想玩海上SUP嗎？網友大推宜蘭龜山島！

宜蘭龜山島是火山地質，獨特的海底溫泉湧上流讓海水呈現夢幻的蒂芬尼藍，絕世美景十分罕見。因海域管制，龜山島牛奶海更添神秘秘境感，僅能遊艇行經欣賞，成為網友口耳相傳的熱門到訪打卡勝地。四月起，遊艇公司開始推出旅遊行程，帶旅客乘遊艇下海玩SUP，自在悠閒盡覽龜山島之美。

龜山島有絕世美景，更有玩SUP絕佳條件

龜山島是台灣少數仍具火山活動特徵的島嶼，玩SUP從板上仰望龜山島，視角獨特且震撼，是欣賞龜山島的最佳方式，這樣的景象是沙灘型海域無法相比的。

雖然是外海，但龜山島島體可遮擋部分風浪，安排清晨看日出，夏季時浪況更穩定，非常適合SUP，且遊艇航程距離適中，可安排半日遊。

龜山島屬於生態與安全管制海域，不開放自由下水，且必須由合法業者申請，在人數與區域限制下，玩SUP深具秘境感，更具安全與品質，難怪網友大推。

坐遊艇前進龜山島，下海玩透明SUP

近年來台灣遊艇服務增多，遊艇旅遊已不再是富豪專屬，逐漸普及成為旅遊體驗的一種選項，坐遊艇出海，旅客到特定海域下水從事海上活動，再回遊艇休息或補給，是現今非常潮的玩法。

在龜山島的海上活動中，最推薦玩透明SUP，因為此處海水能見度高，可看到豐富多樣的生態及魚群，站在透明板上可一覽無遺。亞太遊艇獨家擁有透明SUP，想要感受透明SUP的視覺震撼，一定要選擇亞太遊艇，由專業教練帶旅客探索海洋世界，零基礎也能輕鬆玩。

整個活動流程是先到碼頭報到登記，登上遊艇後可享水上飆艇奔馳的快感，抵達龜山島海域後，暢遊夢幻仙境牛奶海，探索龜山島秘境，之後可在船上拍美照，接著下海玩SUP，最後返航時來個掌舵儀式，讓旅客握船舵象徵「平安返航、旅程圓滿」。

亞太遊艇每天有三個班次―日出、上午、下午，每次4小時，可依照自己的喜好選擇出航時間，行程活動完全自己掌控。亞太遊艇提供多種大小船型，不管是四人親密小旅行，還是多人大型派對，無論人數多寡都能找到最適合的遊艇，即使是獨旅也可參加散客併船行程。

除了SUP，亞太遊艇還提供豐富的水上活動，如海釣、浮潛、大型溜滑梯、泡泡池、水上漂浮魔毯、造型充氣玩具、水上摩托車、香蕉船等，也有專業攝影師拍攝美照及影片，讓旅客永存回憶。

