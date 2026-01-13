台日主廚聯手 日本季節水產台灣就能輕鬆吃到！

2026-01-13 15:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「十二籃粥火鍋」推出的海鮮火鍋套餐。　圖：JFOODO／來源
「十二籃粥火鍋」推出的海鮮火鍋套餐。　圖：JFOODO／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】現在不吃更待何時？日本貿易振興機構（JETRO）為了向世界推廣日本農林水產成立的「JFOODO」（The Japan Food Product Overseas Promotion Center，日本海外食品推廣中心）攜手台灣十家餐飲品牌，於01/09-02/08推出期間限定「台味日本水產料理」。以「帆立貝」、「鰤魚」、「鯛魚」、「牡蠣」等4種日本水產品為主，攜手米其林主廚林泉，集結台菜、創意料理、高級火鍋等不同風格的十家餐廳，共同呈現兼具「日本水產鮮度」與「台菜風味」的創新料理。

▲「真心台菜」開發的鯛魚米粉湯、炙燒松露帆立貝、乾煎麻油鰤魚與豆鼓鮮蚵。　圖：JFOODO／來源
▲「真心台菜」開發的鯛魚米粉湯、炙燒松露帆立貝、乾煎麻油鰤魚與豆鼓鮮蚵。　圖：JFOODO／來源

▲「真心台菜」開發的鯛魚米粉湯、炙燒松露帆立貝、乾煎麻油鰤魚與豆鼓鮮蚵。　圖：JFOODO／來源

主廚領路，從產地到餐桌的日本水產之旅

日本水產品以鮮度、職人技術與完善冷鏈處理系統聞名世界，從漁港捕撈、加工處理至運輸配送，皆以高標準控管品質，確保產品送達消費者時，仍能維持鮮度與風味。為使更多台灣饕客能輕鬆品嚐到，「JFOODO」特別邀請米其林星級主廚林泉，前往日本產地進行實地考察。

考察期間，林泉向四國愛媛縣名店「しの田」主廚篠田悠介，學習如何透過加熱調理方式，引出本次聚焦的四種魚類食材風味特性，並透過實際示範與交流，促成雙方的專業互動。林泉主廚在完成產地考察並吸收相關知識與技術後， 返台以工作坊形式，將所學的調理技法與料理思維分享予今年合作的十家餐廳，作為期間限定菜單開發重要參考基礎。

▲「鯉魚」餐廳的干貝蒸蛋、炙燒鰤魚好彩頭與牡蠣海鮮燉飯。　圖：JFOODO／來源
▲「鯉魚」餐廳的干貝蒸蛋、炙燒鰤魚好彩頭與牡蠣海鮮燉飯。　圖：JFOODO／來源

▲「鯉魚」餐廳的干貝蒸蛋、炙燒鰤魚好彩頭與牡蠣海鮮燉飯。　圖：JFOODO／來源

本次參與的10家餐廳包括：十二籃粥火鍋、好嶼、青葉台菜、真心台菜、興蓬萊（創始店暨旗艦店）、鮨一の鍋、鯉魚、inari、MUME（依餐廳名首字筆劃數排序）。分別以「帆立貝」、「鰤魚」、「鯛魚」與「牡蠣」為主題，開發期間限定菜單。其中，林泉主廚特別研發出「帆立貝花雕蒸蛋」、「三杯鰤魚土鍋飯」、「鯛魚蕪菁粥」以及「鐵板麻辣紅油牡蠣」，亦於其所經營的現代居酒屋inari中同步提供，讓消費者能實際體驗日本產水產品與台灣風味融合後所展現的全新魅力。

▲林泉主廚特別研發的「帆立貝花雕蒸蛋」、「三杯鰤魚土鍋飯」於其所經營的現代居酒屋「inari」可品嚐。　圖：JFOODO／來源
▲林泉主廚特別研發的「帆立貝花雕蒸蛋」、「三杯鰤魚土鍋飯」於其所經營的現代居酒屋「inari」可品嚐。　圖：JFOODO／來源

▲林泉主廚特別研發的「帆立貝花雕蒸蛋」、「三杯鰤魚土鍋飯」於其所經營的現代居酒屋「inari」可品嚐。　圖：JFOODO／來源

其餘合作餐廳亦依據自家的料理風格與品牌特色，發表運用4種水產品的多樣化料理。除了於餐廳用餐，活動期間內，日本水產品亦可於連鎖超市「Mia C’bon」選購，販售期間為2026/01/09-02/08，讓台灣饕客能在家體驗日本水產美味。日本「帆立貝」、「鰤魚」、「鯛魚」、「牡蠣」詳細介紹與合作餐廳、菜色可上「極簡日本鮮味，不簡單的美味。」官網查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#餐廳 #消費 #期間限定

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

2026-01-04 19:21 Belinda的玩美甜蜜窩

大雨天搭纜車是啥體驗

上下車瞬間沒遮蔽物就已濕

窗外視線所及還多了點朦朧美~

#天保山大觀覽車❤

直徑高達100公尺

曾是世界最高的摩天輪

雨中的市景別有番風味

還能俯瞰大阪港~

是種市容、港景雙重視覺享受

轉一圈約15分鐘

其中8個全透明車廂

排隊時會詢問意願且分流排隊

可能雨太大~透明車廂竟沒等太久

且大阪周遊卡還能免費搭乘!!

位於天保山海港村購物中心3F

2樓就是樂高樂園

附近景點也超多

海遊館、聖瑪麗亞號、咲洲宇宙塔展望台

都是大阪市知名景點

其中除了海遊館外

都是大阪周遊卡的免費景點

親子來這一日遊超划算囉~!!

#日本景點#大阪景點#天保山纜車

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #一日遊 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

2026-01-01 20:16 Belinda的玩美甜蜜窩

#一覽大阪的美

#阿倍野景觀台❤

手機夜景模式越來越不行

這波照片能用的真沒幾張

竟要靠蘇先生的照片頂著

#阿倍野HARUKAS((あべのハルカス))❤

是座60層高、地下5樓的巨型摩天大樓

B2~14樓為百貨公司阿倍野近鐵總店

16樓為阿倍野美術館

17~57樓為辦公室、大阪萬豪都酒店

58~60樓為展望台HARUKAS 300

#阿倍野展望台❤

高300公尺，曾是日本第一高樓

目前已被東京麻布台之丘超越

觀景台從58～60樓

從16樓展望台接待處購票

再轉乘高速電梯直達60樓

展望台設計成「回」字形

四周均採大片落地透明玻璃

中間鏤空俯瞰58樓景觀餐廳

還能穿透看到任何一邊的人群

打造360度無死角的遼闊視野

其中一段還是玻璃地面

踩上去就像浮在空中~相當特別!!

地下層可直達近鐵電車阿部野橋站

且與大阪地鐵Osaka Metro御堂筋線

谷町線、JR大阪環狀線天王寺站

步行僅約1分鐘的距離~相當便利囉!!

#日本景點#大阪景點#阿倍野景觀台

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#餐廳 #打卡景點 #日本景點 #百貨公司

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
往下滑看更多精彩文章
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

2026-01-05 10:50 女子漾／編輯王廷羽
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels

台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。不只退稅，2025～2026 之間日本各地也陸續出現「住宿稅調整、登山管制、街頭禁菸、交通支付規則變動」等新規定。女子漾整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊10大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！

編輯推薦

文章目錄

2026 日本旅遊新制1. 赴日前預先填寫 Visit Japan Web

雖然這個不是今年新制度，但編輯還是要提醒大家赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。

Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單

旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照
旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制2. 住宿稅擴大上路

自 2025 年起，日本為了因應觀光人潮增加，越來越多熱門旅遊城市開始徵收或調整「住宿稅（宿泊稅）」。這筆費用多半不會直接包含在訂房網站顯示的房價中，而是等到入住或退房時，由旅宿現場另外收取。

住宿稅金額依城市而異，常見是以「每人每晚」計算，也有依房價級距不同而調整的做法。單看金額不一定很高，但若是多人同行、連住數晚，累積起來仍會讓旅費多出一筆。建議出發前先確認目的地是否有住宿稅規定，並預留少量日幣現金，以免臨時需要支付卻措手不及。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

目前已收取住宿稅的城市包含東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市，以及北海道新雪谷町（二世谷）、俱知安町等；另有北海道、沖繩、宮城、廣島與仙台市，預計自 2026 年起開始徵收。

2026 日本旅遊新制3. 熱門景點人流管制上路

為了控管人潮與提升安全，富士山自 2024 年起實施登山人數管制，每日上限 4,000 人，並要求事先預約與繳交入山費。其中吉田路線規定，通過五合目關卡需支付 4,000 日圓登山費，未完成手續將無法進入。

不只富士山，京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進人流管制措施，未來前往熱門景點前，勢必得提前安排，不再能臨時起意。由於登山與管制規範會依路線與年度調整，出發前建議直接查閱官方公告或最新路線資訊，避免只參考社群流傳的舊圖卡而誤判規定。

日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制4. 店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看

過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。

日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。

適用對象

限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。

退稅類別與規定

新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。

機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照
機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制5. 機場退稅流程教學

購物當下：

付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。

線上登錄：

輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。

出境當天：

提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。

KIOSK操作：

刷護照確認消費紀錄，完成退稅。

退款方式：

款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。

提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。

圖片來源：截自J-Tax Free System網站
圖片來源：截自J-Tax Free System網站

2026 日本旅遊新制6. JR導入人臉識別！

JR 東日本已在上越新幹線的新潟站、長岡站進行「人臉識別驗票閘門」實證實驗，約 500 名持有新幹線定期券的乘客參與測試。乘客需事先註冊臉部資訊並綁定票證，通過閘門時系統會即時比對臉部影像，成功即可放行，全程不必刷卡或拿手機。測試內容涵蓋不同光線、姿勢與配戴口罩等情境，實驗預計持續至 2026 年 3 月 31 日，是否全面導入仍待評估，一般旅客短期內仍以傳統驗票方式為主。

圖片來源：KKday提供
圖片來源：KKday提供

2026 日本旅遊新制7. 熊本縣支付方式取消IC卡

熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。

2026 日本旅遊新制8. Suica 西瓜卡功能不只搭車！

陪伴旅人多年的 Suica 西瓜卡，將在 2026 年迎來結構性升級。配合 QR Code 支付功能導入，儲值上限預計從約 2 萬日圓提高至 30 萬日圓，同時擴充電子轉帳、數位優惠券與區域限定功能，角色定位更接近行動支付工具。此外，使用超過 20 年的企鵝吉祥物也將退役了，象徵 Suica 進入新世代，但基本搭車與感應使用方式仍會保留。

圖片來源：聯合報系資料照 高彬原
圖片來源：聯合報系資料照 高彬原

2026 日本旅遊新制9. 7-Eleven 也能寄放行李

日本 7-Eleven 與行李寄存平台 ecbo cloak 合作，開放部分門市提供行李寄放服務，目前約有 378 家門市參與，多位於車站周邊或熱門景點附近。除行李箱外，嬰兒車也可寄放。使用方式需先在線上預約，到店出示 QR Code 或確認碼即可。費用約為行李箱一天台幣 160 元、包包台幣 100 元，以午夜為一天結算，適合空檔時間想輕裝行動的旅客。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制10. Tabelog 推出繁體中文版！找餐廳更方便

日本指標級美食平台 Tabelog 近期推出繁體中文版，讓海外旅客查餐廳、看評價與訂位更加順手。Tabelog 收錄超過 80 萬家餐廳，評分機制嚴謹，在日本被視為「3.5 分以上就值得排隊」。中文版上線後，可直接用中文篩選條件與閱讀評論，對自由行旅客來說，大幅降低語言門檻，也讓選店成功率明顯提升。

圖片來源：Tabelog
圖片來源：Tabelog

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#退稅 #新制 #機場 #懶人包 #日本旅遊 #2026年

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
往下滑看更多精彩文章
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

2026-01-05 21:16 女子漾／編輯周意軒
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理 圖片來源：麥當勞提供、女子漾編輯拍攝
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理 圖片來源：麥當勞提供、女子漾編輯拍攝

2026 開年第一波甜點話題，被「芋頭」全面接管。從速食龍頭 台灣麥當勞 推出的大甲芋頭系新品，到甜甜圈控最熟悉的 Mister Donut 統一多拿滋 攜手人氣創作者千千打造台泰混血風味，一月直接變成芋頭控的主場月。

麥當勞芋頭新品「麥芋球」登場，大甲芋頭就是保證

麥當勞這次把台灣人最愛的芋頭點心化，推出期間限定「麥芋球」，嚴選來自大甲的芋頭製作，外層酥炸到金黃，內餡則是細緻綿密的芋泥口感。咬下去先是酥香，再來是濃濃芋頭甜味，甜度控制得剛剛好，不會膩口。一份 5 入的設定，無論當作餐後甜點或下午茶都很剛好，也難怪被不少網友直接列入「必回購清單」。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

販售重點整理

1 活動期間 1/7 至 1/27（或售完為止）

2 單點 66 元 套餐加購 59 元

3 餐廳內用 外帶 得來速適用

不只芋頭，麥當勞還有重量級「Big Arch 霸牛堡」同步話題

雖然焦點是芋頭，但這波新品討論度同樣被「Big Arch 霸牛堡」拉高。雙層四盎司安格斯牛肉、芝麻奇亞籽麵包，加上獨家霸牛醬，份量直接對準重度飢餓族。只要購買套餐還能加碼送 4 塊麥克鷄塊，也讓不少人選擇「鹹甜一起點」，芋頭球自然就被順手帶回家。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

Mister Donut × 水水灶咖，芋頭甜甜圈全面升級

甜點戰場另一端，Mister Donut 攜手百萬創作者 千千 的品牌水水灶咖，直接把芋頭玩到新高度。這次聯名以台味為核心，芋頭是靈魂主角之一。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

話題芋頭品項一次看

1 流心濃芋金沙波堤 79 元

芋頭風味可可沾醬包裹波堤，內餡是鹹甜交織的金沙流心，切開瞬間就很有社群爆款潛力。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2 芋見 QQ 波堤 59 元

芋泥鮮奶油加上麻糬丁，直接把芋頭大福變成甜甜圈版本，口感派一定愛。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

3 芋頭牛奶 M 冰 89 元

綿密芋泥與鮮奶融合，走的是溫柔療癒路線，搭甜甜圈剛剛好。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

聯名商品自 1/6 起期間限定販售，部分品項於指定日期陸續在 7-ELEVEN Mister Donut 專櫃登場。

不只是在地味，還有泰式風格的結合！「巧克芭娜娜派」將北海道酥鬆派皮融入泰式香蕉煎餅元素，於派皮中加入香蕉餡料、可可醬及煉乳，最後以可可線條營造香蕉煎餅淋醬感～「椰香芒果糰子」以芒果糯米飯為開發概念，將日式糰子做為糯米飯，並於糰子擠上椰奶醬與泰式芒果醬，打造擁有異國風味的日式糰子。「滿滿海苔肉鬆波堤」以Q彈波堤裹上最佳拍檔美乃滋x海苔肉鬆，碰撞出經典風味的新食感體驗！

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

編輯推薦

#新品 #芋泥 #麥當勞 #期間限定 #7-Eleven #Mister Donut

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

最新文章

台日主廚聯手 日本季節水產台灣就能輕鬆吃到！

台日主廚聯手 日本季節水產台灣就能輕鬆吃到！

#餐廳 #期間限定 #消費

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.01.13 12
即食雞腿排推薦｜忙碌日子裡的溫柔溫補日常，一包雞腿延伸的家常餐桌靈感｜閤味肉燥蒜頭雞腿 & 藥膳雞腿

即食雞腿排推薦｜忙碌日子裡的溫柔溫補日常，一包雞腿延伸的家常餐桌靈感｜閤味肉燥蒜頭雞腿 & 藥膳雞腿

#香氣 #氣溫 #分享

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記 2026.01.13 10
台北楓香變色宛如晚霞橙光 為都市生活的冬日，秀出一把火般溫暖的休閒時光

台北楓香變色宛如晚霞橙光 為都市生活的冬日，秀出一把火般溫暖的休閒時光

#台北 #低溫

旅遊經 2026.01.13 19
寒假前哨站！基隆廟口必玩行程，親子樂園「500顆彈珠」0元送你玩

寒假前哨站！基隆廟口必玩行程，親子樂園「500顆彈珠」0元送你玩

#親子 #基隆廟口夜市 #寒假 #下雨天室內景點 #親子景點

Yvonne 2026.01.13 18
台中西屯｜上安美食傳統肉粥西屯創始店．天冷呷飽飽的平價美食！

台中西屯｜上安美食傳統肉粥西屯創始店．天冷呷飽飽的平價美食！

#美食探店 #台中美食 #美食 #東泉辣椒醬 #香氣

海帶呀海帶吃遍台灣美食 2026.01.13 14
日本 | 終於再度巧遇！又被日本粉絲稱為「幻之星冰樂」的這款口味 只有某個時期才會出現！

日本 | 終於再度巧遇！又被日本粉絲稱為「幻之星冰樂」的這款口味 只有某個時期才會出現！

#星巴克 #咖啡 #日本 #星冰樂 #熱門話題

Enhsin 2026.01.13 17
桃園溫泉「熱」「點」 宇內溪溫泉主打「溪畔泡湯」

桃園溫泉「熱」「點」 宇內溪溫泉主打「溪畔泡湯」

#角色 #戲水 #登記

旅遊經 2026.01.13 29
角板山行館梅花目前花開5成 梅花季盛開期間，假日將打造沉浸式賞梅體驗

角板山行館梅花目前花開5成 梅花季盛開期間，假日將打造沉浸式賞梅體驗

#角板山行館 #賞梅 #開幕

旅遊經 2026.01.13 61
不用跑很遠也能玩雪！東京近郊滑雪推薦

不用跑很遠也能玩雪！東京近郊滑雪推薦

#東京自由行 #日本滑雪 #滑雪 #滑雪度假村 #親子景點

FunTime旅遊比價 2026.01.13 21
PALACE HOTEL TOKYO：以日本永恆烹飪智慧打造的世界級美食殿堂

PALACE HOTEL TOKYO：以日本永恆烹飪智慧打造的世界級美食殿堂

#主題餐廳 #美食 #氛圍

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.01.13 18
18+