屏鵝公路美食鵝肉料理推薦｜蔥蔥鵝屏東枋山店，招牌鵝肉料理+每桌都點「綜合烤魚」

到高山巖福德宮和車城福安宮參拜祈福，一直都是我們固定的行程。

參拜完畢帶著被祝福過的心情，沿著屏鵝公路往北；孩子在後座打著盹，陽光正好，而我們的胃開始醒來，渴望著某種踏實的飽足。

蔥蔥鵝，就在這條路上等著。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

❤️蔥蔥鵝

屏鵝公路上，「蔥蔥鵝」像一處精心設置的驚喜，在復古與現代交融的招牌下等待我們。

raw-image

❣️停車場

超大停車場的體貼設計，立刻化解了帶著孩子出遊最常見的停車焦慮，餐廳門口還能停上幾台車，細節中流露著店家對每一位訪客的體恤。

raw-image

raw-image

❣️環境

踏入室內，涼爽的冷氣瞬間擁抱了我們滿身的南國暑氣。

寬敞舒適的用餐空間，和煦的距離恰到好處，不會因為桌與桌之間的貼近而感到壓力，反而有種舒適的親密感。

戶外區域也開放著，讓喜愛不同環境的食客都能各得其所。

店家的親切和藹，在餐點上桌前就已傳達出來，那種親切的熱情讓陌生的空間瞬間變成了家。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

🎈菜單展開，我們決定了一場屏東美食的縮影之旅。

菜單請點這裡

❤️綜合烤魚

是開場的詩篇。

高溫的炙烤讓魚肉外層微微焦香，但內部卻保留著最原始的甜美。

蒜香與黑胡椒的組合既不搶戲，卻能完美襯托出魚肉的鮮嫩；那是一種尊重食材的調理方式。

咬下時，魚皮帶著鹽焗的香氣，魚肉在舌尖舞動著海的記憶。這道菜幾乎每桌都點，被清空的速度快得驚人，顯然已成為蔥蔥鵝的隱藏版靈魂菜。

​💘這不是花俏的料理，而是真正懂得食材本質的表現。

raw-image

raw-image

❤️鵝肉切盤

這是今天的主角。

這裡的鵝肉不只是鵝肉，它是用特製滷水精心製作的藝術品。

鵝肉本身的肥瘦比例恰到好處，肉質嫩到讓人懷疑自己的咀嚼能力；沒有需要費力切割的時刻，只有柔軟多汁的溫柔在齒間展開。

越是細細咀嚼，越能襯托出那股鵝肉自然的鮮甜，彷彿是屏東大地賦予的禮物。

配著米飯，那鮮甫與米的鹹香形成了最原始卻最有力的對話，大口扒飯的快樂，在這一刻變得純粹而有力。

💘搭配上油蔥醬濃郁且點題，咬著鵝肉、沾著醬汁、拌著白飯，三者的和諧簡直是人生小確幸。

raw-image

raw-image

raw-image

❤️鐵板番茄蛋

直接在桌邊拌炒。

先將蛋液在鐵板上炒出迷人蛋香後倒入番茄。

番茄的酸甜與焦香、柔滑參半的蛋液在鐵板上相遇、融合，冒著騰騰熱氣上桌時，那股溫度傳遞的不只是食物的熱度，還有掌廚人對於時間掌握的尊重。

孩子的眼睛亮了起來，這簡單的組合卻蘊含了家的味道。

raw-image

raw-image

❤️芹菜炒花枝

芹菜的爽脆與花枝的彈牙形成對比，清香的芹菜香氣不會被淹沒，反而與海鮮的鮮味相互拱襯。

這道菜看似簡單，卻需要火候與火氣的完美掌握；火候的猛烈讓芹菜保持了脆度，花枝則因為短暫的高溫而收緊，每一根都是最完美的口感。

這是屏東市場的靈魂被搬上了餐桌。

raw-image

raw-image

❤️蔥爆鵝肉

這才是當之無愧的白飯殺手。

被炙熱大火炒過的鵝肉，在青蔥、辣椒、洋蔥的包圍下展現出彈牙有嚼勁的姿態。

一咬下去，外層帶著焦香，內層卻依然軟嫩；這是高溫快炒的藝術。

蒜香蔥香辣香層層疊疊，讓人忍不住一口接一口，白飯在碗裡迅速消失。酪梨甚至吃了三碗飯，說著「這不是我的錯，是蔥爆鵝肉太犯規」。

raw-image

raw-image

❤️梅汁豆腐

彷彿是一首清新的插曲。

梅子的酸爽穿透豆腐的柔軟，清爽卻不失層次；清爽的感受在油膩之後顯得格外珍貴。

這是店家、廚師、老饕對於節奏感的理解。

raw-image

raw-image

❤️椒鹽鵝心

是驚艷的一道。

鵝心的獨特口感，既有肉的飽滿，又帶著內臟特有的柔軟；在酥炸和椒鹽的層層包裹下，變成了下飯或是下酒的極品。

外表看來以為是酥炸肉類，咬下去的口感和氣味才真正認出身份，酪梨和我為這道菜的別出心裁頻頻點頭。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

❤️鵝翅燉何首烏湯

像一個溫柔的句號。

湯頭香又濃郁，湯頭清澈但絲毫不清淡，鵝架、鵝脖子等邊角料被細心熬湯，帶著堅實的鮮味。

何首烏的中藥香與鵝翅的膠質在小火的慢煨中互相融合，滋補卻不膩，喝下時能感受到先人對於食療的代代相傳的智慧。

何首烏的滋補感融入其中，舒爽的湯頭既能暖胃，淋上兩匙拌飯更是一絕。

raw-image

raw-image

raw-image

❤️鵝油麵線

是對傳統的致敬。

鵝油的香氣濃得化不開，讓每一根麵線都包裹著油亮與香意，鵝油的香氣滲透進每一根細緻的麵線，黃亮的色澤在碗裡閃閃發光。

簡單卻不簡陋，這是臺灣人從小吃到大的comfort food，也是此刻我們眼中最溫暖的存在。

raw-image

raw-image

❤️檸檬水

蔥蔥鵝貼心提供了屏東特產檸檬水，冰涼沁心，在南國的熱浪中成了一首清涼的歌。

這些小細節累積而成的，是一家餐廳真正在乎客人的證明；孩子喝著清爽的檸檬水，我和老婆則在湯與水之間找到了平衡，那種被照顧的感覺，比任何菜色都更令人難忘。

raw-image

💘蔥蔥鵝不只賣食物，更在傳遞一種被好好款待的感受。

❤️屏東的溫度與祝福

離開時，酪梨牽著肉粿的手，轉身對我說：「下次一定要把爸爸媽媽也帶來。」是啊，有些美好就是值得分享。

屏鵝公路上的蔥蔥鵝，它是祈福後的溫暖落點、是家人聚集的理由，是每一道菜都在說：「歡迎回家。」

最好的美食，是這些被用心熬製的湯品、被耐心料理的食物，以及與最親愛的人一起享受它們時，那份無法複製的幸福。

蔥蔥鵝就是這樣的地方，它讓旅途不只是到達，也變成了值得紀念的回憶。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

🏮蔥蔥鵝屏東枋山店

🚗地址：屏東縣枋山鄉中山路三段50號

☎️電話：0916-713871

🔗官網：蔥蔥鵝屏東枋山店

👍粉專：蔥蔥鵝

📝喃喃：

1️⃣、旁邊就有附設停車場，門口也能停好幾台車，超方便。

2️⃣、店家服務非常好，態度親切、熱情又不失分寸，很令人感到舒服。

3️⃣、店面環境挑高、桌距夠，用餐不覺得狹迫、卡卡。

4️⃣、上菜速度快，不會等半天吃不到東西。

5️⃣、廁所乾淨舒適，沒有異味。

raw-image

raw-image

