2026台灣燈會主燈「光沐－世界的阿里山」亮相 小提燈「喔熊馬抵嘉」萌翻全場

2026-01-13 07:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2026台灣燈會-小提燈「喔熊馬抵嘉」亮相。　圖：交通部觀光署／提供
2026台灣燈會-小提燈「喔熊馬抵嘉」亮相。　圖：交通部觀光署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「台灣燈會」主燈「光沐－世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」亮相與大家見面！

交通部林國顯次長表示，台灣燈會邁入第37屆，本次主燈名為「光沐－世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志（Rex Takeshi）共同創作，主燈整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達21公尺的主體如同矗立山林之巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。

▲「2026台灣燈會」將於03/03嘉義登場，歡迎到嘉義走春賞燈。　圖：交通部觀光署／提供　圖：交通部觀光署／提供
▲「2026台灣燈會」將於03/03嘉義登場，歡迎到嘉義走春賞燈。　圖：交通部觀光署／提供　圖：交通部觀光署／提供

主燈上半部以圓形環圈設計，象徵山巒間冉冉升起的太陽，並以太陽、神木與水霧做為核心意象，融合聲光藝術、數位製造與新媒體創作，打造沉浸式聲光劇場體驗。主燈下方螢幕結合上方燈光視覺展演，從「世界的阿里山」視角出發，帶領觀眾見證臺灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程，將自然、人文與科技交織成精彩的光影敘事。

▲嘉賓合影。（左起）嘉義縣長翁章梁、交通部次長林國顯、觀光署署長陳玉秀。　圖：交通部觀光署／提供
▲嘉賓合影。（左起）嘉義縣長翁章梁、交通部次長林國顯、觀光署署長陳玉秀。　圖：交通部觀光署／提供

林國顯次長進一步指出，本次主燈以「光」為行動者，串聯山海與宇宙的意象，從阿里山出發，向世界發出來自島嶼的光芒，描繪臺灣回望過去、立足當下、照亮未來的願景，展現面向世界、讓世界看見臺灣的文化能量與創作實力。

另外，觀光署署長陳玉秀表示，每年深受大小朋友及國際旅客喜愛的台灣燈會小提燈，今年首度結合2026年生肖「馬」以及臺灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，極富童趣！命名上則融合設計主題，再擷取台灣燈會主辦城市名稱－嘉義，以台語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，寓意元宵期間好玩好看盡在「2026台灣燈會」，歡迎來到嘉義「提燈賞燈會」。

本次小提燈持續融入環境永續及循環再利用之理念，除了在燈會期間可以做為小提燈使用外，並將木馬底部設計成收納空間，可將文具、糖果或小飾品放置其中，使小提燈在元宵節後仍具實用性，讓它可以成為家中或辦公室裡的可愛裝飾！

「光躍台灣．點亮嘉義」，一年一度最受矚目的燈會盛事即將登場！「2026台灣燈會」將於03/03（二）元宵節當日晚間19:00正式開燈。燈會期間主燈每半小時將帶來一場精彩的燈光秀，璀璨光影一路陪伴大家至03/15（日）晚上22:00結束。觀光署誠摯邀請全國民眾規劃一趟嘉義賞燈之旅，白天走訪在地景點、品嚐特色美食，夜晚漫步燈區欣賞美麗燈藝作品，在繽紛燈海中歡度吉慶熱鬧的元宵佳節。

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#嘉義 #元宵節 #觀光署

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

2026-01-01 20:16 Belinda的玩美甜蜜窩

#一覽大阪的美

#阿倍野景觀台❤

手機夜景模式越來越不行

這波照片能用的真沒幾張

竟要靠蘇先生的照片頂著

#阿倍野HARUKAS((あべのハルカス))❤

是座60層高、地下5樓的巨型摩天大樓

B2~14樓為百貨公司阿倍野近鐵總店

16樓為阿倍野美術館

17~57樓為辦公室、大阪萬豪都酒店

58~60樓為展望台HARUKAS 300

#阿倍野展望台❤

高300公尺，曾是日本第一高樓

目前已被東京麻布台之丘超越

觀景台從58～60樓

從16樓展望台接待處購票

再轉乘高速電梯直達60樓

展望台設計成「回」字形

四周均採大片落地透明玻璃

中間鏤空俯瞰58樓景觀餐廳

還能穿透看到任何一邊的人群

打造360度無死角的遼闊視野

其中一段還是玻璃地面

踩上去就像浮在空中~相當特別!!

地下層可直達近鐵電車阿部野橋站

且與大阪地鐵Osaka Metro御堂筋線

谷町線、JR大阪環狀線天王寺站

步行僅約1分鐘的距離~相當便利囉!!

#日本景點#大阪景點#阿倍野景觀台

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#餐廳 #打卡景點 #日本景點 #百貨公司

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

2026-01-04 19:21 Belinda的玩美甜蜜窩

大雨天搭纜車是啥體驗

上下車瞬間沒遮蔽物就已濕

窗外視線所及還多了點朦朧美~

#天保山大觀覽車❤

直徑高達100公尺

曾是世界最高的摩天輪

雨中的市景別有番風味

還能俯瞰大阪港~

是種市容、港景雙重視覺享受

轉一圈約15分鐘

其中8個全透明車廂

排隊時會詢問意願且分流排隊

可能雨太大~透明車廂竟沒等太久

且大阪周遊卡還能免費搭乘!!

位於天保山海港村購物中心3F

2樓就是樂高樂園

附近景點也超多

海遊館、聖瑪麗亞號、咲洲宇宙塔展望台

都是大阪市知名景點

其中除了海遊館外

都是大阪周遊卡的免費景點

親子來這一日遊超划算囉~!!

#日本景點#大阪景點#天保山纜車

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #一日遊 #打卡景點 #日本景點

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

2026-01-05 10:50 女子漾／編輯王廷羽
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels

台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。不只退稅，2025～2026 之間日本各地也陸續出現「住宿稅調整、登山管制、街頭禁菸、交通支付規則變動」等新規定。女子漾整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊10大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！

編輯推薦

文章目錄

2026 日本旅遊新制1. 赴日前預先填寫 Visit Japan Web

雖然這個不是今年新制度，但編輯還是要提醒大家赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。

Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單

旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照
旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制2. 住宿稅擴大上路

自 2025 年起，日本為了因應觀光人潮增加，越來越多熱門旅遊城市開始徵收或調整「住宿稅（宿泊稅）」。這筆費用多半不會直接包含在訂房網站顯示的房價中，而是等到入住或退房時，由旅宿現場另外收取。

住宿稅金額依城市而異，常見是以「每人每晚」計算，也有依房價級距不同而調整的做法。單看金額不一定很高，但若是多人同行、連住數晚，累積起來仍會讓旅費多出一筆。建議出發前先確認目的地是否有住宿稅規定，並預留少量日幣現金，以免臨時需要支付卻措手不及。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

目前已收取住宿稅的城市包含東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市，以及北海道新雪谷町（二世谷）、俱知安町等；另有北海道、沖繩、宮城、廣島與仙台市，預計自 2026 年起開始徵收。

2026 日本旅遊新制3. 熱門景點人流管制上路

為了控管人潮與提升安全，富士山自 2024 年起實施登山人數管制，每日上限 4,000 人，並要求事先預約與繳交入山費。其中吉田路線規定，通過五合目關卡需支付 4,000 日圓登山費，未完成手續將無法進入。

不只富士山，京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進人流管制措施，未來前往熱門景點前，勢必得提前安排，不再能臨時起意。由於登山與管制規範會依路線與年度調整，出發前建議直接查閱官方公告或最新路線資訊，避免只參考社群流傳的舊圖卡而誤判規定。

日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制4. 店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看

過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。

日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。

適用對象

限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。

退稅類別與規定

新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。

機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照
機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制5. 機場退稅流程教學

購物當下：

付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。

線上登錄：

輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。

出境當天：

提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。

KIOSK操作：

刷護照確認消費紀錄，完成退稅。

退款方式：

款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。

提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。

圖片來源：截自J-Tax Free System網站
圖片來源：截自J-Tax Free System網站

2026 日本旅遊新制6. JR導入人臉識別！

JR 東日本已在上越新幹線的新潟站、長岡站進行「人臉識別驗票閘門」實證實驗，約 500 名持有新幹線定期券的乘客參與測試。乘客需事先註冊臉部資訊並綁定票證，通過閘門時系統會即時比對臉部影像，成功即可放行，全程不必刷卡或拿手機。測試內容涵蓋不同光線、姿勢與配戴口罩等情境，實驗預計持續至 2026 年 3 月 31 日，是否全面導入仍待評估，一般旅客短期內仍以傳統驗票方式為主。

圖片來源：KKday提供
圖片來源：KKday提供

2026 日本旅遊新制7. 熊本縣支付方式取消IC卡

熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。

2026 日本旅遊新制8. Suica 西瓜卡功能不只搭車！

陪伴旅人多年的 Suica 西瓜卡，將在 2026 年迎來結構性升級。配合 QR Code 支付功能導入，儲值上限預計從約 2 萬日圓提高至 30 萬日圓，同時擴充電子轉帳、數位優惠券與區域限定功能，角色定位更接近行動支付工具。此外，使用超過 20 年的企鵝吉祥物也將退役了，象徵 Suica 進入新世代，但基本搭車與感應使用方式仍會保留。

圖片來源：聯合報系資料照 高彬原
圖片來源：聯合報系資料照 高彬原

2026 日本旅遊新制9. 7-Eleven 也能寄放行李

日本 7-Eleven 與行李寄存平台 ecbo cloak 合作，開放部分門市提供行李寄放服務，目前約有 378 家門市參與，多位於車站周邊或熱門景點附近。除行李箱外，嬰兒車也可寄放。使用方式需先在線上預約，到店出示 QR Code 或確認碼即可。費用約為行李箱一天台幣 160 元、包包台幣 100 元，以午夜為一天結算，適合空檔時間想輕裝行動的旅客。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制10. Tabelog 推出繁體中文版！找餐廳更方便

日本指標級美食平台 Tabelog 近期推出繁體中文版，讓海外旅客查餐廳、看評價與訂位更加順手。Tabelog 收錄超過 80 萬家餐廳，評分機制嚴謹，在日本被視為「3.5 分以上就值得排隊」。中文版上線後，可直接用中文篩選條件與閱讀評論，對自由行旅客來說，大幅降低語言門檻，也讓選店成功率明顯提升。

圖片來源：Tabelog
圖片來源：Tabelog

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#退稅 #新制 #機場 #懶人包 #日本旅遊 #2026年

芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

2026-01-05 21:16 女子漾／編輯周意軒
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理 圖片來源：麥當勞提供、女子漾編輯拍攝
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理 圖片來源：麥當勞提供、女子漾編輯拍攝

2026 開年第一波甜點話題，被「芋頭」全面接管。從速食龍頭 台灣麥當勞 推出的大甲芋頭系新品，到甜甜圈控最熟悉的 Mister Donut 統一多拿滋 攜手人氣創作者千千打造台泰混血風味，一月直接變成芋頭控的主場月。

麥當勞芋頭新品「麥芋球」登場，大甲芋頭就是保證

麥當勞這次把台灣人最愛的芋頭點心化，推出期間限定「麥芋球」，嚴選來自大甲的芋頭製作，外層酥炸到金黃，內餡則是細緻綿密的芋泥口感。咬下去先是酥香，再來是濃濃芋頭甜味，甜度控制得剛剛好，不會膩口。一份 5 入的設定，無論當作餐後甜點或下午茶都很剛好，也難怪被不少網友直接列入「必回購清單」。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

販售重點整理

1 活動期間 1/7 至 1/27（或售完為止）

2 單點 66 元 套餐加購 59 元

3 餐廳內用 外帶 得來速適用

不只芋頭，麥當勞還有重量級「Big Arch 霸牛堡」同步話題

雖然焦點是芋頭，但這波新品討論度同樣被「Big Arch 霸牛堡」拉高。雙層四盎司安格斯牛肉、芝麻奇亞籽麵包，加上獨家霸牛醬，份量直接對準重度飢餓族。只要購買套餐還能加碼送 4 塊麥克鷄塊，也讓不少人選擇「鹹甜一起點」，芋頭球自然就被順手帶回家。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

Mister Donut × 水水灶咖，芋頭甜甜圈全面升級

甜點戰場另一端，Mister Donut 攜手百萬創作者 千千 的品牌水水灶咖，直接把芋頭玩到新高度。這次聯名以台味為核心，芋頭是靈魂主角之一。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

話題芋頭品項一次看

1 流心濃芋金沙波堤 79 元

芋頭風味可可沾醬包裹波堤，內餡是鹹甜交織的金沙流心，切開瞬間就很有社群爆款潛力。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2 芋見 QQ 波堤 59 元

芋泥鮮奶油加上麻糬丁，直接把芋頭大福變成甜甜圈版本，口感派一定愛。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

3 芋頭牛奶 M 冰 89 元

綿密芋泥與鮮奶融合，走的是溫柔療癒路線，搭甜甜圈剛剛好。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

聯名商品自 1/6 起期間限定販售，部分品項於指定日期陸續在 7-ELEVEN Mister Donut 專櫃登場。

不只是在地味，還有泰式風格的結合！「巧克芭娜娜派」將北海道酥鬆派皮融入泰式香蕉煎餅元素，於派皮中加入香蕉餡料、可可醬及煉乳，最後以可可線條營造香蕉煎餅淋醬感～「椰香芒果糰子」以芒果糯米飯為開發概念，將日式糰子做為糯米飯，並於糰子擠上椰奶醬與泰式芒果醬，打造擁有異國風味的日式糰子。「滿滿海苔肉鬆波堤」以Q彈波堤裹上最佳拍檔美乃滋x海苔肉鬆，碰撞出經典風味的新食感體驗！

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

#新品 #芋泥 #麥當勞 #期間限定 #7-Eleven #Mister Donut

壽司郎×《Monster Hunter Wilds》聯名開狩！1/16 全台同步開賣　限定餐點、周邊與任務一次看

壽司郎×《Monster Hunter Wilds》聯名開狩！1/16 全台同步開賣　限定餐點、周邊與任務一次看

#獵人 #周邊 #魔物 #消費 #Monster #壽司郎

女子漾／編輯周意軒 2026.01.13 1
【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

#台北美食 #媽媽 #豆花

網路溫度計DailyView 2026.01.13 9
浪濤淬鍊的冬季珍饈 品嘗東北角紫菜正當時

浪濤淬鍊的冬季珍饈 品嘗東北角紫菜正當時

#貢寮 #東北角 #分享

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.01.13 12
2026台灣燈會主燈「光沐－世界的阿里山」亮相 小提燈「喔熊馬抵嘉」萌翻全場

2026台灣燈會主燈「光沐－世界的阿里山」亮相 小提燈「喔熊馬抵嘉」萌翻全場

#嘉義 #元宵節 #觀光署

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.01.13 27
山那邊，停泊一葉方舟

山那邊，停泊一葉方舟

#觀光景點 #打卡景點 #無聲

蒔緣‧鹿角腓腓 2026.01.12 15
不只喝抹茶！！辻利茶舗 TSUJIRI 推出獨門雙茶淋醬2026 全新內用菜單亮相

不只喝抹茶！！辻利茶舗 TSUJIRI 推出獨門雙茶淋醬2026 全新內用菜單亮相

#江宏傑 #消費 #運動 #水果 #法朋 #TSUJIRI

女子漾／編輯周意軒 2026.01.12 72
台中豐原｜娜娜廚泰味店．168元起還有合菜選項，平價泰式我的愛店！

台中豐原｜娜娜廚泰味店．168元起還有合菜選項，平價泰式我的愛店！

#美食探店 #台中美食 #火鍋 #分享 #紅茶

海帶呀海帶吃遍台灣美食 2026.01.12 23
加價6元就升等！大直英迪格6週年住房專案　再抽曼谷住宿

加價6元就升等！大直英迪格6週年住房專案　再抽曼谷住宿

#住宿推薦 #英迪格 #會員 #台北

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.01.12 28
五檔魯夫霸氣降臨科教館！《航海王動畫25週年紀念特展》台北登場　展區亮點、票價資訊一次看

五檔魯夫霸氣降臨科教館！《航海王動畫25週年紀念特展》台北登場　展區亮點、票價資訊一次看

#航海王 #人氣 #年紀 #展覽

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.12 95
2026開年台菜歡聚

2026開年台菜歡聚

#美食探店 #五星飯店 #豬腳 #台北 #香氣

Mei-wen Wang 2026.01.12 20
