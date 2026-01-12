[安平平通路美食]庫霸豬肉湯飯，隱身平通路的道地馬鈴薯龍骨湯，道地韓式小菜無限量供應，安平午餐晚餐推薦，最新菜單

關於庫霸豬肉湯飯

庫霸豬肉湯飯在哪裡

庫霸豬肉湯飯位於台南市安平區平通路421號，座落在安平五期重劃區的平通路上， 不同於安平老街的喧囂，而是屬於在地人的安靜住宅區。

庫霸豬肉湯飯環境與餐點特色

一秒穿越！百分百還原韓國食堂

店內沒有過度浮誇的網美裝潢，而是最接地氣的韓國食堂風格。

CP值爆表！自助吧無限量供應

自助區提供熱麥茶、韓式雜菜、韓式泡菜、涼拌豆芽菜通通無限量供應。

庫霸豬肉湯飯交通與停車資訊

大眾運輸：搭乘台南市公車14路，到怡平公園下車後，走路2分鐘可抵達。

機車：平東路路邊機車停車空間。

汽車：國平路停車場，走路6分鐘。

庫霸豬肉湯飯交通指引

開在住宅區裡的店通常最好吃的定律，在庫霸豬肉湯飯再次被驗證。

平通路一帶近年來成為低調的美食戰區，庫霸就隱身在一排透天厝之中，外觀低調，但只要看到門口那充滿韓味的招牌，就知道找對地方了。

庫霸豬肉湯飯環境開箱

不想在安平老街人擠人吃飯嗎？

庫霸豬肉距離安平老街、安平古堡或台南運河，開車或騎車都只要5~10分鐘，剛好位於觀光區的外圍，逛完古蹟景點後，轉個彎過來平通路，就可以在舒適寬敞的環境下，吹著冷氣享用道地的韓式料理，是內行遊客的最佳中繼站。

有提供兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

庫霸豬肉湯飯接待區

走進庫霸豬肉湯飯，找位置入座後，參考菜單確認後到接待櫃台點餐、付款結帳。

庫霸豬肉湯飯自助區

走進庫霸豬肉湯飯，最讓人眼冒愛心的就是自助小菜飲料區，不同於外面只給幾盤小碟子，這裡完全不怕你吃。

韓式雜菜

吃起來濕潤入味，很容易讓人還沒上主菜就忍不住吃了兩盤，真的太涮嘴！

韓式泡菜

白菜保留了清脆的口感，發酵的酸度恰到好處，辣度也很溫和。

在大口吃肉、喝濃湯的時候，豆芽菜就是最好的佐餐小菜。

口感非常清脆多汁、 調味簡單清爽，帶著淡淡的鹹香與麻油味，非常解膩，搭配炸雞或是重口味的龍骨湯，剛好可以平衡味蕾。

餐具、白開水。

店家貼心準備了熱呼呼的無糖麥茶，麥茶有著自然的烘焙穀物香氣，入口溫潤回甘，在用餐前喝一杯暖暖胃，或是用餐後喝一杯消除口中的油膩感，都非常舒服。

庫霸豬肉湯飯用餐區

庫霸豬肉湯飯的用餐區沒有過多矯情的裝飾，走的是韓國食堂風的路線，牆上掛著韓文菜單與海報，霓虹燈光點綴出微醺的夜生活感。

規劃2人桌、4人桌。

桌面上都有準備可以到自助區盛裝韓式小菜的碟子。

庫霸豬肉湯飯餐點分享

這餐點了：

馬鈴薯龍骨湯 每日限量

韓國炸魚板

甜味韓式炸雞

馬鈴薯龍骨湯 每日限量 300元

這鍋端上來氣勢驚人！

紅通通的湯頭裡橫躺著超大塊的馬鈴薯與豬脊骨，雖然看起來紅豔，但喝起來是濃郁溫潤的口感，帶有豬大骨熬煮出的厚度與微微的香辣，非常順口。

最厲害的是那個豬脊骨，燉煮得相當軟爛，用筷子輕輕一撥就可以骨肉分離，肉質鮮嫩多汁，完全不乾柴。

吸飽湯汁的馬鈴薯則是綿密鬆軟，入口即化，把湯淋在白飯上，真的會不知不覺扒光兩碗飯。

韓國炸魚板 70元

經過高溫油炸後，扁平的魚板外層變得金黃酥脆，咬下去會有卡滋聲，但內部依然保有魚漿原本的Q彈嚼勁與鮮味，外酥內軟的雙重口感超級涮嘴，灑上一點胡椒鹽提味、越嚼越香，是一道大人小孩都會搶著吃的開胃點心。

甜味韓式炸雞 150元

剛炸好的雞肉裹上亮晶晶的特製甜味醬汁，吃起來甜中帶鹹，完全不會膩口。

消費資訊

用餐日期：2025/12。

低消：每人250元，120公分以下兒童免低消。

用餐時間60分鐘。

付款方式：現金。

庫霸豬肉湯飯常見問題懶人包

最推薦必點的菜色是什麼？

首推馬鈴薯龍骨湯與豬肉湯飯。

想吃肉：必點甜味韓式炸雞，不辣小朋友也愛吃。

想吃點心：必點韓國炸魚板，口感酥脆很涮嘴。

小菜真的是吃到飽嗎？有哪些？

無限量供應！

自助吧提供：韓式雜菜、韓式泡菜、涼拌豆芽菜，還有熱呼呼的無糖麥茶、紅茶也是喝到飽。

好停車嗎？

平通路沿線有不少路邊白線與收費停車格，相較於安平老街，找車位容易許多。

敢吃辣/不敢吃辣 怎麼點？

嗜辣：馬鈴薯龍骨湯、辣味韓式炸雞，或是搭配自助區的韓式泡菜享用更夠味。

不辣：原味豬肉湯飯、甜味韓式炸雞、炸魚板。

庫霸豬肉湯飯最新菜單

台南安平韓式料理推薦_庫霸豬肉湯飯最新菜單，來源：庫霸豬肉湯飯Google地圖，2026/01

安平平通路美食推薦相關資訊

庫霸豬肉湯飯

設施：洗手間、兒童座椅

⏰ 營業時間

11：30~14：00；17：00~21：00 (供餐到20：15，週一、週二公休)

📍 地址：台南市安平區平通路421號

電話： 06 295 7070

