[新營火車站附近美食]華味香鴨肉羹，飄香80年的傳奇滋味！在地人從小吃到大的鴨肉飯，台南新營必吃老店推薦，最新菜單

新營火車站附近美食推薦_華味香鴨肉羹─台南新營必吃老店推薦，飄香80年的傳奇滋味！走出新營火車站就吃這家傳承四代手藝，在地人從小吃到大的鴨肉飯，不只鴨肉飯厲害，還有用高湯煮的銷魂鴨米粉湯，推薦搭配隱藏版香菇鹹肉粥與超甜綠竹筍，附華味香鴨肉羹最新菜單，台南新營銅板美食推薦

關於華味香鴨肉羹

「新營火車站附近美食推薦、台南新營必吃老店推薦」

「台南新營銅板美食推薦」

華味香鴨肉羹在哪裡

華味香鴨肉羹位於台南市新營區延平路29號，新營第一市場與新營圓環附近，剛好在延平路與康樂街的交叉口旁。

華味香鴨肉羹環境與餐點特色

開放式廚房

看得見的安心與鑊氣！

可以清楚看見師傅們熟練的動作，快手切鴨肉的俐落刀工、將熱湯澆淋在米粉上的瞬間、還有那一大鍋不斷冒著白煙、散發濃郁香氣的鴨肉羹。

懷舊與舒適並存的用餐空間

地板不像一般老店那樣油膩，桌距也保留了適當的寬敞度。

傳承80年的台南甜與功夫鴨

老饕推薦必點招牌鴨肉羹、銷魂鴨肉飯，搭配特製甜辣醬加倍美味。

華味香鴨肉羹交通與停車資訊

大眾運輸：搭乘火車到新營火車站下車後，走路10分鐘內可抵達。

機車：延平路路邊機車停車格。

汽車：文化街收費停車場，走路3分鐘。

華味香鴨肉羹交通指引

華味香鴨肉羹距離新營火車站非常近，對於搭火車來的遊客來說是步行可達的美食第一站。

華味香鴨肉羹環境開箱

華味香鴨肉羹位在新營最早發展的商圈，充滿了濃濃的在地生活感。

雖然是車水馬龍的大馬路旁，但一走進店裡就能感受到老店獨有的熱鬧溫馨。

坦白說，走進有80年歷史的傳統老店，我原本對廁所是不抱期待的，但華味香真的讓我改觀，不只用餐區乾淨，連洗手間都維持整潔明亮。

華味香鴨肉羹接待區

既然都來到新營了，與其買一般的連鎖店禮盒，不如帶兩瓶華味香的醬料配上幾包手工麵線。

這組合不只價格親民，更是充滿在地溫度的伴手禮，回家煮一碗麵線，淋上醬汁，隨時都可以重溫在台南吃到的老店好滋味。

華味香鴨肉羹製餐區

熱氣騰騰的開放式料理台，可以清楚看見師傅們熟練的動作，快手切鴨肉的俐落刀工、將熱湯澆淋在米粉上的瞬間、還有那一大鍋不斷冒著白煙、散發濃郁香氣的鴨肉羹。

現點現做、過程透明的設計，不只讓人對衛生感到安心，光是看著師傅將一碗碗美食端出來，唾液分泌就開始加速，這就是老店最迷人的開場白。

華味香鴨肉羹用餐區

雖然是傳承四代、這棟建築也有點年紀，但店內環境維持得相當乾淨明亮。

地板不像一般老店那樣油膩，桌距也保留了適當的寬敞度，牆面上或許掛著幾幅老照片或匾額，訴說著80年的歷史故事，在冷氣開放的舒適空間裡，吃著熱騰騰的鴨肉羹，是新營人最享受的日常。

桌上那罐橘紅色的甜辣醬千萬別錯過！

台南小吃就是要配這一味，不管是鴨肉、米粉還是筍子，加一點這個醬，微辣帶甜的滋味能把鴨肉的鮮甜度再提升一個層次。

華味香鴨肉羹餐點推薦

這餐點了：

鴨肉飯

香菇鹹肉粥

高湯鴨米粉湯

有機綠竹筍

鴨肉飯 65元

華味香的鴨肉飯不是給鴨肉燥，是豪邁地鋪上帶皮鴨肉片！

最犯規的是最後淋上去的那匙獨門鴨油滷汁，鴨油的香氣滲透進每一粒白飯裡，讓米飯變得油亮噴香，配上軟嫩的鴨肉，簡單卻有著讓人扒飯停不下來的魔力。

香菇鹹肉粥 90元

被鴨肉羹名氣掩蓋的隱藏版美食！

走的是南部飯湯路線，米粒粒粒分明，沒有煮到糊爛。

湯頭清爽甘甜，喝得到乾香菇爆香後的濃郁香氣，搭配醃製過的鹹肉塊，鹹香滋味在嘴裡散開，是老一輩新營人最愛的古早味早餐、午餐選擇。

高湯鴨米粉湯 95元

這碗的精華全在那個湯！

配上幾塊厚實的鴨肉，肉質紮實有嚼勁，越嚼越香，搭配清甜的湯頭，吃完完全不覺得口渴。

據說是使用熬煮多時的全鴨高湯，米粉選用的是細米粉，非常會吸湯，將鮮甜的鴨高湯牢牢鎖在每一根米粉裡。

有機綠竹筍 200元

吃了重口味的鴨肉，推薦點這盤有機綠竹筍來清口氣！

華味香挑選的竹筍品質極佳，咬下去完全沒有刮舌的粗糙感，口感脆嫩多汁，甜度高得像在吃水梨，沾一點點美乃滋就是最棒的涼拌開胃菜，夏天來吃更是消暑。

消費資訊

用餐日期：2025/12

付款方式：現金。

華味香鴨肉羹評價

華味香鴨肉羹最迷人的地方，不只是那碗濃郁甘甜的鴨肉羹，而是它顛覆了大家對老店等於環境舊舊的刻板印象。

乾淨的廁所、透明的廚房、好吃的鴨肉、方便的交通，如果搭火車經過新營，這裡絕對是下車覓食必吃的口袋美食名單。

華味香鴨肉羹常見問題懶人包

第一次來推薦必點什麼？

必點主食：招牌鴨肉羹搭配鴨肉飯。

隱藏版：想吃清淡一點推薦香菇鹹肉粥。

必點小菜：涼拌有機綠竹筍，季節限定。

口味會很甜嗎？

華味香的羹湯使用了大量洋蔥熬煮，所以喝起來有明顯的蔬菜鮮甜味，建議加上一點桌上的烏醋或特製辣椒醬，酸甜微辣的口感會更平衡開胃。

離火車站近嗎？好停車嗎？

交通非常方便。

搭火車：新營火車站走路約10分鐘可抵達。

開車：延平路門口不好停，建議直接導航至附近的文化街停車場，省去繞路找車位的時間。

是路邊攤還是有店面？環境乾淨嗎？

是有冷氣的舒適店面！

雖然是80年老店，但環境維持得很好。

這家店開多久了？

已經80年了！

華味香鴨肉羹是新營在地傳承四代的老字號，是許多新營人從小吃到大的共同回憶。

華味香鴨肉羹最新優惠活動資訊

早鳥優惠套餐150元

每天11：20前付款結帳，鴨麵羹、鴨香乾麵、米粉羹、招牌飯四選一，加綜合滷味、泡菜、蘭花紅茶，享優惠價150元。

華味香鴨肉羹最新菜單

台南新營小吃美食推薦_華味香鴨肉羹最新菜單，華味香鴨肉羹Google地圖，2026/01

台南新營小吃美食推薦相關資訊

華味香鴨肉羹

熱門搜尋：台南新營小吃美食推薦、新營銅板美食推薦、新營火車站附近美食推薦

設施：洗手間

⏰ 營業時間

10：00~20：00，週四公休

📍 地址：台南市新營區延平路29號

電話： 06 632 2981

品牌資訊

華味香鴨肉羹官網

華味香鴨肉羹FB粉絲頁

華味香鴨肉羹IG

