【能量解密】從地殼深處到指尖振動：七大基礎水晶深度解析–建國玉市寶石獵人–林燃

水晶（主要成分是二氧化矽）

是在地殼深處的高溫、高壓環境下，由富含二氧化矽的熱液（岩漿噴發），經過數百萬年到數億年的緩慢冷卻、漸漸結晶形成的。

這個過程需要適當的時間、溫度、壓力和生長環境，常見於岩漿冷卻的火成岩空洞或斷裂帶中，礦物質在溶液飽和時慢慢析出。（常見於河床之中，台灣大甲溪河床中就偶爾能見白水晶。）

而其中的微量元素（如鐵、錳）的加入，會賦予水晶不同顏色，如紫水晶、粉水晶……等。

而地球上最古老、也最傳統的基礎水晶，則分為七種。

我將從物質層面（成分/硬度）到能量層面（振動/形成）來為大家做深度解析。

​七大基礎水晶：

白水晶、粉水晶、黃水晶、紫水晶、茶水晶、綠幽靈、黑曜石。

​這七種水晶在本質上都是二氧化矽（SiO_2），但因為含有的微量元素或所受輻射影而呈現出不同形式的樣貌。

​水晶的生長需要極為嚴苛的條件，通常是在地殼深處的熱液礦床中：

​高壓與高溫： 在地下約 500^\circ C 至 1000^\circ C 的環境。

​充足空間： 通常在岩石的裂縫或空洞（晶洞）中生長。

​富含矽的熱水： 當含有飽和二氧化矽的水溶液在冷卻過程中，原子會按照嚴謹的幾何順序排列，形成我們看到的六角柱狀晶體。這通常需要數萬年甚至上百萬年的時間。

​而至於為什麼水晶會「振動」？

以科學觀點來說，​這並非玄學，而是一個物理現象，稱為「壓電效應」（Piezoelectric Effect）。

​原理：當你給予水晶壓力（或微弱電流）時，它的晶格結構會產生形變，進而產生電位差。反之，若給予電壓，水晶則會產生機械性的跳動。

​高穩定的頻率：水晶最神奇的地方在於它振動的頻率極其穩定。這就是為什麼早期的手錶（石英錶）、電腦 CPU、無線電發送器都需要石英（水晶）來進行精確計時與調頻。

​共振：科學上，一切物質皆有其振動頻率。水晶穩定的振動能作為「調律器」，誘導頻率混亂的物體（如焦慮的人體磁場）回歸和諧。

至於​水晶為什麼會有能量？

我以能量學觀點來解釋，​「能量」可以從兩個角度來看：

1.​結構有序度：

水晶擁有自然界中最穩定的晶體結構。

人體大部分是由水組成，而水分子的排列又相對雜亂；當水晶穩定的有序排列與人體靠近時，會通過「共振」幫助人體磁場重新排列，這就是人們感受到的「能量」。這點依照每個人的敏感度不同，所接收的的「能量」也會不同！

以我自己為例子，我有在佩戴不同水晶、寶石時，所接收到的感觀也都有所不同。

有時是觸電感、暖流感，有時是感動、想哭、委屈跟釋放！

比較特別的應該是示警，當我在面對危險前的特殊感應，冰一下、或是忽然的想睡、疲累感。（個人感受，不代表所有人都能感應到！）

2.​微量元素與色彩學：

不同的顏色對應不同波長的電磁波（光）。例如，紫光頻率最高，對應腦部活動；紅光/黑光頻率較低，對應肉體生命力。這與人體的脈輪頻率產生了相應的連結。

這也算是解釋了每種水晶帶給人們不同的感觸。

​補充：黑曜石算是比較特殊的存在。

​雖然它在「水晶的基礎七大」中，但科學上它不是「水晶」（因為它沒有晶體結構，是玻璃質），所以它不具備壓電效應。

它的能量在於其「吸納性」，像海綿一樣吸收負面磁場，而非像白水晶那樣產生穩定的振盪波。

再來就是一般新手最關心的，如何分辨水晶真假？

​市面上常見人工合成或玻璃製品，一般購買可以透過以下幾點初步判斷：

​溫度感：天然水晶導熱快，觸摸時會有冰涼感；玻璃或塑料則隨體溫升溫較快。

​內部特徵

​天然：常有雲霧狀棉絮、冰裂紋或礦缺。

​人造：通常過於完美無瑕，或內部有細小氣泡。

​雙折射法：將水晶放在一根頭髮上，透過水晶看，若能看到頭髮重影（雙影現象），通常為天然水晶（白水晶最明顯）。

​重量：天然水晶密度較高，拿在手上會有明顯的「墜手感」。

摩擦力：兩顆水晶上下摩擦，真水晶表面光滑，合成水晶摩擦起來會有澀感。

至於​水晶如何消磁（淨化）？

無主​水晶會吸收周遭的能量，建議剛買回來或配戴一段時間後可以進行消磁。

​晶簇消磁法 (最推薦)：

將水晶放入裝有白水晶晶簇的容器中，放置一晚即可。晶簇可重複使用，但本身也需定期曬太陽淨化，這才有充電的效用。

​月光法：在農曆十五月圓左右，將水晶放在窗台接受月光照射一晚。這對粉水晶、紫水晶……等怕曬黑的水晶來說非常安全。

​水流法：將水晶放在水龍頭下用小水流沖洗約 3-5 分鐘。但含有金屬礦物的水晶（如黃鐵礦、藍銅礦）不宜。且需經常換線，大約3-4個月可以換一次。

這個方法適合會自己更換水晶線的朋友，因為經常水沖，線的耗損會比較大，大約也是3-4個月需要更換。

​薰香法：使用鼠尾草、檀香或聖木，點燃後將水晶在煙霧中穿過數次。

我看過很多人也會拿到廟裡過香爐，我個人建議是最好不要！因為能量較雜，如果真的要過，也請前往大廟！

​另外值得注意的是，粉水晶、紫水晶、黃水晶⭐不建議用陽光暴曬法，長期曝曬會導致退色。（在於其中的電子）

而​黑曜石則是只能佩戴在右手（釋放）

有些紫水晶在曬過之後，有可能變成黃水晶或茶晶的顏色，但它本質上還是水晶，且紫水也是跟黃水共生的。

如果不小心褪色，只要保持水晶的亮澤跟透度即可！

另外也可以使用音叉或放水晶調頻音樂，也有淨化跟充電的效果喔！那今天基礎水晶篇，就先告一段落~

看不過癮嗎？下一篇，我們再來探討水晶跟五行間的關係，星期五同一時間，我們再見🥰

本篇資料部分來自維基百科、部分來自地球科學書籍、礦物百科。

本作者在此只做整理，若有疑問可以提出，我會儘量找到專家幫忙回覆。



