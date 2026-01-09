台中泰式火鍋推薦【一饌泰式燒烤火鍋】台中北屯店-道地泰式火鍋，美味銅盤烤肉，肉質好，自助吧蔬菜盤豐富新鮮。一次吃到燒烤與火鍋，同時滿足。

今天來分享這間，一坐下來就感覺被好好招待的火鍋店，

一饌泰式燒烤火鍋-台中北屯店。

它的座位寬敞，附蔬菜、飲料自助吧吃到飽，

肉盤份量足夠，而且肉質很好。

很特別的地方，

它們的湯頭是以泰式口味為主，還有結合燒烤。

所以如果你同時想吃到火鍋跟燒烤，

或者同行的家人、朋友，

一個想吃火鍋，一個愛吃燒烤，

就來一饌泰式燒烤火鍋，一次搞定!

一饌泰式燒烤火鍋 台中北屯店 地理位置

一饌泰式燒烤火鍋台中店，位於北屯區的昌平東六路上，

如果對於這條路感到陌生，

簡單說它就是在洲際棒球場周邊的重劃區上。

這個區域的特色就是:地超大、餐廳也都很大間。

開車的話，如果店前面有空位，可以直接停在店門口。

那如果停滿了，附近晃一下，找路邊停車位不是太困難。

一饌泰式燒烤火鍋 台中北屯店 品牌故事

我很少會介紹餐廳的背景故事，但一饌讓我覺得很特別，所以想提一下。

在創立一饌這間店之前，創始夫妻已深耕肉品零售與批發超過十多年。

因此從產地選擇、油花比例、切割方式到入口口感，

他們十分熟悉，並且知道什麼是真正的好肉。

但隨著市場生態在改變，一饌沒有選擇降低品質來迎合潮流，而是決定轉彎重新出發。

憑藉在泰國生活二十多年的經驗，他們決定以泰式火鍋為新的起點。

尊重原始食材、專注湯頭層次，

打造出一饌的靈魂，一個能夠「一湯三喝」的泰式湯底。

而我也是第一次吃到這種湯頭，在了解他們的背景以後，

才明白原來道地的泰式火鍋，有這種吃法啊!

一饌泰式燒烤火鍋 台中北屯店 餐廳環境

簡約質感的設計，是我進到一饌泰式燒烤火鍋的第一印象。

無論兩人還是多人用餐，位置都是很寬敞舒適的。

這樣的氛圍，情侶約會、家人、朋友聚餐，

甚至公司團體包場，都合適。

一饌泰式燒烤火鍋 台中北屯店 菜單

它們的點餐方式，是先選湯底，再選主餐。

140公分以上，低消就是一份套餐，

因為它們有蔬菜飲料自助吧，

120公分至139公分，會酌收250元費用，

身高120公分以下則不計費。

雖然主餐肉品的價位看起來不算便宜，

但是肉質是好的，份量也足夠喔!

一饌泰式燒烤火鍋 台中北屯店 飲料蔬菜自助吧

冰的飲料機有兩台，提供果汁汽水，還有單獨的紅茶。

想喝熱飲的話，也有咖啡跟牛奶。

蔬菜區除了蔬菜，還有豐富的火鍋料、菇類。

菜也看得出新鮮度。

而且補的速度頗快，

我們那天整個用餐下來，都沒有遇到空盤的狀況。

醬料區也在自助吧，都有附上蓋子，注重衛生。

主食部分，有白飯、王子麵、冬粉以及意麵。

吃火鍋就是要配冬粉啊!

飲料機的對面還有冰淇淋，

泰式火鍋店，搭配的是泰國明果頂級冰淇淋。

共有八種口味，以熱帶水果為主。

一饌泰式燒烤火鍋 台中北屯店 餐點

我們這天火鍋跟燒烤都有點，點了三道肉盤，超級豐盛。

我前面有說，同行者如果同時有喜歡吃火鍋跟燒烤的，一饌就是個好選擇。

因為在我們家就是這樣啊!

我們愛吃火鍋，苳則喜歡燒烤，

所以這天我們一家三口都吃得很開心。

泰式酸辣湯底

泰式酸辣是他們家的招牌湯底，喝起來酸、辣、香層層堆疊，

我很喜歡它的酸，提出了層次感。

來介紹一下它們的湯底，要怎麼一湯三喝呢?

第一喝是喝原味，先感受最原始的湯頭。

第二喝是加入辣椒，香氣更加奔放。

第三喝則是檸檬汁。

它們家大部分的湯頭，都可以依個人喜好加入檸檬汁。

很神奇的是，加過檸檬汁以後，味道居然可以變得完全不同，

酸香瞬間被拉亮，湯頭變得清爽有精神。

這也是我第一次可以把泰式火鍋的湯喝完，不會感到口乾舌燥。

泰式塔香清湯

如果說泰式酸辣是熱情奔放，

那麼泰式塔香清湯，就是一饌比較溫柔又耐喝的一款湯底。

湯頭喝起來清爽不油，越喝越順，

我很喜歡把肉煮在這鍋裡面，能完整吃出肉品本身的甜味。

泰式咖哩椰奶

最後這個口味是我當天吃下來最喜歡的，

以泰式咖哩為基礎，融合椰奶的自然甜香，但又有點辣勁。

在香氣中感受到濃濃的南洋風味，

這也是我對泰式火鍋最初的印象。

銅盤烤肉

因為苳愛吃燒烤，銅盤烤肉一定要點起來。

他們家的銅盤燒烤，中間是烤盤，旁邊就是清湯火鍋，

如果想一鍋兩吃，點這個也是蠻方便的。

而且火鍋是原味湯底，如果有帶小孩，

或是不習慣泰式的人，點燒烤就對了。

肩小排

上肉啦!

肉品真的是一饌的重頭戲。

光是看那細緻分布的油花，就知道這一盤一定很可口。

下鍋輕涮，肉質柔嫩中帶點嚼勁，

油脂在湯頭中慢慢化開，入口時能感受到肉香與湯底完美交融。

果然肉質夠好，丟入任何湯底都很美味。

燒烤來吃也是香氣逼人，越嚼越有層次。

松阪豬

牛很厲害，沒想到豬肉也很好吃。

松阪豬下鍋後不會乾柴，不論是搭配清爽的塔香清湯，

還是香氣濃郁的泰式酸辣湯底，松阪豬都能保持它本身的口感特色，

咬下去是爽脆中帶著彈性，沒有腥味，

其實單吃就很好吃，也很耐吃。

不過搭配泰式醬一起入口，根本人間極品。

板腱牛

由於肩小排和松阪豬實在太好吃，我們又加點了一份板腱牛。

板腱牛油花分布均勻，輕涮幾秒就能入口，

牛肉的甜味在口中慢慢散開，果然也沒讓人失望。

一饌不僅湯頭好，肉質佳，

蔬菜跟火鍋料的表現也都很不錯。

尤其火鍋料在吸附泰式湯底的香氣後，多了一層屬於南洋風味的清爽與層次。

最後用來自泰國明果的頂級冰淇淋，

為這頓晚餐畫下perfect的句點。

一饌泰式燒烤火鍋 台中北屯店 店家資訊

話說一饌泰式燒烤火鍋，

其實是從南投紅到台中開分店的喔!

在南投草屯的一饌，坐落於稻田中。

跟台中北屯店，完全不同的氛圍，

但都擁有同樣的好滋味。

無論是家庭聚餐、朋友小聚，

或只是想好好吃一頓暖心的飯，來到這裡，為你準備好一鍋好湯。

一饌泰式燒烤火鍋 台中北屯店

地址:台中市北屯區昌平東六路658號

營業時間:每週二至週五 11:30-14:30 17:00-22:30

每週六至週日 11:00-16:00 17:00-22:30 (每週一公休)