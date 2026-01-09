燃燒吧，香菜魂!

2026-01-09 23:48 isa小眼睛

最近超夯超多人在吃的多力多滋香菜口味，

你吃過了嗎???!!!

身為愛香菜的我，

真的好愛阿，

直接橫掃兩大包回家。

 


那你知道，

除了配啤酒、配飲料、配電視之外，

還有什麼好吃好玩的方式嗎?

偷偷跟你分享我的小遊戲，

材料超簡單，都在便利商店就買得到了喔。

 

所需材料如下：

多力多滋香菜口味玉米片 1包

FamilyMart 莎莎烤雞麵沙拉 1份

FamilyMart 凱薩醬   1包

福樂燕麥草莓優酪  1盒

福樂Q果芒果蜜桃優酪  1盒

Fami Collection旨味日式生茶 1瓶

小美冰淇淋 1杯

水煮蛋 1顆

(多力多滋我準備兩包，是因為我會克制不住偷吃幾片)

 

作法如下：


1. 「莎莎烤雞麵沙拉麵」移出盒外單獨放，

插上兩片多力多滋裝飾，就是「香菜莎莎醬冷麵」。

 

2. 烤雞放在生菜上，淋上凱薩醬，

撥小幾個碎片加在凱薩醬裡，

就是「香菜烤雞沙拉」。

 


3. 把生雞蛋電鍋蒸一下變水煮蛋，

或選媽媽煮藝的溫泉蛋，

切開後，取出蛋黃、凱薩醬、加入一點點多力多滋碎片，

最後加入一片多力多滋裝飾，

就是「香菜餅乾魔鬼蛋」。

 


4. 多力多滋當底，

放上福樂的優酪，就是「香菜優酪脆片」。

 


5.最後，當然要來杯飲料阿，

冰淇淋加旨味日式生茶，

再加上一點點多力多滋小碎片、一片裝飾，

就是「多力多滋冰淇淋生茶飲」。

 


是不是超簡單的，

不用開火就搞定，

跟我一起燃燒香菜魂吧!!!!!

 

isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客

#香菜 #開箱 #超商新品 #必備好物推薦

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

2026-01-05 10:50 女子漾／編輯王廷羽
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels

台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。不只退稅，2025～2026 之間日本各地也陸續出現「住宿稅調整、登山管制、街頭禁菸、交通支付規則變動」等新規定。女子漾整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊10大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！

文章目錄

2026 日本旅遊新制1. 赴日前預先填寫 Visit Japan Web

雖然這個不是今年新制度，但編輯還是要提醒大家赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。

Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單

旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照
旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制2. 住宿稅擴大上路

自 2025 年起，日本為了因應觀光人潮增加，越來越多熱門旅遊城市開始徵收或調整「住宿稅（宿泊稅）」。這筆費用多半不會直接包含在訂房網站顯示的房價中，而是等到入住或退房時，由旅宿現場另外收取。

住宿稅金額依城市而異，常見是以「每人每晚」計算，也有依房價級距不同而調整的做法。單看金額不一定很高，但若是多人同行、連住數晚，累積起來仍會讓旅費多出一筆。建議出發前先確認目的地是否有住宿稅規定，並預留少量日幣現金，以免臨時需要支付卻措手不及。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

目前已收取住宿稅的城市包含東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市，以及北海道新雪谷町（二世谷）、俱知安町等；另有北海道、沖繩、宮城、廣島與仙台市，預計自 2026 年起開始徵收。

2026 日本旅遊新制3. 熱門景點人流管制上路

為了控管人潮與提升安全，富士山自 2024 年起實施登山人數管制，每日上限 4,000 人，並要求事先預約與繳交入山費。其中吉田路線規定，通過五合目關卡需支付 4,000 日圓登山費，未完成手續將無法進入。

不只富士山，京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進人流管制措施，未來前往熱門景點前，勢必得提前安排，不再能臨時起意。由於登山與管制規範會依路線與年度調整，出發前建議直接查閱官方公告或最新路線資訊，避免只參考社群流傳的舊圖卡而誤判規定。

日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制4. 店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看

過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。

日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。

適用對象

限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。

退稅類別與規定

新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。

機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照
機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制5. 機場退稅流程教學

購物當下：

付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。

線上登錄：

輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。

出境當天：

提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。

KIOSK操作：

刷護照確認消費紀錄，完成退稅。

退款方式：

款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。

提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。

圖片來源：截自J-Tax Free System網站
圖片來源：截自J-Tax Free System網站

2026 日本旅遊新制6. JR導入人臉識別！

JR 東日本已在上越新幹線的新潟站、長岡站進行「人臉識別驗票閘門」實證實驗，約 500 名持有新幹線定期券的乘客參與測試。乘客需事先註冊臉部資訊並綁定票證，通過閘門時系統會即時比對臉部影像，成功即可放行，全程不必刷卡或拿手機。測試內容涵蓋不同光線、姿勢與配戴口罩等情境，實驗預計持續至 2026 年 3 月 31 日，是否全面導入仍待評估，一般旅客短期內仍以傳統驗票方式為主。

圖片來源：KKday提供
圖片來源：KKday提供

2026 日本旅遊新制7. 熊本縣支付方式取消IC卡

熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。

2026 日本旅遊新制8. Suica 西瓜卡功能不只搭車！

陪伴旅人多年的 Suica 西瓜卡，將在 2026 年迎來結構性升級。配合 QR Code 支付功能導入，儲值上限預計從約 2 萬日圓提高至 30 萬日圓，同時擴充電子轉帳、數位優惠券與區域限定功能，角色定位更接近行動支付工具。此外，使用超過 20 年的企鵝吉祥物也將退役了，象徵 Suica 進入新世代，但基本搭車與感應使用方式仍會保留。

圖片來源：聯合報系資料照 高彬原
圖片來源：聯合報系資料照 高彬原

2026 日本旅遊新制9. 7-Eleven 也能寄放行李

日本 7-Eleven 與行李寄存平台 ecbo cloak 合作，開放部分門市提供行李寄放服務，目前約有 378 家門市參與，多位於車站周邊或熱門景點附近。除行李箱外，嬰兒車也可寄放。使用方式需先在線上預約，到店出示 QR Code 或確認碼即可。費用約為行李箱一天台幣 160 元、包包台幣 100 元，以午夜為一天結算，適合空檔時間想輕裝行動的旅客。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制10. Tabelog 推出繁體中文版！找餐廳更方便

日本指標級美食平台 Tabelog 近期推出繁體中文版，讓海外旅客查餐廳、看評價與訂位更加順手。Tabelog 收錄超過 80 萬家餐廳，評分機制嚴謹，在日本被視為「3.5 分以上就值得排隊」。中文版上線後，可直接用中文篩選條件與閱讀評論，對自由行旅客來說，大幅降低語言門檻，也讓選店成功率明顯提升。

圖片來源：Tabelog
圖片來源：Tabelog

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#退稅 #新制 #機場 #懶人包 #日本旅遊 #2026年

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

2026-01-01 20:16 Belinda的玩美甜蜜窩

#一覽大阪的美

#阿倍野景觀台❤

手機夜景模式越來越不行

這波照片能用的真沒幾張

竟要靠蘇先生的照片頂著

#阿倍野HARUKAS((あべのハルカス))❤

是座60層高、地下5樓的巨型摩天大樓

B2~14樓為百貨公司阿倍野近鐵總店

16樓為阿倍野美術館

17~57樓為辦公室、大阪萬豪都酒店

58~60樓為展望台HARUKAS 300

#阿倍野展望台❤

高300公尺，曾是日本第一高樓

目前已被東京麻布台之丘超越

觀景台從58～60樓

從16樓展望台接待處購票

再轉乘高速電梯直達60樓

展望台設計成「回」字形

四周均採大片落地透明玻璃

中間鏤空俯瞰58樓景觀餐廳

還能穿透看到任何一邊的人群

打造360度無死角的遼闊視野

其中一段還是玻璃地面

踩上去就像浮在空中~相當特別!!

地下層可直達近鐵電車阿部野橋站

且與大阪地鐵Osaka Metro御堂筋線

谷町線、JR大阪環狀線天王寺站

步行僅約1分鐘的距離~相當便利囉!!

#日本景點#大阪景點#阿倍野景觀台

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#餐廳 #打卡景點 #日本景點 #百貨公司

宜蘭頭城海景飯店｜凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO 陸上遊輪概念，從米其林星鑰視角看體驗型度假飯店

宜蘭頭城海景飯店｜凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO 陸上遊輪概念，從米其林星鑰視角看體驗型度假飯店

2026-01-03 15:14 米米瘋 李筱維

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店將海港特點結合凱渡強項,推出一系列玩海活動。圖/凱渡廣場酒店提供。

撰文/攝影/影片 李筱維  (YouTube 米米瘋ViViFunTV )  圖文影版權所有，切勿隨意轉貼翻拍！

#凱渡廣場酒店 #THEARCHIPELAGO #宜蘭頭城海景飯店 #宜蘭海景飯店 #烏石港住宿 #宜蘭度假飯店 #宜蘭親子飯店 #一泊二食飯店 #濱海度假飯店 #陸上遊輪飯店 #龜山島日出 #天際海景客房 #旅宿開箱 #體驗型飯店 #米其林星鑰觀點 #米其林指南飯店 #台灣特色飯店

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店執行長 林家漢化身船長，帶領台灣宜蘭頭城陸上遊輪，展現接軌國際的體驗型旅宿。

台灣地標建築頂級飯店在宜蘭 陸上遊輪概念建築 凱渡把海景變成美好人生  

在全球旅宿逐漸走向「為住宿本身而旅行」的時代，飯店不再只是旅途中的配角，而是一種值得被理解的目的地。世界各地備受矚目的特色飯店，往往有一個共通點——建築不只是外觀，而是整個體驗的起點。從沙漠中的前衛結構、海上的珊瑚棲地，到與美術館融為一體的島嶼旅宿，這些飯店用空間本身，定義了旅人的記憶。

如果說杜拜有帆船酒店、日本東京銀座有隈研吾艾迪遜酒店，那台灣宜蘭有陸上遊輪，太平洋第一線的 凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO，正是在這樣的國際趨勢下，打造獨具代表的濱海度假飯店，以陸上遊輪為概念，透過有記憶點的建築設計、與自然環境連結的空間，大量引入自然光與海景視角，讓旅客無論在大廳、餐廳或客房甚至是溫泉浴室、海水泳池，都能感受到太平洋的開闊，從清晨日出、午後海面光影，到夜晚漁港燈火，海景不再只是背景，而是整趟旅程的一部分， 米其林國際餐飲、親子設施到公共細節的一致性，住在這裡，不只是為了完成景點清單，而是讓海景、光影與空間，成為美好人生的一部分。 

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店將台灣濱海主題特色發揚光大，值得推薦國際旅客到訪。 圖/凱渡廣場酒店提供。

米其林星鑰制度看旅宿評鑑的轉向

米其林指南 將飯店正式納入全球評鑑體系，推出「飯店星鑰（Hotel Key）」制度，被視為飯店界的米其林星。與傳統飯店星級不同，星鑰評鑑不再以規模、價格或硬體堆疊為主要依據，而是聚焦於五大核心： 建築與設計、體驗一致性、服務品質、記憶點，以及是否值得為住宿本身而專程前往。

由2025 台灣入選米其林指南飯店名單發現，體驗型旅宿正在被看見，目前台灣已有 4 間飯店入選米其林指南飯店評鑑，並獲得一星鑰肯定，分別為：台北嘉佩樂酒店、台北金普頓大安酒店、台北文華東方酒店、虹夕諾雅 谷關。從都會型奢華飯店到目的地型溫泉旅宿，這份名單顯示米其林評鑑住宿時，已不再侷限於「城市五星飯店」，而是更重視飯店是否能提供完整且具靈魂的住宿體驗。宜蘭凱渡廣場酒店不只是地方型飯店，而是展現台灣濱海風景為主題，高完整度的溫泉度假村旅宿，它讓旅客有理由為了住一晚，而來到這片海岸；也讓台灣的海景，不再只是路過風景，而是值得停留，值得被世界看。

說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 十分具有飯店星鑰的實力。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 coco椰林餐廳十分受遊客歡迎。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 coco椰林餐廳享受下午茶。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 江振誠親自定調的 初心牛肉麵。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐主廚Adil 來自烏茲別克，如果早餐幸運遇到，一定要排廚親手做的歐母蛋。

名廚江振誠擔任餐飲創意總監，從百匯到牛肉麵的初心詮釋

餐飲，是凱渡廣場酒店最具辨識度的核心亮點之一，由國際名廚 江振誠 擔任餐飲創意總監，館內餐飲以回到料理初心為概念，結合宜蘭在地食材與國際料理視野，打造兼具廣度與深度的用餐體驗，假日用餐時間幾乎客滿，不只是住客，還有特地為了餐廳而來的美食饕客。

Pelago百滙廚異國料理自助餐，像是海灘市集派對，主廚特色佳餚橫跨海鮮、熱食、冷盤與甜點，多元菜色適合家庭與團體旅客，另外還有親子族群最喜愛的Kid's Kitchen 小小廚房體驗。晚餐時段主打豐富海味與多國料理輪替，早餐則以健康取向與在地元素為主，從現煮料理、熱食、烘焙到飲品，讓美好的度假從早餐開始。 

其中最受關注的，莫過於coco椰林餐廳 江振誠親自定調的 初心牛肉麵，以頂級牛舌、炭燒腱子心、牛筋、蜂巢肚搭配大紅袍、 辣牛油及四川香料燉煮，湯頭濃郁好喝，搭配日曬關廟麵，將一道熟悉的台灣日常料理，轉化為旅途中令人記憶深刻的一餐，也成為不少旅客專程前來品嚐的理由。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 竟然把青森海鮮丼帶進Pelago百滙廚異國料理自助餐。 

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐 喜愛蝦兵蟹將的朋友千萬不要錯過。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐超狂，竟然有現做沙威瑪。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐，每道料理都好好吃，讓人吃飽了還不想離開。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 江振誠大廚的初心牛肉麵 值得專程拜訪品嚐。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店龜山島日出，建議在日出前30分鐘準備，架好腳架，泡好咖啡，聽著海浪聲，靜靜享受。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店每個房間的床板都有做圓弧造型，給親子一個安全空間。

天際海景客房｜躺在床上就能欣賞龜山島日出 

凱渡廣場酒店的大房間是標配，每房基本從15坪起跳！不是日本的15平方米喔！大空間對親子客群超級友善，無論是雙大床還是4小床任群選擇，位於高樓層的天際海景客房，坐擁 180 度太平洋與龜山島無遮蔽景觀，透過大面積落地窗，海平線與天空自然延伸進室內空間，清晨時分，躺在席夢思特大床（220×200cm）上即可迎接日出，讓時間在光影變化中慢慢展開，客房設計以舒適與靜謐為核心，配備升級免費飲料迷你吧，宜蘭在地牛舌餅、三星蔥牛軋糖等小零食與Nespresso膠囊咖啡機，在陽台坐在戶外沙發喝咖啡看日出和沖浪的熱血青年，在海風與浪聲中，享受屬於自己的放空時刻。乾濕分離衛浴，DHC沐浴備品，TOTO迎賓瞬熱免治馬桶，獨立式浴缸則將泡澡體驗與遼闊海景結合，就是泡澡也可以看到龜山島海景，附有浴袍及超漂亮的拖鞋，方便泡溫泉及戶外泳池戲水，讓身心在節奏放慢的空間裡徹底放鬆。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店同趣空間中的超巨大迷宮，大人小孩非玩不可，遊客常在其中自己嚇自己！

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店親子遊戲空間真的超有心，投籃機超炫酷。

400 坪親子遊戲空間「同趣」，讓度假真正全齡共享

親子旅遊向來是北台灣旅宿的重要市場，而凱渡廣場酒店在此給出高規格設計，館內規劃 400 坪大型親子遊戲空間「同趣」，以安全、開放與多元動線為設計核心，讓不同年齡層的孩子都能自在探索。超巨大迷宮建議大小朋友一起進去體驗，真的很有趣！瘋狂迷你高爾夫是小朋友也可以玩的，全部關卡玩一輪，會笑到瘋掉，認真玩起來可是消耗很多熱量，還有很多機台及小遊戲，靜態遊戲區，動靜分區明確，不僅孩子能放電，家長也能安心陪伴，這樣的配置，讓家庭旅客不必頻繁外出找行程，待在飯店內就能完成一趟高品質的親子假期。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店溫泉SPA區，瑜珈室有鏡老師教學。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店的景觀大眾溫泉讓你一秒到日本，入住先玩戶外泳池，接著來泡溫泉，晚上睡前泡一下，早上起床再泡一下，神清氣爽。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店戶外天然海水泳池一定要來試試。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店健身房。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店戶外風呂區，住山景房的朋友可以來這裡觀賞日出。

從溫泉到海洋活動，一站式濱海度假生活

凱渡廣場酒店館內設有日式大眾溫泉，喜歡到日本泡溫泉的朋友，你一定會愛上這裡，從入場到浴沐區、景觀（可以看到龜山島）3大浴池＋冷水池＋烤箱，整套日本大眾溫泉文化完美重現， 另外，還有SPA 室、健身房、瑜珈教室，戶外有天然海水泳池、露天風呂、椰林廣場，讓旅客在山海之間徹底放鬆身心；同時結合烏石港地利之便，想要賞鯨、衝浪都很方便，對於想短暫離開城市、又不希望舟車勞頓的旅人而言，全包式度假村最受歡迎。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店大廳的機器鯨魚整點就會有表演，是大家必拍打卡點，這裡也是執行長最喜歡的角落。

北台灣度假版圖的新可能

在競爭激烈的旅宿市場中，凱渡廣場酒店並未以單一亮點吸引目光，而是以整體規劃取勝。從建築、餐飲、親子設施到公共細節的高度一致性，形塑出一種成熟且耐看的度假樣貌。它不只是海景飯店，也不只是親子旅宿，更是一座能同時滿足放鬆、陪伴與探索的濱海度假島嶼。在海浪聲與山色之間，凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO，正逐步成為宜蘭、甚至北台灣度假的新座標。

米米瘋 李筱維

米米瘋 李筱維

李筱維 米米瘋 #跟著米米享受旅遊與生活 #李筱維 #米米瘋 #ViViFunTV 2023日本九州旅遊同業講座講師、10年旅遊採訪、影片創作者、攝影師、三寶媽，熱愛料理美食，環遊世界30國，2個月歐洲10國、2個月大東京親子遊、1個月日本全國親子遊、2023挑戰日本4極點環島、富士5湖自駕車宿、北海道露營車自駕環道東道央。

#米其林 #住宿推薦 #打卡景點 #美食探店 #宜蘭旅遊

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

2026-01-04 19:21 Belinda的玩美甜蜜窩

大雨天搭纜車是啥體驗

上下車瞬間沒遮蔽物就已濕

窗外視線所及還多了點朦朧美~

#天保山大觀覽車❤

直徑高達100公尺

曾是世界最高的摩天輪

雨中的市景別有番風味

還能俯瞰大阪港~

是種市容、港景雙重視覺享受

轉一圈約15分鐘

其中8個全透明車廂

排隊時會詢問意願且分流排隊

可能雨太大~透明車廂竟沒等太久

且大阪周遊卡還能免費搭乘!!

位於天保山海港村購物中心3F

2樓就是樂高樂園

附近景點也超多

海遊館、聖瑪麗亞號、咲洲宇宙塔展望台

都是大阪市知名景點

其中除了海遊館外

都是大阪周遊卡的免費景點

親子來這一日遊超划算囉~!!

#日本景點#大阪景點#天保山纜車

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #一日遊 #打卡景點 #日本景點

