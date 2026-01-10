日本北陸在地人帶路(3) 木工藝之都的溫潤【高山】

高山市所在的飛驒地區自古以來盛產優質木材，因而以木工聞名，讓高山市有「日本木工文化重鎮」之稱。2025年我參加輝達旅遊的「經典北陸‧名古屋５日」，行程中帶我遊覽高山老街，欣賞木造建築之美，更住進用飛驒木打造的特色飯店，感受木作帶來的溫潤感，詳細旅遊行程請參閱：https://pse.is/8h8abf。

【建築巡禮】江戶時代的古蹟-高山老街與陣屋

高山老街至今仍保留江戶時代的街景，街道兩旁是一間間古色古香的老房子，充滿歲月的韻味，因而被稱為「小京都」。建築高度一致且色調統一，塑造出極具質感的歷史街景。

老屋使用當地飛驒杉或檜木，用傳統榫卯工法（不用或極少使用釘子）建造，木材經長年煙燻及日曬雨淋呈現深褐色，視覺沉穩低調，極具日本美學。高山市冬季寒冷降雪多，因此屋頂傾斜度較大利於落雪，建築結構紮實耐寒耐重。

老街的建築特色是一樓前半是店鋪，後方與二樓是居住空間，將商業與生活融合。建築保留日文稱為「出格子」的窗戶，行業不同格子粗細及排列略有差異，酒釀店格子較粗，商店則格子較細，以方便展示。

高山市是日本清酒文化的重要城市之一，這裡有得天獨厚的自然條件，優質水源、寒冷氣候與工藝傳承，使飛驒清酒風味優雅富有層次，在日本酒界有相當的名氣和地位。

附近的「高山陣屋」是江戶時代官員辦公、居住和倉庫構成的宅院，當時全國各地約有60多處的陣屋，但被保留下來的只剩高山陣屋，歷經三次整修成為現在的樣子，是國家指定史蹟。

「客廳」用於接待訪客，進行會談或社交活動，配有紙拉門或木格窗，面向庭院可欣賞景觀造景，空間感更加通透，也讓訪客感受充滿雅致的氣息。

「會議室」採榻榻米連結式布局，以格子窗及木質天花板打造書院氣息，展現飛驒匠的木工工藝與江戶時代的官方建築美學。此處是陣屋中最大的室內空間，能容納多人同時出席，是舉行會議、裁決或集會的地點。

「御白洲」是審問罪犯和宣判的場所，具備現今法院的功能，現場展示用於逼供的刑具複製品，讓人想像古代嚴苛審問的可怕情景。

【特色住宿】木工的藝術殿堂-hotel around TAKAYAMA

輝達旅遊強調住宿即景點，五天行程就精選兩間極具話題性的「設計系」住宿，在犬山入住Indigo飯店，住宿也能欣賞國寶「犬山城」；在高山入住hotel around TAKAYAMA飯店，飯店大量使用飛驒木材，呼應高山「木工文化重鎮」的美名，不僅是一間飯店，更像是一間展現職人精神的藝廊，且位置極佳，適合夜間散步來感受老街的靜謐。

飯店裝潢呈現日式簡約風，柔和木質與暖色調營造溫馨氛圍，展現在地的生活美學，讓旅客住宿時感受高山木作的溫潤感。

每間客房都有高山製造的家具與裝飾品，這些都是匠人精湛的手工藝，讓住宿成為一種文化體驗。

連衛浴空間都是木頭打造，柔光照明與暖色系的布置，視覺效果讓人內心充滿溫暖，這種設計不只好看，也讓人感覺貼近自然。

在高山老街，黑色古樸的木屋及飄散的清酒香氣，是生活的樣貌；在高山陣屋，古代生活歷歷在目，是歷史的場景；在特色飯店，沉浸在高山木作工藝的溫馨裡，是文化的體驗，這些構成高山最耐人尋味的風貌，你也想來親自感受嗎？

