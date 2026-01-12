【能量解密】從地殼深處到指尖振動：七大基礎水晶深度解析–建國玉市寶石獵人–林燃

2026-01-12 08:00 林燃

水晶（主要成分是二氧化矽）

是在地殼深處的高溫、高壓環境下，由富含二氧化矽的熱液（岩漿噴發），經過數百萬年到數億年的緩慢冷卻、漸漸結晶形成的。


這個過程需要適當的時間、溫度、壓力和生長環境，常見於岩漿冷卻的火成岩空洞或斷裂帶中，礦物質在溶液飽和時慢慢析出。（常見於河床之中，台灣大甲溪河床中就偶爾能見白水晶。）


而其中的微量元素（如鐵、錳）的加入，會賦予水晶不同顏色，如紫水晶、粉水晶……等。


而地球上最古老、也最傳統的基礎水晶，則分為七種。


我將從物質層面（成分/硬度）到能量層面（振動/形成）來為大家做深度解析。


​七大基礎水晶：


白水晶、粉水晶、黃水晶、紫水晶、茶水晶、綠幽靈、黑曜石。


​這七種水晶在本質上都是二氧化矽（SiO_2），但因為含有的微量元素或所受輻射影而呈現出不同形式的樣貌。


​水晶的生長需要極為嚴苛的條件，通常是在地殼深處的熱液礦床中：

​高壓與高溫： 在地下約 500^\circ C 至 1000^\circ C 的環境。


​充足空間： 通常在岩石的裂縫或空洞（晶洞）中生長。


​富含矽的熱水： 當含有飽和二氧化矽的水溶液在冷卻過程中，原子會按照嚴謹的幾何順序排列，形成我們看到的六角柱狀晶體。這通常需要數萬年甚至上百萬年的時間。


​而至於為什麼水晶會「振動」？


以科學觀點來說，​這並非玄學，而是一個物理現象，稱為「壓電效應」（Piezoelectric Effect）。


​原理：當你給予水晶壓力（或微弱電流）時，它的晶格結構會產生形變，進而產生電位差。反之，若給予電壓，水晶則會產生機械性的跳動。


​高穩定的頻率：水晶最神奇的地方在於它振動的頻率極其穩定。這就是為什麼早期的手錶（石英錶）、電腦 CPU、無線電發送器都需要石英（水晶）來進行精確計時與調頻。


​共振：科學上，一切物質皆有其振動頻率。水晶穩定的振動能作為「調律器」，誘導頻率混亂的物體（如焦慮的人體磁場）回歸和諧。


至於​水晶為什麼會有能量？

我以能量學觀點來解釋，​「能量」可以從兩個角度來看：


1.​結構有序度：


水晶擁有自然界中最穩定的晶體結構。


人體大部分是由水組成，而水分子的排列又相對雜亂；當水晶穩定的有序排列與人體靠近時，會通過「共振」幫助人體磁場重新排列，這就是人們感受到的「能量」。這點依照每個人的敏感度不同，所接收的的「能量」也會不同！


以我自己為例子，我有在佩戴不同水晶、寶石時，所接收到的感觀也都有所不同。

有時是觸電感、暖流感，有時是感動、想哭、委屈跟釋放！

比較特別的應該是示警，當我在面對危險前的特殊感應，冰一下、或是忽然的想睡、疲累感。（個人感受，不代表所有人都能感應到！）


2.​微量元素與色彩學：


不同的顏色對應不同波長的電磁波（光）。例如，紫光頻率最高，對應腦部活動；紅光/黑光頻率較低，對應肉體生命力。這與人體的脈輪頻率產生了相應的連結。

這也算是解釋了每種水晶帶給人們不同的感觸。


​補充：黑曜石算是比較特殊的存在。


​雖然它在「水晶的基礎七大」中，但科學上它不是「水晶」（因為它沒有晶體結構，是玻璃質），所以它不具備壓電效應。


它的能量在於其「吸納性」，像海綿一樣吸收負面磁場，而非像白水晶那樣產生穩定的振盪波。


再來就是一般新手最關心的，如何分辨水晶真假？


​市面上常見人工合成或玻璃製品，一般購買可以透過以下幾點初步判斷：


​溫度感：天然水晶導熱快，觸摸時會有冰涼感；玻璃或塑料則隨體溫升溫較快。


​內部特徵


​天然：常有雲霧狀棉絮、冰裂紋或礦缺。


​人造：通常過於完美無瑕，或內部有細小氣泡。


​雙折射法：將水晶放在一根頭髮上，透過水晶看，若能看到頭髮重影（雙影現象），通常為天然水晶（白水晶最明顯）。


​重量：天然水晶密度較高，拿在手上會有明顯的「墜手感」。


摩擦力：兩顆水晶上下摩擦，真水晶表面光滑，合成水晶摩擦起來會有澀感。


至於​水晶如何消磁（淨化）？


無主​水晶會吸收周遭的能量，建議剛買回來或配戴一段時間後可以進行消磁。


​晶簇消磁法 (最推薦)：

將水晶放入裝有白水晶晶簇的容器中，放置一晚即可。晶簇可重複使用，但本身也需定期曬太陽淨化，這才有充電的效用。


​月光法：在農曆十五月圓左右，將水晶放在窗台接受月光照射一晚。這對粉水晶、紫水晶……等怕曬黑的水晶來說非常安全。


​水流法：將水晶放在水龍頭下用小水流沖洗約 3-5 分鐘。但含有金屬礦物的水晶（如黃鐵礦、藍銅礦）不宜。且需經常換線，大約3-4個月可以換一次。

這個方法適合會自己更換水晶線的朋友，因為經常水沖，線的耗損會比較大，大約也是3-4個月需要更換。


​薰香法：使用鼠尾草、檀香或聖木，點燃後將水晶在煙霧中穿過數次。

我看過很多人也會拿到廟裡過香爐，我個人建議是最好不要！因為能量較雜，如果真的要過，也請前往大廟！


​另外值得注意的是，粉水晶、紫水晶、黃水晶⭐不建議用陽光暴曬法，長期曝曬會導致退色。（在於其中的電子）

而​黑曜石則是只能佩戴在右手（釋放）

有些紫水晶在曬過之後，有可能變成黃水晶或茶晶的顏色，但它本質上還是水晶，且紫水也是跟黃水共生的。

如果不小心褪色，只要保持水晶的亮澤跟透度即可！


另外也可以使用音叉或放水晶調頻音樂，也有淨化跟充電的效果喔！那今天基礎水晶篇，就先告一段落~


看不過癮嗎？下一篇，我們再來探討水晶跟五行間的關係，星期五同一時間，我們再見🥰


本篇資料部分來自維基百科、部分來自地球科學書籍、礦物百科。


本作者在此只做整理，若有疑問可以提出，我會儘量找到專家幫忙回覆。



林燃

林燃

喜歡將自己腦袋裡稀奇古怪的想法化為文字，歡迎各方來客切磋指教喔！ 林燃專文社會寫實類、靈異類的通俗小說，在方格子、鏡文學都有新文發佈。 如果你喜歡我的文字，可以給我點個讚，那就是對林燃最大的鼓勵喔！

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

2026-01-05 10:50 女子漾／編輯王廷羽
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels

台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。不只退稅，2025～2026 之間日本各地也陸續出現「住宿稅調整、登山管制、街頭禁菸、交通支付規則變動」等新規定。女子漾整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊10大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！

2026 日本旅遊新制1. 赴日前預先填寫 Visit Japan Web

雖然這個不是今年新制度，但編輯還是要提醒大家赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。

Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單

旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照
旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制2. 住宿稅擴大上路

自 2025 年起，日本為了因應觀光人潮增加，越來越多熱門旅遊城市開始徵收或調整「住宿稅（宿泊稅）」。這筆費用多半不會直接包含在訂房網站顯示的房價中，而是等到入住或退房時，由旅宿現場另外收取。

住宿稅金額依城市而異，常見是以「每人每晚」計算，也有依房價級距不同而調整的做法。單看金額不一定很高，但若是多人同行、連住數晚，累積起來仍會讓旅費多出一筆。建議出發前先確認目的地是否有住宿稅規定，並預留少量日幣現金，以免臨時需要支付卻措手不及。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

目前已收取住宿稅的城市包含東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市，以及北海道新雪谷町（二世谷）、俱知安町等；另有北海道、沖繩、宮城、廣島與仙台市，預計自 2026 年起開始徵收。

2026 日本旅遊新制3. 熱門景點人流管制上路

為了控管人潮與提升安全，富士山自 2024 年起實施登山人數管制，每日上限 4,000 人，並要求事先預約與繳交入山費。其中吉田路線規定，通過五合目關卡需支付 4,000 日圓登山費，未完成手續將無法進入。

不只富士山，京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進人流管制措施，未來前往熱門景點前，勢必得提前安排，不再能臨時起意。由於登山與管制規範會依路線與年度調整，出發前建議直接查閱官方公告或最新路線資訊，避免只參考社群流傳的舊圖卡而誤判規定。

日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制4. 店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看

過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。

日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。

適用對象

限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。

退稅類別與規定

新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。

機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照
機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制5. 機場退稅流程教學

購物當下：

付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。

線上登錄：

輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。

出境當天：

提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。

KIOSK操作：

刷護照確認消費紀錄，完成退稅。

退款方式：

款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。

提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。

圖片來源：截自J-Tax Free System網站
圖片來源：截自J-Tax Free System網站

2026 日本旅遊新制6. JR導入人臉識別！

JR 東日本已在上越新幹線的新潟站、長岡站進行「人臉識別驗票閘門」實證實驗，約 500 名持有新幹線定期券的乘客參與測試。乘客需事先註冊臉部資訊並綁定票證，通過閘門時系統會即時比對臉部影像，成功即可放行，全程不必刷卡或拿手機。測試內容涵蓋不同光線、姿勢與配戴口罩等情境，實驗預計持續至 2026 年 3 月 31 日，是否全面導入仍待評估，一般旅客短期內仍以傳統驗票方式為主。

圖片來源：KKday提供
圖片來源：KKday提供

2026 日本旅遊新制7. 熊本縣支付方式取消IC卡

熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。

2026 日本旅遊新制8. Suica 西瓜卡功能不只搭車！

陪伴旅人多年的 Suica 西瓜卡，將在 2026 年迎來結構性升級。配合 QR Code 支付功能導入，儲值上限預計從約 2 萬日圓提高至 30 萬日圓，同時擴充電子轉帳、數位優惠券與區域限定功能，角色定位更接近行動支付工具。此外，使用超過 20 年的企鵝吉祥物也將退役了，象徵 Suica 進入新世代，但基本搭車與感應使用方式仍會保留。

圖片來源：聯合報系資料照 高彬原
圖片來源：聯合報系資料照 高彬原

2026 日本旅遊新制9. 7-Eleven 也能寄放行李

日本 7-Eleven 與行李寄存平台 ecbo cloak 合作，開放部分門市提供行李寄放服務，目前約有 378 家門市參與，多位於車站周邊或熱門景點附近。除行李箱外，嬰兒車也可寄放。使用方式需先在線上預約，到店出示 QR Code 或確認碼即可。費用約為行李箱一天台幣 160 元、包包台幣 100 元，以午夜為一天結算，適合空檔時間想輕裝行動的旅客。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制10. Tabelog 推出繁體中文版！找餐廳更方便

日本指標級美食平台 Tabelog 近期推出繁體中文版，讓海外旅客查餐廳、看評價與訂位更加順手。Tabelog 收錄超過 80 萬家餐廳，評分機制嚴謹，在日本被視為「3.5 分以上就值得排隊」。中文版上線後，可直接用中文篩選條件與閱讀評論，對自由行旅客來說，大幅降低語言門檻，也讓選店成功率明顯提升。

圖片來源：Tabelog
圖片來源：Tabelog

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

2026-01-01 20:16 Belinda的玩美甜蜜窩

#一覽大阪的美

#阿倍野景觀台❤

手機夜景模式越來越不行

這波照片能用的真沒幾張

竟要靠蘇先生的照片頂著

#阿倍野HARUKAS((あべのハルカス))❤

是座60層高、地下5樓的巨型摩天大樓

B2~14樓為百貨公司阿倍野近鐵總店

16樓為阿倍野美術館

17~57樓為辦公室、大阪萬豪都酒店

58~60樓為展望台HARUKAS 300

#阿倍野展望台❤

高300公尺，曾是日本第一高樓

目前已被東京麻布台之丘超越

觀景台從58～60樓

從16樓展望台接待處購票

再轉乘高速電梯直達60樓

展望台設計成「回」字形

四周均採大片落地透明玻璃

中間鏤空俯瞰58樓景觀餐廳

還能穿透看到任何一邊的人群

打造360度無死角的遼闊視野

其中一段還是玻璃地面

踩上去就像浮在空中~相當特別!!

地下層可直達近鐵電車阿部野橋站

且與大阪地鐵Osaka Metro御堂筋線

谷町線、JR大阪環狀線天王寺站

步行僅約1分鐘的距離~相當便利囉!!

#日本景點#大阪景點#阿倍野景觀台

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

2026-01-04 19:21 Belinda的玩美甜蜜窩

大雨天搭纜車是啥體驗

上下車瞬間沒遮蔽物就已濕

窗外視線所及還多了點朦朧美~

#天保山大觀覽車❤

直徑高達100公尺

曾是世界最高的摩天輪

雨中的市景別有番風味

還能俯瞰大阪港~

是種市容、港景雙重視覺享受

轉一圈約15分鐘

其中8個全透明車廂

排隊時會詢問意願且分流排隊

可能雨太大~透明車廂竟沒等太久

且大阪周遊卡還能免費搭乘!!

位於天保山海港村購物中心3F

2樓就是樂高樂園

附近景點也超多

海遊館、聖瑪麗亞號、咲洲宇宙塔展望台

都是大阪市知名景點

其中除了海遊館外

都是大阪周遊卡的免費景點

親子來這一日遊超划算囉~!!

#日本景點#大阪景點#天保山纜車

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

2026-01-05 21:16 女子漾／編輯周意軒
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理 圖片來源：麥當勞提供、女子漾編輯拍攝
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理 圖片來源：麥當勞提供、女子漾編輯拍攝

2026 開年第一波甜點話題，被「芋頭」全面接管。從速食龍頭 台灣麥當勞 推出的大甲芋頭系新品，到甜甜圈控最熟悉的 Mister Donut 統一多拿滋 攜手人氣創作者千千打造台泰混血風味，一月直接變成芋頭控的主場月。

麥當勞芋頭新品「麥芋球」登場，大甲芋頭就是保證

麥當勞這次把台灣人最愛的芋頭點心化，推出期間限定「麥芋球」，嚴選來自大甲的芋頭製作，外層酥炸到金黃，內餡則是細緻綿密的芋泥口感。咬下去先是酥香，再來是濃濃芋頭甜味，甜度控制得剛剛好，不會膩口。一份 5 入的設定，無論當作餐後甜點或下午茶都很剛好，也難怪被不少網友直接列入「必回購清單」。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

販售重點整理

1 活動期間 1/7 至 1/27（或售完為止）

2 單點 66 元 套餐加購 59 元

3 餐廳內用 外帶 得來速適用

不只芋頭，麥當勞還有重量級「Big Arch 霸牛堡」同步話題

雖然焦點是芋頭，但這波新品討論度同樣被「Big Arch 霸牛堡」拉高。雙層四盎司安格斯牛肉、芝麻奇亞籽麵包，加上獨家霸牛醬，份量直接對準重度飢餓族。只要購買套餐還能加碼送 4 塊麥克鷄塊，也讓不少人選擇「鹹甜一起點」，芋頭球自然就被順手帶回家。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

Mister Donut × 水水灶咖，芋頭甜甜圈全面升級

甜點戰場另一端，Mister Donut 攜手百萬創作者 千千 的品牌水水灶咖，直接把芋頭玩到新高度。這次聯名以台味為核心，芋頭是靈魂主角之一。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

話題芋頭品項一次看

1 流心濃芋金沙波堤 79 元

芋頭風味可可沾醬包裹波堤，內餡是鹹甜交織的金沙流心，切開瞬間就很有社群爆款潛力。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2 芋見 QQ 波堤 59 元

芋泥鮮奶油加上麻糬丁，直接把芋頭大福變成甜甜圈版本，口感派一定愛。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

3 芋頭牛奶 M 冰 89 元

綿密芋泥與鮮奶融合，走的是溫柔療癒路線，搭甜甜圈剛剛好。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

聯名商品自 1/6 起期間限定販售，部分品項於指定日期陸續在 7-ELEVEN Mister Donut 專櫃登場。

不只是在地味，還有泰式風格的結合！「巧克芭娜娜派」將北海道酥鬆派皮融入泰式香蕉煎餅元素，於派皮中加入香蕉餡料、可可醬及煉乳，最後以可可線條營造香蕉煎餅淋醬感～「椰香芒果糰子」以芒果糯米飯為開發概念，將日式糰子做為糯米飯，並於糰子擠上椰奶醬與泰式芒果醬，打造擁有異國風味的日式糰子。「滿滿海苔肉鬆波堤」以Q彈波堤裹上最佳拍檔美乃滋x海苔肉鬆，碰撞出經典風味的新食感體驗！

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

