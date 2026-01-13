PALACE HOTEL TOKYO：以日本永恆烹飪智慧打造的世界級美食殿堂

東京皇宮酒店緊鄰皇居外苑，擁有開闊的御苑與城市天際線景觀。 圖：Palace Hotel Tokyo／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在「Palace Hotel Tokyo」，美食藝術早已超越單純的用餐體驗，猶如一場交織風味與感官的交響樂，映照出日本首都豐富多元的烹飪文化。從榮獲米其林星級榮譽的高級料理，到隱密而溫馨的匠心料理吧台，每一家獨具風格的餐廳與酒吧，皆誠邀賓客踏上一段難以忘懷的味覺旅程，讚頌世界美食傳統與日本料理工藝的深厚底蘊。呈現了一個頂級美饌的世界，每一處食府都為客人開啟獨特風味之門。

▲東京皇宮酒店 Club Lounge，雞尾酒與小吃。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】 圖：Palace Hotel Tokyo／提供

・Esterre by Alain Ducasse：這家米其林星級餐廳透過法國高級料理技術，精緻演繹日本最優質的在地食材，將風土選材與巴黎烹飪藝術完美結合。

・Grand Kitchen：全日餐飲的美食殿堂，以開放式廚房呈現「和洋共融」的烹飪藝術，讓客人親睹主廚如何以日本職人精神演繹環球美饌。

・Wadakura：以護城河為靈感的建築意境與匠造內部環境，交融四間主題餐廳的獨特韻味，演繹日本活態飲食文化的深遠傳承。

・Tatsumi：僅設八席的獨立天婦羅吧台，由主廚親選鮮捕海獲、山野時蔬，演繹極致廚藝。

・GO：為摯友而設的私密角落，主廚在料理台中央展現火焰與刀工的精準平衡，嚴選空運頂級海鮮與肉品，打造互動式料理盛宴。

・Sushi Kanesaka：由米其林星主廚Shinji Kanesaka親自主理，以數十載匠心雕琢每貫壽司。

・Amber Palace：一家米其林星級食府，融貫舊時風華與海派粵韻，重現十里洋場的奢華饗宴。

・Bars & Lounges：酒廊擁有三重獨特氛圍，從靜謐的優雅到陽光明媚的歡聚，搭配天際線全景，締造層次分明的空間詩學。

・Sweets & Deli：每道手工精製甜點皆承載匠人故事，讓每一口品嚐都成為味覺詩篇。

▲米其林三星法式料理餐廳 Esterre，菜單頌揚匠心工藝。 圖：Palace Hotel Tokyo／提供

精緻用餐目的地

於「Esterre by Alain Ducasse」主廚 Kei Kojima 將自1988 年起於法國名廚 Alain Ducasse 及其得力助手 Franck Cerutti 指導下打磨的法式烹飪技藝帶回家鄉，透過高級料理的視角，重新演繹日本最優質的在地食材。菜單頌揚匠心工藝，巧妙結合熊本牛肉、淡水鰻魚等頂級本地食材與經典法式料理技巧，呈現於招牌菜餚中－如炭火燒鰻魚、冰霜芒果，以及以「Le Chocolat Alain Ducasse」為主角的覆盆子玫瑰蛋糕。

搭配這些季節風味創作，Esterre 的侍酒師團隊精心策劃夏季葡萄酒搭配，每一道酒品皆精準提升菜餚的風味層次。

▲Grand Kitchen 是一場跨越美式、法式、西班牙及義大利料理傳統，融合細膩日式美學的味覺旅程。 圖：Palace Hotel Tokyo／提供

「Grand Kitchen」是一場跨越美式、法式、西班牙及義大利料理傳統，融合細膩日式美學的味覺旅程。這間全日餐廳邀請賓客悠享晨間慢食、午間活力饗宴與晚間精緻套餐，每道料理皆展現主廚團隊的藝術造詣。賓客亦可於環抱護城河景致的露臺席間，欣賞開放式廚房的廚藝演出，實現視覺與味覺的雙重盛宴。

▲懷石料理「和田倉」。 圖：Palace Hotel Tokyo／提供

坐擁皇居護城河的靜謐景緻，「Wadakura」是一曲讚頌日本飲食文化傳承的美食頌歌。此標誌性日式餐廳呈現四大獨具匠心的用餐體驗，每一處皆以獨特方式詮釋日本料理藝術精髓：

・Tatsumi：僅設六席的天婦羅吧台，主廚 Koji Seki 精選當日海鮮與當令山蔬，化為猶如金羽衣般輕盈的天婦羅，每一口皆是瞬間的極致完美。

・GO：位於私密包廂內的鐵板燒餐廳，主廚以火焰與刀鋒演繹烹飪藝術，嚴選松阪牛、神戶牛與活龍蝦等珍饈食材，打造一場視覺與味覺的劇場盛宴。

・Sushi Kanesaka：壽司界的殿堂，由主廚 Shinji Kanesaka 主理，以數十年匠心技藝雕琢每一貫壽司，展現溫熱醋飯與時令鮮魚的和諧平衡，是一堂關於節氣與味覺的頂級大師課。

・主餐廳：體驗四季懷石的詩意，每道菜餚皆透過細膩擺盤與季節感，體現日本對自然節奏與料理傳統的深刻連結。用餐空間融入匠造質感與藝術氛圍，讓每一餐都成為沉浸式體驗。

▲Amber Palace 以琥珀色調與古風裝潢營造上海舊時場景。 圖：Palace Hotel Tokyo／提供

「Amber Palace」讓賓客穿越時光，置身舊時中國風華。餐廳以溫潤的琥珀色調、古董木雕與傳統樂器裝飾，營造濃厚東方氛圍。主廚團隊以精湛技藝演繹經典中菜－招牌北京烤鴨外皮酥脆、香氣撲鼻，搭配蝦醬炒鮮魷等地道滬粵風味。每一道菜皆展現深厚廚藝底蘊與藝術美感，重現東方料理的細膩與尊貴。

▲經典酒吧 Royal Bar復刻1960年代原創吧台風格，是沉穩典雅的避世之所。【※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】 圖：Palace Hotel Tokyo／提供

酒吧與酒廊：三種獨特氛圍

「Palace Hotel Tokyo」的酒吧與酒廊系列，為不同心情與場合量身打造獨特空間氛圍：

・Royal Bar：復刻1960年代原創吧台風格，是沉穩典雅的避世之所。這裡傳承經典馬丁尼的黃金比例與調酒傳統，是品味經典的理想場所。

・The Palace Lounge：白天為優雅英式下午茶空間，夜晚則搖身一變為現場爵士樂相伴的時尚酒廊，在宏偉與溫馨之間找到完美平衡。

・Lounge Bar Privé：位於六樓，擁有皇居御苑與護城河的壯麗景觀，設有戶外露臺，讓賓客在星光下啜飲雞尾酒，沉浸於東京夜色之中。

若追求極致尊榮體驗，套房與貴賓會所賓客可獨享19樓 Club Lounge，這座城市綠洲擁有東京全景，是遠眺天際線與繁華都市的專屬私密空間。

Sweets & Deli 手工精製甜點寶庫

踏入「Sweets & Deli」，迎面而來的是現烤麵包與手工巧克力的迷人香氣。這裡提供與飯店餐廳同款的精緻甜點，賓客可選擇現場享用，或以優雅包裝帶回家，作為旅行中的甜蜜紀念。每一道甜品皆凝聚匠心工藝，是東京最甜美的味覺印記。

「Palace Hotel Tokyo」誠摯邀請展開一場五感共鳴的美食之旅－每一道佳餚皆訴說著故事，每一個空間皆令人沉醉，每一瞬間都為締造無與倫比的享受而精心設計。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

