橘之緣 東勢明正里茂谷柑 草生友善栽種 自產自銷無泡藥 汁多味美酸甜好滋味

「橘之緣」果園位於台中東勢最高山 - 吊神山上，這裡三面環山擁有天然屏障，開闊的西面可遠眺新社階地與大甲溪，得天獨厚享受最長的日照時間。「橘之緣」小農自產「明正里茂谷柑」，品種源自日本的蜜柑，堅持草生栽培，友善環境採人工除草，不使用除草劑，保留雜草並定期割草，植株間蓋上毯子減少雜草生長機會，園主傅爸爸笑稱「橘之緣」生產的「明正里茂谷柑」是「蓋毯子的橘子」。

冬季是橘子的盛產期，市場上最常見的橘子品項有椪柑、桶柑和茂谷柑，春節前後是茂谷柑的盛產期，亮麗橙黃的果皮，堅實飽滿的扁圓果形，充滿喜氣非常討喜，再加上皮薄、果肉柔軟細緻多汁，糖度高、風味佳，一直深受消費者的喜愛。

春節期間果皮貼上紅色新春小貼紙 「春、福、財、旺、大吉大利」更見喜氣，是走春訪友最佳伴手。

茂谷柑，三月中旬開花，果實翌年一月中、下旬成熟，果實成長期需要十個月，一年只有一收，期間果皮很怕曬傷有損賣相，夏季為避免果實被夏天火辣的陽光曬傷，園主傅爸爸會為茂谷柑噴上一層天然無毒的碳酸鈣粉 (CaCO3，也就是俗稱石灰粉)。碳酸鈣粉不僅可以反射陽光，還能降低茂谷柑的表面溫度，減少曬傷的風險，讓茂谷柑在燦爛的陽光下茁壯成長，自然轉色增甜，顆顆在欉黃才採收。

好吃的茂谷柑如何挑？選購訣竅告訴你，一看蒂頭、二看果皮、三用手掌托托看，保證挑出果肉金黃細緻，甜中帶酸、酸中帶甜，口感豐富風味佳，最好吃的茂谷柑。

1. 看蒂頭，新鮮的茂谷柑蒂頭顏色會是青綠色。茂谷柑受歡迎的原因之一，就是耐久放。剛摘下來的新鮮茂谷柑，蒂頭部位的果皮帶淺綠色，吃起來稍微偏酸，只要放個幾天果色就會轉紅，吃起來也更甜、更好吃。

2. 看果皮，茂谷柑表皮具有自然果蠟，果皮油亮呈現橙黃色，果皮紋理細緻的茂谷柑，吃起來會比較甜。整體外型，扁平狀的品質較好，顏色亮麗橙黃色代表熟度夠。茂谷柑，一般都是放在常溫保存，用報紙包著即可，適當保存可存放一個月，用報紙包著後放冰箱冷藏更耐放。

3. 用手掌托托看，挑選較沉重的果實，果肉發育較充實、水分也較多。

茂谷柑，外皮薄油胞小，較不易剝皮，建議像柳丁一樣切開食用。如果要剝皮，建議從果蒂處開始剝起，從果底開始剝皮，果皮不容易剝下，而且容易剝傷果肉。

「橘之緣」使用分級機嚴格篩選，茂谷柑依圓周長分規格，有 23A、25A、27A、30A 四個等級，包裝分25斤大箱、17斤中箱、10斤盒、5斤盒四種，27A、30A 大顆橘子，送禮好有禮，23A 與 25A 中顆橘子，送禮自用兩相宜。

橘之緣 i gama

地址：台中市東勢區文新街272巷22號 (住家地址)

電話：0972 383 522

柑芯生活坊-橘之緣，官網：https://ganxinlife.shopstore.tw/

FB 專頁，搜尋：橘之緣 (https://www.facebook.com/likegama/)