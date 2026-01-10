【台北夏威夷碗推薦】飲食控暴動！彩碗 Poke Bowl 終於開到台北興安路，想吃什麼自己搭真的太快樂了

飲食控的快樂，有時候真的很簡單

本人喜歡一切原型食物🥗

包含👉 Poke Bowl

當我發現

一間我原本只在其他縣市吃過的彩碗（Poke Bowl），居然悄悄在台北興安街開新店，而且還離我教室不遠。

📍 彩碗 Color Bowl Poke 台北興安店

地址：10491臺北市中山區興安街69號1樓

電話：02 2517 0103

營業時間：11:00-20:00

IG：https://www.instagram.com/colorbowlpoke

官網：https://www.colorbowlpoke.com/

老實說，看到「彩碗台北興安店」準備開幕的時候，我心裡真的有一種

👉 「好，這一餐我已經先預約好了」 的感覺（笑）

如果你跟我一樣是那種

• 不想被套餐綁死

• 今天只想吃自己愛的、不想浪費任何一口

• 想吃的豐富，但又想吃得清爽、有滿足感

那你真的會懂我為什麼這麼期待這一碗。

為什麼我推薦彩碗？

因為彩碗完全命中我「飲食控＋選擇障礙」的那條神經。

彩碗主打 夏威夷拌飯（Poke Bowl），目前全台已經有 15 間門市，核心概念就是一句話：

想吃什麼，就自己搭。

沒有誰規定你一定要怎樣配，

你今天想走全蔬、蛋白質多一點、還是酸辣系、清爽系，

全部都可以照你當下的心情來。

而且說真的，

可以自己選配料這件事，最大的好處就是——

不浪費食物，吃得乾乾淨淨，也吃得很開心。（我當天自己吃了2碗，友人吃1碗，吃乾淨就棒棒）

彩碗台北興安店｜點餐方式分享（新手完全不怕）

第一次來其實不用緊張，我自己覺得流程蠻順的：

🥗 基底碗這樣選

• 主食：四選一，或四選二（雙拼）

• 配菜：十五選五（會依季節調整）

• 醬汁：八選一

• 脆脆：四選一

• 點綴：四選一

• 蛋白質：可另外加購

如果你跟我一樣是第一次來，

店員其實都會很有耐心地介紹，完全不用怕被催。

第一碗｜「今天想吃很多菜」的那種快樂 🥬

這一碗完全是我當天的心情寫照（笑）

內容物：

• 生菜

• 椒鹽天貝（純素）

• 手剝甜蝦（白蝦）

• 毛豆仁

• 海藻沙拉

• 鷹嘴豆（五辛素）

• 玉米

• 雪裡紅炒豆包（興安店獨家）

• 墨西哥辣椒

• 蒜酥

• 焙煎胡麻醬（蛋素）

這碗我真的吃得很開心，

口感層次很多，胡麻醬香氣很溫柔，

搭配天貝跟甜蝦，不會互搶味道，反而很平衡。

是那種吃完會覺得：

👉「好，我今天有好好對待自己。」

尤其是很難得可以看到天貝，自從我在蔬食餐廳吃過一次之後，每次看到我都必點！

那種口感真的非常的有嚼勁，而且很有滿足感，主要是我喜歡他越嚼越香的感覺❤️‍🔥

第二碗｜嫩煎鮪魚（半熟、小辣）真的有中我 🔥

這碗我一定要單獨講。

內容物：

• 生菜

• 嫩煎鮪魚（半熟、小辣）

• 日式辣豆芽

• 鷹嘴豆（五辛素）

• 油香菠菜

• 黃金泡菜（五辛素）

• 堅果

• 海苔絲

• 橘子醋

嫩煎鮪魚是那種：外層微煎、裡面還保有軟嫩口感的類型，搭橘子醋真的很清爽，小辣提味但不會搶戲。

如果你平常很怕生食，這個熟度我自己是可以安心接受的那種。

第三碗｜一定要點「興安店獨家」梅干燒肉 🐷

這一碗，我直接說結論：

來台北興安店沒點它，會有點可惜。

內容物：

• 生菜

• 梅干燒肉（興安店獨家）

• 海藻沙拉

• 酸甜白蘿蔔

• 油香菠菜

• 醋香木耳（五辛素）

• 四季豆

• 堅果

• 墨西哥辣椒

• 和風芥籽

梅干燒肉的味道是很順口的那種，不會死鹹，搭配酸甜系配菜其實很加分。

而且，真的很有阿嬤家餐桌的滋味！

另外 雪裡紅炒豆包 也是台北興安店限定菜色，如果你喜歡有點家常感的配料，真的可以試試。

湯品小加分｜玉米濃湯 & 番茄蔬菜湯

我自己很推薦在吃彩碗的時候配一碗熱湯，那種「冷熱平衡」的感覺很舒服。

• 玉米濃湯偏溫潤

• 番茄蔬菜湯清爽、很解膩

都是那種不會搶主角，但默默加分的存在。

🎉 台北興安店開幕限定活動（請收藏）

這次開幕活動真的蠻有誠意的，

而且 跟我文章還有小小連動 👀

👉 Karen 專屬開幕加碼

開幕期間，憑 Karen 文章或影片到店消費，即可免費任選多送一樣配菜（等於有 6 樣配菜！）

📍 台北興安店 慶開幕｜01.10–01.31

吃彩碗享好禮 3 重奏：

• 🎁 開幕禮

消費基底即送 👉 蛋白質嚐鮮券

• 🎁 入會禮

加入會員即送 👉 10 元抵用券 5 張

• 🎁 打卡評論禮

出示打卡或評論送 👉 非基改豆漿乙杯

吃彩碗，對我來說不只是吃飯

而是一種很誠實的選擇。

今天想清爽、就全部選菜；

今天想滿足，就多加一點自己真的想吃的。

沒有浪費、沒有勉強，

吃得乾淨，也吃得開心。

如果你正在找

👉 台北好吃的夏威夷碗

👉 可以自己選配料的 Poke Bowl

👉 適合夏天、也適合日常的用餐選擇

那我真心覺得，可以把

彩碗台北興安店 收進你的口袋名單。

📍 彩碗 Color Bowl Poke 台北興安店

地址：10491臺北市中山區興安街69號1樓

電話：02 2517 0103

營業時間：11:00-20:00

IG：https://www.instagram.com/colorbowlpoke

官網：https://www.colorbowlpoke.com/

#彩碗 #彩碗台北興安店 #PokeBowl

#台北夏威夷碗 #台北美食推薦

#自己搭最開心 #飲食控日常

#台北健康系美食 #Karen吃什麼