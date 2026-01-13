角板山行館梅花目前花開5成 梅花季盛開期間，假日將打造沉浸式賞梅體驗



角板山行館梅花季目前花開5成 梅花季盛開期間，假日將打造沉浸式賞梅體驗

【旅遊經 洪書瑱報導】





「梅花」因具天氣越冷，花開得越茂盛、越芬芳的特性，隨著寒流接連來襲，目前已傳來梅花花開的訊息，北台灣重要的賞梅景點──桃園角板山行館園區內種植近300棵梅花樹，目前已傳來陸續綻放的訊息，潔白梅花點綴枝頭、幽香淡雅，勾勒出北台灣冬季最具代表性的賞花風景。今年園區梅花在1月初起逐漸結苞開花，花況與往年相同，目前約達五成，預估1月中旬後開始進入盛開期，正是規劃賞梅行程的最佳時機，也適逢「2026角板山行館園區梅花季活動」時間，主辦單位於活動期間假日，包括：1月17日、18日、24日及25日將舉行相關活動，打造沉浸式賞梅體驗，邀請民眾走進行館園區，在梅香環繞中迎接新春。







目前花況約5成





目前花況約5成

















因接近春節，園區茶坊亦安排書法家現場揮毫贈送新春春聯，增添年節喜氣





角板山行館梅花季為桃園北橫冬季重要旅遊亮點，今年活動將於1月17日上午10時正式開幕，開幕式特別邀請三民國小森巴鼓、義盛國小合唱團及原林舞集輪番演出，展現多元文化風貌，另外4日活動期間規劃多項特色體驗，包括：結合日式、英式、歐洲花果茶及復興區在地茶文化的「梅樹下國際茶席」，讓遊客在花香中細細品茗；匯集北橫沿線及復興區特色農產與手作美食的「梅花市集」共計22攤，豐富賞梅行程。此外，因接近春節，園區茶坊亦安排書法家現場揮毫贈送新春春聯，增添年節喜氣。





另，蕃薯藤自然咖啡將於1月17日正式進駐角板山行館園區回字館，以「食在地、食有機」為核心理念，提供夾層三明治搭配有機沙拉吧的半自助式早午餐、有機咖啡及在地種植有機香草茶等多元飲品；此外，蕃薯藤亦研發融入在地梅子風味的特色糕點，將地方風土轉化為舌尖上的美味，期盼在山林與歷史空間中，帶給遊客結合永續飲食與慢活節奏的全新體驗!





為邀請民眾前往賞梅，凡參加梅花季活動並下載「遊桃園APP」或追蹤桃園市政府風景區管理處粉絲專頁者，即有機會獲得每日限量200瓶的「角板山梅子康普茶」，每人限換1瓶，發完為止。



此外，於2026年1月17日角板山梅花季開幕日，走訪角板山行館園區飽覽冬日美景。活動現場特別推出限時贈獎，參與者只需追蹤「樂遊桃園」IG官方帳號，並親自與園內梅花合影上傳至IG，同時標註2位好友及#2026角板山行館梅花季，於下午2點至4點可至角板山行館前兌換「舒華限量桌曆」一份，每人限換1份，限量200份，送完為止。

桃園觀光旅遊局局長陳靜芳表示，今年賞梅行程結合多項互動與優惠活動，完成指定任務即有機會抽中iPhone 15（相關訊息可至桃園市政府風景區管理處粉絲專頁查詢）。同時，市府攜手角板山、羅浮及小烏來地區共34家商家與景點推出「角板山梅花季限定優惠」，自1月17日至1月25日，只要到角板山行館園區賞梅，於會場服務台下載優惠店家電子DM，憑DM到指定店家或羅浮溫泉即享有專屬優惠方案，前往小烏來風景特定區還能享有優待票價，同時，「小烏來宇內溪溫泉冬日嘉年華」也有好康資訊，於1月10日至2月1日期間前往天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布及宇內溪溫泉集章，即可免費兌換主題限定毛巾與宇內溪許願牌等。

花季期間感謝復興區公所提供仁愛及上台地兩處收費公有停車場，以及介壽國中免費停車場供自駕遊客使用，惟為避免交通壅塞，仍建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。桃園區民眾可至桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線或506東眼山線；大溪區民眾可於大溪客運總站搭乘5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094等路線前往角板山行館。





欲了解即時花況，可至「桃園市政府風景區管理處」臉書粉絲專頁查詢，桃園市政府風景區管理處將每週更新梅花花開訊息；亦可透過「遊桃園」YouTube頻道，即時收看「角板山梅園即時影像」，掌握第一手花況！

以上圖片：桃園觀光旅遊局



