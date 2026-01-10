溫德姆酒店集團深化全台布局 三家戴斯精選酒店2026年登場

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店擁有197間客房，以國際奢華的風格，搭配日月潭湖畔景觀。 圖：溫德姆酒店集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球飯店特許經營領導品牌溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts）宣佈，延續集團對台灣市場的高度重視與長期承諾，將於2026年迎來旗下品牌「戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham）」的盛大開業。

此次布局分別位於嘉義太保、台南南科、以及台中草悟道，展現溫德姆集團的戰略目光從傳統觀光旅遊，精準轉向支撐台灣經濟命脈的「半導體S廊帶」與「國際會展商務」需求。此舉不僅兌現了2025年全球總裁兼 CEO Geoff Ballotti 訪台時的承諾，更展現集團透過 "Making Hotel Travel Possible for All" 的精神，致力於提供多樣化的酒店選項，滿足旅客各樣的旅行需求，亦使台灣在地實力業主品牌煥新並接軌國際。

鎖定中南部科技廊帶 支持半導體供應鏈與中部會展商旅需求

隨著台灣持續扮演全球半導體產業的領航者，商務差旅需求逐漸從北部外溢至中南部科學園區周邊。溫德姆酒店集團洞察台灣市場趨勢，分別與帝王事業集團及新大集團攜手，在嘉義與台南的關鍵樞紐插旗。

預計於2026年陸續登場的三家「戴斯精選酒店」，將為台灣中南部引入更多國際酒店選項。其中，溫德姆酒店集團與深耕在地多年的帝王事業集團合作，將原「佳仕堡商務飯店」重新打造成「嘉義戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Chiayi）」。酒店位於太保市，鄰近正積極擴建的南科嘉義園區約12公里，擁有100間客房以滿足商務差旅及長住需求，預計2026年第一季開幕。看準晶片大廠先進封裝廠進駐帶動的供應鏈商機，有望成為嘉義高科技廊帶的首選商務指標。

而在台南，溫德姆酒店集團攜手長期深耕南台灣不動產與旅宿市場的新大集團，將原「新大南科大飯店」進行全方位升級，打造成「台南南科新大戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Tainan）」，預計2026年見客。身為台南地區唯一位於科學園區核心地帶，擁有106間客房的國際品牌飯店，將對接全球商務客源，進而滿足南科日益增長的國際工程師與高階商務客的住宿標準，提升區域旅宿接待能量。

除了科技產業，溫德姆酒店集團亦看好台中的消費與會展潛能，推出「台中戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham Taichung）」卡位都會核心。酒店由原「福爾摩沙草悟道酒店」進行華麗轉身，增設為100間客房，預計2026年第二季開業。地處台中市西區草悟道精華地段，不僅是遊客必訪的城市綠廊，距離台中會展中心僅7公里車程，搶攻「商務休閒（Bleisure）」族群，讓旅客在參與國際會展之餘，亦能享受台中市中心的優質生活圈。

▲溫德姆獎賞計畫攜手新航「KrisFlyer」串聯全球1.21億會員，積分可靈活兌換。 圖：溫德姆酒店集團／提供

編織「藍色紐帶」 溫德姆獎賞計畫攜手新航「KrisFlyer」串聯全球1.21億會員

溫德姆酒店集團旗下酒店遍布全球，始終致力構建連結酒店、賓客與業主的「藍色紐帶（Blue Thread）」，溫德姆獎賞計畫®（Wyndham Rewards）在全球擁有約1.21億名註冊會員，去年9月正式宣佈與新加坡航空「KrisFlyer」達成戰略合作。

溫德姆市場行銷和商業戰略增長亞太區副總裁 Eyvonne Lin 表示，「隨著溫德姆酒店集團在全球持續拓展版圖，溫德姆獎賞計畫同樣在不斷升級。此次與新航 KrisFlyer 的合作，作為我們十多個積分兌換夥伴之一，將進一步賦能會員，把每一次酒店入住轉化為下一程心儀旅途的機票、升艙，乃至更多獨特而難忘的專屬體驗。」

▲「林口爵怡溫德姆酒店」擁有85間客房，以舒適簡約的風格，搭配大面的落地窗戶，營造家的感覺。 圖：溫德姆酒店集團／提供

透過新航「KrisFlyer」對亞洲及全球航網的深度布局，溫德姆獎賞計劃的靈活性更得以體現。這條「藍色紐帶」既能引流國際旅客，精準導向位於台灣北中南的溫德姆酒店集團旗下五間酒店，包括結合商務靈活性與休閒氛圍的「林口爵怡溫德姆酒店」，以及擁有山水環抱與多元親子體驗的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，同時亦讓台灣業主共享國際平台的行銷紅利，讓世界看見台灣觀光與商務出行的多元選項。

未來，溫德姆酒店集團將憑藉靈活的品牌策略與領先的全球分銷系統，攜手在地夥伴，從科技矽島到國際會展市場，為台灣旅宿產業注入嶄新動能。溫德姆酒店集團致力於打造與接軌全球的多元住宿選項，助力每一位欲訪台的旅客皆能體驗滿足需求的國際化服務。

