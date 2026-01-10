台中北屯｜一饌泰式燒烤火鍋台中北屯店．想吃銅盤烤肉或吃鍋這裡都有！

平常就愛吃火鍋的我們很喜歡上網找好吃的店，而且最近真的冷到不行，吃鍋絕對是好選擇

內用還有豐富蔬食自助吧、飲料、冰淇淋吃到飽，這間一定要收藏吃一次就會愛上！

位於台中北屯一饌泰式燒烤火鍋台中北屯店

店面寬敞舒適，附近好停車～

有火鍋和銅板烤肉真的是多重選擇

主餐價格從400-960元不等，湯底也有8種可以選喔！

這次選擇的餐點是

泰式酸辣$100泰式香菜清湯$100泰式咖哩椰奶$120

安格斯熟成牛小排$900櫻桃鴨銅盤烤肉$500

梅花豬單點$170草蝦(三隻)$150鯛魚片$150

一般來說我們對太酸太辣的湯底很排斥

因為吃久了會覺得有負擔而且不太舒服

鍋底是來自泰國華僑老闆親自調配ㄛ！

老闆在肉品零售和批發已經有十多年的經驗，不論是產地、油花、口感上都很明白清楚哪種是真正的好肉

在品質方面嚴選且堅持頂級，即使這樣價格也很親民

曾在泰國有20幾年的經驗，老闆決定讓泰式火鍋重新出發成立了一饌泰式燒烤火鍋

有一湯三喝的湯底這真的很特別，我自己喝過都覺得很棒且入口溫潤還可依照自己喜好去調配

店內的獨家手作醬料和泰式水果冰淇淋都是對泰國料理文化的延續

來這裡真的吃飽喝足且銘記在心的好味道。

泰式酸辣湯底的三種喝法你們一定要知道😍

第一個先喝原始湯頭味道

第二喝加入檸檬汁，第三喝可加入生辣椒

這三種喝法我都很喜歡，但加入檸檬汁確實多了檸檬香且更爽口

主餐選了安格斯熟成牛小排油花豐富，在滾燙的鍋裡涮幾秒即可享用

入口滿是鮮味肉質鮮甜

單吃就美味也可沾泰式沾醬喔

泰式香菜清湯喝起來很清爽，香菜味則是在尾韻淡淡地釋出

這鍋不論煮任何食材都很適合👍

泰式咖哩椰奶的湯頭有微微奶香同時感受得出咖哩香氣非常耐喝

銅盤烤肉我們選了櫻桃鴨，居然有櫻桃鴨可以吃！！

旁邊是昆布高湯也可以涮櫻桃鴨，不過點銅盤烤肉當然是要享受烤肉的樂趣呀

先將豬油抹一抹再放上櫻桃鴨，適時地翻面以免燒焦～

櫻桃鴨肉甜不腥，我一整盤吃光光耶超讚的🤤🤤

一饌泰式燒烤火鍋台中北屯店的茉莉花香米超好吃！我吃兩碗哈哈

還單點了草蝦、鯛魚片、梅花豬

草蝦個頭大肉質肥美且Q彈

鯛魚片入口即化！

梅花豬也很好吃😋

整體吃完太滿足了，服務員也會適時注意客人動況‧‧‧

這間一饌泰式燒烤火鍋台中北屯店推薦給你們❤️

