【宇宙夫人】豐盛禮盒開箱｜減糖手作杏仁千層酥×綜合曲奇，送禮自用下午茶首選

繼上次品嚐過 宇宙夫人 Lady of the Universe 彌月系列禮盒中的蝴蝶酥後，那種「看似簡單卻很有記憶點」的酥香一直留在心裡，這次終於輪到期待已久的 豐盛禮盒（杏仁千層酥＋曲奇餅乾） 登場。實際打開的那一刻，會很明確感受到這不只是一盒甜點，而是一份被好好對待的禮。

從外觀開始就讓人留下好印象。草綠色的提袋低調耐看，拎在手上不張揚卻很有質感；粉嫩的禮盒搭配紅色腰封，色彩柔美卻不浮誇。

打開盒蓋，裡頭附上一張設計細緻的字卡與兩包茶飲，整個儀式感很完整，讓人忍不住放慢步調，細細品味。

美顏茶以天然粉玫瑰搭配清新薄荷，入口淡雅清爽，不搶味卻能剛好襯托甜點；薰衣草茶的香氣則明顯許多，溫潤厚實，特別適合在午後，配著餅乾慢慢喝。

禮盒內的杏仁千層酥與綜合曲奇餅乾皆為獨立盒裝，包裝挺實、設計簡約，光是拿在手上就能感覺到品牌對細節的用心。這樣的配置，不論是送禮或自留，都讓人覺得很安心，也很體面。

先從最經典的杏仁千層酥說起。長方塊造型、層層堆疊的酥皮上，鋪滿薄脆杏仁片，一入口就是非常乾淨俐落的酥香。

甜度控制得恰到好處，不厚重、不黏口，香氣卻很有存在感，是那種會讓人「不小心再拿一片」的類型。低溫慢烘的方式，讓層次感特別明顯，每一口都吃得到酥皮的輕盈與杏仁的溫潤堅果香。

綜合曲奇餅乾一次收錄原味、抹茶與巧克力三種口味，外型有著漂亮細緻的花紋，擺在盤中就是很稱職的下午茶主角。

原味曲奇的奶香自然柔和，使用紐西蘭草飼奶油製作，甜度比市面常見的曲奇低一些，吃起來沒有負擔，對於想吃甜又怕太罪惡的人來說，是很友善的選擇。抹茶口味選用靜岡抹茶粉，茶香清楚卻不苦澀，整體風味偏成熟，是大人會特別喜歡的一款。巧克力曲奇則帶著濃郁可可香氣，口感依舊酥鬆，不甜膩，大人小孩都很容易接受。

宇宙夫人的甜點始終堅持減糖配方與低溫慢烤，不添加防腐劑、色素與香料，保留食材最原本的樣子。餅乾形狀偶爾不那麼一致，邊角也不刻意修飾，但正因如此，反而多了一種真實而踏實的手作感，就像品牌所相信的那樣——在規律中，創造出讓人出乎意料的驚喜。

某個天冷的午後，我和女兒索性在家裡擺起了小小的下午茶。她挑選了杏仁千層酥，小手小心地拿著、觀察著，認真的模樣讓人忍不住微笑。這樣的甜點，不只是味覺上的享受，更能自然融入生活，成為與家人共享的溫暖時光。

對於想送禮的人來說，宇宙夫人的豐盛禮盒從包裝到點心本身，都散發著誠意與用心。甜點不只是吃的存在，它也是一種表達心意的方式，一份能讓人感受到溫度的精緻禮物。

宇宙夫人

官網：https://lady999.tw/

FB：https://www.facebook.com/lady999.tw

IG：https://www.instagram.com/lady999.tw

