帶甜的滋味能把鴨肉的鮮甜度再提升一個層次。
華味香鴨肉羹餐點推薦
這餐點了：
鴨肉飯
香菇鹹肉粥
高湯鴨米粉湯
有機綠竹筍
鴨肉飯 65元
華味香的鴨肉飯不是給鴨肉燥，是豪邁地鋪上帶皮鴨肉片！
最犯規的是最後淋上去的那匙獨門鴨油滷汁，鴨油的香氣滲透進每一粒白飯裡，讓米飯變得油亮噴香，配上軟嫩的鴨肉，簡單卻有著讓人扒飯停不下來的魔力。
香菇鹹肉粥 90元
被鴨肉羹名氣掩蓋的隱藏版美食！
走的是南部飯湯路線，米粒粒粒分明，沒有煮到糊爛。
湯頭清爽甘甜，喝得到乾香菇爆香後的濃郁香氣，搭配醃製過的鹹肉塊，鹹香滋味在嘴裡散開，是老一輩新營人最愛的古早味早餐、午餐選擇。
高湯鴨米粉湯 95元
這碗的精華全在那個湯！
配上幾塊厚實的鴨肉，肉質紮實有嚼勁，越嚼越香，搭配清甜的湯頭，吃完完全不覺得口渴。
據說是使用熬煮多時的全鴨高湯，米粉選用的是細米粉，非常會吸湯，將鮮甜的鴨高湯牢牢鎖在每一根米粉裡。
有機綠竹筍 200元
吃了重口味的鴨肉，推薦點這盤有機綠竹筍來清口氣！
華味香挑選的竹筍品質極佳，咬下去完全沒有刮舌的粗糙感，口感脆嫩多汁，甜度高得像在吃水梨，沾一點點美乃滋就是最棒的涼拌開胃菜，夏天來吃更是消暑。
消費資訊
用餐日期：2025/12
付款方式：現金。
華味香鴨肉羹評價
華味香鴨肉羹最迷人的地方，不只是那碗濃郁甘甜的鴨肉羹，而是它顛覆了大家對老店等於環境舊舊的刻板印象。
乾淨的廁所、透明的廚房、好吃的鴨肉、方便的交通，如果搭火車經過新營，這裡絕對是下車覓食必吃的口袋美食名單。
華味香鴨肉羹常見問題懶人包
第一次來推薦必點什麼？
必點主食：招牌鴨肉羹搭配鴨肉飯。
隱藏版：想吃清淡一點推薦香菇鹹肉粥。
必點小菜：涼拌有機綠竹筍，季節限定。
口味會很甜嗎？
華味香的羹湯使用了大量洋蔥熬煮，所以喝起來有明顯的蔬菜鮮甜味，建議加上一點桌上的烏醋或特製辣椒醬，酸甜微辣的口感會更平衡開胃。
離火車站近嗎？好停車嗎？
交通非常方便。
搭火車：新營火車站走路約10分鐘可抵達。
開車：延平路門口不好停，建議直接導航至附近的文化街停車場，省去繞路找車位的時間。
是路邊攤還是有店面？環境乾淨嗎？
是有冷氣的舒適店面！
雖然是80年老店，但環境維持得很好。
這家店開多久了？
已經80年了！
華味香鴨肉羹是新營在地傳承四代的老字號，是許多新營人從小吃到大的共同回憶。
華味香鴨肉羹最新優惠活動資訊
早鳥優惠套餐150元
每天11：20前付款結帳，鴨麵羹、鴨香乾麵、米粉羹、招牌飯四選一，加綜合滷味、泡菜、蘭花紅茶，享優惠價150元。
華味香鴨肉羹最新菜單
台南新營小吃美食推薦_華味香鴨肉羹最新菜單，華味香鴨肉羹Google地圖，2026/01
台南新營小吃美食推薦相關資訊
華味香鴨肉羹
熱門搜尋：台南新營小吃美食推薦、新營銅板美食推薦、新營火車站附近美食推薦
設施：洗手間
⏰ 營業時間
10：00~20：00，週四公休
📍 地址：台南市新營區延平路29號
電話： 06 632 2981
