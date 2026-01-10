2026-01-10 20:21 跟著KarenW.品味人生
【台北夏威夷碗推薦】飲食控暴動！彩碗 Poke Bowl 終於開到台北興安路，想吃什麼自己搭真的太快樂了
飲食控的快樂，有時候真的很簡單
本人喜歡一切原型食物🥗
包含👉 Poke Bowl
當我發現
一間我原本只在其他縣市吃過的彩碗（Poke Bowl），居然悄悄在台北興安街開新店，而且還離我教室不遠。
📍 彩碗 Color Bowl Poke 台北興安店
地址：10491臺北市中山區興安街69號1樓
電話：02 2517 0103
營業時間：11:00-20:00
IG：https://www.instagram.com/colorbowlpoke
官網：https://www.colorbowlpoke.com/
老實說，看到「彩碗台北興安店」準備開幕的時候，我心裡真的有一種
👉 「好，這一餐我已經先預約好了」 的感覺（笑）
如果你跟我一樣是那種
• 不想被套餐綁死
• 今天只想吃自己愛的、不想浪費任何一口
• 想吃的豐富，但又想吃得清爽、有滿足感
那你真的會懂我為什麼這麼期待這一碗。
為什麼我推薦彩碗？
因為彩碗完全命中我「飲食控＋選擇障礙」的那條神經。
彩碗主打 夏威夷拌飯（Poke Bowl），目前全台已經有 15 間門市，核心概念就是一句話：
想吃什麼，就自己搭。
沒有誰規定你一定要怎樣配，
你今天想走全蔬、蛋白質多一點、還是酸辣系、清爽系，
全部都可以照你當下的心情來。
而且說真的，
可以自己選配料這件事，最大的好處就是——
不浪費食物，吃得乾乾淨淨，也吃得很開心。（我當天自己吃了2碗，友人吃1碗，吃乾淨就棒棒）
彩碗台北興安店｜點餐方式分享（新手完全不怕）
第一次來其實不用緊張，我自己覺得流程蠻順的：
🥗 基底碗這樣選
• 主食：四選一，或四選二（雙拼）
• 配菜：十五選五（會依季節調整）
• 醬汁：八選一
• 脆脆：四選一
• 點綴：四選一
• 蛋白質：可另外加購
如果你跟我一樣是第一次來，
店員其實都會很有耐心地介紹，完全不用怕被催。
第一碗｜「今天想吃很多菜」的那種快樂 🥬
這一碗完全是我當天的心情寫照（笑）
內容物：
• 生菜
• 椒鹽天貝（純素）
• 手剝甜蝦（白蝦）
• 毛豆仁
• 海藻沙拉
• 鷹嘴豆（五辛素）
• 玉米
• 雪裡紅炒豆包（興安店獨家）
• 墨西哥辣椒
• 蒜酥
• 焙煎胡麻醬（蛋素）
這碗我真的吃得很開心，
口感層次很多，胡麻醬香氣很溫柔，
搭配天貝跟甜蝦，不會互搶味道，反而很平衡。
是那種吃完會覺得：
👉「好，我今天有好好對待自己。」
尤其是很難得可以看到天貝，自從我在蔬食餐廳吃過一次之後，每次看到我都必點！
那種口感真的非常的有嚼勁，而且很有滿足感，主要是我喜歡他越嚼越香的感覺❤️🔥
第二碗｜嫩煎鮪魚（半熟、小辣）真的有中我 🔥
這碗我一定要單獨講。
內容物：
• 生菜
• 嫩煎鮪魚（半熟、小辣）
• 日式辣豆芽
• 鷹嘴豆（五辛素）
• 油香菠菜
• 黃金泡菜（五辛素）
• 堅果
• 海苔絲
• 橘子醋
嫩煎鮪魚是那種：外層微煎、裡面還保有軟嫩口感的類型，搭橘子醋真的很清爽，小辣提味但不會搶戲。
如果你平常很怕生食，這個熟度我自己是可以安心接受的那種。
第三碗｜一定要點「興安店獨家」梅干燒肉 🐷
這一碗，我直接說結論：
來台北興安店沒點它，會有點可惜。
內容物：
• 生菜
• 梅干燒肉（興安店獨家）
• 海藻沙拉
• 酸甜白蘿蔔
• 油香菠菜
• 醋香木耳（五辛素）
• 四季豆
• 堅果
• 墨西哥辣椒
• 和風芥籽
梅干燒肉的味道是很順口的那種，不會死鹹，搭配酸甜系配菜其實很加分。
而且，真的很有阿嬤家餐桌的滋味！
另外 雪裡紅炒豆包 也是台北興安店限定菜色，如果你喜歡有點家常感的配料，真的可以試試。
湯品小加分｜玉米濃湯 & 番茄蔬菜湯
我自己很推薦在吃彩碗的時候配一碗熱湯，那種「冷熱平衡」的感覺很舒服。
• 玉米濃湯偏溫潤
• 番茄蔬菜湯清爽、很解膩
都是那種不會搶主角，但默默加分的存在。
🎉 台北興安店開幕限定活動（請收藏）
這次開幕活動真的蠻有誠意的，
而且 跟我文章還有小小連動 👀
👉 Karen 專屬開幕加碼
開幕期間，憑 Karen 文章或影片到店消費，即可免費任選多送一樣配菜（等於有 6 樣配菜！）
📍 台北興安店 慶開幕｜01.10–01.31
吃彩碗享好禮 3 重奏：
• 🎁 開幕禮
消費基底即送 👉 蛋白質嚐鮮券
• 🎁 入會禮
加入會員即送 👉 10 元抵用券 5 張
• 🎁 打卡評論禮
出示打卡或評論送 👉 非基改豆漿乙杯
吃彩碗，對我來說不只是吃飯
而是一種很誠實的選擇。
今天想清爽、就全部選菜；
今天想滿足，就多加一點自己真的想吃的。
沒有浪費、沒有勉強，
吃得乾淨，也吃得開心。
如果你正在找
👉 台北好吃的夏威夷碗
👉 可以自己選配料的 Poke Bowl
👉 適合夏天、也適合日常的用餐選擇
那我真心覺得，可以把
彩碗台北興安店 收進你的口袋名單。
